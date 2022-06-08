«Дочка» АФК «Система» купила производителя минеральной воды «Архыз» за 450 млн рублей Статьи редакции
Компания уже владеет долей в производителе минералки «Ессентуки».
- «Система Телеком Активы», дочерняя компания АФК «Система», купила «Архыз Оригинал», пишет РБК. Сумма сделки — 450 млн рублей. Покупатель конвертирует долг в капитал компании.
- В 2019 году «Архыз» занимал 3% от оборота рынка бутилированной воды в России, по данным Euromonitor International. Бренд был на шестом месте. На первом — «Святой источник» с долей 11,7%. Общая оценка рынка составила 230,3 млрд рублей.
- В ноябре 2021 года «Система Телеком Активы» предоставила займ «Архыз Оригинал» в 291 млн рублей на два года, со ссылкой на источники писал «Коммерсантъ». По данным издания, компания фактически управляет бизнесом производителя воды.
- В марте 2019 года АФК «Система» купила 33,3% доли в «Аква инвест» — производителе минеральной воды «Ессентуки», «Родные озёра» и «Славяновская». В декабре 2021 года «Аква инвест» планировала купить и «Нарзан», сообщали источники «Ъ».
- В январе 2022 года АФК «Система» подала ходатайство в ФАС о покупке «Архыза». ФАС посчитала, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке и одобрила покупку 25 мая.
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Карачаево-Черкесская республика изготавливает и поставляет вплоть до Кремля такие воды как АРХЫЗ, КУБАЙ, ПИЛИГРИМ, МЕРКУРИЙ. но в Черкесске из крана течет хлорка.👌🏼
Если минералка из-под крана потечёт, тоже будет не очень
Прикольно было бы просто отдельный трубопровод провести именно для минеральной воды ,а по другим пусть обычная для хоз нужд:D
В Кисловодске вроде не жалуются на это.
Это я к тому что живя в другой части нашей страны я пью воду из под крана (конкретно с Оби покушав рыбку с которой в вашей печени могут завестись черви)и она вкуснее той хлорки которую качают из рек где водится форель.👌🏼
Можно подумать что в других регионах течет очищенная вода, скажу что хорошо, что ещё что-то течёт.
Какую воду не пусти - старые трубы возьмут своё. Вернее дадут.
Перспективное направление. До февральских событий бутылка 1.5 литра Славяновской стоила 19 рублей, сейчас 27. Кубай 1.5 л подорожал с 23 рублей до 39.
А что не подорожало? 🧐
Стоимость твоего труда :D
кубай 39 р? Была же дешевая, дешевле только society mineral
Это смотря где , у нас на Кольском 1.5 л любой не водопроводной воды меньше 30₽ не стоило в принципе
Шото дёшево, не?
У Архыза долгов, как воды в мировом океане. Считай просто название бренда куплено.
АФК "Система" в убытках по самые уши, но "инвестирует" в "активы".
"инвестирует"
Прочитал, подумал, взоржал. Спасибо Вам за камент.
А я ржание услышал, думал показалось. Думал показалось и этого нет. 🐎
Жизнь весит на нитке, а мужик думает о прибытке!
Неплохая водица!
Название менять на «Система "Архыз"», надеюсь, не станут (-:
Ну, у Есентуков и Славяновской вроде не поменяли.
Всю воду скупят и цену поменяют
Цену - могут.
Беру по 38.90 в КБ Архыз.
До событий по 34 брал.
Хорошая водица
Сейчас по 60 руб стоит, раньше покупал за 38 руб. Перешёл к конкурентам за 42 руб. и сменил марку.
Да,уже как то мноого смен названий
боржоми намеренны продать компанию, архыз тоже продают, что пить в итоге??
Их и пить. Вряд ли смена владельца повлияет на выпуск продукции. Хотя у Боржоми возможны политические риски прекращения поставок, но не у российских вод.
Самогон
Perrier, San Benedetto, San pelegrino
Питьевая вода - новая нефть. Но АФК как-то резко скупает российские активы. Думал, что будет ближе к 30му году расти спрос и монополизироваться рынок.
В контексте новостей про завод Боржоми, звучит, как «скоро снова запретят импорт грузинской воды».
Пил я разную воду. Дошёл до VOSS за 600 рублей, стеклянная бутылка в Азбуке Вкуса.
Попил ее. И ничего не понял.
Теперь пью красная цена из пятёрочки.
Есть способ объяснить мне нюансы ?
Дочке Путина прописали минералку от цистита ?))) Страшно подумать что будет если ядерной моли пропишут аспирин,все аптечные сети уйдут за три копейки какому нибудь Тимченко или Ротенбергу)))
Есть ещё хоть что-нибудь, что не купила АФК "Система"?
Сбер
Норм вода
а я все думаю чего вдруг Архыз стали так пиарить особенно на Московском забеге Бегущие сердца, теперь понятнее стало