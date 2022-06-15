FT: российские предприниматели стали интересоваться опытом жизни Ирана под санкциями Статьи редакции
Несмотря на десятилетия санкций страна смогла наладить импорт и экспорт товаров, что помогло снизить влияние ограничений.
- После начала «военной операции» российский бизнес стал чаще приезжать в Иран, чтобы узнать, как страна живёт под санкциями, пишет Financial Times. Например, местный гид Али только за май 2022 года организовал визиты 160 россиян, в основном бизнесменов. Для сравнения, до пандемии у него было в среднем 40 туристов в месяц.
- По словам собеседника, он возит предпринимателей в разные компании в Тегеране. Раньше российский бизнес приезжал в Иран, чтобы продавать свои товары, а теперь хочет закупать иранские, отметил он.
- По данным FT, в основном российские бизнесмены заинтересованы в поставках запчастей для тяжёлой техники и строительных материалов.
- FT отмечает, что из-за санкций Иран пережил сильную инфляцию и высокий уровень бедности, но местный бизнес смог наладить экспорт и импорт, что помогло снизить влияние ограничений. Сейчас в стране можно, например, купить товары Apple, Philips и Bosch. По данным газеты, популярные маршруты для обхода санкций — Турция и северный Ирак.
- По данным иранской таможни на конец марта, которые приводит газета, объём торговли с Россией за год составил $2,2 млрд. Вице-премьер Александр Новак говорил в мае, что Россия и Иран договорились максимально переходить на использование национальных валют во внешнеторговых расчётах.
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Куба, Венесуэла, Иран и КНДР - скажи мне кто твои друзья и я скажу кто ты.
Талибан не забывайте
Куба, кстати, является единственной латиноамериканской страной, чье население уменьшается..
Был там, херово люди живут. Причем был не в туристической Варадеро, а в обычной Кубе.
Осталось ещё с Сомали связи наладить 🤣
Ответ Китай?
Ещё можно опыт северных корейцев рассмотреть, и кубинцев заодно. Страны разные, компашка общая.
Дошли до ручки и точка.
Печальная тоска от таких новостей.
Добро пожаловать в социальный класс международных бомжей.
На Кубе тоже народ злобный попался, уже 60 лет пытаются санкциями вытравить злобных ублюдков.
Правильно делают, к сожалению, на какое-то время нас это и ждёт. Иран из списка Северная Корея, Венесуэла и прочие «враги Америки» (пока без Китая) самый успешный, если вообще такое слово применимо.
А Северная Корея тож наш друг? Если они пустят ядерный заряд по Японии .как думаешь, Владивосток хорошо заживет?) Сам факт того .как санкции будут соблюдать и за ними следить, с остальными странами плюс минус делают вид, а вот с санкциями РФ прям жестко взялись, в этом и разница.
Интересно ждет ли это Россию или удастся как-то вписаться в поворот. Вон уже трубу начали на опережение закручивать.
Лет 5 в среднем будем сидеть при оптимистичных расчетах, но думаю ставка у Запада на смену президента у нас
Естественно, ждёт
Только сейчас? Спустя более 3 месяцев? А до этого думали, что всё как-нибудь рассосется и вернется обратно в норму?
Фарси на базовом уровне учили, сюжет Пивоварова смотрели, разбирались что вообще происходит в Иране, ибо раньше никто их опытом не заботился.
Закрывались , ах...вали , уехать не хватило денег , смотрят на Иран 😔
Для некоторых до сих пор «не всё так однозначно» 😆
Вспомнили студенческий обмен опытом так скозатб
"Сорокалетку за полгода" – новая федеральная программа реагирования на санкции.
Может научимся свои самолеты делать??
До сих пор не умеете?
Чего только не сделаешь, лишь бы ничего не делать. Можно даже в Иран съездить!
Начнём с того,что не нужно было создавать такие условия!
Вот когда товарооборот начнём считать в рублях или в риалах… тогда лучше будет. Более независимо. Газеты пока еще считают все в фантиках
Заголовок, который мы заслужили. Выстрадали🤣🤣🤣🤣🤣🤣