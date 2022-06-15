Офлайн
Занятый инструмент

FT: российские предприниматели стали интересоваться опытом жизни Ирана под санкциями Статьи редакции

Несмотря на десятилетия санкций страна смогла наладить импорт и экспорт товаров, что помогло снизить влияние ограничений.

  • После начала «военной операции» российский бизнес стал чаще приезжать в Иран, чтобы узнать, как страна живёт под санкциями, пишет Financial Times. Например, местный гид Али только за май 2022 года организовал визиты 160 россиян, в основном бизнесменов. Для сравнения, до пандемии у него было в среднем 40 туристов в месяц.
  • По словам собеседника, он возит предпринимателей в разные компании в Тегеране. Раньше российский бизнес приезжал в Иран, чтобы продавать свои товары, а теперь хочет закупать иранские, отметил он.
  • По данным FT, в основном российские бизнесмены заинтересованы в поставках запчастей для тяжёлой техники и строительных материалов.
  • FT отмечает, что из-за санкций Иран пережил сильную инфляцию и высокий уровень бедности, но местный бизнес смог наладить экспорт и импорт, что помогло снизить влияние ограничений. Сейчас в стране можно, например, купить товары Apple, Philips и Bosch. По данным газеты, популярные маршруты для обхода санкций — Турция и северный Ирак.
  • По данным иранской таможни на конец марта, которые приводит газета, объём торговли с Россией за год составил $2,2 млрд. Вице-премьер Александр Новак говорил в мае, что Россия и Иран договорились максимально переходить на использование национальных валют во внешнеторговых расчётах.
Офлайн
Ануш Алексанян
Несколько курсов валют, старые самолёты и аналоги зарубежных приложений: как иранцы живут под санкциями Статьи редакции

Основные тезисы из репортажа «Редакции».

Скриншот из репортажа «Редакции»

#новость #иран

2687 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
72 комментария
Написать комментарий...
Кадастр

Куба, Венесуэла, Иран и КНДР - скажи мне кто твои друзья и я скажу кто ты.

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

Талибан не забывайте

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Тактический пистолет

Куба, кстати, является единственной латиноамериканской страной, чье население уменьшается..
Был там, херово люди живут. Причем был не в туристической Варадеро, а в обычной Кубе.

Ответить
Развернуть ветку
Dzan Yang

Осталось ещё с Сомали связи наладить 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Медный лолипоп

Ответ Китай?

Ответить
Развернуть ветку
Фактический фонарь

Ещё можно опыт северных корейцев рассмотреть, и кубинцев заодно. Страны разные, компашка общая.
Дошли до ручки и точка.
Печальная тоска от таких новостей.

Ответить
Развернуть ветку
Автостопом по Земному шарику

Добро пожаловать в социальный класс международных бомжей.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Ware Wow

На Кубе тоже народ злобный попался, уже 60 лет пытаются санкциями вытравить злобных ублюдков.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Бублик

Правильно делают, к сожалению, на какое-то время нас это и ждёт. Иран из списка Северная Корея, Венесуэла и прочие «враги Америки» (пока без Китая) самый успешный, если вообще такое слово применимо.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ефимов

А Северная Корея тож наш друг? Если они пустят ядерный заряд по Японии .как думаешь, Владивосток хорошо заживет?) Сам факт того .как санкции будут соблюдать и за ними следить, с остальными странами плюс минус делают вид, а вот с санкциями РФ прям жестко взялись, в этом и разница.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Интересно ждет ли это Россию или удастся как-то вписаться в поворот. Вон уже трубу начали на опережение закручивать.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Лет 5 в среднем будем сидеть при оптимистичных расчетах, но думаю ставка у Запада на смену президента у нас

Ответить
Развернуть ветку
42 комментария
Роман Тютюнов

Естественно, ждёт

Ответить
Развернуть ветку
Hnorr

Только сейчас? Спустя более 3 месяцев? А до этого думали, что всё как-нибудь рассосется и вернется обратно в норму?

Ответить
Развернуть ветку
Бублик

Фарси на базовом уровне учили, сюжет Пивоварова смотрели, разбирались что вообще происходит в Иране, ибо раньше никто их опытом не заботился.

Ответить
Развернуть ветку
YCbluKOBPbl

Закрывались , ах...вали , уехать не хватило денег , смотрят на Иран 😔

Ответить
Развернуть ветку
Dzan Yang

Для некоторых до сих пор «не всё так однозначно» 😆

Ответить
Развернуть ветку
Александр Добриневский

Вспомнили студенческий обмен опытом так скозатб

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Литвак

"Сорокалетку за полгода" – новая федеральная программа реагирования на санкции.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Крицкий

Может научимся свои самолеты делать??

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Жеглов

До сих пор не умеете?

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Жеглов

Чего только не сделаешь, лишь бы ничего не делать. Можно даже в Иран съездить!

Ответить
Развернуть ветку
Лелик Плотников

Начнём с того,что не нужно было создавать такие условия!

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Yukin

Вот когда товарооборот начнём считать в рублях или в риалах… тогда лучше будет. Более независимо. Газеты пока еще считают все в фантиках

Ответить
Развернуть ветку
Философский череп

Заголовок, который мы заслужили. Выстрадали🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 72 комментария
null