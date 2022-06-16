Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет. Мы уже это повторяем как банальную фразу […] — внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем участие в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, импорт — с премией. И в этих условиях, конечно, на мой взгляд, нужно переосмыслить и, наконец-то, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок, больше степени переработки, больше создания конечной продукции.