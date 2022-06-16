«Как раньше не будет»: глава ЦБ Набиуллина заявила, что экономике России нужно переориентироваться на внутренний рынок Статьи редакции
Экспорт был ценностью, потому что приносил валютную выручку, но если на неё не закупаются импортные товары, его роль нужно пересмотреть.
Внешние условия, в которых работает российская экономика, вероятно, «изменились навсегда», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на ПМЭФ. Её слова передаёт РБК.
Набиуллина пояснила, что раньше экспорт считался «такой нашей самоценностью», благодаря которой в страну поступала валютная выручка. Но если на неё не закупаются импортные товары, а накопление валюты стало рискованным из-за риска заморозки активов, роль экспорта нужно пересмотреть.
Также Набиуллина отметила, что текущие условия — сложные и с высокой степенью неопределенности, а главное в них — проявлять гибкость и быстро реагировать.
Кроме того, по мере стабилизации ситуации в экономике большинство валютных ограничений снимут. Конфисковывать валютные вклады граждан, а также запрещать доллары и евро в России не будут.
Странный доеб, если честно. Не она ведь это все начала. Она руководит ЦБ в сложнейших условиях, спасибо ей скажите, что не свалила.
переиграл всех, молодец, блять... 👏🏻
как получить страну с хорошими ресурсами, не сделать нихера за 20 лет и просрать за 3 месяца
Ну для себя и друганов дед как раз все что мог сделал- абсолютную власть до гроба. А вот для страны не очень.
Вы не понимаете его. Для него важнее быть у власти, хоть на уровне кндр, хоть на пепелище, чем быть не у власти при хорошо развитой стране
«Конфисковывать валютные вклады граждан, а также запрещать доллары и евро в России не будут.»
От создателей «войны не будет», «дефолта не будет. Твёрдо и четко», «Западные компании вернутся» и других шедевров.
Особенно смешно звучит это заявление на фоне недавний новости, что Путин может теперь лично замораживать счета любого физ- и юр-лица.
Имхо она сама заложница режима
могла бы больничный взять. вы реально верите, что их после этих всех форумов кидают в подвалы и держат там со связанными конечностями?
капиталестической системы, а не режима)
Уже давно научились из охранников губернаторов делать, о какой еще глубокой переработке она говорит
И пенсионный возраст повышать не будут. И Конституцию менять не будут.
приятно что русофобов стало видно по этой ссаной бело-голубой тряпке)
Если так подумать, то Набиуллина очень умная.
А если думать нормально?
Она поняла что мир изменился. Чувствует это в воде, земле
А если подумать не так?
Все будет хорошо, потерпите лет 10, вокруг враги, надо сплотиться с сильным лидером, ориентируемся на внутренний рынок)
Где она про объединение вокруг лидера говорила хоть раз? Совсем запизделись уже.
Оставшийся в России, прихуевший бизнес, пытается из осколков что-то там строить, перенаправлять потоки, искать резервы, не дать всему упасть, находить какие-то точки...
Но периодически выходит кто-то из власти , и с размаху пинает всю эту шаткую конструкцию и отходит, хохоча..
Так всегда всю жизнь в рф было, поэтому никто нормальный бизнес тут не развивает
Зачем вам бизнес, присоединяйтесь к Ростеху и будет вам счастье. А не захотите, тогда отключим газ!
Да блять...
Сказка ложь, да в ней намек! Что задумал теремок?
А есть какие-то основания сейчас это делать? Очевидно, что сейчас не знают как поднять курс доллара и евро, а запрет на валюты, ещё больше обрушит его.
Нае*улина!
Набебрулина.
Вместо того, чтобы давать советы, смотрела бы ты лучше за зоной своей ответственности. Банки в открытую обдирают клиентов, устанавливая заоблачные комиссии.
Ее пытают и не дают смотреть... Хотя мне кажется месяца через два уже не будет куда смотреть
На внутренний рынок Китая
"Конфисковывать валютные вклады граждан, а также запрещать доллары и евро в России не будут"
Действительно, зачем это делать, когда можно просто запилить комиссию на вклады (хотя ЦБ, конечно, это не поощряет и пальчиком банкам погрозит). Кто не успел вывести (в рубли, конечно), тот сам виноват окажется.
Да и вообще, зачем вам доллары и евро, вы живёте в России, вот и пользуйтесь рублями.
Из серии "повышать пенсионный возраст не будем", "на дцатый срок не пойду",
Она тоже заплатила взнос участника 960 т.р. ? 😏
Да, рабочая командировка, бюджет покроет.
Только внутреннего рынка на всех не хватит.
а всех и не звали
А на всех и не надо. Хотя есть опасение, что такого рынка и на "кого надо" не хватит. Было бы интересно поглядеть на эту грызню пауков в банке со стороны. При взгляде изнутри РФ, к сожалению, интерес вытесняется менее приятными ощущениями.
"нужно переориентироваться на внутренний рынок"
Это как? Заставить нас покупать УГ якобы "сделанное" у нас по космической цене?
Это значит вместо экспорта рыбы, икры, дерева, железа и нефти наводнить внутренний рынок дешевыми ресурсами, чтобы на их основе появилась возможность делать более сложные продукты
Ха если не навсегда говорит, вы не вечные слава богу.
а, так это внешние условия изменились. ну тогда все ок, ведь на внешние условия никак не повлиять, верно? верно же?
В России нет таких понятий, как "сервис", "качество", "регулятор". Нет никакого рынка, есть только барыги и коррупция
Чтобы понять элементарную вещь ей нужно было потерять 300 млрд рублей.. Гнать таких надо... Сейчас везде верещат, что укрепление рубля это зло, так вот, это не зло если не делать экономику сырьевой..
Гнать такой главного из Кремля в первую очередь. Никто бы 300 миллиардов ни потерял если самозваная реинкарнация Петра 1 не решила возвращать исторические земли.
это она их потеряла?
Вклады конфисковывать не будут. Твёрдо и чётко.
Столько денег, ресурсов, времени и жизней просрано и будет просрано в будущем. Неужели за малую толику от потраченного нельзя нанять того, кто умеет обращаться с табакеркой, ледорубом или просто имеет сильные руки?
Классная аватарка у вас, Замир. Одобряю :)
Странно, я не выбирал ее, люди не выбирали ее, почему же она вещает за всех? Кто эти люди?
Выборы в госдуму и президентские были? Были. Президент назначил ее на должность? Назначил, как и правительство, какие вопросы тогда
Дело же говорит. Зачем к пуговицам придираетесь.
Ps: сыпьте минусы, я готов)
Как я это понимаю: у нас теперь экспорта практически нет, поэтому они предлагают дружно объединиться и начать больше делиться денежкой с привилегированной прослойкой, то бишь с хозяевами, если хозяева не придумают ничего "экспортного". Но пока не торопитесь, они просто готовят почву к тому, чтобы усилить дойку. Так сказать Окно Овертона. Или я не так понимаю скрытый смысл? Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.
Н.Э.С. наденьте брошку с луной, если вас держат силой 😢
Не правильно понимаете. Проблема момента заключается в том, что экспорта как раз дохера. Значительно больше, чем до СВО. Вопрос в том, зачем гнать нефть и газ в ту же Европу, если они ничего нам не продают... Надо снижать экспорт значит.
Назад в будущее (зачёркнуто).. в плановую экономику!
Пора ознакомиться с опытом внедрения экономики по идеям Чучхе)
Набиулина ск, верни акции которые заморозили взадним числом!
Зачем мне внутренний рынок ? У нас богатое население? Хотя бы свободы дайте больше в работе
Свободы в работе, лол. Держите в помощь дополнительную маркировку и помните, что задача бизнеса - помощь стране)
Неправильно ориентировали рынок сбыта :)
Далеко не всем ещё очевидно, что уже не будет «как раньше», с большой вероятностью – целое поколение, а то и не одно, будет жить именно в этой реальности.
И экономика России не просто изменилась, она должна каким-то образом переродиться через лютую ломку.
Самое смешное, что европейские политики своим избирателям рассказывают примерно тоже самое насчет того, что "уже не будет "как раньше" и вообще такой дешёвой энергии и еды уже не будет.
Либо стать фениксом и переродиться, либо выражение о мертвецах из Игры Престолов тут как никогда кстати 😔
Тетка умная, но в одиночку вряд ли всю ситуацию исправит, увы
"Кроме того, по мере стабилизации ситуации в экономике большинство валютных ограничений снимут. Конфисковывать валютные вклады граждан, а также запрещать доллары и евро в России не будут." Ага, ага, а о сроках, конечно, никто говорить не будет, вы главное ждите
Вы, действительно, из тех, кому возможности выводить из страны $150к в месяц сейчас не достаточно? Или просто поговорить? :)
О сроках уже говорят в среднем 20 лет дают.
"Внешние условия, в которых работает российская экономика, вероятно, «изменились навсегда»"
– Ну то есть поговорим и продолжим все по-старому?
– Поговорим и продолжим все по-старому :)
140 миллионов это не такой большой внутренний рынок, чтобы на него прям можно было б переориентироваться и при этом расти.
СССР уже пробовал. При том что там было не 140 миллионов, а чуть больше. Но пустил шептуна и издох. Но вот в этот раз, в куда худших условиях у них все непременно получится, да.
Да почему 140 то миллионов? Подавляющее большинство стран от нас не закрывается. Так же, как и мы от них. И это подавляющее большинство стран формирует значительно бОльшую долю мирового ВВП, чем те, которые закрываются.
Набиуллина подразумевает конкретно взаимодействие с ЕС и США. Которое, в том числе раньше работало так - мы вам гоним газ, вы его перерабатываете на BASFе и отправляете нам обратно нужные нам химические реагенты. В текущих условиях гнать газ на BASF смысла нет, а вот заместить его реагенты внутри России - есть.
Back to USSR
Эльвиру - в президенты!