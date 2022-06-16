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Пространственный теркин30см

«Как раньше не будет»: глава ЦБ Набиуллина заявила, что экономике России нужно переориентироваться на внутренний рынок Статьи редакции

Экспорт был ценностью, потому что приносил валютную выручку, но если на неё не закупаются импортные товары, его роль нужно пересмотреть.

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Внешние условия, в которых работает российская экономика, вероятно, «изменились навсегда», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на ПМЭФ. Её слова передаёт РБК.

Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет. Мы уже это повторяем как банальную фразу […] — внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем участие в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, импорт — с премией. И в этих условиях, конечно, на мой взгляд, нужно переосмыслить и, наконец-то, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок, больше степени переработки, больше создания конечной продукции.

Эльвира Набиуллина
цитата по РБК и «Интерфаксу»

Набиуллина пояснила, что раньше экспорт считался «такой нашей самоценностью», благодаря которой в страну поступала валютная выручка. Но если на неё не закупаются импортные товары, а накопление валюты стало рискованным из-за риска заморозки активов, роль экспорта нужно пересмотреть.

Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, импорт — с премией. И в этих условиях, конечно, на мой взгляд, нужно переосмыслить, то, о чем мы тоже говорили, но не продвигали — выгоды от экспорта.

Эльвира Набиуллина
цитата по «Интерфаксу»

Также Набиуллина отметила, что текущие условия — сложные и с высокой степенью неопределенности, а главное в них — проявлять гибкость и быстро реагировать.

Кроме того, по мере стабилизации ситуации в экономике большинство валютных ограничений снимут. Конфисковывать валютные вклады граждан, а также запрещать доллары и евро в России не будут.

#новость #цб

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127 комментариев
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Nomad from Mordor
Также Набиуллина отметила, что текущие условия — сложные и с высокой степенью неопределенности
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Алексей Соколов

Странный доеб, если честно. Не она ведь это все начала. Она руководит ЦБ в сложнейших условиях, спасибо ей скажите, что не свалила.

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11 комментариев
Ащьф Лштшфум
экспорт у нас с дисконтом, импорт — с премией

переиграл всех, молодец, блять... 👏🏻

как получить страну с хорошими ресурсами, не сделать нихера за 20 лет и просрать за 3 месяца

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Васисуалий Лоханкин

Ну для себя и друганов дед как раз все что мог сделал- абсолютную власть до гроба. А вот для страны не очень.

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Иван Петров

Вы не понимаете его. Для него важнее быть у власти, хоть на уровне кндр, хоть на пепелище, чем быть не у власти при хорошо развитой стране

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3 комментария
Дмитрий Лукашов

«Конфисковывать валютные вклады граждан, а также запрещать доллары и евро в России не будут.»

От создателей «войны не будет», «дефолта не будет. Твёрдо и четко», «Западные компании вернутся» и других шедевров.

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Dimitri

Особенно смешно звучит это заявление на фоне недавний новости, что Путин может теперь лично замораживать счета любого физ- и юр-лица.

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Vasiliy coconut

Имхо она сама заложница режима

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Sergey Vasiliev

могла бы больничный взять. вы реально верите, что их после этих всех форумов кидают в подвалы и держат там со связанными конечностями?

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10 комментариев
Царь Преисподни

капиталестической системы, а не режима)

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Sergey Vasiliev

Уже давно научились из охранников губернаторов делать, о какой еще глубокой переработке она говорит

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Лысый криптоинвестор
Конфисковывать валютные вклады…запрещать доллары и евро в России не будут.

И пенсионный возраст повышать не будут. И Конституцию менять не будут.

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Царь Преисподни

приятно что русофобов стало видно по этой ссаной бело-голубой тряпке)

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1 комментарий
Рафаэль Алиев

Если так подумать, то Набиуллина очень умная.

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Авторский пёс_анон

А если думать нормально?

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1 комментарий
Геологический рубин

Она поняла что мир изменился. Чувствует это в воде, земле

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Семён Сердюков

А если подумать не так?

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Александр Кудин

Все будет хорошо, потерпите лет 10, вокруг враги, надо сплотиться с сильным лидером, ориентируемся на внутренний рынок)

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Алексей Соколов

Где она про объединение вокруг лидера говорила хоть раз? Совсем запизделись уже.

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6 комментариев
Принудительный лолипоп

Оставшийся в России, прихуевший бизнес, пытается из осколков что-то там строить, перенаправлять потоки, искать резервы, не дать всему упасть, находить какие-то точки...
Но периодически выходит кто-то из власти , и с размаху пинает всю эту шаткую конструкцию и отходит, хохоча..

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Иван Петров

Так всегда всю жизнь в рф было, поэтому никто нормальный бизнес тут не развивает

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1 комментарий
Глеб Жеглов

Зачем вам бизнес, присоединяйтесь к Ростеху и будет вам счастье. А не захотите, тогда отключим газ!

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Александр Добриневский
Конфисковывать валютные вклады граждан, а также запрещать доллары и евро в России не будут.

Да блять...

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Антон Толстой

Сказка ложь, да в ней намек! Что задумал теремок?

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Ivan Mart

А есть какие-то основания сейчас это делать? Очевидно, что сейчас не знают как поднять курс доллара и евро, а запрет на валюты, ещё больше обрушит его.

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Nomad from Mordor

Нае*улина!

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Send_Nukes

Набебрулина.

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Драматический мангал

Вместо того, чтобы давать советы, смотрела бы ты лучше за зоной своей ответственности. Банки в открытую обдирают клиентов, устанавливая заоблачные комиссии.

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Антон Толстой

Ее пытают и не дают смотреть... Хотя мне кажется месяца через два уже не будет куда смотреть

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Кадастр

На внутренний рынок Китая

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Слегка Придурковатый

"Конфисковывать валютные вклады граждан, а также запрещать доллары и евро в России не будут"

Действительно, зачем это делать, когда можно просто запилить комиссию на вклады (хотя ЦБ, конечно, это не поощряет и пальчиком банкам погрозит). Кто не успел вывести (в рубли, конечно), тот сам виноват окажется.

Да и вообще, зачем вам доллары и евро, вы живёте в России, вот и пользуйтесь рублями.

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Сергей И

Из серии "повышать пенсионный возраст не будем", "на дцатый срок не пойду",

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Игорь Мазаев

Она тоже заплатила взнос участника 960 т.р. ? 😏

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Zamir Saidov

Да, рабочая командировка, бюджет покроет.

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Дмитрий

Только внутреннего рынка на всех не хватит.

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Администратор Аккаунта

а всех и не звали

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Алексей Прасковьин
Только внутреннего рынка на всех не хватит.

А на всех и не надо. Хотя есть опасение, что такого рынка и на "кого надо" не хватит. Было бы интересно поглядеть на эту грызню пауков в банке со стороны. При взгляде изнутри РФ, к сожалению, интерес вытесняется менее приятными ощущениями.

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Умственный Валера

"нужно переориентироваться на внутренний рынок"
Это как? Заставить нас покупать УГ якобы "сделанное" у нас по космической цене?

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SYNACK

Это значит вместо экспорта рыбы, икры, дерева, железа и нефти наводнить внутренний рынок дешевыми ресурсами, чтобы на их основе появилась возможность делать более сложные продукты

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8 комментариев
Влад Эфиров

Ха если не навсегда говорит, вы не вечные слава богу.

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Pavel Osadchuk
внешние условия действительно изменились надолго

а, так это внешние условия изменились. ну тогда все ок, ведь на внешние условия никак не повлиять, верно? верно же?

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Псков Бурито

В России нет таких понятий, как "сервис", "качество", "регулятор". Нет никакого рынка, есть только барыги и коррупция

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Ma Fia

Чтобы понять элементарную вещь ей нужно было потерять 300 млрд рублей.. Гнать таких надо... Сейчас везде верещат, что укрепление рубля это зло, так вот, это не зло если не делать экономику сырьевой..

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Dimitri

Гнать такой главного из Кремля в первую очередь. Никто бы 300 миллиардов ни потерял если самозваная реинкарнация Петра 1 не решила возвращать исторические земли.

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Dmitriy

это она их потеряла?

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Yevgen Muza

Вклады конфисковывать не будут. Твёрдо и чётко.

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Zamir Saidov

Столько денег, ресурсов, времени и жизней просрано и будет просрано в будущем. Неужели за малую толику от потраченного нельзя нанять того, кто умеет обращаться с табакеркой, ледорубом или просто имеет сильные руки?

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Антон piter

Классная аватарка у вас, Замир. Одобряю :)

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Ол Сен

Странно, я не выбирал ее, люди не выбирали ее, почему же она вещает за всех? Кто эти люди?

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Иван Петров

Выборы в госдуму и президентские были? Были. Президент назначил ее на должность? Назначил, как и правительство, какие вопросы тогда

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Dmitry Mok

Дело же говорит. Зачем к пуговицам придираетесь.

Ps: сыпьте минусы, я готов)

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1 комментарий
Lombardian

Как я это понимаю: у нас теперь экспорта практически нет, поэтому они предлагают дружно объединиться и начать больше делиться денежкой с привилегированной прослойкой, то бишь с хозяевами, если хозяева не придумают ничего "экспортного". Но пока не торопитесь, они просто готовят почву к тому, чтобы усилить дойку. Так сказать Окно Овертона. Или я не так понимаю скрытый смысл? Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.
Н.Э.С. наденьте брошку с луной, если вас держат силой 😢

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Антон piter

Не правильно понимаете. Проблема момента заключается в том, что экспорта как раз дохера. Значительно больше, чем до СВО. Вопрос в том, зачем гнать нефть и газ в ту же Европу, если они ничего нам не продают... Надо снижать экспорт значит.

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1 комментарий
Здесь могла быть Ваша Реклама

Назад в будущее (зачёркнуто).. в плановую экономику!

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Stanny Igol

Пора ознакомиться с опытом внедрения экономики по идеям Чучхе)

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Дмитрий Филиппов

Набиулина ск, верни акции которые заморозили взадним числом!

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Михаил

Зачем мне внутренний рынок ? У нас богатое население? Хотя бы свободы дайте больше в работе

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Soulis

Свободы в работе, лол. Держите в помощь дополнительную маркировку и помните, что задача бизнеса - помощь стране)

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Андрей Макарычев

Неправильно ориентировали рынок сбыта :)

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Кавказский единорожек88

Далеко не всем ещё очевидно, что уже не будет «как раньше», с большой вероятностью – целое поколение, а то и не одно, будет жить именно в этой реальности.
И экономика России не просто изменилась, она должна каким-то образом переродиться через лютую ломку.

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Антон piter

Самое смешное, что европейские политики своим избирателям рассказывают примерно тоже самое насчет того, что "уже не будет "как раньше" и вообще такой дешёвой энергии и еды уже не будет.

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Lombardian

Либо стать фениксом и переродиться, либо выражение о мертвецах из Игры Престолов тут как никогда кстати 😔

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Anton Fen

Тетка умная, но в одиночку вряд ли всю ситуацию исправит, увы

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Bobby Jazzz

"Кроме того, по мере стабилизации ситуации в экономике большинство валютных ограничений снимут. Конфисковывать валютные вклады граждан, а также запрещать доллары и евро в России не будут." Ага, ага, а о сроках, конечно, никто говорить не будет, вы главное ждите

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Антон piter

Вы, действительно, из тех, кому возможности выводить из страны $150к в месяц сейчас не достаточно? Или просто поговорить? :)

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10 комментариев
Антон Толстой

О сроках уже говорят в среднем 20 лет дают.

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Лаврентий Петренко

"Внешние условия, в которых работает российская экономика, вероятно, «изменились навсегда»"

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расслабленный пост-хипстер

– Ну то есть поговорим и продолжим все по-старому?
– Поговорим и продолжим все по-старому :)

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Drunkenmaasta

140 миллионов это не такой большой внутренний рынок, чтобы на него прям можно было б переориентироваться и при этом расти.

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Алексей Прасковьин

СССР уже пробовал. При том что там было не 140 миллионов, а чуть больше. Но пустил шептуна и издох. Но вот в этот раз, в куда худших условиях у них все непременно получится, да.

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1 комментарий
Антон piter

Да почему 140 то миллионов? Подавляющее большинство стран от нас не закрывается. Так же, как и мы от них. И это подавляющее большинство стран формирует значительно бОльшую долю мирового ВВП, чем те, которые закрываются.

Набиуллина подразумевает конкретно взаимодействие с ЕС и США. Которое, в том числе раньше работало так - мы вам гоним газ, вы его перерабатываете на BASFе и отправляете нам обратно нужные нам химические реагенты. В текущих условиях гнать газ на BASF смысла нет, а вот заместить его реагенты внутри России - есть.

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Псков Бурито

Back to USSR

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Сергей Токарев

Эльвиру - в президенты!

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