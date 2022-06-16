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В России признали спортивное программирование официальным видом спорта Статьи редакции

Дебютный национальный чемпионат пройдёт в декабре 2022 года.

  • О том, что в России появилась Федерация спортивного программирования, глава Минцифры Максут Шадаев и министр спорта Олег Матыцин сообщили в рамках выступления на ПМЭФ.
  • Россия стала первой страной, в которой эту дисциплину признали официальным видом спорта, заявили в Минцифры.
  • Федерация будет развивать спортивное программирование, организовывать и проводить чемпионат страны, а также привлекать представителей ИТ-сферы к развитию дисциплины. Кроме того, ведомство объединит уже существующие соревнования, которые проводятся в России.

Мы убеждены, что спортивное программирование станет популярным массовым спортом в нашей стране, которая славится своими выдающимися программистами. Мы планируем, что со временем в каждом образовательном заведении, будь то школа или вуз, будет своя секция по спортивному программированию.

Максут Шадаев
глава Минцифры
  • Первый чемпионат России по алгоритмическому и продуктовому программированию должен пройти в декабре 2022 года. Федерация предварительно проведёт отборочный этап в регионах.
  • Россияне становились победителями Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC восемь лет подряд с 2012 года. На последнем турнире, который прошёл в Москве, выиграла команда из Национального исследовательского Нижегородского госуниверситета.

#новость

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35 комментариев
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Kirby

Наконец-то я официально занимаюсь спортом

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lomar

А я думаю, откуда у меня одышка)

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Сергей Терещенков

Отличная новость.

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Лимита

Айтишник не лох а спортсмен!!!

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wiqbiw
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Daily Science
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Mike Espoo

Может лучше начнут реальные инвестиции для стартапов давать(от 200000 $), а не этой уйней заниматься.

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Лимита

Зачем государству заниматься инвестициями?

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Deputy Corruption

200000к, это очень много

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Лимита

Это достаточная сумма для реаллокации стартапа))

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Pavel Petel

200к это североамериканские вражеские доллары. Стартапы из той же серии.

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Лимита

Чем это они вражеские?

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Pavel Petel

Тем, что это не российские рубли. Забудь совсем про стартапы после 24, если ты его собрался делать в РФ.

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Лимита

Вы считаете вашу аргументацию аргументацией?

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Pavel Petel

Ты считаешь, что можно создать теперь в РФ крупный международный стартап?

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Артем Зарикянц

Думаю, даже малый народный проблематично

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Pavel Petel

Малый, народный местный бизнес создать и назвать его стартапом можно. А так стартап это про Запад, США, фонды. Которые конечно с радостью побегут вкладывать в подсанкционную токсичную локацию.

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Лимита

А при чем здесь возможность создания крупного международного стартапа и вражеские доллары?

И вообще как стартап может быть крупным и международным?

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Pavel Loginov

Вы, по всей видимости, не читали эпохальной статьи Дмитрия Пескова (но другой, без усов) про закат венчура и что теперь актуальны шараги и конкретные задачи по обороноспособности страны

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Лимита

Хорошая статья, прям мотивирует айтишников оставаться в стране!

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Andrey Kulakov
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Yana Zhurbenko

Когда упавшее зрение от монитора, геморрой от постоянного сидения и сутулая осанка становятся спортивными травмами

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Dmitriy Zorin

Я прогать начинал в 12, когда сидел за кинескопами и телевизорами. Сейчас мне 45. Зрение начало ухудшаться 3 года назад, но это от того, что я попивать хорошо начал. Перепады давления не улучшают зрение. Плохо вижу вблизи (до 50 см.) когда попиваю. Когда бросаю постепенно все приходит в норму.
Суммарно я проводил за мониторами все свое свободное время до 18 лет. А дальше с перерывом на армию, уже по 9-10 часов в день.
Хватит стращать бабкиными сказками.

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Yana Zhurbenko

Дмитрий, не принимайте близко к сердцу мой безобидный сарказм)) Не хотела никого задеть

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Кадастр

Мастер спорта по HTML - солидно да?

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Дмитрий Галыгин

Или КМС по CSS

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Павел

Здорово, давно пора

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Никита Чеканов

А участники будут ?😂

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wiqbiw

удалено

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Дмитрий Галыгин

Хорошая новость, давно ничего хорошего не писали

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Arkadiy Ushakov

Кмс по php

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Dmitriy Zorin

Скажите пожалуйста, как написать на PHP полноценную ORM без свистоперделок? (ну или на любом языке, без строгой типизации).

Говорят, что если ответить на этот вопрос, КМС становятся МС.

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Трудный браслет

Да их антидопинговая WADA всех еще до чемпионата забанит)

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Dzan Yang

Удобно. Если с программированием дело не пошло, то можно написать в резюме - спортсмен. «Спортики» с района к себе возьмут 🧐

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Маргарин Зашибович

Ну и бред! Первый же слив задач перед соревнованием и весь спорт закончился.

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