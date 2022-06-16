В России признали спортивное программирование официальным видом спорта Статьи редакции
Дебютный национальный чемпионат пройдёт в декабре 2022 года.
- О том, что в России появилась Федерация спортивного программирования, глава Минцифры Максут Шадаев и министр спорта Олег Матыцин сообщили в рамках выступления на ПМЭФ.
- Россия стала первой страной, в которой эту дисциплину признали официальным видом спорта, заявили в Минцифры.
- Федерация будет развивать спортивное программирование, организовывать и проводить чемпионат страны, а также привлекать представителей ИТ-сферы к развитию дисциплины. Кроме того, ведомство объединит уже существующие соревнования, которые проводятся в России.
- Первый чемпионат России по алгоритмическому и продуктовому программированию должен пройти в декабре 2022 года. Федерация предварительно проведёт отборочный этап в регионах.
- Россияне становились победителями Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC восемь лет подряд с 2012 года. На последнем турнире, который прошёл в Москве, выиграла команда из Национального исследовательского Нижегородского госуниверситета.
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Наконец-то я официально занимаюсь спортом
А я думаю, откуда у меня одышка)
Отличная новость.
Айтишник не лох а спортсмен!!!
Может лучше начнут реальные инвестиции для стартапов давать(от 200000 $), а не этой уйней заниматься.
Зачем государству заниматься инвестициями?
200000к, это очень много
Это достаточная сумма для реаллокации стартапа))
200к это североамериканские вражеские доллары. Стартапы из той же серии.
Чем это они вражеские?
Тем, что это не российские рубли. Забудь совсем про стартапы после 24, если ты его собрался делать в РФ.
Вы считаете вашу аргументацию аргументацией?
Ты считаешь, что можно создать теперь в РФ крупный международный стартап?
Думаю, даже малый народный проблематично
Малый, народный местный бизнес создать и назвать его стартапом можно. А так стартап это про Запад, США, фонды. Которые конечно с радостью побегут вкладывать в подсанкционную токсичную локацию.
А при чем здесь возможность создания крупного международного стартапа и вражеские доллары?
И вообще как стартап может быть крупным и международным?
Вы, по всей видимости, не читали эпохальной статьи Дмитрия Пескова (но другой, без усов) про закат венчура и что теперь актуальны шараги и конкретные задачи по обороноспособности страны
Хорошая статья, прям мотивирует айтишников оставаться в стране!
Когда упавшее зрение от монитора, геморрой от постоянного сидения и сутулая осанка становятся спортивными травмами
Я прогать начинал в 12, когда сидел за кинескопами и телевизорами. Сейчас мне 45. Зрение начало ухудшаться 3 года назад, но это от того, что я попивать хорошо начал. Перепады давления не улучшают зрение. Плохо вижу вблизи (до 50 см.) когда попиваю. Когда бросаю постепенно все приходит в норму.
Суммарно я проводил за мониторами все свое свободное время до 18 лет. А дальше с перерывом на армию, уже по 9-10 часов в день.
Хватит стращать бабкиными сказками.
Дмитрий, не принимайте близко к сердцу мой безобидный сарказм)) Не хотела никого задеть
Мастер спорта по HTML - солидно да?
Или КМС по CSS
Здорово, давно пора
А участники будут ?😂
удалено
Хорошая новость, давно ничего хорошего не писали
Кмс по php
Скажите пожалуйста, как написать на PHP полноценную ORM без свистоперделок? (ну или на любом языке, без строгой типизации).
Говорят, что если ответить на этот вопрос, КМС становятся МС.
Да их антидопинговая WADA всех еще до чемпионата забанит)
Удобно. Если с программированием дело не пошло, то можно написать в резюме - спортсмен. «Спортики» с района к себе возьмут 🧐
Ну и бред! Первый же слив задач перед соревнованием и весь спорт закончился.