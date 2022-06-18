Министр культуры России об условиях помощи кинотеатрам: «Им придётся отрабатывать то, что они раньше не делали» Статьи редакции
По словам Ольги Любимовой, ни одна сеть «не предложила родителям забрать на четыре часа в день ребенка и вернуть его счастливым в аквагриме и посмотревшим кино».
О том, что российским киносетям придётся проработать альтернативные программы, которые захочет поддерживать Минкульт, сообщила глава ведомства Ольга Любимова в интервью «Интерфаксу».
Чиновница заявила, что в настоящих условиях киносетям «придётся повзрослеть», поскольку они больше не могут действовать по прежней схеме и зарабатывать на показе голливудских крупнобюджетных фильмов.
Для России «безумно важно» спасти контент, призналась Любимова. По её словам, в текущей ситуации важно, чтобы правительство поддержало Минкульт, выделив 5,5 миллиарда рублей в качестве субсидий.
Кинотеатры должны начать оказывать содействие властям в плане маркетинга, помогать грамотно расставлять релизы и «отрабатывать то, что они раньше вообще не делали». В частности, Любимова уверена, что киносети должны проработать альтернативные программы, способные привлечь потребителей.
Любимова отметила, что для властей важно, чтобы кинотеатры пытались помочь российскому кино привлечь зрителей, а не действовали исключительно с корыстной точки зрения.
Понятно, кинотеатры виноваты в том, что фонд кино снимает кал, который адекватные люди смотреть не будут, и сети, такие зажравшиеся, ставят в прокат Ноланов да Вильневов
Всё же Нолан и Вильнёв не конвейер как Марвел. А речь про Марвел.
Чё-то надоел социализм. Зачем кого-то там поддерживать? Нельзя просто отдать всё на откуп рынку? Пускай медный наз накрывает целыми отраслями. Закрылось - значит эталонное ненужно. Пускай вращатель киноаппарата поймёт, что страдать хернёй пора завязывать, рынку нужен кадровый ресурс в какой-то другой области.
Аха-ха-ха
Это как изнасиловать девушку, а потом заставлять ее приготовить борщ.
Поддержка по-русски.
А ты как поддержал кинотеатры?
Че она тарахтит? Переведите на нормальный эту министриху
Попытаюсь. "Забирайте детей на 4 часа, пусть они смотрят то, что сняли наши Андреасяны, но сделайте так, чтобы дети вышли счастливыми и довольными, причем обязательно в аквариуме".
Она нам рассказывает, что злобные кинотеатры намеренно не катали замечательные российские фильмы, впаривая нам отстойные марвеловские комиксы. Но теперь все иначе, и российские зрители поимеют счастие лицезреть отечественные шедевры современного кино.
Тот самый момент, когда уместна известная цитата Самуэля Эл. Джексона: Патриотизм — последнее прибежище негодяя.
"для властей важно, чтобы кинотеатры пытались помочь российскому кино привлечь зрителей"
Вот скажите, вам важно чтобы российское импортозамещение в кино вам нравилось и вызывало интерес?
Мне вообще нравится - вместо того, чтобы самой оправдываться, почему отечественные фильмы, даже снятые при поддержке Минкульта, не способны заинтересовать массового зрителя (за редкими исключениями), вина перекладывается на кинотеатры - это вы, блин, плохо стараетесь.
Я вот тут подумал, а если, в порядке эксперимента сейчас, во время школьных каникул и летних пришкольных лагерей, попробовать устроить показ советской детской классики в кинотеатрах. Да, понятно, что дети сейчас другие, но некоторые фильмы вполне могут им "зайти". Конечно, цены на эти сеансы должны быть снижены до адекватного уровня.
Им важно, чтоб это кино приносило доход и отбивало затраты... Все
Тут два варианта.
Первый. Блокбастеры. Проблема в том, что товарищи типа Бекмамбетова или Найшуллера ничего в России снимать уже не будут. Плюс такие фильмы - это высокотехнологичный продукт во всех смыслах. А с технологиями у нас теперь известно как.
Второе. Авторские высказывания на актуальные темы. Тут тоже плохо все. Потому что о многом у нас просто нельзя говорить. Тем более, снимать.
Как-то так.
Мда, а Мединский был не так плох, как оказалось
«Зло – это зло... Меньшее, большее, среднее – без разницы, пропорции условны, а границы размыты. Я не святой отшельник, не только одно добро творил в жизни. Но если приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вовсе».
Ну не знаю, может это моя социофобия но не люблю я кинотеатры, все это чавканье, шебуршание, плевки какие то, разговоры и прочее. Я гораздо больше удовольствие получаю в своем личном, домашнем кинотеатре...
Спорный отчасти момент.
Например, вы дома никогда не достигните аудио и видео воздействия при просмотре фильмов, которые специально делали под, например, IMAX.
Лично мое, на 50% неверное мнение, что как ни крути, громкие и очень много бюджетные фильмы надо смотреть именно в кино на большом экране и как минимум в 3D.
плевки какие то - вы где проживаете, город большой или как? ))
Это «сверхдержава» или «сниздержава», не пойму…?
На*бнуть чужой бизнес из-за детсадовских амбиций старого маразматика и параллельно продолжать «душить» то, что каким-то чудом ещё подаёт признаки жизни…
Когда все эти воры-чухлоиды из Госдумы, займут места на нарах, тогда у этой 404-й появятся хоть какие-либо перспективы.
Боюсь этого никогда не будет. С другой стороны в Европе во главе государства раньше были и бандиты, и коррупционеры, и воры.Глядишь и у нас так же будет.(что мы конечно не застанем).
"Забрать на четыре часа в день ребенка и вернуть его счастливым"
Даешь марафон мультфильмов про трех богатырей в кинотеатрах! Их уже десяток штук наснимали, хватит на часов 16.
"Что касается киносетей, то жили они неплохо и имели возможность выбора. Брали американские блокбастеры и не ставили российские фильмы. Сейчас им придётся повзрослеть."
Повзрослеть и умереть с голоду - это разные вещи, уважаемая министр Любимова.
Раз Вы так радеете за высококачественный отечественный кинопром, то выкупайте залы и раздавайте билеты бесплатно за хорошие оценки школьникам, студентам, учителям, врачам, пожарным. Тогда и людям культурная программа будет, и кинотеатры выживут.
Вот это будет поддержка и продвижение отечественных фильмов вместо бесконечного распила госбюджета всякими Сариками и Михалковыми.
Вот и я это предложил. Только для школьников/ студентов из детских лагерей школьных - именно советские детские фильмы (российских детских фильмов просто не знаю).
Мединский с его высказываниями о лишней хромосоме был смешнее на том посту, но и этот министр не сильно отличается
"им придётся отрабатывать", ага, потом скидываться на общак и вот это всё
Советы чиновников, которые тратят государственные деньги, а не зарабатывают на услугах и бизнесе - особенно ценны
Что-то из серии "сказала нихрена не понятно, но очень запутанно".
Почему в РФ такие ебанутые министры бабы
Да-да, помнится еще Эрнст&Co получили 39 старинных московских кинотеатра и начали делать из них ТЦ, а сеть Каро вообще полностью дотируется ВТБ. С самим кино - дела еще печальнее.
Можно кинотеатры превратить в место отбывания наказания. Закрываем нарушителей закона на неделю и показываем творчество армян. Потом забираем их оттуда с выражением ужаса на лице и нежеланием более нарушать закон.
Будут показывать армянское порно?
''Им придётся отрабатывать то, что они раньше не делали...''
Лето. Идёт девушка в юбочке.
Смотрит, валяется 1000 рублей.
- о халява подумала она, нагнулась подобрать.
- нет, не халява, подумала она услышав звук "чпок".
Думаю что и без ", подумала она услышав звук "чпок" было бы ок )
Хороший панч, кстати
За адекватный ценник - ещё и очереди на получение такой услуги будут, как родитель говорю
Кому ещё субсидий? Налетай!
Слышал, что французская система поддержки национального кино — одна из самых популярных в среде наших чиновников... хотя это было до 2022
Кина не будет, совесть кончилась.
Просто откроются розничные магазины шмотьём как и в 90-е. Мы же строим союз, вот будет как в союзе.
Ох, как же двусмысленно звучит заголовок, прямо провокационно (-:
Блять. Совком пахнуло
Разве не она должна производством кино заниматься?
При ней доля российского кино начала падать по сравнению со временами Мединcкого.
Не читал, но осуждаю
Это пиздец, простите
3еленого слониkа нужно показывать
Агонией гос машины на всех уровнях удовлетворен
На российских фильмах много не заработаешь. Кто их будет смотреть? Не знаю зачем вообще сейчас кинотеатры когда всё кино онлайн.