Что касается киносетей, то жили они неплохо и имели возможность выбора. Брали американские блокбастеры и не ставили российские фильмы. Сейчас им придётся повзрослеть.

Вы видите, что с начала года при господдержке вышло 45 фильмов, из них около 20 раньше бы просто не увидело своего зрителя, потому что их бы не взяли в прокат. Да, их смотрят меньше, потому что основной бюджет кинотеатров – это комиксы, туда ходили за фокусом, в 3D смотреть американские комиксы.