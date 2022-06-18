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Министр культуры России об условиях помощи кинотеатрам: «Им придётся отрабатывать то, что они раньше не делали» Статьи редакции

По словам Ольги Любимовой, ни одна сеть «не предложила родителям забрать на четыре часа в день ребенка и вернуть его счастливым в аквагриме и посмотревшим кино».

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Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде», режиссёр — Квентин Тарантино

О том, что российским киносетям придётся проработать альтернативные программы, которые захочет поддерживать Минкульт, сообщила глава ведомства Ольга Любимова в интервью «Интерфаксу».

Чиновница заявила, что в настоящих условиях киносетям «придётся повзрослеть», поскольку они больше не могут действовать по прежней схеме и зарабатывать на показе голливудских крупнобюджетных фильмов.

Что касается киносетей, то жили они неплохо и имели возможность выбора. Брали американские блокбастеры и не ставили российские фильмы. Сейчас им придётся повзрослеть.

Вы видите, что с начала года при господдержке вышло 45 фильмов, из них около 20 раньше бы просто не увидело своего зрителя, потому что их бы не взяли в прокат. Да, их смотрят меньше, потому что основной бюджет кинотеатров – это комиксы, туда ходили за фокусом, в 3D смотреть американские комиксы.

Ольга Любимова
министр культуры РФ

Для России «безумно важно» спасти контент, призналась Любимова. По её словам, в текущей ситуации важно, чтобы правительство поддержало Минкульт, выделив 5,5 миллиарда рублей в качестве субсидий.

В кино, как и в футболе, как известно, разбираются все, и очень болезненно зритель относится к неудачам. В этой ситуации со стороны государства самое важное — это экспертиза. То есть так отслеживать поддержку наших проектов, чтобы стараться минимизировать риски: кино можно снять и загубить на каждом этапе производства, от сценария до постпродакшена.

Ольга Любимова
министр культуры РФ

Кинотеатры должны начать оказывать содействие властям в плане маркетинга, помогать грамотно расставлять релизы и «отрабатывать то, что они раньше вообще не делали». В частности, Любимова уверена, что киносети должны проработать альтернативные программы, способные привлечь потребителей.

Любимова отметила, что для властей важно, чтобы кинотеатры пытались помочь российскому кино привлечь зрителей, а не действовали исключительно с корыстной точки зрения.

Ни одна российская сеть не предложила российским родителям забрать на четыре часа в день ребенка, и вернуть его счастливым в аквагриме и посмотревшим кино. Мы с самого начала говорили кинотеатрам: придумайте такие программы, которые позволят Министерству культуры их поддерживать. Мы не можем просто так, ни за что вкладывать деньги в кино, компенсировать.

Ольга Любимова
министр культуры РФ

#новость #кинотеатры

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86 комментариев
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Kaly Stainless

Понятно, кинотеатры виноваты в том, что фонд кино снимает кал, который адекватные люди смотреть не будут, и сети, такие зажравшиеся, ставят в прокат Ноланов да Вильневов

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TL DR

Всё же Нолан и Вильнёв не конвейер как Марвел. А речь про Марвел.

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nanochat.ru

Чё-то надоел социализм. Зачем кого-то там поддерживать? Нельзя просто отдать всё на откуп рынку? Пускай медный наз накрывает целыми отраслями. Закрылось - значит эталонное ненужно. Пускай вращатель киноаппарата поймёт, что страдать хернёй пора завязывать, рынку нужен кадровый ресурс в какой-то другой области.

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Пётр Петров

Аха-ха-ха

Это как изнасиловать девушку, а потом заставлять ее приготовить борщ.
Поддержка по-русски.

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nanochat.ru

А ты как поддержал кинотеатры?

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Клод Иванов

Че она тарахтит? Переведите на нормальный эту министриху

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Андрей Мельник

Попытаюсь. "Забирайте детей на 4 часа, пусть они смотрят то, что сняли наши Андреасяны, но сделайте так, чтобы дети вышли счастливыми и довольными, причем обязательно в аквариуме".

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4 комментария
Автостопом по Земному шарику

Она нам рассказывает, что злобные кинотеатры намеренно не катали замечательные российские фильмы, впаривая нам отстойные марвеловские комиксы. Но теперь все иначе, и российские зрители поимеют счастие лицезреть отечественные шедевры современного кино.

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Школьный пришелец

Тот самый момент, когда уместна известная цитата Самуэля Эл. Джексона: Патриотизм — последнее прибежище негодяя.

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Сергей Леопольдович

"для властей важно, чтобы кинотеатры пытались помочь российскому кино привлечь зрителей"
Вот скажите, вам важно чтобы российское импортозамещение в кино вам нравилось и вызывало интерес?

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Романелло Кивогенс

Мне вообще нравится - вместо того, чтобы самой оправдываться, почему отечественные фильмы, даже снятые при поддержке Минкульта, не способны заинтересовать массового зрителя (за редкими исключениями), вина перекладывается на кинотеатры - это вы, блин, плохо стараетесь.

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1 комментарий
Андрей Мельник

Я вот тут подумал, а если, в порядке эксперимента сейчас, во время школьных каникул и летних пришкольных лагерей, попробовать устроить показ советской детской классики в кинотеатрах. Да, понятно, что дети сейчас другие, но некоторые фильмы вполне могут им "зайти". Конечно, цены на эти сеансы должны быть снижены до адекватного уровня.

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25 комментариев
Александр Соколов

Им важно, чтоб это кино приносило доход и отбивало затраты... Все

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1 комментарий
Maxim Petrukhin

Тут два варианта.
Первый. Блокбастеры. Проблема в том, что товарищи типа Бекмамбетова или Найшуллера ничего в России снимать уже не будут. Плюс такие фильмы - это высокотехнологичный продукт во всех смыслах. А с технологиями у нас теперь известно как.
Второе. Авторские высказывания на актуальные темы. Тут тоже плохо все. Потому что о многом у нас просто нельзя говорить. Тем более, снимать.
Как-то так.

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Брегман Илья

Мда, а Мединский был не так плох, как оказалось

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Mikhail Shamov

«Зло – это зло... Меньшее, большее, среднее – без разницы, пропорции условны, а границы размыты. Я не святой отшельник, не только одно добро творил в жизни. Но если приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вовсе».

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Alexey Bannikov

Ну не знаю, может это моя социофобия но не люблю я кинотеатры, все это чавканье, шебуршание, плевки какие то, разговоры и прочее. Я гораздо больше удовольствие получаю в своем личном, домашнем кинотеатре...

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Сергей Леопольдович

Спорный отчасти момент.
Например, вы дома никогда не достигните аудио и видео воздействия при просмотре фильмов, которые специально делали под, например, IMAX.
Лично мое, на 50% неверное мнение, что как ни крути, громкие и очень много бюджетные фильмы надо смотреть именно в кино на большом экране и как минимум в 3D.
плевки какие то - вы где проживаете, город большой или как? ))

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5 комментариев
Roman R

Это «сверхдержава» или «сниздержава», не пойму…?

На*бнуть чужой бизнес из-за детсадовских амбиций старого маразматика и параллельно продолжать «душить» то, что каким-то чудом ещё подаёт признаки жизни…

Когда все эти воры-чухлоиды из Госдумы, займут места на нарах, тогда у этой 404-й появятся хоть какие-либо перспективы.

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Ярослав

Боюсь этого никогда не будет. С другой стороны в Европе во главе государства раньше были и бандиты, и коррупционеры, и воры.Глядишь и у нас так же будет.(что мы конечно не застанем).

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Игорь Брага

"Забрать на четыре часа в день ребенка и вернуть его счастливым"
Даешь марафон мультфильмов про трех богатырей в кинотеатрах! Их уже десяток штук наснимали, хватит на часов 16.

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Пришелец

"Что касается киносетей, то жили они неплохо и имели возможность выбора. Брали американские блокбастеры и не ставили российские фильмы. Сейчас им придётся повзрослеть."

Повзрослеть и умереть с голоду - это разные вещи, уважаемая министр Любимова.

Раз Вы так радеете за высококачественный отечественный кинопром, то выкупайте залы и раздавайте билеты бесплатно за хорошие оценки школьникам, студентам, учителям, врачам, пожарным. Тогда и людям культурная программа будет, и кинотеатры выживут.

Вот это будет поддержка и продвижение отечественных фильмов вместо бесконечного распила госбюджета всякими Сариками и Михалковыми.

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Андрей Мельник

Вот и я это предложил. Только для школьников/ студентов из детских лагерей школьных - именно советские детские фильмы (российских детских фильмов просто не знаю).

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kernel panic

Мединский с его высказываниями о лишней хромосоме был смешнее на том посту, но и этот министр не сильно отличается

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Роман Н.

"им придётся отрабатывать", ага, потом скидываться на общак и вот это всё

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Dmitry Kapustin

Советы чиновников, которые тратят государственные деньги, а не зарабатывают на услугах и бизнесе - особенно ценны

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Андрей Мельник

Что-то из серии "сказала нихрена не понятно, но очень запутанно".

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SYNACK

Почему в РФ такие ебанутые министры бабы

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Нижний колос

Да-да, помнится еще Эрнст&Co получили 39 старинных московских кинотеатра и начали делать из них ТЦ, а сеть Каро вообще полностью дотируется ВТБ. С самим кино - дела еще печальнее.

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Anton Beloborodov

Можно кинотеатры превратить в место отбывания наказания. Закрываем нарушителей закона на неделю и показываем творчество армян. Потом забираем их оттуда с выражением ужаса на лице и нежеланием более нарушать закон.

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Andre Macareno

Будут показывать армянское порно?

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1 комментарий
CUYS.ru

''Им придётся отрабатывать то, что они раньше не делали...''

Лето. Идёт девушка в юбочке.

Смотрит, валяется 1000 рублей.

- о халява подумала она, нагнулась подобрать.
- нет, не халява, подумала она услышав звук "чпок".

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Сергей Леопольдович

Думаю что и без ", подумала она услышав звук "чпок" было бы ок )

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Кучкуду
Ни одна российская сеть не предложила российским родителям забрать на четыре часа в день ребенка, и вернуть его счастливым в аквагриме и посмотревшим кино.

Хороший панч, кстати

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Андрей Мельник

За адекватный ценник - ещё и очереди на получение такой услуги будут, как родитель говорю

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2 комментария
Глеб Жеглов

Кому ещё субсидий? Налетай!

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Айди Акаунтов

Слышал, что французская система поддержки национального кино — одна из самых популярных в среде наших чиновников... хотя это было до 2022

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Кадастр

Кина не будет, совесть кончилась.

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Andrei M

Просто откроются розничные магазины шмотьём как и в 90-е. Мы же строим союз, вот будет как в союзе.

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Бумажный томагавк_два

Ох, как же двусмысленно звучит заголовок, прямо провокационно (-:

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Печенька

Блять. Совком пахнуло

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Иван Саблин

Разве не она должна производством кино заниматься?
При ней доля российского кино начала падать по сравнению со временами Мединcкого.

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Artem St

Не читал, но осуждаю

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Бесконечный ихтиандр

Это пиздец, простите

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Demid An

3еленого слониkа нужно показывать

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Stepan Shevchenko

Агонией гос машины на всех уровнях удовлетворен

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Вячеслав

На российских фильмах много не заработаешь. Кто их будет смотреть? Не знаю зачем вообще сейчас кинотеатры когда всё кино онлайн.

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