Офлайн
Маша Цепелева

Финляндия отменит коронавирусные ограничения для туристов с 30 июня Статьи редакции

Это увеличит поток туристов из России, считают в финском МВД.

  • Власти Финляндии отменили требование о прививках и тестах на COVID-19 для посещения страны. Сдавать ПЦР-тест на границе тоже не надо.
  • Отмена ограничений увеличит поток туристов из России, говорят в финском МВД. На это влияет«желание россиян путешествовать и количество действующих виз».
  • Для получения туристической визы из России в Финляндию есть ограничения. Их выдают, если была многократная шенгенская виза на срок не менее двух лет, если есть родственники в стране, для деловых поездок, лечения и по другим причинам.
  • Добраться из России в Финляндию можно на автобусе или пароме из Санкт-Петербурга. Рейсы отменены из-за санкций на фоне «спецоперации», поезда «Аллегро» не ходят с 28 марта.

#новость #туризм #финляндия

2753 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
68 комментариев
Написать комментарий...
Лимита

Новости о короновирусе отдают приятными воспоминаниями о довоенной жизни))

Ответить
Развернуть ветку
Артем П.

Судя по кол-ву комментов в сутки, ваша жизнь стала работай на VC) Так точно можно на Волгу пересесть.. Или нет?) 15 на объеме другое дело)

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Телефунтик

"Новости о короновирусе отдают приятными воспоминаниями о довоенной жизни))"
******
«Рио-Рита», «Рио-Рита», вертится фокстрот,
На площадке танцевальной сорок первый год.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Греков

Почему в статье не написано, что выехать из РФ без веской причины нельзя?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

С каких пор? Если есть виза можно выехать из рф куда угодно

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
tabularasa

Слышал только что в офисе тоже, что наши без причины не выпускают. Подверг сомнению. Откуда ноги растут, как вообще понять?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
walter pinkman

Опять будут очереди за рыбой и фейри 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

на какие шиши?

Ответить
Развернуть ветку
18 комментариев
Yury Storstrom

Рашка бы ещё выпускала

Ответить
Развернуть ветку
Чуждый микроскоп

Просто отлично, что страны постепенно отменяют ковидные ограничения: тем, кто не заперт у себя, можно будет путешествовать, навещать родных и друзей, переезжать, менять работу.

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

А кто заперт у себя?

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Макс Сельников

Эх где ты мирная жизнь, такая ностальгия...

Ответить
Развернуть ветку
Иван Семенов

Из Финки можно недорого улететь куда угодно. Вариаций маршрутов больше, чем из Латвии, в которую сейчас все едут через Беларусь

Ответить
Развернуть ветку
Yury Storstrom

«Финка» - это нож 🔪

Ответить
Развернуть ветку
Александр Св-Ко

у них FinnAir в предбанкротном состоянии, это не надолго

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Паша Пашкевич

Чет как то запаздывают они...

Ответить
Развернуть ветку
Skyray

На самом деле добрые новости :)

Ответить
Развернуть ветку
vivin kili

Вроде и важно, а вроде и нет(

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

Кто знает, в каком банке наличные Евро снять можно?

Ответить
Развернуть ветку
Сархан Алиев

Деньги не пахнут, судя по всему)

Ответить
Развернуть ветку
Павел Воронов

Проблема с наличными решится, это хорошо.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 68 комментариев
null