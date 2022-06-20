Финляндия отменит коронавирусные ограничения для туристов с 30 июня Статьи редакции
Это увеличит поток туристов из России, считают в финском МВД.
- Власти Финляндии отменили требование о прививках и тестах на COVID-19 для посещения страны. Сдавать ПЦР-тест на границе тоже не надо.
- Отмена ограничений увеличит поток туристов из России, говорят в финском МВД. На это влияет«желание россиян путешествовать и количество действующих виз».
- Для получения туристической визы из России в Финляндию есть ограничения. Их выдают, если была многократная шенгенская виза на срок не менее двух лет, если есть родственники в стране, для деловых поездок, лечения и по другим причинам.
- Добраться из России в Финляндию можно на автобусе или пароме из Санкт-Петербурга. Рейсы отменены из-за санкций на фоне «спецоперации», поезда «Аллегро» не ходят с 28 марта.
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Новости о короновирусе отдают приятными воспоминаниями о довоенной жизни))
Судя по кол-ву комментов в сутки, ваша жизнь стала работай на VC) Так точно можно на Волгу пересесть.. Или нет?) 15 на объеме другое дело)
"Новости о короновирусе отдают приятными воспоминаниями о довоенной жизни))"
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«Рио-Рита», «Рио-Рита», вертится фокстрот,
На площадке танцевальной сорок первый год.
Почему в статье не написано, что выехать из РФ без веской причины нельзя?
С каких пор? Если есть виза можно выехать из рф куда угодно
Слышал только что в офисе тоже, что наши без причины не выпускают. Подверг сомнению. Откуда ноги растут, как вообще понять?
Опять будут очереди за рыбой и фейри 🤣
на какие шиши?
Рашка бы ещё выпускала
Просто отлично, что страны постепенно отменяют ковидные ограничения: тем, кто не заперт у себя, можно будет путешествовать, навещать родных и друзей, переезжать, менять работу.
А кто заперт у себя?
Эх где ты мирная жизнь, такая ностальгия...
Из Финки можно недорого улететь куда угодно. Вариаций маршрутов больше, чем из Латвии, в которую сейчас все едут через Беларусь
«Финка» - это нож 🔪
у них FinnAir в предбанкротном состоянии, это не надолго
Чет как то запаздывают они...
На самом деле добрые новости :)
Вроде и важно, а вроде и нет(
Кто знает, в каком банке наличные Евро снять можно?
Деньги не пахнут, судя по всему)
Проблема с наличными решится, это хорошо.