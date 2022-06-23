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Присущий татарин

Минтруд опубликовал проект нерабочих дней на 2023 год: новогодние «каникулы» продлятся девять дней Статьи редакции

Если его согласуют, всего будет 118 выходных с учётом праздников.

  • Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных в 2023 году. Его должно согласовать правительство.
  • Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года: 31 декабря будет нерабочим, так как выпадает на субботу.
  • Нерабочие праздничные дни 1 и 8 января выпадают на воскресенье, поэтому их перенсут на 24 февраля и 8 мая соответственно.
  • Так у россиян будет сразу четыре выходных подряд с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая, а также три выходных подряд с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. В марте будет один дополнительный выходной — в среду 8 марта.
Проект Минтруда

#новость #выходные

2485 просмотров
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35 комментариев
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Айрат Султан

Лучше бы было лучше, чем хуже.
Примерно так выглядят нытики в комментариях

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Джейкоб Джонс

Тут всего пара комментов была, когда ты заныл...

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Denis

Лучше бы было побольше комментариев)

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Айрат Султан

Главное чтобы писька стояла и деньги были))
Остальное ерунда)))

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Старший холод

Вот хорошо, наверное, при неработающей голове, зато с дымящей писькой при больших деньгах. Но, наверное, недолго.

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Айрат Султан

Не могу поспорить к сожалению 🙈😀

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Shoo

О, нормально, 24 февраля праздником сделали.

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Телефунтик
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Денис Демидов

Там еще кино обещали снять!
https://ria.ru/20220622/film-1797366580.html

Мединский предложил снять фильм об освобождении…
Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что по завершении специальной военной операции…
ria.ru
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Denis

А работать то когда будем?)

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Андрей Деревянко

Щас можно, рабочий день же)

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Евгений Круглов

Лучше бы новогодние пару дней перенесли на конец августа

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Andre Macareno

Делаем ставки: к 24 февраля боевые действия прекратятся чи нi?

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Телефунтик

24 февраля 2022:бровь поднимем,возьмем Киев
Через 100 дней:украинские беспилотники атакуют Ростов

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Марат

официально может и нет, будет наверно какая-то вялотекущая война, как была до февраля текущего года

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melkiyPadonok

Думаю да , где-то под Рязанью

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DN
новогодние каникулы продлятся девять дней

Для тех, у кого к тому времени ещё будет работа

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Старший холод

Ну, у котельных центрального отопления и прочего ЖКХ, наверное, будет.
Можно долго смеяться, а у меня заказы на шерстяные следочки и варежки увеличились. Но я ж не могу спросить не перекупы ли вы часом, но к зиме готовятся уже многие, крышки для консервации уже подорожали, дрова запись у нас тут - уже открыли, у меня 5 кубов лежат для бани, пусть будут.
У беляков, наверное, работа всегда будет, у РЖД, у ФНС.

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Марат

каждый третий день в году выходной что-ли получается? как-то слишком много

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C Ever

это не для народа график, а для бояр и дворян, у которых пенсия в 35 лет.

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Александр Еремин

Учитывая что все работают в Москве. Лучше бы майские и новогодние сделали подлиннее. Чтобы народ домой съездил

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Aleksandr A
Чтобы народ домой съездил

время, когда коренные москвичи возвращаются домой на праздники))

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Андрей Деревянко

*на Москву

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Артем П.

С текущим положением, надо без выходных работать. Только отпуск)

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Денис Демидов

Ротация же?

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Артем П.

Только труд. Только хардкор!

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Drunkenmaasta

ну еще "отпуск по простою" 40 дней)

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Вадим Д.

Отрадно, что не будет рабочих суббот –длинные рабочие недели такое себе мероприятие, после них и 3 выходных не в радость.

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Anton Katerin

а как так? неужели мы не будем отдыхать на майские 2 недели

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Котик Котиков

Скоро вообще работы не станет. Снова в крепостные население уйдёт за еду. А крепостным выходные не нужны

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C Ever

Не дай Бог.

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selecadm

Более логично пятницу 3 ноября делать выходным днём, чем понедельник 6 ноября. Это более близкий к 4 ноября день, и выходная пятница лучше, чем выходной понедельник, с точки зрения продуктивности.

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Lukas Dexter

Лучше вообще праздники отменить и выдавать деньгами 😁

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selecadm

Отпуска отменить и выдавать деньгами.

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Yur

24 февраля я так понимаю новый праздник, день вторжения

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