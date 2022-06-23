Минтруд опубликовал проект нерабочих дней на 2023 год: новогодние «каникулы» продлятся девять дней Статьи редакции
Если его согласуют, всего будет 118 выходных с учётом праздников.
- Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных в 2023 году. Его должно согласовать правительство.
- Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года: 31 декабря будет нерабочим, так как выпадает на субботу.
- Нерабочие праздничные дни 1 и 8 января выпадают на воскресенье, поэтому их перенсут на 24 февраля и 8 мая соответственно.
- Так у россиян будет сразу четыре выходных подряд с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая, а также три выходных подряд с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. В марте будет один дополнительный выходной — в среду 8 марта.
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Лучше бы было лучше, чем хуже.
Примерно так выглядят нытики в комментариях
Тут всего пара комментов была, когда ты заныл...
Лучше бы было побольше комментариев)
Главное чтобы писька стояла и деньги были))
Остальное ерунда)))
Вот хорошо, наверное, при неработающей голове, зато с дымящей писькой при больших деньгах. Но, наверное, недолго.
Не могу поспорить к сожалению 🙈😀
О, нормально, 24 февраля праздником сделали.
Там еще кино обещали снять!
https://ria.ru/20220622/film-1797366580.html
А работать то когда будем?)
Щас можно, рабочий день же)
Лучше бы новогодние пару дней перенесли на конец августа
Делаем ставки: к 24 февраля боевые действия прекратятся чи нi?
24 февраля 2022:бровь поднимем,возьмем Киев
Через 100 дней:украинские беспилотники атакуют Ростов
официально может и нет, будет наверно какая-то вялотекущая война, как была до февраля текущего года
Думаю да , где-то под Рязанью
Для тех, у кого к тому времени ещё будет работа
Ну, у котельных центрального отопления и прочего ЖКХ, наверное, будет.
Можно долго смеяться, а у меня заказы на шерстяные следочки и варежки увеличились. Но я ж не могу спросить не перекупы ли вы часом, но к зиме готовятся уже многие, крышки для консервации уже подорожали, дрова запись у нас тут - уже открыли, у меня 5 кубов лежат для бани, пусть будут.
У беляков, наверное, работа всегда будет, у РЖД, у ФНС.
каждый третий день в году выходной что-ли получается? как-то слишком много
это не для народа график, а для бояр и дворян, у которых пенсия в 35 лет.
Учитывая что все работают в Москве. Лучше бы майские и новогодние сделали подлиннее. Чтобы народ домой съездил
время, когда коренные москвичи возвращаются домой на праздники))
*на Москву
С текущим положением, надо без выходных работать. Только отпуск)
Ротация же?
Только труд. Только хардкор!
ну еще "отпуск по простою" 40 дней)
Отрадно, что не будет рабочих суббот –длинные рабочие недели такое себе мероприятие, после них и 3 выходных не в радость.
а как так? неужели мы не будем отдыхать на майские 2 недели
Скоро вообще работы не станет. Снова в крепостные население уйдёт за еду. А крепостным выходные не нужны
Не дай Бог.
Более логично пятницу 3 ноября делать выходным днём, чем понедельник 6 ноября. Это более близкий к 4 ноября день, и выходная пятница лучше, чем выходной понедельник, с точки зрения продуктивности.
Лучше вообще праздники отменить и выдавать деньгами 😁
Отпуска отменить и выдавать деньгами.
24 февраля я так понимаю новый праздник, день вторжения