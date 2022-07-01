В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по Covid-19. [...] Практически все подтверждённые случаи заболевания (93%) протекают в лёгкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно.