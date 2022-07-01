Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения в России Статьи редакции
Например, масочный режим и ограничения на работу общепита по ночам.
- Роспотребнадзор снял все ограничения в России, действующие с 2020 года из-за пандемии Covid-19. При этом в ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки ограничительные правила могут вернуть.
- Теперь не действует обязательное ношение масок, запрет на проведение некоторых массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания.
- При этом очередная «волна» в летние месяцы, по их мнению, маловероятна. Ведомство продолжит отслеживать ситуацию и выявлять случаи заболевания, и может снова ввести ограничения, если это потребуется.
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Митинги тоже разрешены?
Интересно, Пыня теперь будет сидеть за столом нормально?
Юморишь)
ходить без маски имелось в виду буквально, а метафорически сорвать маску никто пока не разрешал)
Победили корону, и в качестве жеста доброй воли отошли
До конца этого года ) Им же хуже.
уже 22 года как нет D
А запрет выезда, например, в Финляндию тоже будет снят автоматически?
Извините за глупый вопрос…
А в Финляндию сейчас запрещено выезжать?
Очень вряд-ли
Вот тоже очень интересно.
Журналисты такие журналисты... Лишь бы заголовок погромче...
Ура товарищи! Слава богу, слава богу, что мы живем в россии, а не в америке!*
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"Теперь не действует обязательное ношение масок, запрет на проведение некоторых массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания"
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Теперь будут наказывать за их ношение))
Носить надо, особенно если идёшь на митинг.
странная ситуация:
заходишь в банк без маски - выгоняют
заходишь в маске - вызывают полицию ))
Интересно, а ограничения на пешее пересечение границ тоже сняли для всех стран?
а так можно?
Я даже не буду шутить на эту тему...
Короновирус:
Славные были времена
Все, бюджету не нужны больше московские штрафы по 4000?
Ой, эт не к добру.
больше скажу, можно даже оспорить штрафы, коллеге обнулили штраф за отсутствие маски в метро на 5к
думаете эти штрафы составляют значительную часть для бюджета? боюсь там даже меньше 1%. Статья на РБК от ноября 2020 года говорит о миллионе оштрафованных. Сумма получается там до 30 млн рублей за примерно полгода. Это копейки в рамках бюджета РФ и даже бюджета Москвы
Это в Москве что-ли? Я без маски ходил всегда и в метро полиция не подходила даже
там уже амнистию по этим штрафам запустили. с кого деньги еще не успели сдернуть.
Собянин сказал вернут деньги даже.
Странно, что не назвали оружием Запада, которое успешно было побеждено доблестным государством
Как будто и не было коронавируса. Вот память у человеков кокорткая 👀
Нет уж, лучше верните короновирус, чем то что сейчас)
Думаю, это лучшее начало пятницы, ура!!
И правда, если ограничений нет, но почему нельзя из-за "коронавируса" выехать в другую страну Европы 🤔🥴
Не знаю как с Украиной, а вот коронавирус победили сразу с началом СВО - он сразу перестал всех волновать. Сейчас просто подписали и закрепили официально.
covid-19 отзывает себя и прекращает работу в России
Даже ковид из России ушел. Настолько токсичная среда )
Я думал Ковид ушел 24 февраля:)
и я ))
https://coub.com/view/2tcwem
А обязательную вакцинацию?
Статистику в студию, сколько пользы принесли ограничения можно? Или вы просто очко вылизали начальству?
Зачем он их вводил? Все с самого начала понимали, что все это спектакль.
если бы сам не болел ковидом, то может и согласился, а так близко с обычным ОРВИ/ОРЗ не стоял ковид, намного опаснее был вирус. И я не помню, чтобы раньше было столько знакомых с тяжелыми формами с поражением легких и летальными исходами от ОРВИ.
Какой коронавирус?
Ну наконец то,давно было понятно что в итоге переболеют почти все
В Финку едем 🤔
врял ли - Лавров говорит железный занавес уже опускается
Они и так понимают, что про это думают граждане. И про них что думают тоже. Лицемеры.
При возвращении из другой страны пцр тест все ещё нужно сдавать? И 2 анкеты на госуслугах.
А помните, был такой коронавирус?
Нет, не было такого. Была какая-то "пандемия", где каждый показал уровень идиотизма.
У нас в Казахстане потихоньку вроде как корону голову поднимает, так что вы это...
А что там на финской границе?
Остап переквалифицировался в управдомы
Конец вирусу и точка
Воевали за одно, а победили в другом. У этих русских все не как у людей.
А где победили то? Корона капитуляцию подписала? Или полностью уничтожена? Побед никаких нет и не будет. Это Рассия!