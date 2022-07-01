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Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения в России Статьи редакции

Например, масочный режим и ограничения на работу общепита по ночам.

  • Роспотребнадзор снял все ограничения в России, действующие с 2020 года из-за пандемии Covid-19. При этом в ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки ограничительные правила могут вернуть.
  • Теперь не действует обязательное ношение масок, запрет на проведение некоторых массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания.

В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по Covid-19. [...] Практически все подтверждённые случаи заболевания (93%) протекают в лёгкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно.

Роспотребнадзор
  • При этом очередная «волна» в летние месяцы, по их мнению, маловероятна. Ведомство продолжит отслеживать ситуацию и выявлять случаи заболевания, и может снова ввести ограничения, если это потребуется.

#новость #covid19

2671 просмотров
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74 комментария
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 Александр Еремин

Митинги тоже разрешены?

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Значимый кавалер

Интересно, Пыня теперь будет сидеть за столом нормально?

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1 комментарий
Максим Рыков

Юморишь)

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Ilia Kos

ходить без маски имелось в виду буквально, а метафорически сорвать маску никто пока не разрешал)

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1 комментарий
Значимый кавалер

Победили корону, и в качестве жеста доброй воли отошли

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igor igorevich

До конца этого года ) Им же хуже.

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Дима К.

уже 22 года как нет D

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Mikhail Komarov

А запрет выезда, например, в Финляндию тоже будет снят автоматически?

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Ana R

Извините за глупый вопрос…
А в Финляндию сейчас запрещено выезжать?

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1 комментарий
Eugene Nevogradov

Очень вряд-ли

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Gosoo Gosoo

Вот тоже очень интересно.

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Уоррен Баффет

Журналисты такие журналисты... Лишь бы заголовок погромче...

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Demi An

Ура товарищи! Слава богу, слава богу, что мы живем в россии, а не в америке!*
.
"Теперь не действует обязательное ношение масок, запрет на проведение некоторых массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания"
.
Теперь будут наказывать за их ношение))

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igor igorevich

Носить надо, особенно если идёшь на митинг.

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Александр Соколов

странная ситуация:
заходишь в банк без маски - выгоняют
заходишь в маске - вызывают полицию ))

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Андрей Мамыкин

Интересно, а ограничения на пешее пересечение границ тоже сняли для всех стран?

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Alex Poneer

а так можно?

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Lord Raiden

Я даже не буду шутить на эту тему...

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Никита Рымаренко

Короновирус:

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Международный меч

Славные были времена

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Гражданский клуб

Все, бюджету не нужны больше московские штрафы по 4000?
Ой, эт не к добру.

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Борис Макаров

больше скажу, можно даже оспорить штрафы, коллеге обнулили штраф за отсутствие маски в метро на 5к

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7 комментариев
Ilia Kos

думаете эти штрафы составляют значительную часть для бюджета? боюсь там даже меньше 1%. Статья на РБК от ноября 2020 года говорит о миллионе оштрафованных. Сумма получается там до 30 млн рублей за примерно полгода. Это копейки в рамках бюджета РФ и даже бюджета Москвы

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2 комментария
Stanislav Perfilov

Это в Москве что-ли? Я без маски ходил всегда и в метро полиция не подходила даже

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6 комментариев
Сергей Житников

там уже амнистию по этим штрафам запустили. с кого деньги еще не успели сдернуть.

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selecadm

Собянин сказал вернут деньги даже.

Мэрия Москвы отменит штрафы для бизнеса за…
Общая сумма, которую вернут или не будут взыскивать — 13,6 млрд рублей.
vc.ru
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Sergey Belkov

Странно, что не назвали оружием Запада, которое успешно было побеждено доблестным государством

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Lukas Dexter

Как будто и не было коронавируса. Вот память у человеков кокорткая 👀

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Vilent

Нет уж, лучше верните короновирус, чем то что сейчас)

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Irina Istomina

Думаю, это лучшее начало пятницы, ура!!

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Leo &harr;

И правда, если ограничений нет, но почему нельзя из-за "коронавируса" выехать в другую страну Европы 🤔🥴

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Denis Kiselev

Не знаю как с Украиной, а вот коронавирус победили сразу с началом СВО - он сразу перестал всех волновать. Сейчас просто подписали и закрепили официально.

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Андрей Киселев

covid-19 отзывает себя и прекращает работу в России

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Липовый мёд

Даже ковид из России ушел. Настолько токсичная среда )

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Werko

Я думал Ковид ушел 24 февраля:)

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Денис Бурков

и я ))

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Василий Степанофф

https://coub.com/view/2tcwem

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sles

А обязательную вакцинацию?

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ROME

Статистику в студию, сколько пользы принесли ограничения можно? Или вы просто очко вылизали начальству?

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Александр Рюмин

Зачем он их вводил? Все с самого начала понимали, что все это спектакль.

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Сергей С.

если бы сам не болел ковидом, то может и согласился, а так близко с обычным ОРВИ/ОРЗ не стоял ковид, намного опаснее был вирус. И я не помню, чтобы раньше было столько знакомых с тяжелыми формами с поражением легких и летальными исходами от ОРВИ.

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1 комментарий
Виталий Васильев

Какой коронавирус?

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Nikita Selyanin

Ну наконец то,давно было понятно что в итоге переболеют почти все

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Sergei Lukin

В Финку едем 🤔

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Garmonbon

врял ли - Лавров говорит железный занавес уже опускается

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Роман Ваничкин

Они и так понимают, что про это думают граждане. И про них что думают тоже. Лицемеры.

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Винниамин Пяточков

При возвращении из другой страны пцр тест все ещё нужно сдавать? И 2 анкеты на госуслугах.

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Drunkenmaasta

А помните, был такой коронавирус?

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sles

Нет, не было такого. Была какая-то "пандемия", где каждый показал уровень идиотизма.

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DaemonHK

У нас в Казахстане потихоньку вроде как корону голову поднимает, так что вы это...

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under construction

А что там на финской границе?

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Липовый мёд

Остап переквалифицировался в управдомы

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Pasha Z

Конец вирусу и точка

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Revenant

Воевали за одно, а победили в другом. У этих русских все не как у людей.

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Vladislav S

А где победили то? Корона капитуляцию подписала? Или полностью уничтожена? Побед никаких нет и не будет. Это Рассия!

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