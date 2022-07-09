Сегодня ровно два года с трансплантации костного мозга. Второй День Рождения у нас это называется. Пишу в основном для тех, кто проходит или у кого была диагностирован лейкемия, лимфома, миелома и прочие кровяные раки-страшные болезни… Но излечиться можно, нужно терпеть, и это очень трудно… Я знаю, но ВЕРЬТЕ.

При этом не верьте, кто говорит, что это возьмет год, это минимум два, у меня вот три уже почти. На днях получил очередной молекулярный тест — полная ремиссия. Есть РТПХ (реакция «трансплант против хозяина» — vc.ru) глаз, но это плата за ремиссию.