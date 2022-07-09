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Слава Шегай

«Излечиться можно, нужно терпеть»: Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии Статьи редакции

Но у него идёт реакция «трансплантат против хозяина» — осложнение после пересадки, которое влияет на органы — на глаза.

Олег Тиньков на своей странице в Instagram* сообщил о результатах молекулярного анализа — у предпринимателя полная ремиссия.

Сегодня ровно два года с трансплантации костного мозга. Второй День Рождения у нас это называется. Пишу в основном для тех, кто проходит или у кого была диагностирован лейкемия, лимфома, миелома и прочие кровяные раки-страшные болезни… Но излечиться можно, нужно терпеть, и это очень трудно… Я знаю, но ВЕРЬТЕ.

При этом не верьте, кто говорит, что это возьмет год, это минимум два, у меня вот три уже почти. На днях получил очередной молекулярный тест — полная ремиссия. Есть РТПХ (реакция «трансплант против хозяина» — vc.ru) глаз, но это плата за ремиссию.

Олег Тиньков

*Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России.

#новость #олегтиньков

4475 просмотров
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51 комментарий
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 Влад

Олегу здоровья, надеюсь из Тиньковых суждено умереть только банку и его репутации, хотя репутация и так мертва.

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Бублик
надеюсь из Тиньковых суждено умереть только банку и *его* репутации

Стесняюсь спросить: репутации банка, самого Тинькова или обоих?

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15 комментариев
Стерлядка Вяленая

Опять эти боты понабежали. Здоровья-здоровья...Вот так и живем. Норм люди дохнут как мухи, а всякое отрепье живет до 200 лет.

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Ильяс Гарифуллин

Олег, выздоравливайте скорее и купите обратно банк, а то это пиздец какой-то.

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Dimitri

Как будто Олегу хочется сидеть под санкциями в РФ. Он же не зря банк сбадрил за копейки что бы наслаждаться свободой.

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5 комментариев
Сергей Самсунг

Не выкупать, а забирать обратно

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Дмитрий Михайлович

От всей души можно поздравить Олега!

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Вторичный диод

Просто организм требует комиссию))))
Олегу здоровья,болезнь тяжёлая.

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Никита Канни

В то же время, банк полностью проиграл раковой опухоли в виде новых управляющих

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Andre Macareno

Каких именно, Близнюк с основания ж работает

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Забор крови

Банк Дориана Грея.

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Andre Macareno

Олег терпел и нам велел

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John Doe

Так отнесемся же к этому с пониманием.

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Диджитал Бродяга

Здоровья Олегу Юрьевичу. Мощнейшая личность, обожаю

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Псков Бурито

и зачем он это пишет?
Тинькофф был интересен, как предпринематель, а не инвалид

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Alexander Somerset

Сколько цинизма.

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Лимита

Скорейшего выздоровления Олег!!

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RomanAno

Интересно, а реально ли выздороветь обычному человеку без ресурсов как у Тинькова?

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Нинзя

Если иммунитет сильный 😀

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Дмитрий Прокудин

Удивлен, что изрядно промотал ленту пока увидел эту мысль. Как то очень цинично звучит его совет братьям по несчастью, обивающих пороги своих онкодиспансеров, которым в Москву то на операцию не попасть, а о загране речь не идет вообще. Но тем не менее, Олега искренне уважаю как бизнесмена.

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Rnatery

В России надо просто терпеть

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Pavel Petel

Умер бы он уже от рака.

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Егор Сергеевич

Похуй

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Владимир Резниченко

Все возможно
_https://proza.ru/2020/07/07/2191

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Nikita Blessed

Сколько хваленных комментариев в адрес Тинькова, смотрю люди плохо знают его историю и как человека.

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MedievalRain

А что не так с ним?

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неформат

ну рассказал и рассказал, в туалет пойдёт тоже сообщат?

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Олег

Олег, возвращайтесь, они все прое...

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Christofor

значит ли полная ремиссия, что он сможет прожить остальную жизнь как обычный человек и прожить 20-30 лет . или все таки все не так радужно?

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Pavel Petel

Совершенно не радужно и обычные россияне до 80 лет не живут.

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Уравновешенный Ганс

не смотря ни на что, здоровья...

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