«Излечиться можно, нужно терпеть»: Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии Статьи редакции
Но у него идёт реакция «трансплантат против хозяина» — осложнение после пересадки, которое влияет на органы — на глаза.
Олег Тиньков на своей странице в Instagram* сообщил о результатах молекулярного анализа — у предпринимателя полная ремиссия.
*Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России.
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Олегу здоровья, надеюсь из Тиньковых суждено умереть только банку и его репутации, хотя репутация и так мертва.
Стесняюсь спросить: репутации банка, самого Тинькова или обоих?
Опять эти боты понабежали. Здоровья-здоровья...Вот так и живем. Норм люди дохнут как мухи, а всякое отрепье живет до 200 лет.
Олег, выздоравливайте скорее и купите обратно банк, а то это пиздец какой-то.
Как будто Олегу хочется сидеть под санкциями в РФ. Он же не зря банк сбадрил за копейки что бы наслаждаться свободой.
Не выкупать, а забирать обратно
От всей души можно поздравить Олега!
Просто организм требует комиссию))))
Олегу здоровья,болезнь тяжёлая.
В то же время, банк полностью проиграл раковой опухоли в виде новых управляющих
Каких именно, Близнюк с основания ж работает
Банк Дориана Грея.
Олег терпел и нам велел
Так отнесемся же к этому с пониманием.
Здоровья Олегу Юрьевичу. Мощнейшая личность, обожаю
и зачем он это пишет?
Тинькофф был интересен, как предпринематель, а не инвалид
Сколько цинизма.
Скорейшего выздоровления Олег!!
Интересно, а реально ли выздороветь обычному человеку без ресурсов как у Тинькова?
Если иммунитет сильный 😀
Удивлен, что изрядно промотал ленту пока увидел эту мысль. Как то очень цинично звучит его совет братьям по несчастью, обивающих пороги своих онкодиспансеров, которым в Москву то на операцию не попасть, а о загране речь не идет вообще. Но тем не менее, Олега искренне уважаю как бизнесмена.
В России надо просто терпеть
Умер бы он уже от рака.
Похуй
Все возможно
_https://proza.ru/2020/07/07/2191
Сколько хваленных комментариев в адрес Тинькова, смотрю люди плохо знают его историю и как человека.
А что не так с ним?
ну рассказал и рассказал, в туалет пойдёт тоже сообщат?
Олег, возвращайтесь, они все прое...
значит ли полная ремиссия, что он сможет прожить остальную жизнь как обычный человек и прожить 20-30 лет . или все таки все не так радужно?
Совершенно не радужно и обычные россияне до 80 лет не живут.
не смотря ни на что, здоровья...