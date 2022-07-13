Офлайн
Маша Цепелева

Замглавы Минпромторга заявил, что белая бумага приносит вред здоровью, а небелёная — пользуется большим спросом Статьи редакции

Проблемы с производством белой бумаги в России начались в марте из-за прекращения поставок химикатов из Финляндии.

  • О пользе произведённой в России бежевой фактурной бумаги заявил во время совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага полезнее для глаз человека. Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами (что перестали использовать отбеливатель — vc.ru).

Олег Бочаров
  • По словам Бочарова, фабрики в Светогорске, Кондопоге и Туринске начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя. Спрос на такую бумагу «гораздо выше, чем на обычную». А «спекулятивный спрос, возникший в марте, был удовлетворён уже в конце мая».
  • В апреле замглавы Минпромторга Евгений Евтухов рассказал, что проблема с белой бумагой началась в марте 2022 года из-за приостановки работы комбината в Светогорске и прекращения поставок отбеливающего химиката из Финляндии. Поэтому на рынке появился «новый сорт бумаги немножко другого цвета, не ярко-белого».
Выступление Олега Бочарова
Торговля
Маша Цепелева
Офисная бумага в России подорожала в три раза за месяц — на комбинатах проблемы с реагентами, чиновники отрицают дефицит Статьи редакции

Ситуация изменится в течение недели, заявили в Минпромторге.

#новость

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273 комментария
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 Антон Кунах

Санкции нам на пользу, как говорил кто-то из правительства.
Туалетная бумага, кстати, тоже наносит вред здоровью. Только лопухи.

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Vitaly Tolstykh

Не лопухи, а борщевик! Назло буржуям!

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11 комментариев
Вася Пражкин

Скоро Минздрав: Мы стали забывать про пользу подорожников..

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1 комментарий
Алексей Терно

Не нехватка продуктов питания, а лечебное голодание

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1 комментарий
Владимир Кондратьев

Как и мерседесы, с роллсами, феррари, лямдами и бмв. От них говорят, люди становятся пидара****! Ой, т.е. депутатами.

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Илья Ив

в пустынях используют камни (без шуток)

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10 комментариев
Новорег Заблокированный

ЗИМА
@
ПОШЕЛ СРАТЬ В ДОЩАТЫЙ СОРТИР
@
С ПОТОЛКА СВИСАЕТ КАНАТ
@
СРЕШЬ, ПОТОМ ПРОПУСКАЕШЬ КАНАТ МЕЖДУ БУЛОК И ВЫТИРАЕШЬ ИМ ГОВНО
@
ЖДЕШЬ ПОКА ГОВНО НА КАНАТЕ ЗАМЕРЗНЕТ
@
ХУЯРИШЬ ИМ О СТЕНУ ЧТОБЫ ГОВНЯНЫЕ ОШМЕТКИ ОТЛЕТЕЛИ
@
КАНАТ ГОТОВ К ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

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1 комментарий
Anton Ivanov

ну на самом деле реально может вредить, биде куда лучше

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6 комментариев
Илья Попов

А почему скрывают от народа, что лопух лучше, чем бумага?

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1 комментарий
semen matrasov

Говорят свинец от геморроя помогает, только газеты.
Мы ж не дикари какие.

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A.K.

Ну дык они о нас говорили, а не о себе :D
Вон как все забегали. Никогда так раньше не бегали. А эти сидят и ржут - они-то найдут, где себе бумагу купить

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Андрей Сергеев

Вообще-то гораздо эффективнее и гигиеничнее подмываться — это к вопросу о стёбе про лопухи.

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8 комментариев
Котик Котиков

И природе вред от вырубки деревьев. А лопухи ещё нарастут

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Денис Демидов

В стране набирает популярность новый лидер, он рекомендует мыть водой и строго левой рукой!

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Denis Nichik

Подушки безопасности в машинах тоже вредны для здоровья в принципе по этой логике

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user_90123129312

Вообще все, кто пили воду умерли, так что вода точно убивает.

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3 комментария
Дмитрий Медведев

Кушать, тоже вредно получается! Дети волчицы!

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1 комментарий
Андрей Геращенко

а на всех товарах упаковки содержат не только белую краску. Как страшно жить, боженьки

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Black7

Все равно чоткие пацаны ими не пользуются

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Илья Попов

Разумеется, можно задушиться.

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Blackrock

Если не пристёгиваться подушка может сломать шею. А так как граждане РФ пристёгиваться не любят значит лучше без подушек))

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2 комментария
Max

Замглавы Минпромторга заявил, что гранта с подушками безопасности приносит вред здоровью, а без подушек — пользуется большим спросом

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Джахор Дырдырдаев

Ездят аккуратнее.

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1 комментарий
Mista

Интересно, что нанесло вред ментальному здоровью замглавы Минпромторга.

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Липовый мёд

Должность замглавы Минпромторга.

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Пришелец

Листом SvetoСopy порезался, детская травма.

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Pavel Petel

Наличие белой бумаги в пользовании у заграничных партнеров. Прям от жабы до седых волос.

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Илья Попов

Наличие наждачной бумаги.

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Soulis

Возможно, что белая бумага

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SYNACK

Походу чтобы попасть в российские чиновники надо пройти экзамен на соответствие IQ <80

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Владислав Волков

Орнул. Потом погрустил

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Дмитрий Иванов

Зря вы так. Лететь без тормозов в пропасть, но находить при этом какой-то позитив для пассажиров - это и IQ, и смекалка, и воображение визионера.

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2 комментария
Black7

Сдать экзамен на умственную отсталость у главнокомандующего финансиста-денацификатора

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Вася Пражкин

В Красноярском крае не скрывают фейспалмов ))

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Андрей Геращенко

да. Лица там у всех эпичные

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Reoptima

Да-да, вчера ещё сказали что низкие цены это плохо.

Что дальше скажут, высокие зарплаты среднего класса это вредно для страны?

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Елена Тонких

скажут

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Иван

Сейчас меня заминусуют, но пофиг. Какой-то смысл в словах чиновника есть. Откройте какую-нибудь любимую хипстерами читалку: Амазон киндл или встроенный клиент на Айпаде. Что же вы там увидите? Правильно, светло-серый фон, а никакой не белоснежный. Почему же так, там дизайнеры тупые? Нет, потому что так полезнее для глаз.
А сколько хлора выбрасывается в атмосферу, чтобы бумага была привычного для клерков цвета? Можете посетить город Братск Иркутской области и подышать чистым таёжным воздухом, чтобы оценить это.
Такие дела. Надеюсь побить рекорд по минусам.

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TLGM x Event

экраны излучают белый свет. Более того, черная печать на сером холсте, сильнее напрягает глаза.

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7 комментариев
Божественный Филипп

присоединюсь к получению минусов: ту херню, которую офисные клерки печатают на белой бумаге, можно и на желтой печатать - все равно 90% идет в помойку через полчаса.)
и все эти накладные, счета-фактуры и объяснительные - туда же))

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6 комментариев
Khamitov Ilshat

Тут больше претензии чиновнику за зашкаристый ответ. Про вред белой бумаги можно рассуждать, когда нет дефицита. А когда нет белой бумаги, которую реально сложно было купить, я по крайней мере купил впрок на 2 месяца и дороже чем обычно, то рассуждать типа это вредно-это очень глупо и наивно.

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Император Нолимоций

И все резко забыли, из-за чего сыр-бор загорелся: в России не умеют делать даже сраный отбеливатель для бумаги.

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1 комментарий
Soulis

Экран - не бумага, ваш К.О.

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Александр Голубев

Внучок Греты Тунберг?

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Джахор Дырдырдаев

"Пейте цикорий, он полезней" 🤡👍

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Роковой пистолет

20 лет никаких исследований, нормально пользовались, а сейчас стала вредной...

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Алексей

Ну книги читать с желтоватой или сероватой бумаги гораздо приятнее и удобнее, а так цифровизацию толкнули хоть, а то налоговая уже 5лет как просит отчёты в электронной форме, но часть коммерческих фирм не умеют и несут на бумаге

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8 комментариев
Caomhan Macha

Чото анекдот вспомнился, еще советский.
Крч, когда начался дефицит продуктов, в то время (~80е) по городам и селам партийные лекторы собирали народ и рассказывали о вреде того или иного дефицитного продукта: соли, сахара ("белая смерть", ага), колбасы и прочего.
Ну вот, приезжает такой лектор в очередное село, собирает народ в клубе и толкает речь про вред мяса. Мол, и давление от него, и плохой цвет лица, и ожирение. С заднего ряда какой-то дед подсказывает:
- Верно, сынок, а ищщо от нево енто... Ноги мерзнут.
Лектор поддакивает, а сам озадачился - при чем тут вообще ноги? Ладно, после лекции подходит к тому деду:
- Отец, слушай, я вот все думаю. Как так, ноги мерзнут?
- Да как на ночь мяса наемсо, у меня хер встает, одеяло с ног стягивает, вот они и мерзнут.

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Джахор Дырдырдаев

:-Д

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Сергей И

Мы поняли, что самолёты вредят, машины с ABS и подушками здоровье россиян гробят. Что там ещё?

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Здесь могла быть Ваша Реклама

Все вредно) ну кроме бересты, нефти и газа)

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1 комментарий
Илья Попов

Может, что мы тоже вредные.

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Александр Голубев

На очереди еда.

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2 комментария
Sergey Vasiliev

Мы считаем что белый холодный унитаз вреден для здоровья, поэтому сделали серьезный маневр и в той половине школ где они были снова вернули дыру в полу

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Иван Иванов

Вы не поверите насколько дыра в полу полезнее унитаза

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5 комментариев
Владимир Кондратьев

мышцы ног будем тренировать!

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Андрей Геращенко

а у вас неплохо получается. Вас бы взяли к ним без испытательного срока

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Павел Егоров

Почему-то вспомнилась КНДР, где тоже популярны прогоны о том, что отсутствие автомобилей вызвано тем, что ходить пешком - очень полезно для здоровья (что, строго говоря, правда), а в магазинах нет сахара, потому что он вреден (что, строго говоря, тоже правда).

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Владимир Кондратьев

Соль кстати тоже вредна.

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2 комментария
Владислав Волков

Кафка - Замок
Продолжение

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Ян Полянский

Вы добровольно выбрали участвовать в этом. Никто не заставлял.

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Zloy Marketolog

А я тут узнал, что немецкие автомобили с таким вот кожаным салоном и подогревом сидений, как у замглавы Минпромторга, наносят вред здоровью. Оказывается, УАЗ с пластиковыми сиденьями гораздо полезнее для госслужащих за 50.

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Lukas Dexter

А про туалетную бумагу расскажите ? А то я переживаю уже😁

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Caomhan Macha

Дорогая туалетная бумага очень вредная. У меня друзья по ней определяют, можно ли денег занять. Если Зева ароматизированная, то я при бабках и можно выпросить или на пиво с коньяком напроситься, а если хрень из Магнита по десять рублей рулон, то, скорее всего, я сам занять попытаться могу.

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Maxim Petrukhin

Ароматизированная вызывает либерализм и гомосексуализм. Со смываемой втулкой - ведёт к ожирению.

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Александр Яковлев

Мдаааа…

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Денис Боенсков

Откуда это они узнали про вред белой бумаги? От соседа-собутыльника? Так то чем темнее фон, тем сложнее читать при плохом освещении.
И спрос возрос потому что цена на обычную бумагу возросла в несколько раз, оттуда и возросший спрос на альтернативы. Школота необразованная, понабрали по блату.

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A.K.

Во!

https://www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/toxic-and-non-toxic-plants/paper-white

Клинические признаки отравления: рвота, слюнотечение, диарея; большие проглатывания вызывают судороги, низкое кровяное давление, тремор и сердечные аритмии

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3 комментария
Андрей Сергеев

Есть вред от мелкодисперсной бумажной пыли и бумажных волокон.

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Alex S.

Так не читай при плохом освещении. Кстати, белая бумага при ярком освещении, например на солнце, вредна для глаз

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Иван

Наброшу ещё. А так ли важно, на какой бумаге будет распечатан какой-нибудь сраный договор или бухотчетность, которую никто не читает? Не говоря о бессмысленных презах для бессмысленных совещаний, которые никто даже не открывает и которые сразу отправляются в корзину. А чтобы оценить, какой вред приносить привычка в белоснежной бумаге, можно посетить развалины Байкальского ЦБК.
Можно ещё поговорить о туалетной бумаге и о том, какой вред природе приносит привычка разглядывать чиркаши на белоснежном фоне (к наждаку 44 метра не призываю, а вот к Зеве Плюс - вполне)

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loromoin

Я соглашусь на неотбеленную Zewa, но только такую же мягкую и трехслойную!

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Alex S.

вот именно, там же хлорка для отбеливания используется, которую потом куда-то сливают

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Roman Platonov

Очень грубая опечатка - Светогорск, а не Светлогорск

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Skyray

Не, ну вы чего?

Даже на сигаретах пишут: Эмфизема, Мертворождение, Белая бумага.

Не вспомнили..?

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vodkomotornik

Квитанции ЖЭКа на нормальной ЭКО бумаге стали поступать.
Выглядят очень, и в мусорку отправляются точно так же.

Белую бумагу оставить только школьникам и чертежникам.

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Salena_ya

Мне вообще перестали квитанции приносить, типа электронно всё, экономия

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RomanAno

Оптимисты в правительстве. Хоть ссы в глаза все божья роса

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Soulis

Так им то нормально как раз. Проблема в том, что у нас народ может буквально не замечать ценники в магазине, а замечающих называть "всёпропальщиками" или использовать железный довод "везде так" :)

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Alex Walker

Судя по всему у них там пессимизм преследуется по закону. Так что иначе никак ))

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1 комментарий
Артур Ш

Следующий пост: Минздрав заявил, что лекарства приносят вред здоровью, а молитвы – пользуются большим спросом. До конца года будут построены 100500 соответствующих заведений во всех дворах и парках России.

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Black7

30 лечебных храмов в день так-то возводят

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Сергей Щукин

Ещё полезны лапти и суп из дубовой коры

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Алексей Пешков

А сам почему читает с белой бумаги, а не с экологически чистой?

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Salena_ya

Чтобы электорат меньше глаза портил, он забрал себе столько белой, сколько смог

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1 комментарий
Andrew
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Алекс И

Туалетная на очереди?

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Pavel Petel

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Бумагу для диспенсеров оптом, в больших рулонах, вы можете купить с доставкой от производителя по…
triton-paper.ru
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Владимир Кондратьев

Перейдем к подписке на "Правду". Хоть почитать сразу можно будет.

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Невозможный блик

Как я понимаю, в России туалетная бумага и средства прочей личной гигиены (в том числе и женской) будут для абсолютного числа граждан недоступной роскошью. Уже вижу, как стирают и сушат презервативы, пристегивая на прещепку летом и бережно укладывая на чугунную батарею зимой.

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Sergey Sorokin

Замглавы Минпромторга заявил, что он сам приносит вред здоровью, а его будущая отставка — пользуется большим спросом

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Василий Мартьянов
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Конституционный Данила

Боже, какой стыд👀
Они на все находят бредовые отговорки. Из разряда жил сын чиновника за границей, там дали ему пинка и сразу оказалось, что здесь он нужнее, да и инициатив у него больше и "проблемами" страны решил заниматься, только случайно мина кислая на всех кадрах. И так на все.
Не за горами заявление, что туалетная бумага из неотбеленного вторсырья несет пользу анусаю.

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i.i.

Ну, только если она не будет греметь ...

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Johnny Jackson

Учимся у Бочарова говорить глупости не краснея

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S S

А еще вред здоровью приносят такие чиновники

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i.i.

Их бог послал в испытания народу.

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Hnorr
Спрос на такую бумагу «гораздо выше, чем на обычную»

Но при этом деликатно умолчат, что белая бумага тупо дороже коричневой

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Андрей Сергеев

У Вас проблемы с восприятием цветов? Коричневый цвет имеет лишь картон, да и то не весь.

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1 комментарий
Prosto Zurab

Еда, кстати, вредна для организма. Поэтому нам нужно перейти на питание воздухом

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A.K.

Пусть один ест, а другие смотрят. Как в кинотеатре. И тому, кто ест, потом денежную компенсацию за вредность. А если из зрителей кто все еще голоден - может потом съесть уже раз съеденное, которое уже стало целебным мумиё

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Владимир Кондратьев

Воздух приводит к окислению организма, там же кислород!

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Андрей Волхонский

Зелен виноград!

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Виктор Люлька

Заголовки меняются. Суть остаётся.

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Евгений Старцев

Дискриминация по цвету бумаги!

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Юлия Баранова

Пытаются оправдать отутствие белой)) Не видела спроса на небеленную)) А вообще папирус экологичен

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Dmitri Petrov

.. Может на телеги перейдем.. Вредны же для здоровья

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Липовый мёд
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Артур Свиридов

Бесит это лицемерие.
Когда отбеливатели были никто не говорил, что белая бумага вредная!

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dikomm

Сыктывкарский ЛПК прекрасно продолжает выпускать обычную белую бумагу.

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Ян Полянский
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Владимир Фельдман

Сука, я прямо прослезился. Вспомнил как в последние годы Совка когда не было продуктов и вводили талоны, такие же морды в телевизоре рассказывали как вреден сахар (которого не было) и мучное (с мукой тоже было не ах). Эта музыка будет вечной...

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Цкуро Бесцветный

И рыбный день четверг тоже якобы из-за пользы рыбы ввели)))

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Армен Арзуманян

Ну ведь какая чушь... Слов нет...

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Alex Walker

А бумага наносит вред окружающей среде. Может ну её? Спасем деревья?

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Владимир Кондратьев

А телеги и черенки для швабр из чего делать?

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1 комментарий
Псков Бурито

Это же позор, что "великая" страна может только продавать лес, но не способна производить бумагу. Но самое смешное, что строить производство такой бумаги действительно уже нецелесообразно

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Soviet Pooh

Ааааа

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onlyDropped

Тупой и ещё тупее

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Иван Никитин

Да и вообще жить хорошо это как-то не по христиански

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Невозможный блик

Ждём вброс про шершавую туплетную бумагу и ее пользы для здоровья и быта: можно как наждачку использовать.

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Sava Ivanov

такая бумага крошится и от неё портится жопа, не пользуйтесь ей

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Edievsky

Жду новую бумагу "Полезно и точка!"

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Надежда Фуксина

Какая прелесть))) Боже, дно я так понимаю еще не достигнуто.

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Дмитрий Перепродажный

Прочтите и задумайтесь.

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Karol

Мясо вредно для здоровья. Антибиотики тоже зло. Читать книги вредно для глаз. В принципе, готовые тезисы для следующих советов по вопросам развития.

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Глеб Жеглов

Жить вредно.

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Контрольный глобус

А замглавы минпромторга не хочет спросить у Kyocera, Konica Minolta, HP, Epson, Ricoh, ..... как его небеленая бумага влияет на принтеры струйные и лазерные? Или они в Кремле уже сами все ресурсные испытания провели?

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Sava Ivanov

А это не миф про бумагу, что принтеры портит? очень похоже на фейки эти заявления. где подтверждение можно найти этому?

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4 комментария
dikomm

А я правильно понимаю, что вся хипстота, которая ещё год назад дрочила на "крафтовую" бумагу жёлтого цвета, сейчас резко стала её срать?

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Германский хичхакер

Испанский стыд 🤦🏼‍♂️

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Глеб Жеглов
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1 комментарий
Андрей Геращенко

Так вроде же говорили, что наладили своё производство белого реагента? Или таки не наладили?

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Джахор Дырдырдаев

С Нижнего Новгорода вроде везти дорого.

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1 комментарий
Eugene Sanberg

Ну только выиграли!

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Ruslan Zorya

спасибо, что сказали, а так бы и травили себя этой гадостью, клоуны

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Псков Бурито

Каждый раз когда иду за пивасом в К&Б, мне почему-то на кассе всегда впаривают эту пожелелтевшую пожованную бумагу

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selecadm

А почему пожованную? И я там иногда по 4 пачки за раз покупаю.

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4 комментария
Джахор Дырдырдаев

У нас белую на кассе втюхивают.

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1 комментарий
Цифровые комплексы

Твое лицо, когда Олег Бочаров впаривает тебе бежевую бумагу

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Александр

А ещё старая жёсткая туалетная бумага - заставляет булки держать в тонусе )))

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A.K.

Это газета заставляет. Вон она да, для настоящих гурманов. А если это еще и глянец, то для гурманов-эстетов.

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3 комментария
Глеб Жеглов

Тук-тук!

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Янис Зятьков

Не дефицит, а манёвр.

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Кирилл Кириллов

Ну правильно, нужно искать во всем плюсы! (Нет)

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Pavel Pavel

Повезло нам с соотечественниками

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Maxim Che

Надеюсь у президента все еще белая бумага?

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Black7

🤡

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Илья Тюменцев

- Доктор, у меня не стоит...
- Зато как висит!!!

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Петр Иванов

Мы все заместим! Россия и не с такими трудностями сталкивались!

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Дарья Смолякова

Получается что проблему с отбеливателем из Финляндии не решили, аналог не будут делать? Значит экспорта бумаги точно не будет, только на местный рынок будут отгружать. Я заметила, что новая бумага стала чаще заминаться в принтерах разных моделей, достаточно дорогих, и администратор это подтверждал, поэтому дешевая бумага и менее качественная теперь не покупается.
Наверное, менее качественная бумага приведет к выходу из строя и более частым поломкам лазерных принтеров, с учетом стоимости новых запчастей и ремонта, бизнес будет нести дополнительные расходы, а бюджет тем более, ведь основной потребитель бумаги для документов это государство.

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Глеб Жеглов

В каменном веке лазерные принтеры ни к чему.

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Странник

Опять орать, да что ж такое! Ни дня без кринжа!

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Soulis

Забавно, даже здесь есть защитнички

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Тая

Этот в курсе, что даже в СССР вся качественная полиграфия печаталась в Финляндии и не на бумаге, которой очень полезна по мнению ЭТОГО⁉️

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Alex S.

Он про офисную бумагу а не про "качественную типографию"

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2 комментария
Меткий программист

А еще говорят, что 20 грамм шоколада лучше, чем 30.

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Вадим Д.

Ой, дебил...

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Blackrock

Они там как будто специально поджигать мягкие места комментаторов перлы выдают )))

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Михаил Октябрьский

А про нехватку бумаги для чеков что они скажут - что это западный стереотип и нам вообще чеки не нужны?

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Alex S.

Скажут что бумага для чеков токсична, что в общем-то правда. В состав чековой ленты входит вредное вещество Бисфенол А. Раньше (лет так 20 назад) кассовые чеки печатали на обычной бумаге матричным способом.

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Дмитрий Михайлович

А насколько полезно голодание ☝

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GanicusCsw

Ну так то у нас теперь бумага в режиме чтения, а это уменьшает нагрузку на глаза, мужик то дело говорит.

Добавить бы еще темный режим, было б вообще заебись, ждем когда желтую бумагу заменят на угольную

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Denis G

Я сейчас наверное огребу, но дедушка не то чтобы сильно не прав (хотя возможно этого и не осознает).

Когда я был в США все коллеги пользовались (и пользуются) блокнотами которые в народе называются legal pad, появившиеся в 19 веке – бумага у них желтого цвета. Когда я начал вникать в вопрос почему эта штука есть вообще у каждого кто что-то записывает по-работе, выяснилось много интересных подробностей, в том числе про "успокаивающий цвет" и "подъем креативности":

... that research in color psychology can back up the claim that yellow stimulates the mind. Therefore yellow was chosen for those in the legal profession because it stimulated their creativity and mental capabilities. A second theory is that yellow provides a background that contrasts well with black ink without glare, making text easier to read and providing a professional feel.

Так что вполне возможно что сейчас мы все резко успокоимся и начнем креативить.

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Mikhail Stroev

Иди ты на хер, замглавы Минпромторга Олег Бочаров!

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Anatoliy Reznichenko

это какими еб ланами они считают народ

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Александр Голубев

И доносы на небелёной лучше писать!

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Император Нолимоций

И продавать надо дороже, чем белёную. Небелёная же лучше!

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Вася Пупкин

Мне всегда нравилась желтая писчая бумага, но её постоянно рвёт гусинное перо.

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Sergei Ogarkov
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