Замглавы Минпромторга заявил, что белая бумага приносит вред здоровью, а небелёная — пользуется большим спросом Статьи редакции
Проблемы с производством белой бумаги в России начались в марте из-за прекращения поставок химикатов из Финляндии.
- О пользе произведённой в России бежевой фактурной бумаги заявил во время совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
- По словам Бочарова, фабрики в Светогорске, Кондопоге и Туринске начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя. Спрос на такую бумагу «гораздо выше, чем на обычную». А «спекулятивный спрос, возникший в марте, был удовлетворён уже в конце мая».
- В апреле замглавы Минпромторга Евгений Евтухов рассказал, что проблема с белой бумагой началась в марте 2022 года из-за приостановки работы комбината в Светогорске и прекращения поставок отбеливающего химиката из Финляндии. Поэтому на рынке появился «новый сорт бумаги немножко другого цвета, не ярко-белого».
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Санкции нам на пользу, как говорил кто-то из правительства.
Туалетная бумага, кстати, тоже наносит вред здоровью. Только лопухи.
Не лопухи, а борщевик! Назло буржуям!
Скоро Минздрав: Мы стали забывать про пользу подорожников..
Не нехватка продуктов питания, а лечебное голодание
Как и мерседесы, с роллсами, феррари, лямдами и бмв. От них говорят, люди становятся пидара****! Ой, т.е. депутатами.
в пустынях используют камни (без шуток)
ЗИМА
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ПОШЕЛ СРАТЬ В ДОЩАТЫЙ СОРТИР
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С ПОТОЛКА СВИСАЕТ КАНАТ
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СРЕШЬ, ПОТОМ ПРОПУСКАЕШЬ КАНАТ МЕЖДУ БУЛОК И ВЫТИРАЕШЬ ИМ ГОВНО
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ЖДЕШЬ ПОКА ГОВНО НА КАНАТЕ ЗАМЕРЗНЕТ
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ХУЯРИШЬ ИМ О СТЕНУ ЧТОБЫ ГОВНЯНЫЕ ОШМЕТКИ ОТЛЕТЕЛИ
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КАНАТ ГОТОВ К ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ну на самом деле реально может вредить, биде куда лучше
А почему скрывают от народа, что лопух лучше, чем бумага?
Говорят свинец от геморроя помогает, только газеты.
Мы ж не дикари какие.
Ну дык они о нас говорили, а не о себе :D
Вон как все забегали. Никогда так раньше не бегали. А эти сидят и ржут - они-то найдут, где себе бумагу купить
Вообще-то гораздо эффективнее и гигиеничнее подмываться — это к вопросу о стёбе про лопухи.
И природе вред от вырубки деревьев. А лопухи ещё нарастут
В стране набирает популярность новый лидер, он рекомендует мыть водой и строго левой рукой!
Подушки безопасности в машинах тоже вредны для здоровья в принципе по этой логике
Вообще все, кто пили воду умерли, так что вода точно убивает.
Кушать, тоже вредно получается! Дети волчицы!
а на всех товарах упаковки содержат не только белую краску. Как страшно жить, боженьки
Все равно чоткие пацаны ими не пользуются
Разумеется, можно задушиться.
Если не пристёгиваться подушка может сломать шею. А так как граждане РФ пристёгиваться не любят значит лучше без подушек))
Замглавы Минпромторга заявил, что гранта с подушками безопасности приносит вред здоровью, а без подушек — пользуется большим спросом
Ездят аккуратнее.
Интересно, что нанесло вред ментальному здоровью замглавы Минпромторга.
Должность замглавы Минпромторга.
Листом SvetoСopy порезался, детская травма.
Наличие белой бумаги в пользовании у заграничных партнеров. Прям от жабы до седых волос.
Наличие наждачной бумаги.
Возможно, что белая бумага
Походу чтобы попасть в российские чиновники надо пройти экзамен на соответствие IQ <80
Орнул. Потом погрустил
Зря вы так. Лететь без тормозов в пропасть, но находить при этом какой-то позитив для пассажиров - это и IQ, и смекалка, и воображение визионера.
Сдать экзамен на умственную отсталость у главнокомандующего финансиста-денацификатора
В Красноярском крае не скрывают фейспалмов ))
да. Лица там у всех эпичные
Да-да, вчера ещё сказали что низкие цены это плохо.
Что дальше скажут, высокие зарплаты среднего класса это вредно для страны?
скажут
Сейчас меня заминусуют, но пофиг. Какой-то смысл в словах чиновника есть. Откройте какую-нибудь любимую хипстерами читалку: Амазон киндл или встроенный клиент на Айпаде. Что же вы там увидите? Правильно, светло-серый фон, а никакой не белоснежный. Почему же так, там дизайнеры тупые? Нет, потому что так полезнее для глаз.
А сколько хлора выбрасывается в атмосферу, чтобы бумага была привычного для клерков цвета? Можете посетить город Братск Иркутской области и подышать чистым таёжным воздухом, чтобы оценить это.
Такие дела. Надеюсь побить рекорд по минусам.
экраны излучают белый свет. Более того, черная печать на сером холсте, сильнее напрягает глаза.
присоединюсь к получению минусов: ту херню, которую офисные клерки печатают на белой бумаге, можно и на желтой печатать - все равно 90% идет в помойку через полчаса.)
и все эти накладные, счета-фактуры и объяснительные - туда же))
Тут больше претензии чиновнику за зашкаристый ответ. Про вред белой бумаги можно рассуждать, когда нет дефицита. А когда нет белой бумаги, которую реально сложно было купить, я по крайней мере купил впрок на 2 месяца и дороже чем обычно, то рассуждать типа это вредно-это очень глупо и наивно.
И все резко забыли, из-за чего сыр-бор загорелся: в России не умеют делать даже сраный отбеливатель для бумаги.
Экран - не бумага, ваш К.О.
Внучок Греты Тунберг?
"Пейте цикорий, он полезней" 🤡👍
20 лет никаких исследований, нормально пользовались, а сейчас стала вредной...
Ну книги читать с желтоватой или сероватой бумаги гораздо приятнее и удобнее, а так цифровизацию толкнули хоть, а то налоговая уже 5лет как просит отчёты в электронной форме, но часть коммерческих фирм не умеют и несут на бумаге
Чото анекдот вспомнился, еще советский.
Крч, когда начался дефицит продуктов, в то время (~80е) по городам и селам партийные лекторы собирали народ и рассказывали о вреде того или иного дефицитного продукта: соли, сахара ("белая смерть", ага), колбасы и прочего.
Ну вот, приезжает такой лектор в очередное село, собирает народ в клубе и толкает речь про вред мяса. Мол, и давление от него, и плохой цвет лица, и ожирение. С заднего ряда какой-то дед подсказывает:
- Верно, сынок, а ищщо от нево енто... Ноги мерзнут.
Лектор поддакивает, а сам озадачился - при чем тут вообще ноги? Ладно, после лекции подходит к тому деду:
- Отец, слушай, я вот все думаю. Как так, ноги мерзнут?
- Да как на ночь мяса наемсо, у меня хер встает, одеяло с ног стягивает, вот они и мерзнут.
:-Д
Мы поняли, что самолёты вредят, машины с ABS и подушками здоровье россиян гробят. Что там ещё?
Все вредно) ну кроме бересты, нефти и газа)
Может, что мы тоже вредные.
На очереди еда.
Мы считаем что белый холодный унитаз вреден для здоровья, поэтому сделали серьезный маневр и в той половине школ где они были снова вернули дыру в полу
Вы не поверите насколько дыра в полу полезнее унитаза
мышцы ног будем тренировать!
а у вас неплохо получается. Вас бы взяли к ним без испытательного срока
Почему-то вспомнилась КНДР, где тоже популярны прогоны о том, что отсутствие автомобилей вызвано тем, что ходить пешком - очень полезно для здоровья (что, строго говоря, правда), а в магазинах нет сахара, потому что он вреден (что, строго говоря, тоже правда).
Соль кстати тоже вредна.
Кафка - Замок
Продолжение
Вы добровольно выбрали участвовать в этом. Никто не заставлял.
А я тут узнал, что немецкие автомобили с таким вот кожаным салоном и подогревом сидений, как у замглавы Минпромторга, наносят вред здоровью. Оказывается, УАЗ с пластиковыми сиденьями гораздо полезнее для госслужащих за 50.
А про туалетную бумагу расскажите ? А то я переживаю уже😁
Дорогая туалетная бумага очень вредная. У меня друзья по ней определяют, можно ли денег занять. Если Зева ароматизированная, то я при бабках и можно выпросить или на пиво с коньяком напроситься, а если хрень из Магнита по десять рублей рулон, то, скорее всего, я сам занять попытаться могу.
Ароматизированная вызывает либерализм и гомосексуализм. Со смываемой втулкой - ведёт к ожирению.
Мдаааа…
Откуда это они узнали про вред белой бумаги? От соседа-собутыльника? Так то чем темнее фон, тем сложнее читать при плохом освещении.
И спрос возрос потому что цена на обычную бумагу возросла в несколько раз, оттуда и возросший спрос на альтернативы. Школота необразованная, понабрали по блату.
Во!
https://www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/toxic-and-non-toxic-plants/paper-white
Клинические признаки отравления: рвота, слюнотечение, диарея; большие проглатывания вызывают судороги, низкое кровяное давление, тремор и сердечные аритмии
Есть вред от мелкодисперсной бумажной пыли и бумажных волокон.
Так не читай при плохом освещении. Кстати, белая бумага при ярком освещении, например на солнце, вредна для глаз
Наброшу ещё. А так ли важно, на какой бумаге будет распечатан какой-нибудь сраный договор или бухотчетность, которую никто не читает? Не говоря о бессмысленных презах для бессмысленных совещаний, которые никто даже не открывает и которые сразу отправляются в корзину. А чтобы оценить, какой вред приносить привычка в белоснежной бумаге, можно посетить развалины Байкальского ЦБК.
Можно ещё поговорить о туалетной бумаге и о том, какой вред природе приносит привычка разглядывать чиркаши на белоснежном фоне (к наждаку 44 метра не призываю, а вот к Зеве Плюс - вполне)
Я соглашусь на неотбеленную Zewa, но только такую же мягкую и трехслойную!
вот именно, там же хлорка для отбеливания используется, которую потом куда-то сливают
Очень грубая опечатка - Светогорск, а не Светлогорск
Не, ну вы чего?
Даже на сигаретах пишут: Эмфизема, Мертворождение, Белая бумага.
Не вспомнили..?
Квитанции ЖЭКа на нормальной ЭКО бумаге стали поступать.
Выглядят очень, и в мусорку отправляются точно так же.
Белую бумагу оставить только школьникам и чертежникам.
Мне вообще перестали квитанции приносить, типа электронно всё, экономия
Оптимисты в правительстве. Хоть ссы в глаза все божья роса
Так им то нормально как раз. Проблема в том, что у нас народ может буквально не замечать ценники в магазине, а замечающих называть "всёпропальщиками" или использовать железный довод "везде так" :)
Судя по всему у них там пессимизм преследуется по закону. Так что иначе никак ))
Следующий пост: Минздрав заявил, что лекарства приносят вред здоровью, а молитвы – пользуются большим спросом. До конца года будут построены 100500 соответствующих заведений во всех дворах и парках России.
30 лечебных храмов в день так-то возводят
Ещё полезны лапти и суп из дубовой коры
А сам почему читает с белой бумаги, а не с экологически чистой?
Чтобы электорат меньше глаза портил, он забрал себе столько белой, сколько смог
Туалетная на очереди?
https://triton-paper.ru/catalog/tualetnaya-bumaga/110/
Перейдем к подписке на "Правду". Хоть почитать сразу можно будет.
Как я понимаю, в России туалетная бумага и средства прочей личной гигиены (в том числе и женской) будут для абсолютного числа граждан недоступной роскошью. Уже вижу, как стирают и сушат презервативы, пристегивая на прещепку летом и бережно укладывая на чугунную батарею зимой.
Замглавы Минпромторга заявил, что он сам приносит вред здоровью, а его будущая отставка — пользуется большим спросом
Боже, какой стыд👀
Они на все находят бредовые отговорки. Из разряда жил сын чиновника за границей, там дали ему пинка и сразу оказалось, что здесь он нужнее, да и инициатив у него больше и "проблемами" страны решил заниматься, только случайно мина кислая на всех кадрах. И так на все.
Не за горами заявление, что туалетная бумага из неотбеленного вторсырья несет пользу анусаю.
Ну, только если она не будет греметь ...
Учимся у Бочарова говорить глупости не краснея
А еще вред здоровью приносят такие чиновники
Их бог послал в испытания народу.
Но при этом деликатно умолчат, что белая бумага тупо дороже коричневой
У Вас проблемы с восприятием цветов? Коричневый цвет имеет лишь картон, да и то не весь.
Еда, кстати, вредна для организма. Поэтому нам нужно перейти на питание воздухом
Пусть один ест, а другие смотрят. Как в кинотеатре. И тому, кто ест, потом денежную компенсацию за вредность. А если из зрителей кто все еще голоден - может потом съесть уже раз съеденное, которое уже стало целебным мумиё
Воздух приводит к окислению организма, там же кислород!
Зелен виноград!
Заголовки меняются. Суть остаётся.
Дискриминация по цвету бумаги!
Пытаются оправдать отутствие белой)) Не видела спроса на небеленную)) А вообще папирус экологичен
.. Может на телеги перейдем.. Вредны же для здоровья
Бесит это лицемерие.
Когда отбеливатели были никто не говорил, что белая бумага вредная!
Сыктывкарский ЛПК прекрасно продолжает выпускать обычную белую бумагу.
Сука, я прямо прослезился. Вспомнил как в последние годы Совка когда не было продуктов и вводили талоны, такие же морды в телевизоре рассказывали как вреден сахар (которого не было) и мучное (с мукой тоже было не ах). Эта музыка будет вечной...
И рыбный день четверг тоже якобы из-за пользы рыбы ввели)))
Ну ведь какая чушь... Слов нет...
А бумага наносит вред окружающей среде. Может ну её? Спасем деревья?
А телеги и черенки для швабр из чего делать?
Это же позор, что "великая" страна может только продавать лес, но не способна производить бумагу. Но самое смешное, что строить производство такой бумаги действительно уже нецелесообразно
Ааааа
Тупой и ещё тупее
Да и вообще жить хорошо это как-то не по христиански
Ждём вброс про шершавую туплетную бумагу и ее пользы для здоровья и быта: можно как наждачку использовать.
такая бумага крошится и от неё портится жопа, не пользуйтесь ей
Жду новую бумагу "Полезно и точка!"
Какая прелесть))) Боже, дно я так понимаю еще не достигнуто.
Прочтите и задумайтесь.
Мясо вредно для здоровья. Антибиотики тоже зло. Читать книги вредно для глаз. В принципе, готовые тезисы для следующих советов по вопросам развития.
Жить вредно.
А замглавы минпромторга не хочет спросить у Kyocera, Konica Minolta, HP, Epson, Ricoh, ..... как его небеленая бумага влияет на принтеры струйные и лазерные? Или они в Кремле уже сами все ресурсные испытания провели?
А это не миф про бумагу, что принтеры портит? очень похоже на фейки эти заявления. где подтверждение можно найти этому?
А я правильно понимаю, что вся хипстота, которая ещё год назад дрочила на "крафтовую" бумагу жёлтого цвета, сейчас резко стала её срать?
Испанский стыд 🤦🏼♂️
Так вроде же говорили, что наладили своё производство белого реагента? Или таки не наладили?
С Нижнего Новгорода вроде везти дорого.
Ну только выиграли!
спасибо, что сказали, а так бы и травили себя этой гадостью, клоуны
Каждый раз когда иду за пивасом в К&Б, мне почему-то на кассе всегда впаривают эту пожелелтевшую пожованную бумагу
А почему пожованную? И я там иногда по 4 пачки за раз покупаю.
У нас белую на кассе втюхивают.
Твое лицо, когда Олег Бочаров впаривает тебе бежевую бумагу
А ещё старая жёсткая туалетная бумага - заставляет булки держать в тонусе )))
Это газета заставляет. Вон она да, для настоящих гурманов. А если это еще и глянец, то для гурманов-эстетов.
Тук-тук!
Не дефицит, а манёвр.
Ну правильно, нужно искать во всем плюсы! (Нет)
Повезло нам с соотечественниками
Надеюсь у президента все еще белая бумага?
🤡
- Доктор, у меня не стоит...
- Зато как висит!!!
Мы все заместим! Россия и не с такими трудностями сталкивались!
Получается что проблему с отбеливателем из Финляндии не решили, аналог не будут делать? Значит экспорта бумаги точно не будет, только на местный рынок будут отгружать. Я заметила, что новая бумага стала чаще заминаться в принтерах разных моделей, достаточно дорогих, и администратор это подтверждал, поэтому дешевая бумага и менее качественная теперь не покупается.
Наверное, менее качественная бумага приведет к выходу из строя и более частым поломкам лазерных принтеров, с учетом стоимости новых запчастей и ремонта, бизнес будет нести дополнительные расходы, а бюджет тем более, ведь основной потребитель бумаги для документов это государство.
В каменном веке лазерные принтеры ни к чему.
Опять орать, да что ж такое! Ни дня без кринжа!
Забавно, даже здесь есть защитнички
Этот в курсе, что даже в СССР вся качественная полиграфия печаталась в Финляндии и не на бумаге, которой очень полезна по мнению ЭТОГО⁉️
Он про офисную бумагу а не про "качественную типографию"
А еще говорят, что 20 грамм шоколада лучше, чем 30.
Ой, дебил...
Они там как будто специально поджигать мягкие места комментаторов перлы выдают )))
А про нехватку бумаги для чеков что они скажут - что это западный стереотип и нам вообще чеки не нужны?
Скажут что бумага для чеков токсична, что в общем-то правда. В состав чековой ленты входит вредное вещество Бисфенол А. Раньше (лет так 20 назад) кассовые чеки печатали на обычной бумаге матричным способом.
А насколько полезно голодание ☝
Ну так то у нас теперь бумага в режиме чтения, а это уменьшает нагрузку на глаза, мужик то дело говорит.
Добавить бы еще темный режим, было б вообще заебись, ждем когда желтую бумагу заменят на угольную
Я сейчас наверное огребу, но дедушка не то чтобы сильно не прав (хотя возможно этого и не осознает).
Когда я был в США все коллеги пользовались (и пользуются) блокнотами которые в народе называются legal pad, появившиеся в 19 веке – бумага у них желтого цвета. Когда я начал вникать в вопрос почему эта штука есть вообще у каждого кто что-то записывает по-работе, выяснилось много интересных подробностей, в том числе про "успокаивающий цвет" и "подъем креативности":... that research in color psychology can back up the claim that yellow stimulates the mind. Therefore yellow was chosen for those in the legal profession because it stimulated their creativity and mental capabilities. A second theory is that yellow provides a background that contrasts well with black ink without glare, making text easier to read and providing a professional feel.
Так что вполне возможно что сейчас мы все резко успокоимся и начнем креативить.
Иди ты на хер, замглавы Минпромторга Олег Бочаров!
это какими еб ланами они считают народ
И доносы на небелёной лучше писать!
И продавать надо дороже, чем белёную. Небелёная же лучше!
Мне всегда нравилась желтая писчая бумага, но её постоянно рвёт гусинное перо.