Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага полезнее для глаз человека. Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами (что перестали использовать отбеливатель — vc.ru).