Руководители ФСИН считают, что товары, произведённые в исправительных учреждениях, выигрывают у зарубежных по соотношению «цена-качество».

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Мебель, собранная в колониях. Фото «Областной газеты»

В конце июля в Екатеринбурге прошла выставка продукции Генерального управления ФСИН — ежегодное мероприятие, на котором исправительные учреждения разных регионов России представляют товары собственного производства. В 2022 году в мероприятии участвовали 30 колоний из семи областей, сообщает местное издание «Областная газета».

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Во время выставки несколько руководителей ФСИН отметили, что теперь исправительные учреждения могут не только учитывать регулярный спрос потребителей, но и адаптироваться под рынок, с которого ушло множество иностранных производителей. По их мнению, продукция от заключённых может посоперничать с импортными товарами и заменить отсутствующие товары.

Показатель «цена-качество» у [наших товаров] выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании – особенно с учётом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут. Александр Фёдоров, начальник ГУФСИН по Свердловской области

Полковник Иван Шарков, начальник местного отдела трудовой адаптации осужденных, добавил, что продукцией из колоний можно заменить не только определённые категории товаров, но и целые бренды — для примера он взял ушедшую из России IKEA: «Если сравнивать мебель, у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты».

Глава ГУФСИН России по Свердловской области Александр Фёдоров и заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Фото «Областной газеты»