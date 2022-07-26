«Колонии могут занять место IKEA»: в Свердловской области предложили заменить ушедшие бренды продукцией от заключённых Статьи редакции
Руководители ФСИН считают, что товары, произведённые в исправительных учреждениях, выигрывают у зарубежных по соотношению «цена-качество».
В конце июля в Екатеринбурге прошла выставка продукции Генерального управления ФСИН — ежегодное мероприятие, на котором исправительные учреждения разных регионов России представляют товары собственного производства. В 2022 году в мероприятии участвовали 30 колоний из семи областей, сообщает местное издание «Областная газета».
Во время выставки несколько руководителей ФСИН отметили, что теперь исправительные учреждения могут не только учитывать регулярный спрос потребителей, но и адаптироваться под рынок, с которого ушло множество иностранных производителей. По их мнению, продукция от заключённых может посоперничать с импортными товарами и заменить отсутствующие товары.
Полковник Иван Шарков, начальник местного отдела трудовой адаптации осужденных, добавил, что продукцией из колоний можно заменить не только определённые категории товаров, но и целые бренды — для примера он взял ушедшую из России IKEA: «Если сравнивать мебель, у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты».
За 2 дня работы выставки учреждения ГУФСИН продали товары и заключили контракты на рекордные для мероприятия 3,5 млн рублей, сообщает «Областная газета». Всего с начала года колонии Среднего Урала заключили контракты на 600 млн рублей, в основном — на изготовление мебели для муниципальных учреждений и текстиль, например, бельё для РЖД.
Это сон? Я сплю?
мы все спим
Ты только засыпаешь, а сон еще впереди когда зеки будут одежду вместо H&M и Uniqlo будут шить ))
теперь в мебельную компанию можно пройти без собеседования!
Если хотите, можете выбрать работу в колл-центре.
Нет, это называется подборка новостей.
Вы не одни, тоже такие мысли приходят. Что все сон.
Непонятно при чём тут ты.
Нет, всего лишь ангажированные новости тщательно подобранные местными либерахами чтобы показать как всё якобы "плохо" в России.
Как перестать оратьколичество занятых на производстве людей год из года растут.
нет, в ближайшее время не перестану
ну он то имел ввиду, что заключенные не просто сидят, а переходят на производство сложнее чем пошив перчаток. но получилось смешно, да.
Вот и 25 миллионов технологических рабочих мест
Ну зато теперь можно писать, что в России не сажают за плакат или лайк, а дают рабочее место на производстве
Это как в совке будут сажать за один косой взгляд на портрет путлера чтоб рабочих на зоне было больше
До слёз)))
главное не оказаться среди них
Фраза "мебель в колониальном стиле" получает новый смысл!
На какой стул мы все сядем "на одном стуле пики точеные, а на втором х"и дроченые"?
Бля, а ведь он действетиельно верит что у них качество лучше...
Ну если еще набутылить немного дизайнеров, программистов и менеджеров, то можно подтянуть качество. Возможно на базе фсин получится лучший работодатель, обеспечивающий проживание, питание и полный соцпакет.
Он говорит про «цена-качество». если цена (в его понимании - себестоимость) около нуля, качество может быть любым)
как то брал такой товар, и был удивлëн уровнем качества(в положительном смысле)
Там про соотношение цена-качество. Компенсируют ценой)
Трансформаторы Т-0.66 делают под брендом Елти), например). Дымососы ДН в какой-то колонии в Уфе делают.
ну у икеи ведь и правда качество не оч... выбор - да. цена/качество — вполне. сервис — вообще супер.
но потому там и дёшево, что это все вторичная древообработка, картон и клей, собранные в симпатичный столик.
Стеллаж СТРОГАЧ приветствует вас!
Вы сделали мой вечер, но, осенняя коллекция в начале вообще бы порвала
И это даже не ИА Панорама...
Погугли в каких условиях работают китайцы собирающие айфоны, там по сути та же тюрьма у них, только решеток поменьше.
Главное чтобы не стали "массово набирать новых сотрудников" на производство.
Без этого такие системы обойтись не могут 😞
Название вакансии: Сборщик мебели.
Требуемый опыт: От 3 до 5 лет.
На государственное мебельное производство требуются опытные сборщики мебели.
Работа вахтой с выборочным графиком от 2 лет. Рабочий график обсуждается индивидуально в ближайшем к вам отделении полиции или методом изучения уголовного кодекса России.
Условия: Предоставляем жилье, трёхразовое питание, дружелюбные коллеги. Возможность работы в живописных краях России на территории Магадана.
В нашей стране они сами в штат идут XD
Т.е. эти сотрудники должны продолжать воровать велосипеды и бить людей в метро?
Ты невнимательно прочитал. Там же написано: "наблюдается непрерывный рост численности".
"заточка и точка"😂
Я в восторге:)))) Вот это поворот😄От варежек до шконки
Вы только что придумали название для нового магазина
от матрёшек до иконки)))
от "заточки до вагонки"
Навальный сейчас в ИКее😄В России не будет тюрьмы: отныне ИКЕЯ. Есть идея-есть ИКея
Идейный? - В ИКею.
Будет шутка про два стула из которых один с пиками?
Пики металлические, слишком дорого. Осталась только альтернативная коллекция.
Учитывая, сколько в ИК-8 (посёлок Зелёный и там чуток ещё) сидит людей за подделку документов, проблем у этих товаров с сертификатами не планируется.
У этих товаров вообще не будет проблем ни с чем - в случае кадрового голода, он будет легко восполнен профессионалами любых необходимых специальностей, от дизайнеров до маркетологов )))))
После запустят ФСИН маркетплэйс 🙈
ФАРМАЗОН))
Я вам сейчас открою новый мир)
Маркетзона
СЗОНЫБЕРИ
его тоже разработают заключенные
Как научиться говорить странное с такой уверенностью?
вы опечатались. должно быть слово «страшное»
А называться как модели будут? Стул прикроватный "Вечер в хату"?
Спальный уголок SHKONKUM
Комплекс для уборки SHWABRIUS
Туалетный набор PARASHE
И настолка "Фьючерс в радость"
Купи стол - нарды в подарок
Бывшим сидельцам - скидка по количесту отсиженных лет.
Парни из чёрного хлеба шахматы десятки лет уже пилят. Я верю в них
Я сперва подумал, что они в зданиях икеи колонии хотят разместить.
Фраза
"количество занятых на производстве людей год из года растут."
Замечательная. Особенно с новыми законами.
А по замещению.
Они смогут стабильно выдавать нужные объемы?
Как бы производств мебели много. Разной.
Но упираемся в сроки
Всё, как по нотам 😏 не все знают, думаю, но ещё и в середине 70-х рабский труд заключённых создавал значительную долю ВВП ссср. Про 20-30 гг и говорить нечего. В общем, наследники вертухаев строят то, под что у них мозги заточены.
Википидия американская.
Около 18% заключенных, содержащихся в федеральных тюрьмах, работают в UNICOR им платят менее 1,25 доллара в час. Тюрьмы постепенно стали источником низкооплачиваемой рабочей силы для корпораций, стремящихся передать работу заключенным на аутсорсинг. Корпорации, использующие труд заключенных, включают Walmart, Eddie Bauer, Victoria's Secret, Microsoft, Starbucks, McDonald's, Nintendo, Chevron Corporation, Bank of America, Koch Industries, Boeing и Costco Wholesale
По оценкам, каждый девятый государственный служащий штата работает в исправительных учреждениях
Вот чисто теоретически мысль даже неплохая. Обучение (добровольное) людей столярному делу или что там ещё надо для производства мебели, чтобы после выхода из тюрьмы было какая-нибудь профессия и накопленная зарплата. В любом случае, учреждение исправительное предполагает, что преступники по истечению срока должны вливаться в социум.
Но практически разумеется все пойдет по одному месту
Шел 2050 год в исправительной колонии Свердловской области, наладили производство 6 ядерных процессоров...
Свердловская область? Может будет какая-то Финская область. Есть опасение, что бизнесы налаживать в РФ совершенно целей нет (судя по последним новостям), а вот захватить соседей и заставить их работать (почти бесплатно) могут догадаться, а то больно недружественные страны кругом
В принципе, ожидаемо
"ИК и Я" выглядит не хуже вкусно точки! дарю лого
А вот не упомянул бы он икею, никто бы кроме местной газеты о них не написал. а сейчас по всему рунету.
Но можно продолжать смеяться какой он дурачок, сравнил себя с икей! )
Всё так, плохой пиар — тоже пиар.
Не останавливайтесь, ребята! Ждём народный VPN от ФСБ
Что ни новость, то шедевр
Навальный твой выход. Видео с описанием товаров будет зачётное 👍💪
Мебель по понятиям
Эта статья порвёт все предыдущие на VC. Реально надо попкорна взять перед нырком в комментарии
Видимо на улучшение качества продукции повлияли расследования "Гулагу.нет" и "Комитета против пыток"
Огромное количество аксессуаров для дома можно произвести из экологичного хлебного мякиша
Мне ауе-поэнг плиз
Зря смеетесь. Гнутокленые изделия есть в ик 13 .. И данный стул легко сделать . а оборот мебельного производства почти миллиард рублей в Гуфсин по Свердловской области.
Колониальные товары.
но по-российски
Ikea всегда отличалась интересными и непонятными названиями своих товаров. Любопытно, какие название будут у этих товаров. Например, коврик для туалета как будет называться? Или двухярусная кровать.
Стоят холеные люди в костюмчиках и считают что "цена-качество лучше чем у Икеи" (разумеется - считай что рабский труд за копейки тут "вытягивает" качество)...
Интересно, костюмы - тоже собственного пошива, от трудовой артели "Шило и заточка"? )
Епт
качество наверняка там хорошее. Знакомый сидит, постоянно в мастерской работает. Занятий в тюрьме так-то не много, особенно когда тебе сидеть больше 10 лет
П - прогресс !!!
На днях Киселёв стебался что западные новости от Панорамы не отличить. Тем временем в РФ…
вместо инструментов для сборки братва подтянется, сядут, чифиру выпьют и смотреть будут, как шкаф собираешь)))
С точки зрения реинтеграции криминала в общество идея правильная, но, с классическим менеджментом, нереалистичная. Надо бы какой-нибудь ИИ навернуть, которые ЗК будет параметризовать и находить правильное применение...
Там вон на фотографии в посте по центру человек, кажется, уже реигнтегрированный.
Вот это замена...
Россия в очередной раз готовится по максимуму использовать рабскую рабочую силу, ничего нового.
Это новости или анекдоты?
А кто заменит место колоний?
Перед тобой два стула, на какой сам сядешь на какой мать родную посадишь
Идея гениальная, зекам ведь платить не надо. Только как бренд будет называться - "Бутырка", "Владимирский Централ" или "Магадан"?)
Владимир Владимирский централ
Шили себе спокойно всю форму для ЖКХ и шили. Нет же, надо примазаться к уходящей теме.
Ну а че, зара, эйчики и пр ушли - чем не замена? Зеки народ трудолюбивый. Не могу перестать орать с этой темы
Нарды, шахматы, шашки из хлеба 👌🏻
Эх, фрикаделечки!!! Заменят вас баландушка да краюшка хлебушка))))Я хуею от этой новости, у меня смех гомерический !))
Символично
А чтобы набрать еще больше квалифицированных кадров - пересажаем всех мебельщиков. Так победим!
Итак, есть два стула, один Терье складкой, другой Эймс на тонких ножках.
Куда сам сядешь, куда мать посадишь?
Дизайнеров либеральных ещё посадить пяток и будет все в ажуре.
Больше зэков - больше выигрыша перед Икеей!! 11
ГУЛаг опередил Икею когда-то, а потом упустил позиции, но у нас есть шанс догнать и перегнать!! 1
Это точно не новость от панорамы?
Рр
Это просто лучшая новость 👍
Нарды «Кранвикк»
С комментов ржууууууууу не-мааааагу
Лол а Акулу можно ?)
Нет. В неё можно зашить кошку, которая вещества и прекурсоры носит)
Мне кажется они реально могут, смотрите всех несогласных из креативного класса посадить, дизайнеров, архитекторов, краснодеревщиков ведь это они фейки распространяют и ропщут на власть. Людей из рабочих отдать им в подчинение и всё profit, заменили ИКЕЮ.
Организовать креативные шарашки, благо опыт уже есть и будет очередной прорыв как с Королёвым, главное делать это быстро и чётко.
Ну картина мира в сознании этих людей довольно определенная - «воля наша, боярская, скоро все станут не-коммерсантами». Забавно конечно
Это отлично! И ещё обязательно подселение себе Исполнителя этой мебели!
На социализацию что ль? За передержку платить нужно!
Уже вижу новые названия! Кровать - "Шкоонэкс", ложка - "Виесло" и все в таком духе ))
Вот мы и поймали редактора панорамы
Нихуя себе
Панорама добралась до иллюминатов и захватила власть над миром?
Победителй отправят в колонии Сочи и Крыма на месяц с полным пансионом.
Теперь ФСИН все "службы безопасности Сбера" принудительно перепофилирует на "менеджеров по продажам" мебели и пр. "импортозамещенных" изделий. Либо ты продажник мебели, либо тебя лишают мобилы. И всё на этом.
Про ассортимент швабр было уже?
Что-то странное происходит. Очень странный год, мягко говоря
Странное решение
Ну в принципе как то все к тому и шло))
Если колонии, то от названия IKEA останется только IK ). И всё будет из хлеба ).
Можно и маляву на свободу заслать безпалева.
более актуально будет заслать по дороге в другие колонии! там больше знакомых у всех будет
Одежду ТехноАвиа в России всё ещё в тюрьмах шьют?
Готовятся к наплыву новых заключённых. Сейчас же начинаются всякие истории с доносами? Но, один умный человек - Публий Корнелий Тацит, сказал "Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы"
Скоро новую коллекцию H&M так будут показывать
так и орбитальную станцию там соберем!
вот жизнь попрет!
А чем вам собственно мебель от зеков не нравится?)
Каустби точены и Хенриксдаль дрочены, куда сам сядешь, куда мать посадишь?
Хуя тупицы. Только у нас такая хуйня может быть и будет))
При покупке двухъярусной кровати - резные нарды в подарок