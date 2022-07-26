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TJ

«Колонии могут занять место IKEA»: в Свердловской области предложили заменить ушедшие бренды продукцией от заключённых Статьи редакции

Руководители ФСИН считают, что товары, произведённые в исправительных учреждениях, выигрывают у зарубежных по соотношению «цена-качество».

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Мебель, собранная в колониях. Фото «Областной газеты»

В конце июля в Екатеринбурге прошла выставка продукции Генерального управления ФСИН — ежегодное мероприятие, на котором исправительные учреждения разных регионов России представляют товары собственного производства. В 2022 году в мероприятии участвовали 30 колоний из семи областей, сообщает местное издание «Областная газета».

Во время выставки несколько руководителей ФСИН отметили, что теперь исправительные учреждения могут не только учитывать регулярный спрос потребителей, но и адаптироваться под рынок, с которого ушло множество иностранных производителей. По их мнению, продукция от заключённых может посоперничать с импортными товарами и заменить отсутствующие товары.

Показатель «цена-качество» у [наших товаров] выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании – особенно с учётом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут.

Александр Фёдоров, начальник ГУФСИН по Свердловской области

Полковник Иван Шарков, начальник местного отдела трудовой адаптации осужденных, добавил, что продукцией из колоний можно заменить не только определённые категории товаров, но и целые бренды — для примера он взял ушедшую из России IKEA: «Если сравнивать мебель, у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты».

Глава ГУФСИН России по Свердловской области Александр Фёдоров и заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Фото «Областной газеты»

За 2 дня работы выставки учреждения ГУФСИН продали товары и заключили контракты на рекордные для мероприятия 3,5 млн рублей, сообщает «Областная газета». Всего с начала года колонии Среднего Урала заключили контракты на 600 млн рублей, в основном — на изготовление мебели для муниципальных учреждений и текстиль, например, бельё для РЖД.

#новости #импортозамещение #фсин #ikea

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196 комментариев
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 Vladislav Ponomarenko

Это сон? Я сплю?

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Виктория Никанорова

мы все спим

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6 комментариев
Владис

Ты только засыпаешь, а сон еще впереди когда зеки будут одежду вместо H&M и Uniqlo будут шить ))

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2 комментария
Сергей Мазур

теперь в мебельную компанию можно пройти без собеседования!

Если хотите, можете выбрать работу в колл-центре.

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Адам Ньюман
сообщает местное издание «Областная газета».

Нет, это называется подборка новостей.

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1 комментарий
Demi An

Вы не одни, тоже такие мысли приходят. Что все сон.

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Рамир Собалов

Непонятно при чём тут ты.

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1 комментарий
Acupuncture USA

Нет, всего лишь ангажированные новости тщательно подобранные местными либерахами чтобы показать как всё якобы "плохо" в России.

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1 комментарий
Soulis

Как перестать орать

количество занятых на производстве людей год из года растут.

нет, в ближайшее время не перестану

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lakoros

ну он то имел ввиду, что заключенные не просто сидят, а переходят на производство сложнее чем пошив перчаток. но получилось смешно, да.

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12 комментариев
Острый динозавр

Вот и 25 миллионов технологических рабочих мест

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2 комментария
Gutal1n

Ну зато теперь можно писать, что в России не сажают за плакат или лайк, а дают рабочее место на производстве

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1 комментарий
Alex R

Это как в совке будут сажать за один косой взгляд на портрет путлера чтоб рабочих на зоне было больше

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1 комментарий
Александр RazzOne

До слёз)))

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Александр Соколов

главное не оказаться среди них

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Григорий Русаков

Фраза "мебель в колониальном стиле" получает новый смысл!

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Sergey Gerasimov

На какой стул мы все сядем "на одном стуле пики точеные, а на втором х"и дроченые"?

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4 комментария
Nesterov Igor

Бля, а ведь он действетиельно верит что у них качество лучше...

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Kirill Sidorov

Ну если еще набутылить немного дизайнеров, программистов и менеджеров, то можно подтянуть качество. Возможно на базе фсин получится лучший работодатель, обеспечивающий проживание, питание и полный соцпакет.

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5 комментариев
Сергей Крапивин

Он говорит про «цена-качество». если цена (в его понимании - себестоимость) около нуля, качество может быть любым)

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1 комментарий
AntropFedorov

как то брал такой товар, и был удивлëн уровнем качества(в положительном смысле)

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2 комментария
Sergey

Там про соотношение цена-качество. Компенсируют ценой)

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Григорий В

Трансформаторы Т-0.66 делают под брендом Елти), например). Дымососы ДН в какой-то колонии в Уфе делают.

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Илья Осипов

ну у икеи ведь и правда качество не оч... выбор - да. цена/качество — вполне. сервис — вообще супер.

но потому там и дёшево, что это все вторичная древообработка, картон и клей, собранные в симпатичный столик.

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2 комментария
Alexey Glazachev

Стеллаж СТРОГАЧ приветствует вас!

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ANNA OOSOBAA

Вы сделали мой вечер, но, осенняя коллекция в начале вообще бы порвала

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ANNA OOSOBAA
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Покойный шмель
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Юрий Брильков

И это даже не ИА Панорама...

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Acupuncture USA

Погугли в каких условиях работают китайцы собирающие айфоны, там по сути та же тюрьма у них, только решеток поменьше.

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Andrei M

Главное чтобы не стали "массово набирать новых сотрудников" на производство.

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Dimitri Sloboda

Без этого такие системы обойтись не могут 😞

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Евгений Широков

Название вакансии: Сборщик мебели.
Требуемый опыт: От 3 до 5 лет.
На государственное мебельное производство требуются опытные сборщики мебели.
Работа вахтой с выборочным графиком от 2 лет. Рабочий график обсуждается индивидуально в ближайшем к вам отделении полиции или методом изучения уголовного кодекса России.
Условия: Предоставляем жилье, трёхразовое питание, дружелюбные коллеги. Возможность работы в живописных краях России на территории Магадана.

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Леша Ефимов

В нашей стране они сами в штат идут XD

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Рамир Собалов

Т.е. эти сотрудники должны продолжать воровать велосипеды и бить людей в метро?

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1 комментарий
Vlad Bad

Ты невнимательно прочитал. Там же написано: "наблюдается непрерывный рост численности".

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Raph Nir

"заточка и точка"😂

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Сергей Гудлакин

Я в восторге:)))) Вот это поворот😄От варежек до шконки

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Alexander Mitryashkin

Вы только что придумали название для нового магазина

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1 комментарий
Виктория Никанорова

от матрёшек до иконки)))

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Vlad Bad

от "заточки до вагонки"

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Сергей Гудлакин

Навальный сейчас в ИКее😄В России не будет тюрьмы: отныне ИКЕЯ. Есть идея-есть ИКея

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ru.lucky

Идейный? - В ИКею.

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1 комментарий
Никита Кашонков

Будет шутка про два стула из которых один с пиками?

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Николай

Пики металлические, слишком дорого. Осталась только альтернативная коллекция.

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Худой ихтиандр

Учитывая, сколько в ИК-8 (посёлок Зелёный и там чуток ещё) сидит людей за подделку документов, проблем у этих товаров с сертификатами не планируется.

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Дмитрий Михайлович

У этих товаров вообще не будет проблем ни с чем - в случае кадрового голода, он будет легко восполнен профессионалами любых необходимых специальностей, от дизайнеров до маркетологов )))))

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Сергей Николаев

После запустят ФСИН маркетплэйс 🙈

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Сергей Гудлакин

ФАРМАЗОН))

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Zloy Marketolog

Я вам сейчас открою новый мир)

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1 комментарий
Top rating

Маркетзона

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Дмитрий Борисов

СЗОНЫБЕРИ

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Vasiliy Anikin

его тоже разработают заключенные

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Худой ихтиандр

Как научиться говорить странное с такой уверенностью?

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Сергей Крапивин

вы опечатались. должно быть слово «страшное»

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Александр У

А называться как модели будут? Стул прикроватный "Вечер в хату"?

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EE

Спальный уголок SHKONKUM
Комплекс для уборки SHWABRIUS
Туалетный набор PARASHE

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Худой ихтиандр

И настолка "Фьючерс в радость"

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1 комментарий
Elena Kirikova

Купи стол - нарды в подарок

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Вася Пражкин

Бывшим сидельцам - скидка по количесту отсиженных лет.

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виктор сикрит

Парни из чёрного хлеба шахматы десятки лет уже пилят. Я верю в них

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Чувствительный корабль
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Игорь Протасов

Я сперва подумал, что они в зданиях икеи колонии хотят разместить.
Фраза
"количество занятых на производстве людей год из года растут."
Замечательная. Особенно с новыми законами.
А по замещению.
Они смогут стабильно выдавать нужные объемы?
Как бы производств мебели много. Разной.
Но упираемся в сроки

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Dimitri Sloboda

Всё, как по нотам 😏 не все знают, думаю, но ещё и в середине 70-х рабский труд заключённых создавал значительную долю ВВП ссср. Про 20-30 гг и говорить нечего. В общем, наследники вертухаев строят то, под что у них мозги заточены.

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lakoros

Википидия американская.
Около 18% заключенных, содержащихся в федеральных тюрьмах, работают в UNICOR им платят менее 1,25 доллара в час. Тюрьмы постепенно стали источником низкооплачиваемой рабочей силы для корпораций, стремящихся передать работу заключенным на аутсорсинг. Корпорации, использующие труд заключенных, включают Walmart, Eddie Bauer, Victoria's Secret, Microsoft, Starbucks, McDonald's, Nintendo, Chevron Corporation, Bank of America, Koch Industries, Boeing и Costco Wholesale

По оценкам, каждый девятый государственный служащий штата работает в исправительных учреждениях

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4 комментария
Versus

Вот чисто теоретически мысль даже неплохая. Обучение (добровольное) людей столярному делу или что там ещё надо для производства мебели, чтобы после выхода из тюрьмы было какая-нибудь профессия и накопленная зарплата. В любом случае, учреждение исправительное предполагает, что преступники по истечению срока должны вливаться в социум.
Но практически разумеется все пойдет по одному месту

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Ренальдо Сайдгафаров

Шел 2050 год в исправительной колонии Свердловской области, наладили производство 6 ядерных процессоров...

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Основной Денис

Свердловская область? Может будет какая-то Финская область. Есть опасение, что бизнесы налаживать в РФ совершенно целей нет (судя по последним новостям), а вот захватить соседей и заставить их работать (почти бесплатно) могут догадаться, а то больно недружественные страны кругом

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1 комментарий
Сергей Лукьянчиков

В принципе, ожидаемо

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Dennis Prochko

"ИК и Я" выглядит не хуже вкусно точки! дарю лого

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lakoros

А вот не упомянул бы он икею, никто бы кроме местной газеты о них не написал. а сейчас по всему рунету.
Но можно продолжать смеяться какой он дурачок, сравнил себя с икей! )

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Darth Swordman

Всё так, плохой пиар — тоже пиар.

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Zeta Reticulum

Не останавливайтесь, ребята! Ждём народный VPN от ФСБ

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Astas Jr

Что ни новость, то шедевр

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Lukas Dexter

Навальный твой выход. Видео с описанием товаров будет зачётное 👍💪

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Леша Ефимов

Мебель по понятиям

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Информационный космос

Эта статья порвёт все предыдущие на VC. Реально надо попкорна взять перед нырком в комментарии

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MadRat96

Видимо на улучшение качества продукции повлияли расследования "Гулагу.нет" и "Комитета против пыток"

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Дмитрий Михайлович

Огромное количество аксессуаров для дома можно произвести из экологичного хлебного мякиша

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Denis Timofeev
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IGTS

Мне ауе-поэнг плиз

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Дима Баранов

Зря смеетесь. Гнутокленые изделия есть в ик 13 .. И данный стул легко сделать . а оборот мебельного производства почти миллиард рублей в Гуфсин по Свердловской области.

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Alexey Gutorov

Колониальные товары.
но по-российски

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Денис Ананьев
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Гарри

Ikea всегда отличалась интересными и непонятными названиями своих товаров. Любопытно, какие название будут у этих товаров. Например, коврик для туалета как будет называться? Или двухярусная кровать.

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ilia

Стоят холеные люди в костюмчиках и считают что "цена-качество лучше чем у Икеи" (разумеется - считай что рабский труд за копейки тут "вытягивает" качество)...

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Романелло Кивогенс

Интересно, костюмы - тоже собственного пошива, от трудовой артели "Шило и заточка"? )

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Билли Бонс

Епт

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Roman Biboran

качество наверняка там хорошее. Знакомый сидит, постоянно в мастерской работает. Занятий в тюрьме так-то не много, особенно когда тебе сидеть больше 10 лет

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саша кливецкий

П - прогресс !!!

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Dimitri

На днях Киселёв стебался что западные новости от Панорамы не отличить. Тем временем в РФ…

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Илья Петраков

вместо инструментов для сборки братва подтянется, сядут, чифиру выпьют и смотреть будут, как шкаф собираешь)))

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Антон piter

С точки зрения реинтеграции криминала в общество идея правильная, но, с классическим менеджментом, нереалистичная. Надо бы какой-нибудь ИИ навернуть, которые ЗК будет параметризовать и находить правильное применение...

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Худой ихтиандр

Там вон на фотографии в посте по центру человек, кажется, уже реигнтегрированный.

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Органический микроскоп

Вот это замена...

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Max Yankov

Россия в очередной раз готовится по максимуму использовать рабскую рабочую силу, ничего нового.

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Влад Эфиров

Это новости или анекдоты?

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Евгений Старцев

А кто заменит место колоний?

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Dimitar Berbatov

Перед тобой два стула, на какой сам сядешь на какой мать родную посадишь

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Виктор

Идея гениальная, зекам ведь платить не надо. Только как бренд будет называться - "Бутырка", "Владимирский Централ" или "Магадан"?)

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nkmstudio

Владимир Владимирский централ

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1 комментарий
Худой ихтиандр

Шили себе спокойно всю форму для ЖКХ и шили. Нет же, надо примазаться к уходящей теме.

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Леша Ефимов

Ну а че, зара, эйчики и пр ушли - чем не замена? Зеки народ трудолюбивый. Не могу перестать орать с этой темы

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Aleks Ford

Нарды, шахматы, шашки из хлеба 👌🏻

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Сергей Гудлакин

Эх, фрикаделечки!!! Заменят вас баландушка да краюшка хлебушка))))Я хуею от этой новости, у меня смех гомерический !))

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Константин Лазаренко

Символично

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Zloy Marketolog
особенно с учётом того, что количество занятых на производстве людей год из года растут.

А чтобы набрать еще больше квалифицированных кадров - пересажаем всех мебельщиков. Так победим!

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Rax034

Итак, есть два стула, один Терье складкой, другой Эймс на тонких ножках.
Куда сам сядешь, куда мать посадишь?

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Иван Иванов

Дизайнеров либеральных ещё посадить пяток и будет все в ажуре.

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xv svs

Больше зэков - больше выигрыша перед Икеей!! 11
ГУЛаг опередил Икею когда-то, а потом упустил позиции, но у нас есть шанс догнать и перегнать!! 1

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Prosto Zurab

Это точно не новость от панорамы?

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Prosto Zurab

Рр

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Golovnya

Это просто лучшая новость 👍

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Golovnya

Нарды «Кранвикк»

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ANNA OOSOBAA

С комментов ржууууууууу не-мааааагу

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Arnold Kolesnikov

Лол а Акулу можно ?)

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Худой ихтиандр

Нет. В неё можно зашить кошку, которая вещества и прекурсоры носит)

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Oleg Shiryaev

Мне кажется они реально могут, смотрите всех несогласных из креативного класса посадить, дизайнеров, архитекторов, краснодеревщиков ведь это они фейки распространяют и ропщут на власть. Людей из рабочих отдать им в подчинение и всё profit, заменили ИКЕЮ.

Организовать креативные шарашки, благо опыт уже есть и будет очередной прорыв как с Королёвым, главное делать это быстро и чётко.

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Roman Chirkov

Ну картина мира в сознании этих людей довольно определенная - «воля наша, боярская, скоро все станут не-коммерсантами». Забавно конечно

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Roman Sokolov

Это отлично! И ещё обязательно подселение себе Исполнителя этой мебели!

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Худой ихтиандр

На социализацию что ль? За передержку платить нужно!

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Дмитрий Иванов

Уже вижу новые названия! Кровать - "Шкоонэкс", ложка - "Виесло" и все в таком духе ))

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Andre Macareno

Вот мы и поймали редактора панорамы

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Джонни Лавджой

Нихуя себе

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Memento Vivere

Панорама добралась до иллюминатов и захватила власть над миром?

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Alks

Победителй отправят в колонии Сочи и Крыма на месяц с полным пансионом.

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Управляющий Мурод

Теперь ФСИН все "службы безопасности Сбера" принудительно перепофилирует на "менеджеров по продажам" мебели и пр. "импортозамещенных" изделий. Либо ты продажник мебели, либо тебя лишают мобилы. И всё на этом.

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Кирилл Болгарин

Про ассортимент швабр было уже?

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Кот Учёный
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nkmstudio

Что-то странное происходит. Очень странный год, мягко говоря

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Армен Арзуманян

Странное решение

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Philips

Ну в принципе как то все к тому и шло))

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Григорий В

Если колонии, то от названия IKEA останется только IK ). И всё будет из хлеба ).

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Южный крюк

Можно и маляву на свободу заслать безпалева.

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Anton Ilabanau

более актуально будет заслать по дороге в другие колонии! там больше знакомых у всех будет

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Южный крюк

Одежду ТехноАвиа в России всё ещё в тюрьмах шьют?

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Genio Genio

Готовятся к наплыву новых заключённых. Сейчас же начинаются всякие истории с доносами? Но, один умный человек - Публий Корнелий Тацит, сказал "Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы"

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Владис

Скоро новую коллекцию H&M так будут показывать

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Anton Ilabanau

так и орбитальную станцию там соберем!
вот жизнь попрет!

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Николай Гурьянов
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Green Base

А чем вам собственно мебель от зеков не нравится?)

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Serge Tikhonenko

Каустби точены и Хенриксдаль дрочены, куда сам сядешь, куда мать посадишь?

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Ульрих фон Лихтенштейн

Хуя тупицы. Только у нас такая хуйня может быть и будет))

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olmenolmen

При покупке двухъярусной кровати - резные нарды в подарок

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