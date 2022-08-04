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Армейский яд

Самыми популярными направлениями для зарубежных командировок у российского бизнеса стали Казахстан и Турция — «Аэроклуб» Статьи редакции

Среди других востребованных стран в первом полугодии — ОАЭ, Узбекистан и Армения.

  • Только 10% деловых поездок российского бизнеса пришлось на зарубежные направления по итогам первых шести месяцев 2022 года, говорится в исследовании компании «Аэроклуб», которая занимается организацией командировок. Об этом пишет Forbes.
  • Этот показатель лучше первой половины 2021 года, когда зарубежные командировки занимали лишь 5%, но хуже допандемийного 2019-го. Тогда доля зарубежных командировок составляла 21% от всех перелётов.
  • Наибольший спрос на авиабилеты в одну сторону у представителей бизнеса был в марте (+69% месяц к месяцу). Исследователи объясняют это стремлением компаний релоцировать бизнес.
  • По данным «Аэроклуба», чаще всего в зарубежные командировки уезжали представители сфер ИТ и телекома, финансов и консалтинга (24% и 14% от всех авиабилетов за рубеж соответственно). На третьем месте — компании добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики (13%). Затем с долей 7% идут компании, которые занимаются поставками и ремонтом технологического оборудования, и ритейл с долей 6%.
  • Самыми востребованными направлениями стали Казахстан (рост на 154% год к году и минус 26% к первому полугодию 2019-го), Турция (+288% и -26% соответственно), ОАЭ (+277% и +74%), Узбекистан (+56% и -7%), Армения (+112% и -11%).
  • Средняя стоимость перелёта за рубеж выросла в первом полугодии на треть и составила 31 тысячу рублей за билет в одну сторону в экономклассе (+94% к 2019 году). Билет в бизнес-классе подорожал на 49% — в среднем до 90 тысяч рублей (также около +49% к 2019 году).

#новость #командировки

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11 комментариев
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 Михаил Сватов
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Вадим Д.

Куда бизнес и сотрудники переместились — туда и командировки, очевидно.

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Михаил

а вот сливать данные Аэроклуба это так задумано или они так пропиариться хотели? зашел на их сайт вроде хорошая контора, прочитал новость еще раз вроде плохая

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Антон Аверьянов

вы о чем вообще?
что значит "сливать данные" когда речь идет о заметке с довольно очевидной аналитикой? (кроме перечисленных стран регулярные рейсы больше никуда и не летают)

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Михаил

это и есть слив данных с определенной конторы. в данном случае в СМИ. Читайте статью, там черным по белому что данные предоставил Аэроклуб.

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Екатерина Продавцова

Миш , ну хуйню же несешь. Такую аналитику можно сделать выгрузив массив полетов per компания. Какой слив данных ?

Штучные продажи телевизоров на Ozon в первом квартале 2022 года выросли на 55% в годовом сравнении

А тут полагается слил данные Озон ?

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Михаил

да пофигу на акк, стану умнее.
Первое.. СМИ не уточняют как именно получили данные.
Второе их компания настолько плоха в защите, что данные по API получали все кому не лень.( что пиздец как странно) т.к. вы даже не проверили.
Третье Аэроклуб вроде как не против упоминания его в соц сетях все сводится к одной идеи, что это простой слив данных для черной рекламы.
если я не прав, то я не прав пока никто другого не сказал. кроме вас.

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Алексей Морозов

фамилии и имена в статистике не указаны :D

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Михаил

когда крадут данные вашего смартфона, там тоже не особо нужны ваши данные.
Там крадут IMEI. IP ваш браузер... все чтобы сделать второй акк под вас.

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Oleksiy Rubin
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Псков Бурито

командировка 2022

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