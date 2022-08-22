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«Ъ» рассказал об обсуждении строительства в Дагестане курорта-аналога Сочи Статьи редакции

Существующие в России курорты летом перегружены, поэтому нужны новые места, считают в Ростуризме.

  • В России рассматривают возможность создания новой курортной зоны на побережье Каспийского моря в Дагестане, рассказали источники «Коммерсанта» в отрасли. В Ростуризме подтвердили, что прорабатывают создание курорта с местными властями.
  • По словам одного из собеседников, обсуждается участие корпорации «Туризм.РФ» и федеральных властей. Другой добавил, что пока это лишь «намётки».
  • Как отметили в Ростуризме, условия — «благоприятные для пляжного отдыха»: широкая песчаная полоса, тёплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон. Курорты, которые уже есть в России, летом перегружены, а их инфраструктура устарела, поэтому прорабатываются новые места.
  • В «Опоре России» считают целесообразной реализацию масштабного проекта на участке площадью около 200 га: там можно возвести круглогодичный комплекс с совокупным фондом на 30 тысяч номеров. Помимо Дагестана свободные участки такого размера есть в окрестностях Анапы и в Крыму.
  • Опрошенные «Ъ» участники рынка отмечают, что Дагестан может стать аналогом Сочи: в регионе также есть пляжный и горный кластеры с экскурсионной составляющей. При этом в регионе есть смысл строить отели категории «три-четыре звезды».
  • Интерес к турпоездкам в Дагестан растёт с начала пандемии: по данным местных властей, в 2021 году в регион приехали более 1 млн путешественников, что на 30% больше год к году. По данным «Интуриста», в июне 2022 года регион вошел в пятерку наиболее популярных внутрироссийских направлений.

#новость #туризм

3169 просмотров
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94 комментария
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 MEGAtraXXXer666

Давайте без анала в этот раз

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Никита Мардюков

Не могут новости в понедельник с утра быть без анала

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Вадим Д.

А можно не аналог Сочи, а просто курортный комплекс/годок? Пожалуйста!

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n.shmelev

Желательно еще чтобы был огороженный, чтобы никто из местных не видел, что ты в одних шортах коротеньких щеголяешь

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1 комментарий
Вася Пражкин

На «аналог Сочи» выделят на порядок больше денег, чем на просто курортный комплекс.

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1 комментарий
Axel Denisenko

Не хочу наговаривать на замечательный народ, но, на мой взгляд, слово курорт у людей ассоциируется с морем, пляжем, чем-то прекрасным, свободным, роман и пр. столь редкие в нашей повседневной жизни удовольствия... а случаи нам рассказывают, когда спортсменов приехавших в Дагестан и вышедших погулять в шортах в город, просто пи**ели местные, потому что так у них не принято, мужчина так не должен ходить, это простив правил.

*скорее всего опять будет громкое и красивое название, а по факту построят местную здравницу с водами и пустят туры по горам.

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Аида Алиева

В Дагестане уже сейчас много туристов, которые замечательно проводят отдых (обратная связь самих туристов). К "неподобающему виду" докапываются все реже и реже. И про то, что кого-то отпи**ели не слышала, честно говоря. Сами жители носят короткое и откровенное. К этому уже привыкло большинство.
Отдых комфортный и достаточно безопасный. Если кто-то боится стать жертвой насилия, не вижу проблем надеть шорты до колена (о большем тут обычно и не просят)

Хотя сама ежедневно вижу огромное количество мужчин и женщин, которые ходят как хотят. И никто им ничего не говорит из-за этого.

Склоняюсь больше к тому, что регион стал жертвой демонизации в СМИ

Зачастую журналисты специально подбирают кадры, чтобы кровь в жилах стыла.
(Например, фильм "Дождя" "снявшие хиджаб", если не путаю. Там девушка говорит, что ей страшно выходить на улицу без платка. Камон, в Дагестане на одну покрытую девушку приходится 10 непокрытых)

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Виктор Якунин

Чтобы тебя отпиздили "местные" можно просто выйти на улицу в Москве. Тогда возникает вопрос зачем за этим ехать в Дагестан?

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2 комментария
Игорь Маркелов

Ты же понимаешь, что в Дагестане не один город, где-то нормально ко всему относятся, где-то чуть строже. Это как в любых других арабских странах, куда летают туристы.

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1 комментарий
nkmstudio

У нас страна крайностей.
Выбор не самый лучший.
Либо в Крым, где бомбят, либо Дагестан, где сосвсем недавно звучали новости про терракты и прочее.

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Справедливый велосипед

К моим шортам были вопросы даже во Владикавказе.

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1 комментарий
Людской франт

Кисловодск например тоже курорт,а моря там нет....

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Алекс И

Это круто! В Дагестане природа шикарная и люди гостеприимные. В первых рядах полечу 👍🏼

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Макс Фактор

Если выживете, расскажете что там да как

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17 комментариев
Serghei Maveriz

А в чем проблема сейчас полететь?

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1 комментарий
Sharik Sharikov

Извинятся за шорты и купальники придётся на этом курорте ?

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Вася Пражкин

Можно будет просто откупиться, поэтому берите шорты с кармашками.

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Konstantin Novikov

в кое то веки я с Рос туризмом согласен) идея хорошая

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- -

За эти деньги, что с февраля потратили, можно было у египта побережье красного моря купить.

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LB

Дагестанские кубанойды. Адская смесь!

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No Name
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Алек Борисовский

Беру франшизу.

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Soulis

Помню как в Чечне планировали развить туризм и выделяли деньги. Результат отличный)

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dikomm

Сколько и на что выделяли?

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1 комментарий
Alex Lowen

Ой тут давеча в телеге одна девушка жаловалась, что она шла в Махачкале в шортах и до нее докопался местный, взяв грубо за руку и начав громко ругать за шорты.
В комментариях заметили, что это дикость и невоспитанность. А потом пришли туда дети гор и началось: это кавказ, вы к нам приехали будьте добры соблюдать, у нас тут свои традиции и т.д. На замечание, что по закону Махачкала - это такая же россия как и все остальное, и что традиции у себя в квартире можно устанваливать, - все началось по кругу.

Ага, так я и вижу какой классный морской курорт будет. С традициями и устоями.

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Александр Вербицкий

Дураков в России на сто лет припасено, найдутся и поедут. Туда и доррга, впрочем.

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Никита Мардюков

У меня слово курорт и Дагестан как-то не стыкуются. Дагестан прекрасное место для отдыха, но очень не хочется, чтобы из него делали типичный курорт

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RobinzonCruzo

Да в дагестане отличная природа, но когда ее засирают местные, ехать туда не охота. Ну и лучшая реклама это сами люди, почему-то в россии большинство дагестанцев ведут себя не скромно, агрессивно при этом с туристов сами требуют скромности.

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Виктор Якунин

Сразу распилят 300 лярдов и ничего не построят? Не думаю, что есть желающие поехать на отдых в Дагестан.

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Марат Нагаев

А что распилят то?
Наверняка просто создадут условия для захода бизнеса, например откроют особую экономическую зону для гостиниц

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2 комментария
Vitaliy O

Такого "распила" страна ещё не видела (

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Rafa Ramazanov

В Дагестане и сейчас очень много туристов, но туризм там развит так сказать на 3, многие едут ради природы, горы,леса, реки море))

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Malina Krasnaya

Поедут. В мин.водах и округе очень хорошо, красная поляна топ, в абхазию все ездят, и в дагестан поедут.

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1 комментарий
Никита Иванов

Да ладно вам, вложения в Сочи и красную поляну - вон как откупились. Столько лет назад все построили, а людей каждый год все больше и больше.

Я в Дагестане ещё не был (хочу как нибудь съездить), но вижу их порыв на то, что они открыты к туристам, власти Дагестана рекламируют республику в том числе и у блогеров.

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ur spam
Не думаю, что есть желающие поехать на отдых в Дагестан.

Сильно ошибаетесь.

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Tom Arise

Живу в лимане астр области. Сюда едет куча дагестанцев в последние 2 года жить. Уже есть случаи когда к примеру потрёпанная школьница выходит из мерина где 4 дагестанца. Судя по всему это случай не первый ибо на стройке школы тоже всем подряд свистят. Никто в полицию не обращался судя по тому что все так и свистят и ездят.

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Виктор Якунин

Так этот вопрос не к дагестанцам. Много ты видел дагестанок выходящих из машины где сидели 4 русских?
Почему в Дагестане ты будешь жить по их законам и тд.

Что мешало выйти всем местным мужикам и пояснить им, что они ведут себя аморально? Мифическое диаспорное меньшинство может пояснить целому городу свои правила? Ну значит терпите.

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1 комментарий
Справедливый велосипед

Почему вы то не обратились в полицию, если увидели нарушение закона?
Или в чём вообще ваше предложение? Запретить свистеть?

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Pavel Pavel

Там можно ходить в шортах и пить алко?

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Аида Алиева

Вполне
Сами жители практикуют. Не так страшен зверь, как его малюют

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1 комментарий
Dima

Можно но один раз)

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Вася Пражкин
их инфраструктура устарела, поэтому прорабатываются новые места.

Ну да, зачем вкладываться в обновление инфрастуктуры, если можно знатно попилить на новом проекте.

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Павел Милюков

Делают резервную копию Крыма?

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Государственный волк

В Чечне вроде бы тоже планировали туристический кластер создать.
И даже Армани приезжал посмотреть каменные башни. Видимо все не просто там создавать..
p.s без сарказма и юмора

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Vitaly Ya

Сервис сервис сервис как и везде на Кавказе, главная проблема.

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Древний огонь

в Дагестане отдыхал, мне понравилось. Сделают курорт обязательно поеду

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sles

Без выхода к индийскому океану всё это ерунда.

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Слегка Придурковатый

Это ты на что сейчас намекаешь?

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

"круглогодичный комплекс с совокупным фондом на 30 тысяч номеров"

Пилить не перепилить.

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Сексорцист Милфхантерович

А можно аналог Доминиканы?

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DTroopers

Думаю там 70% бюджета надо на ПРкомпанию по смене имиджа пустить. Иначе никак.

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Принципиальный танк88

С их традициями и фанатичным отношением - лучше не надо

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Алек Борисовский

Все эти"идеи" просто отвлекающий маневр. Теперь жирика нет. О чем еще людям говорить. Все правительство просто для отвлечения внимания. Не даром постоянно какие-то люди предлагают какие-то сумасшедшие законо-проекты. Просто хайпануть и что его фамилию люди услышали.
Вот теперь и тут.
Чтобы у всех понимающих абсурдность, подгорело, а не понимающие или местные порадовались.

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Andre Macareno

А как же Крым, Одесса и Херсон…

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ivanlavrenko lavrenko

Пили Шура, бюджет золотой😁

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ImPReZ

Ну так охерительная идея, там очень круто

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sardelkin

https://youtu.be/AtiZ9Wg-tR0

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Anton Ryzhenko

Накину еще идей на "гос инвестиции":
1. Аналог Москвы
2. Аналог Казани
3. Аналог Владивостока

Да чего уж, даешь аналог Карелии - перенос озер!

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Максим Боев

Давно пора! Был в Дагестане, очень красивые места и очень недооцененный регион в плане туристической инфраструктуры

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Александр Вербицкий

Опять?

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Anton Klinskih

На пляже быть только в паранже!

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Иван Петров

Это такой мягкий намёк, что чёрное море нескоро спокойным будет?

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Dima

Перед поездкой будет экспресс курс как стоять на коленях и извинятся перед местными и расписка о том что жён и дочерей могут украсть и изнасиловать притензий не имею услуга входит в тур пакет?

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