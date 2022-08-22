«Ъ» рассказал об обсуждении строительства в Дагестане курорта-аналога Сочи Статьи редакции
Существующие в России курорты летом перегружены, поэтому нужны новые места, считают в Ростуризме.
- В России рассматривают возможность создания новой курортной зоны на побережье Каспийского моря в Дагестане, рассказали источники «Коммерсанта» в отрасли. В Ростуризме подтвердили, что прорабатывают создание курорта с местными властями.
- По словам одного из собеседников, обсуждается участие корпорации «Туризм.РФ» и федеральных властей. Другой добавил, что пока это лишь «намётки».
- Как отметили в Ростуризме, условия — «благоприятные для пляжного отдыха»: широкая песчаная полоса, тёплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон. Курорты, которые уже есть в России, летом перегружены, а их инфраструктура устарела, поэтому прорабатываются новые места.
- В «Опоре России» считают целесообразной реализацию масштабного проекта на участке площадью около 200 га: там можно возвести круглогодичный комплекс с совокупным фондом на 30 тысяч номеров. Помимо Дагестана свободные участки такого размера есть в окрестностях Анапы и в Крыму.
- Опрошенные «Ъ» участники рынка отмечают, что Дагестан может стать аналогом Сочи: в регионе также есть пляжный и горный кластеры с экскурсионной составляющей. При этом в регионе есть смысл строить отели категории «три-четыре звезды».
- Интерес к турпоездкам в Дагестан растёт с начала пандемии: по данным местных властей, в 2021 году в регион приехали более 1 млн путешественников, что на 30% больше год к году. По данным «Интуриста», в июне 2022 года регион вошел в пятерку наиболее популярных внутрироссийских направлений.
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Давайте без анала в этот раз
Не могут новости в понедельник с утра быть без анала
А можно не аналог Сочи, а просто курортный комплекс/годок? Пожалуйста!
Желательно еще чтобы был огороженный, чтобы никто из местных не видел, что ты в одних шортах коротеньких щеголяешь
На «аналог Сочи» выделят на порядок больше денег, чем на просто курортный комплекс.
Не хочу наговаривать на замечательный народ, но, на мой взгляд, слово курорт у людей ассоциируется с морем, пляжем, чем-то прекрасным, свободным, роман и пр. столь редкие в нашей повседневной жизни удовольствия... а случаи нам рассказывают, когда спортсменов приехавших в Дагестан и вышедших погулять в шортах в город, просто пи**ели местные, потому что так у них не принято, мужчина так не должен ходить, это простив правил.
*скорее всего опять будет громкое и красивое название, а по факту построят местную здравницу с водами и пустят туры по горам.
В Дагестане уже сейчас много туристов, которые замечательно проводят отдых (обратная связь самих туристов). К "неподобающему виду" докапываются все реже и реже. И про то, что кого-то отпи**ели не слышала, честно говоря. Сами жители носят короткое и откровенное. К этому уже привыкло большинство.
Отдых комфортный и достаточно безопасный. Если кто-то боится стать жертвой насилия, не вижу проблем надеть шорты до колена (о большем тут обычно и не просят)
Хотя сама ежедневно вижу огромное количество мужчин и женщин, которые ходят как хотят. И никто им ничего не говорит из-за этого.
Склоняюсь больше к тому, что регион стал жертвой демонизации в СМИ
Зачастую журналисты специально подбирают кадры, чтобы кровь в жилах стыла.
(Например, фильм "Дождя" "снявшие хиджаб", если не путаю. Там девушка говорит, что ей страшно выходить на улицу без платка. Камон, в Дагестане на одну покрытую девушку приходится 10 непокрытых)
Чтобы тебя отпиздили "местные" можно просто выйти на улицу в Москве. Тогда возникает вопрос зачем за этим ехать в Дагестан?
Ты же понимаешь, что в Дагестане не один город, где-то нормально ко всему относятся, где-то чуть строже. Это как в любых других арабских странах, куда летают туристы.
У нас страна крайностей.
Выбор не самый лучший.
Либо в Крым, где бомбят, либо Дагестан, где сосвсем недавно звучали новости про терракты и прочее.
К моим шортам были вопросы даже во Владикавказе.
Кисловодск например тоже курорт,а моря там нет....
Это круто! В Дагестане природа шикарная и люди гостеприимные. В первых рядах полечу 👍🏼
Если выживете, расскажете что там да как
А в чем проблема сейчас полететь?
Извинятся за шорты и купальники придётся на этом курорте ?
Можно будет просто откупиться, поэтому берите шорты с кармашками.
в кое то веки я с Рос туризмом согласен) идея хорошая
За эти деньги, что с февраля потратили, можно было у египта побережье красного моря купить.
Дагестанские кубанойды. Адская смесь!
Беру франшизу.
Помню как в Чечне планировали развить туризм и выделяли деньги. Результат отличный)
Сколько и на что выделяли?
Ой тут давеча в телеге одна девушка жаловалась, что она шла в Махачкале в шортах и до нее докопался местный, взяв грубо за руку и начав громко ругать за шорты.
В комментариях заметили, что это дикость и невоспитанность. А потом пришли туда дети гор и началось: это кавказ, вы к нам приехали будьте добры соблюдать, у нас тут свои традиции и т.д. На замечание, что по закону Махачкала - это такая же россия как и все остальное, и что традиции у себя в квартире можно устанваливать, - все началось по кругу.
Ага, так я и вижу какой классный морской курорт будет. С традициями и устоями.
Дураков в России на сто лет припасено, найдутся и поедут. Туда и доррга, впрочем.
У меня слово курорт и Дагестан как-то не стыкуются. Дагестан прекрасное место для отдыха, но очень не хочется, чтобы из него делали типичный курорт
Да в дагестане отличная природа, но когда ее засирают местные, ехать туда не охота. Ну и лучшая реклама это сами люди, почему-то в россии большинство дагестанцев ведут себя не скромно, агрессивно при этом с туристов сами требуют скромности.
Сразу распилят 300 лярдов и ничего не построят? Не думаю, что есть желающие поехать на отдых в Дагестан.
А что распилят то?
Наверняка просто создадут условия для захода бизнеса, например откроют особую экономическую зону для гостиниц
Такого "распила" страна ещё не видела (
В Дагестане и сейчас очень много туристов, но туризм там развит так сказать на 3, многие едут ради природы, горы,леса, реки море))
Поедут. В мин.водах и округе очень хорошо, красная поляна топ, в абхазию все ездят, и в дагестан поедут.
Да ладно вам, вложения в Сочи и красную поляну - вон как откупились. Столько лет назад все построили, а людей каждый год все больше и больше.
Я в Дагестане ещё не был (хочу как нибудь съездить), но вижу их порыв на то, что они открыты к туристам, власти Дагестана рекламируют республику в том числе и у блогеров.
Сильно ошибаетесь.
Живу в лимане астр области. Сюда едет куча дагестанцев в последние 2 года жить. Уже есть случаи когда к примеру потрёпанная школьница выходит из мерина где 4 дагестанца. Судя по всему это случай не первый ибо на стройке школы тоже всем подряд свистят. Никто в полицию не обращался судя по тому что все так и свистят и ездят.
Так этот вопрос не к дагестанцам. Много ты видел дагестанок выходящих из машины где сидели 4 русских?
Почему в Дагестане ты будешь жить по их законам и тд.
Что мешало выйти всем местным мужикам и пояснить им, что они ведут себя аморально? Мифическое диаспорное меньшинство может пояснить целому городу свои правила? Ну значит терпите.
Почему вы то не обратились в полицию, если увидели нарушение закона?
Или в чём вообще ваше предложение? Запретить свистеть?
Там можно ходить в шортах и пить алко?
Вполне
Сами жители практикуют. Не так страшен зверь, как его малюют
Можно но один раз)
Ну да, зачем вкладываться в обновление инфрастуктуры, если можно знатно попилить на новом проекте.
Делают резервную копию Крыма?
В Чечне вроде бы тоже планировали туристический кластер создать.
И даже Армани приезжал посмотреть каменные башни. Видимо все не просто там создавать..
p.s без сарказма и юмора
Сервис сервис сервис как и везде на Кавказе, главная проблема.
в Дагестане отдыхал, мне понравилось. Сделают курорт обязательно поеду
Без выхода к индийскому океану всё это ерунда.
Это ты на что сейчас намекаешь?
"круглогодичный комплекс с совокупным фондом на 30 тысяч номеров"
Пилить не перепилить.
А можно аналог Доминиканы?
Думаю там 70% бюджета надо на ПРкомпанию по смене имиджа пустить. Иначе никак.
С их традициями и фанатичным отношением - лучше не надо
Все эти"идеи" просто отвлекающий маневр. Теперь жирика нет. О чем еще людям говорить. Все правительство просто для отвлечения внимания. Не даром постоянно какие-то люди предлагают какие-то сумасшедшие законо-проекты. Просто хайпануть и что его фамилию люди услышали.
Вот теперь и тут.
Чтобы у всех понимающих абсурдность, подгорело, а не понимающие или местные порадовались.
А как же Крым, Одесса и Херсон…
Пили Шура, бюджет золотой😁
Ну так охерительная идея, там очень круто
https://youtu.be/AtiZ9Wg-tR0
Накину еще идей на "гос инвестиции":
1. Аналог Москвы
2. Аналог Казани
3. Аналог Владивостока
Да чего уж, даешь аналог Карелии - перенос озер!
Давно пора! Был в Дагестане, очень красивые места и очень недооцененный регион в плане туристической инфраструктуры
Опять?
На пляже быть только в паранже!
Это такой мягкий намёк, что чёрное море нескоро спокойным будет?
Перед поездкой будет экспресс курс как стоять на коленях и извинятся перед местными и расписка о том что жён и дочерей могут украсть и изнасиловать притензий не имею услуга входит в тур пакет?