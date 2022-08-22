«Лукойл» объявил о покупке футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена» Статьи редакции
Компания была генеральным спонсором клуба больше 20 лет.
- «Лукойл» получит 100% АО «Футбольный клуб “Спартак-Москва”» и «Открытие Банк Арены», сообщила компания. Условия сделки не раскрываются.
- В ближайшее время «Лукойл» планирует реализовать несколько «стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом» для создания «более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений». Для этого компания будет привлекать профессионалов спортивной индустрии.
- Леонид Федун, который выходит из состава акционеров клуба, сложит полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участия в управлении им.
- Федун и бывший глава «Лукойла» Вагит Алекперов владели ФК «Спартак-Москва» с 2004 года, напоминает Forbes. В 2015 году издание со ссылкой на Алекперова писало, что «Лукойл» вкладывает в «Спартак» около $6 млн в год: «Все остальные затраты, которые составляют сегодня более $60 млн в год, несут частные лица: я и Федун».
- Московский стадион «Открытие Банк Арена» открыт в 2014 году. Тогда же Федун говорил, что стоимость строительства составила 14,5 млрд рублей.
- После попадания под санкции Алекперов весной 2022 года ушёл с поста президента и члена совета директоров «Лукойла». Федун в июне покинул пост вице-президента «Лукойла» «в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами».
2177 просмотров
Это просто праздник какой-то! Всех КБ поздравляю!
Я чувствовал, что ты тоже спартаковец. Дадим соснуть бомжам через тур?
Точно дадим (но это не точно)
Очень не точно, скорей нет, в общем нет.
С одной стороны не думал, что доживу до момента, когда Федун уйдет.
С другой, как бы через 3-5 лет мы не говорили, что при сыне Арнольда было хорошо)
В любом случае, перемены - это надежда, что-то изменится в лучшую сторону.
А можно узнать какие проблемы у по сути первичного клуба в РФ? без наезда, просто не в теме
Не совсем понял, что значит первичный клуб. Спартак был гегемоном в 90-х, потом пришла эпоха Федуна - места в середине таблицы, череда вторых мест, с эпичными проебами всего и вся, когда до первого места рукой подать.
Постоянная чехарда с тренерами, непонятный менеджмент, непонятные трансферы, скандалы внутри клуба.
О том как уходил тренер, который принес единственное чемпионство - можно сериал снимать. Не клуб, а серпентарий.
Перечислять можно бесконечно.
У меня большие сомнения, что будут какие-то кардинальные перемены.
Что поменяется то?
Я щас расплачусь. Наконец то!
Я никогда не устану повторять
Получается, что «Спартак» теперь даже формально не частный клуб.
Здрасте, Лукойл частный.
А нефть у ЛУКОЙЛа частная?
Которая за границей добывается?
Вы про 8% от общего числа добываемых ресурсов?
Так она частная или какая?
Ну да
это на самом деле неважно
важно что компания ну никак не государственная
ООО-оооо, Оле-Лукойе!
На какую должность переводят Зарему? :)
Старшая буфетчица в Тарасовке
Возможно ее не стали выкупать ) гг
Раньше - армия против ментов. Скоро - газ против нефти.
Всегда был интересно отношение фанатов к таким событиям.
Это хорошо или плохо?
Конкретно в данном случае, фанаты Спартака очень плохо относились к Федуну и давно призывали его продать клуб.
А по факту, Лукойл и так был главным спонсором Спартака множество лет.
это хорошо. и плохо.
Последние остатки бизнеса уходят из российского футбола) Одно дело когда клубом владеет и управляет физ.лицо, а другое - когда корпорация, для которой ФК будет непрофильным активом..
Ага, а Федун никакого отношения к Лукойлу не имеет.
Во-первых - сейчас не имеет. Он покинул пост вице-президента пару месяцев назад.
Во-вторых - даже года имел: одно дело - это частные деньги частного человека (пусть и заработанные внутри корпорации). Но у него личная мотивация заниматься этим проектом (Спартаком). А другое дело - непрофильный актив у нефтяной компании, у которой тысяча проектов. Уровень мотивации существенно иной
Федун отошёл от управления клубом пару лет назад.
И совет директоров состоял из представителей Лукойла, где всегда и принимались основные решения.
И нефть это физ. лицо качало на своих 6 сотках под Тверью...
Тут нет смысла обсуждать происхождение капитала. Он есть и есть, к ситуации со Спартаком этот вопрос не имеет отношения
главное, чтобы вяльбе туда не вошла
Интересно, выплатит ли Лукойл дивиденды или как Газпромчик, достанет из широких штанин?
лукойл, это отличный выбор, поздравляю
Сити купит??!
Я считаю, что это не очень хорошо. Если акционерный капитал футбольного клуба распределен между несколькими лицами, то у них есть разные интересные – кому-то важно поддерживать прибыльность, кому-то обеспечивать стратегическое развитие клуба. Если акционер относится к клубу не как к дорогой игрушке, а как к бизнесу, то он будет стараться всячески работать на клуб – топить за отмену Fan ID, качать селекцию, строить классные медийные истории, работать с фанатами. При сверхцентрализации корпоративной власти в клубе это все побочные штуки, которые в общем-то и необязательны.
Да, "Спартак" – давно ЛУКОЙЛовский клуб. И это логично. Но хотелось бы, чтобы российский футбол поднимался снизу, как это было у Красавы, а не отдавался на попечением финансовым гигантам в большую семью их разнообразных активов.
Классные истории это как в линке снизу, а не как у нас, когда ЦСКА уходит на передержку к ВЭБ.РФ... Кстати, в ЦСКА тоже поменялся владелец. Поэтому это прям как тренд какой-то :)
https://forbes.ua/ru/news/futbolnyy-klub-veres-vyshel-na-ipo-i-privlek-pochti-2-mln-vdokhnovit-li-ego-uspekh-drugie-kompanii-01102021-2511
Ну вкладывают понятно, а сколько клуб приносит дохода?
А как же Зарема? Зарема то как теперь 😁
Ух, ты! Праздник какой!
А салют будет в честь такого события??? 😂
Кстати за спартак болеют только петухи.
П.с. фан Зенита
Как можно вообще быть фаном чего-то(кроме баб и холодного пива в жаркий день)?