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«Лукойл» объявил о покупке футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена» Статьи редакции

Компания была генеральным спонсором клуба больше 20 лет.

  • «Лукойл» получит 100% АО «Футбольный клуб “Спартак-Москва”» и «Открытие Банк Арены», сообщила компания. Условия сделки не раскрываются.
  • В ближайшее время «Лукойл» планирует реализовать несколько «стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом» для создания «более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений». Для этого компания будет привлекать профессионалов спортивной индустрии.
  • Леонид Федун, который выходит из состава акционеров клуба, сложит полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участия в управлении им.
  • Федун и бывший глава «Лукойла» Вагит Алекперов владели ФК «Спартак-Москва» с 2004 года, напоминает Forbes. В 2015 году издание со ссылкой на Алекперова писало, что «Лукойл» вкладывает в «Спартак» около $6 млн в год: «Все остальные затраты, которые составляют сегодня более $60 млн в год, несут частные лица: я и Федун».
  • Московский стадион «Открытие Банк Арена» открыт в 2014 году. Тогда же Федун говорил, что стоимость строительства составила 14,5 млрд рублей.
  • После попадания под санкции Алекперов весной 2022 года ушёл с поста президента и члена совета директоров «Лукойла». Федун в июне покинул пост вице-президента «Лукойла» «в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами».
Источник: группа «Открытие Банк Арена» в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России)

#новость #лукойл #спартак #футбол

2177 просмотров
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44 комментария
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 IGTS

Это просто праздник какой-то! Всех КБ поздравляю!

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Тесный велосипед

Я чувствовал, что ты тоже спартаковец. Дадим соснуть бомжам через тур?

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IGTS

Точно дадим (но это не точно)

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Максим Кабанов

Очень не точно, скорей нет, в общем нет.

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Илья Васильев

С одной стороны не думал, что доживу до момента, когда Федун уйдет.
С другой, как бы через 3-5 лет мы не говорили, что при сыне Арнольда было хорошо)
В любом случае, перемены - это надежда, что-то изменится в лучшую сторону.

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dikiy ezh

А можно узнать какие проблемы у по сути первичного клуба в РФ? без наезда, просто не в теме

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Илья Васильев

Не совсем понял, что значит первичный клуб. Спартак был гегемоном в 90-х, потом пришла эпоха Федуна - места в середине таблицы, череда вторых мест, с эпичными проебами всего и вся, когда до первого места рукой подать.
Постоянная чехарда с тренерами, непонятный менеджмент, непонятные трансферы, скандалы внутри клуба.
О том как уходил тренер, который принес единственное чемпионство - можно сериал снимать. Не клуб, а серпентарий.
Перечислять можно бесконечно.

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Ivan Mart

У меня большие сомнения, что будут какие-то кардинальные перемены.

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Пришелец 4

Что поменяется то?

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Алексей Марантц

Я щас расплачусь. Наконец то!

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Иван Шепелев

Я никогда не устану повторять

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Andrey V

Получается, что «Спартак» теперь даже формально не частный клуб.

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Марат Нагаев

Здрасте, Лукойл частный.

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Andrey V

А нефть у ЛУКОЙЛа частная?

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роман долгополов

Которая за границей добывается?

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Andrey V

Вы про 8% от общего числа добываемых ресурсов?

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роман долгополов

Так она частная или какая?

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Леонид Гнездилов

Ну да

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Марат Нагаев

это на самом деле неважно
важно что компания ну никак не государственная

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Псков Бурито

ООО-оооо, Оле-Лукойе!

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Andrey V

На какую должность переводят Зарему? :)

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Ivan Mart

Старшая буфетчица в Тарасовке

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Andrey Simagin

Возможно ее не стали выкупать ) гг

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Сергей

Раньше - армия против ментов. Скоро - газ против нефти.

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Принципиальный танк88

Всегда был интересно отношение фанатов к таким событиям.
Это хорошо или плохо?

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Ivan Mart

Конкретно в данном случае, фанаты Спартака очень плохо относились к Федуну и давно призывали его продать клуб.
А по факту, Лукойл и так был главным спонсором Спартака множество лет.

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Рядовой шмель

это хорошо. и плохо.

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Александр Смирнов

Последние остатки бизнеса уходят из российского футбола) Одно дело когда клубом владеет и управляет физ.лицо, а другое - когда корпорация, для которой ФК будет непрофильным активом..

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Ivan Mart

Ага, а Федун никакого отношения к Лукойлу не имеет.

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Александр Смирнов

Во-первых - сейчас не имеет. Он покинул пост вице-президента пару месяцев назад.
Во-вторых - даже года имел: одно дело - это частные деньги частного человека (пусть и заработанные внутри корпорации). Но у него личная мотивация заниматься этим проектом (Спартаком). А другое дело - непрофильный актив у нефтяной компании, у которой тысяча проектов. Уровень мотивации существенно иной

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Ivan Mart

Федун отошёл от управления клубом пару лет назад.
И совет директоров состоял из представителей Лукойла, где всегда и принимались основные решения.

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Сергей

И нефть это физ. лицо качало на своих 6 сотках под Тверью...

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Александр Смирнов

Тут нет смысла обсуждать происхождение капитала. Он есть и есть, к ситуации со Спартаком этот вопрос не имеет отношения

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Рядовой шмель

главное, чтобы вяльбе туда не вошла

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Дмитрий Филиппов

Интересно, выплатит ли Лукойл дивиденды или как Газпромчик, достанет из широких штанин?

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Karl

лукойл, это отличный выбор, поздравляю

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Павел Запевалов

Сити купит??!

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Владимир Писарев

Я считаю, что это не очень хорошо. Если акционерный капитал футбольного клуба распределен между несколькими лицами, то у них есть разные интересные – кому-то важно поддерживать прибыльность, кому-то обеспечивать стратегическое развитие клуба. Если акционер относится к клубу не как к дорогой игрушке, а как к бизнесу, то он будет стараться всячески работать на клуб – топить за отмену Fan ID, качать селекцию, строить классные медийные истории, работать с фанатами. При сверхцентрализации корпоративной власти в клубе это все побочные штуки, которые в общем-то и необязательны.

Да, "Спартак" – давно ЛУКОЙЛовский клуб. И это логично. Но хотелось бы, чтобы российский футбол поднимался снизу, как это было у Красавы, а не отдавался на попечением финансовым гигантам в большую семью их разнообразных активов.

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Владимир Писарев

Классные истории это как в линке снизу, а не как у нас, когда ЦСКА уходит на передержку к ВЭБ.РФ... Кстати, в ЦСКА тоже поменялся владелец. Поэтому это прям как тренд какой-то :)

https://forbes.ua/ru/news/futbolnyy-klub-veres-vyshel-na-ipo-i-privlek-pochti-2-mln-vdokhnovit-li-ego-uspekh-drugie-kompanii-01102021-2511

Футбольный клуб «Верес» вышел на IPO и привлек…
Forbes.ua: Ровенский футбольный клуб «Верес», выступающий в Украинской Премьер-лиге, завершил…
forbes.ua
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Uncle Gluk

Ну вкладывают понятно, а сколько клуб приносит дохода?

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Lukas Dexter

А как же Зарема? Зарема то как теперь 😁

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Дмитрий Гаранин

Ух, ты! Праздник какой!
А салют будет в честь такого события??? 😂

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Сергей Петров

Кстати за спартак болеют только петухи.
П.с. фан Зенита

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Лебедев Александр

Как можно вообще быть фаном чего-то(кроме баб и холодного пива в жаркий день)?

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