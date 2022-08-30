Календарь: выходные и праздничные дни в России в 2023 году Статьи редакции
Девять дней на «новогодние каникулы» и суммарно семь выходных на «майские».
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году:
- Новогодние праздники продлятся девять дней — с субботы 31 декабря 2022 года по воскресенье 8 января 2023-го включительно. Нерабочие праздничные дни 1 и 8 января выпадают на воскресенье, поэтому их перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.
- В феврале россияне будут отдыхать четыре дня — с четверга 23 февраля до воскресенья 26 февраля.
- В марте будет всего один праздничный день — 8 марта, среда.
- Майские праздники в сумме продлятся семь дней: первые — с субботы 29 апреля по понедельник 1 мая, вторые — с субботы 6 мая по вторник 9 мая включительно.
- В честь Дня России праздничными объявлены 10-12 июня — это дни с субботы по понедельник, а День народного единства россияне будут отмечать с 4 по 6 ноября — тоже с субботы по понедельник.
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а зачем помечать сб и вс красным, это и так выходные дни
но на восьмое марта я бы не отказался от двух выходных, consider me triggered тксказать
суббота бывает рабочей
если человек работает в субботу/воскресенье, то у меня есть предположение, что бедолагу заставят работать и в федеральный выходной
Суббота бывает рабочей у всех.
а, все, понял, типа когда ставят рабочий на субботу чтобы подольше отдохнуть в будни. Выкупил
Потому что это день Красной армии. Это и твой день, армейка
а?
Кажется дней стало меньше.
Пора заканчивать с таким количеством выходных в январе и мае, вся страна сначала квасит как проклятая, а потом ещё по две недели из этого штопора выходит, вроде как бы присутствуя на рабочем месте. Эффективность труда и так у нас средняя, а тут ещё это. Экономические потери, я в этом не сомневаюсь, пиздец какие.
Хуярьте меня минусами хоть до усрачки.
Не могу, карма маленькая. Помогите граждане! Человек не работает и на других клевещет!
Праздники дают работу малому бизнесу, особенно этим всяким магазинам цветов,ярмаки, ТЦ (это уже не малый).
Плюс, эффективность труда измеряется не только человекочасами но и внезапно уровнем автоматизации.
ТЦ и ярмарки - это то куда деньги потратят при желании безотносительно праздников. Сам по себе возросший в ТЦ поток для экономики полезного несёт мало. Ничего не производится при этом и тд. Просто количество капитала едет в конкретную область, при этом пока другие области курят бамбук. То есть происходит перераспределение ограниченного количества ресурсов, который прям что-то значимого для экономики не несёт.
Так что в целом я с Алексеем согласен. Лично мне отдохнуть числа до 3го января - норм. Потом скучно становится и я иду учиться, как правило. Или иду работать по договорённости, чтоб больше заработать. И тут ключевое, ладно бы народ у нас стартапы в эти недели пилил или новому обучался. Но сколько раз шёл на работу на майских или НГ - бухающих неадекватов вагон, вечерами в квартирах какие-то застолья постоянные. По статистике в игрушки начинают больше играть и в условной доте чаще раков на миде наказывать и так далее. Также по статистике происходит рост бытовых преступлений, и даже встречал новость что больше всего убийств в России за день было первого января. Капец это все экономике помогает. Экономика - это не про количество проданного алкоголя в ТЦ на конкретный период.
Можете погуглить оценки потерь от праздников. Спойлер - оценки есть разные, но ни одной дескать что есть какой-то принципиальный профит и рост для экономики страны, не встречал, разница только в оценке сколько именно теряется.
Но другие сферы будут развиваться. Люди поедут на горнолыжку в Сочи, переломают ноги, купят российских титановых пластин, алкоголя сколько продастся и фейверков, кафешки всякие... Вы хотите этих людей лишить заработков.
Да банально сфера туризма получит денег на полгода сразу)
Производится сфера услуг!Лично мне отдохнуть числа до 3го января - норм. Потом скучно становится и я иду учиться, как правило.
Работают банкоматы, магазины , тот же ОЗОН\Любимый некоторыми Алиэкспресс.
Кто вам запрещает работать 4-го января за двойную ставку?
И кстати, вот вам время на учебу, а в рабочие дни выкроить на учебу время и силы тяжело.
Также не забываем,что у нас полстраны это люди которые живут в Мосвке,а на январские приезжают к родным. Недели как раз хватает.ладно бы народ у нас стартапы в эти недели пилил или новому обучался.
Плюс какие-то свои дела поделать успеть.
Уверен,что кто-то пилит. Таких людей все равно мало.
Большинству надо просто.... ОТДОХНУТЬ!!!
От целого года работы, часто с переработками.
Дайте людям здоровье свое поправить.
Те кто бухает - они бухают от того, что жизнь фиговая. Отвести стресс. Потом алкашами становятся.
Не мешай писать комменты о том как хуёво в России живётся.
продуктовые гипермакеты, работающие в праздники тоже в плюсе)
Не могу себе позволить отпуск. Хотя бы так. Однако, больно смотреть на спивающийся "глубинный" народ. Но, всегда успокаиваю себя первым правилом юного натуралиста:"Не вмешиваться в дикую природу".
Не смотрите, в чем проблема ))
наверное круто приравнять обычных людей (классом которых вы скорее всего сами являетесь) к дикой природе
вы не можете позволить себе отпуск, однако вы, конечно же, не "глубинный народ", есть глубже наверное
Да да, я должен отказываться от шашлычков на природе под солнышком, ибо должен думать о эффективности труда по стране и потерях для экономики. Затянуть пояса и батрачить, а то блять экономика из-за недели отдыха простаивает.
все твое существование должно строиться на предпосылке, что твоя главная цель в жизни – увеличение ВВП России, в противном случае ты не продуктивный член общества и заслуживаешь порицания!!!
ты сейчас:
Да? А работать где? Те уходят эти уходят...
Вы там вообще когда-нибудь работаете ?
Нет! Нам некогда! Мы к праздникам готовимся...
А когда не готовитесь , отдыхаете от праздников ?
Да! Отдыхаем от праздников но недолго а потом долго к новым праздникам готовимся...
если бы выходных было мало, ты бы наверное возмущался, что в рашке только и делают, что работают и не отдыхают
Мы явно остро нуждаемся в праздниках в апреле, июле, августе, сентябре, октябре и декабре! Что это за произвол вообще? Месяца без красненьких прямоугольничков!
24 февраля-то с какого бодуна выходной? Мы теперь спецоперацию как новый год будем отмечать?
Вы не заметили, что в январе с 1 по 8 января только выходные, и с учетом, что 23 февраля это чт, логично 1 день с январских логично перекинуть на пятницу 24-е.
Всегда отдыхали при близости к выходным из-за 23 февраля. Словно первый год в РФ живёте
Да! День...день...э-э-э...не знаю даже...чего-нибудь придумают!
день возврата в родную гавань
Ну наверное...
Бухать-отдыхать будим...
Да не, смотри какой май рабочий. В прошлом году 10 дней подряд отдыхали. Сейчас всего 3.
А-а-а-а...
Висилитцо
В помощь бизнесу
А как же день Леопарда?
Люблю работать в новогодние праздники.👍
Других проблем нет
Нет...
Подождите, майские праздники такие короткие, не будем отдыхать пол месяца?
Я календарь переверну...
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Во второй половине года только этот неизвестный праздник в ноябре. Могли бы перенести с первой половины что-нибудь.
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