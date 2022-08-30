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Полина Лааксо

Календарь: выходные и праздничные дни в России в 2023 году Статьи редакции

Девять дней на «новогодние каникулы» и суммарно семь выходных на «майские».

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году:

  • Новогодние праздники продлятся девять дней — с субботы 31 декабря 2022 года по воскресенье 8 января 2023-го включительно. Нерабочие праздничные дни 1 и 8 января выпадают на воскресенье, поэтому их перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.
  • В феврале россияне будут отдыхать четыре дня — с четверга 23 февраля до воскресенья 26 февраля.
  • В марте будет всего один праздничный день — 8 марта, среда.
  • Майские праздники в сумме продлятся семь дней: первые — с субботы 29 апреля по понедельник 1 мая, вторые — с субботы 6 мая по вторник 9 мая включительно.
  • В честь Дня России праздничными объявлены 10-12 июня — это дни с субботы по понедельник, а День народного единства россияне будут отмечать с 4 по 6 ноября — тоже с субботы по понедельник.

#новость #выходные

5108 просмотров
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49 комментариев
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 Acupuncture USA
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Fart Smella

а зачем помечать сб и вс красным, это и так выходные дни

но на восьмое марта я бы не отказался от двух выходных, consider me triggered тксказать

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Acupuncture USA

суббота бывает рабочей

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Fart Smella

если человек работает в субботу/воскресенье, то у меня есть предположение, что бедолагу заставят работать и в федеральный выходной

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Kirill Sidorov

Суббота бывает рабочей у всех.

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Fart Smella

а, все, понял, типа когда ставят рабочий на субботу чтобы подольше отдохнуть в будни. Выкупил

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Nikolay

Потому что это день Красной армии. Это и твой день, армейка

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Acupuncture USA

а?

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Рамазан Рамазанов

Кажется дней стало меньше.

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Посторонний Гоша

Пора заканчивать с таким количеством выходных в январе и мае, вся страна сначала квасит как проклятая, а потом ещё по две недели из этого штопора выходит, вроде как бы присутствуя на рабочем месте. Эффективность труда и так у нас средняя, а тут ещё это. Экономические потери, я в этом не сомневаюсь, пиздец какие.

Хуярьте меня минусами хоть до усрачки.

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Alex Gunt

Не могу, карма маленькая. Помогите граждане! Человек не работает и на других клевещет!

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Нехороший теркин30см

Праздники дают работу малому бизнесу, особенно этим всяким магазинам цветов,ярмаки, ТЦ (это уже не малый).

Плюс, эффективность труда измеряется не только человекочасами но и внезапно уровнем автоматизации.

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ondefeat

ТЦ и ярмарки - это то куда деньги потратят при желании безотносительно праздников. Сам по себе возросший в ТЦ поток для экономики полезного несёт мало. Ничего не производится при этом и тд. Просто количество капитала едет в конкретную область, при этом пока другие области курят бамбук. То есть происходит перераспределение ограниченного количества ресурсов, который прям что-то значимого для экономики не несёт.

Так что в целом я с Алексеем согласен. Лично мне отдохнуть числа до 3го января - норм. Потом скучно становится и я иду учиться, как правило. Или иду работать по договорённости, чтоб больше заработать. И тут ключевое, ладно бы народ у нас стартапы в эти недели пилил или новому обучался. Но сколько раз шёл на работу на майских или НГ - бухающих неадекватов вагон, вечерами в квартирах какие-то застолья постоянные. По статистике в игрушки начинают больше играть и в условной доте чаще раков на миде наказывать и так далее. Также по статистике происходит рост бытовых преступлений, и даже встречал новость что больше всего убийств в России за день было первого января. Капец это все экономике помогает. Экономика - это не про количество проданного алкоголя в ТЦ на конкретный период.

Можете погуглить оценки потерь от праздников. Спойлер - оценки есть разные, но ни одной дескать что есть какой-то принципиальный профит и рост для экономики страны, не встречал, разница только в оценке сколько именно теряется.

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Qwerty54321

Но другие сферы будут развиваться. Люди поедут на горнолыжку в Сочи, переломают ноги, купят российских титановых пластин, алкоголя сколько продастся и фейверков, кафешки всякие... Вы хотите этих людей лишить заработков.

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Нехороший теркин30см

Да банально сфера туризма получит денег на полгода сразу)

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Нехороший теркин30см
Ничего не производится при этом и тд.

Производится сфера услуг!
Работают банкоматы, магазины , тот же ОЗОН\Любимый некоторыми Алиэкспресс.

Лично мне отдохнуть числа до 3го января - норм. Потом скучно становится и я иду учиться, как правило.

Кто вам запрещает работать 4-го января за двойную ставку?
И кстати, вот вам время на учебу, а в рабочие дни выкроить на учебу время и силы тяжело.

Также не забываем,что у нас полстраны это люди которые живут в Мосвке,а на январские приезжают к родным. Недели как раз хватает.
Плюс какие-то свои дела поделать успеть.

ладно бы народ у нас стартапы в эти недели пилил или новому обучался.

Уверен,что кто-то пилит. Таких людей все равно мало.
Большинству надо просто.... ОТДОХНУТЬ!!!
От целого года работы, часто с переработками.
Дайте людям здоровье свое поправить.

Те кто бухает - они бухают от того, что жизнь фиговая. Отвести стресс. Потом алкашами становятся.

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ynkoto

Не мешай писать комменты о том как хуёво в России живётся.

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Михаил Балакин

продуктовые гипермакеты, работающие в праздники тоже в плюсе)

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Светлана Владимирова

Не могу себе позволить отпуск. Хотя бы так. Однако, больно смотреть на спивающийся "глубинный" народ. Но, всегда успокаиваю себя первым правилом юного натуралиста:"Не вмешиваться в дикую природу".

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чертов бадминтон
Однако, больно смотреть на спивающийся "глубинный" народ.

Не смотрите, в чем проблема ))

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Fart Smella

наверное круто приравнять обычных людей (классом которых вы скорее всего сами являетесь) к дикой природе

вы не можете позволить себе отпуск, однако вы, конечно же, не "глубинный народ", есть глубже наверное

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Галя Перидол

Да да, я должен отказываться от шашлычков на природе под солнышком, ибо должен думать о эффективности труда по стране и потерях для экономики. Затянуть пояса и батрачить, а то блять экономика из-за недели отдыха простаивает.

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Fart Smella

все твое существование должно строиться на предпосылке, что твоя главная цель в жизни – увеличение ВВП России, в противном случае ты не продуктивный член общества и заслуживаешь порицания!!!

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Fart Smella

ты сейчас:

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Показательный историк

Да? А работать где? Те уходят эти уходят...

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melkiyPadonok

Вы там вообще когда-нибудь работаете ?

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Показательный историк

Нет! Нам некогда! Мы к праздникам готовимся...

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melkiyPadonok

А когда не готовитесь , отдыхаете от праздников ?

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Показательный историк

Да! Отдыхаем от праздников но недолго а потом долго к новым праздникам готовимся...

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Fart Smella

если бы выходных было мало, ты бы наверное возмущался, что в рашке только и делают, что работают и не отдыхают

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Alex Gunt

Мы явно остро нуждаемся в праздниках в апреле, июле, августе, сентябре, октябре и декабре! Что это за произвол вообще? Месяца без красненьких прямоугольничков!

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Невкусно и грустно

24 февраля-то с какого бодуна выходной? Мы теперь спецоперацию как новый год будем отмечать?

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Anatoly Ivanov

Вы не заметили, что в январе с 1 по 8 января только выходные, и с учетом, что 23 февраля это чт, логично 1 день с январских логично перекинуть на пятницу 24-е.

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Alexander Zorin

Всегда отдыхали при близости к выходным из-за 23 февраля. Словно первый год в РФ живёте

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Показательный историк

Да! День...день...э-э-э...не знаю даже...чего-нибудь придумают!

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Даниил К.

день возврата в родную гавань

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Показательный историк

Ну наверное...

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Показательный историк

Бухать-отдыхать будим...

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Всвиторе

Да не, смотри какой май рабочий. В прошлом году 10 дней подряд отдыхали. Сейчас всего 3.

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Показательный историк

А-а-а-а...

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Monstor Roka

Висилитцо

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Фокс Йовович

В помощь бизнесу

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Roman Kotov

А как же день Леопарда?

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Yy Kk

Люблю работать в новогодние праздники.👍

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Artem White

Других проблем нет

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Показательный историк

Нет...

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Tomoko

Подождите, майские праздники такие короткие, не будем отдыхать пол месяца?

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Николай Костров

Я календарь переверну...

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Максим Мещеряков

Во второй половине года только этот неизвестный праздник в ноябре. Могли бы перенести с первой половины что-нибудь.

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