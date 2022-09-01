Офлайн
Следственный магнит

Туроператоры впервые летом отправили по путёвкам внутри России больше туристов, чем в Турцию Статьи редакции

Но по общему количеству туристов Россия становится лидером каждый год.

  • Летом 2022 года туроператоры впервые суммарно отправили по России больше организованных туристов, чем в Турцию, сообщили в профильной ассоциации (АТОР). Количество их клиентов в России с заездами в июне-августе составило 2,5 млн, в Турцию — около 1,9 млн.
  • По данным участников рынка, которые приводит АТОР, цены на проживание на российских пляжных курортах летом в среднем выросли на 16% год к году. Однако россияне сэкономили на продолжительности отдыха: например, у операторов «Дельфин» и «Интурист» длительность отдыха на юге России за год сократилась с 9 до 8 ночей, у Fun&Sun — с 9 до 7 ночей.
  • Больше всего бронирований у туроператоров в России было в Краснодарском крае (не менее 50% всех продаж), на Северном Кавказе (Кавказские минводы и Дагестан), в Санкт-Петербурге, а также в Москве и Подмосковье и Крыму.
  • Однако в АТОР отметили, что по общему количеству туристов (клиенты туроператоров и отдыхающие самостоятельно) Россия становится лидером ежегодно. По предварительным оценкам, всего за июнь-август только массовые пляжные курорты России на Чёрном море и Балтике и курорты Кавминвод приняли 13 млн туристов.
  • В целом внутренний летний турпоток 2022 года восстановился до допандемийных значений: по стране он оказался минимум на 5% выше к лету 2019 года.

#новость #туризм #атор

1488 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
43 комментария
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

"Россия становится лидером ежегодно"

Не понял, лидером чего она становится?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Д.

А ты и не поймешь, судя по логину...

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Хуёгину.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кудин

В России ежегодно отдыхают 30 мультов, а наши все ноют денег нет на развитие, с учетом таких цен… Турции такое и не снилось

Ответить
Развернуть ветку
toverovskiy

Видимо: «по общему количеству туристов Россия становится лидером [среди других стран, в которых россияне отдыхают по турам]».

Ответить
Развернуть ветку
Василий Дейков

Вспоминается шутка 2014 или 2015 министерство обороны выиграли тендер на развитие туризма в России

Ответить
Развернуть ветку
Alexey V

В текущих реалиях главное чтобы тендер не выиграла ФСИН. 😕

Ответить
Развернуть ветку
nkmstudio

Вместо 9 ночей 7, такое называется шринкфляция. Но я думал только в продуктах подобное происходит. Было 500г макарон, стало 450г за те же деньги.

Оказывается и на турбизнес распространилась.

Интересно, как будет выглядить шринкфляция на авто?

Ответить
Развернуть ветку
Роман Бурцев

Была Гранта, стала Гранта без АБС

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

Я подумал сегодня, что может мне в Турцию на недельку сгонять развеяться и зашёл на сайт Тезтура, где висят предложения тура на неделю в 3* около 1500 евро - слегонца прибалдел от таких раскладов. Вот теперь, похоже, на нашем юге может стать дешевле отдыхать, чем в Турции.

UPD. Сейчас зашёл проверить - вроде дешевле, но всё равно по сравнению с прошлым очень дорого.

Ответить
Развернуть ветку
KK

Точно не в Сочи... За +- нормальный отель отдал 10к за номер в день (без еды) + 1.5к за то что ребенок в номере. Турция была бы дешевле =( Но сейчас что-то стремно на наших самолетах летать...

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Виноградов

Покажите мне этого богатого человека , который может позволить отдых в России ? Я максимум Тайланд, Кипр, Турция, раньше Европа, но вот в России отдыхать пока не могу себе позволить. Завидую!

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

А в чём проблема? Поезд Москва-Сочи, снимаем на вокзале хату у бабушки, питаемся в столовой по домашнему, алкоголь - пивасик из магазинов, заместо экскурсий едем на автобусе до интересных мест.

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Хата у бабушки в Сочи будет стоить дороже номера отеля в Турции

Ответить
Развернуть ветку
Stanislav Kupriyanov

Да нормально в Сочи отели стоят

Ответить
Развернуть ветку
KK

Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с отелями в Азии, то Сочи, это х4-5 от цены в азии.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Pavel

Садишься в свой новый bmw, едешь в Ялту, там заселяешься в спа-отель, вечером променад и крымские вина, завтра горные приключения на плато ай-петри и тд

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

И всё на зарплату токаря 4 разряда, в с светлой России будущего. Главное только, чтоб хаймарсом не накрыло.

Ответить
Развернуть ветку
Стас Бодин

Местные за свою хатынку берут дороже среднего уровня отеля в Турции)))) про цены в целом и говорить не буду. Как бы власти не уговаривали отдыхать у себя, но у себя дороже и в основном хуже по качеству, чем за границей.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Власов

Я слишком стар для этого дерьма.

Ответить
Развернуть ветку
Stanislav Kupriyanov

За этот год, не считая Европы, был: в Сочи (дважды), на Камчатке, в Плёсе. Прекрасно отдохнул везде, не вижу проблем

Ответить
Развернуть ветку
Шпуля Шунтиковна

Поддерживаю

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Могут когда хотят и внутренний туризм развить, делов то оказалось на раз-два

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Не знал, что загнать плацкартами бюджетников в Туапсе это развитие туризма

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

А раньше их куда загоняли?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Furtaev

Может это потому что в Турцию все самостоятельно улетели, и не летом, а весной?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А всё почему? Правильно, дети! Все молодцы.

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

Не все, а один. Молодец, политик, лидер и борец

Ответить
Развернуть ветку
Шпуля Шунтиковна

Хотели прорывов, вот получите прорыв Краснодарского края.

Ответить
Развернуть ветку
Шпуля Шунтиковна

Столько мыслей в голове по этому поводу, и все какие-то не для комментария..... воздержусь , пожалуй))

Ответить
Развернуть ветку
Stanislav Kupriyanov

Держите в курсе

Ответить
Развернуть ветку
Mista

Стоит помнить, что за туры по России предусмотрен кэшбэк от Ростуризма. Понятно, что дело не только в нем, но всё же.

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Это потому, что туры после сво продают по курсу 120 за доллар

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

не по 120

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Год назад было в 2 раза дешевле

Ответить
Развернуть ветку
Crocodile

Туры в евро продают , у операторов даже курсы часто висят ? Например Пегас, там конечно не ЦБ, но далеко не большой курс

Ответить
Развернуть ветку
KK

От 150к тур в Турцию без еды 2 взр + 1 ребенок на 12-14 дней. В прошлом году 5 звезд + все включено с теми же датами стоило от 60к. Суда по всему они считают по курсу 120-150.

Ответить
Развернуть ветку
maximus

курс нормальный, примерно по 60, но что-то случилось весной и перелёты подорожали 2x-3x

Ответить
Развернуть ветку
Valeriy Dik
Но весной что-то случилось и...

Какая мемная конструкция :)

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито
Ответить
Развернуть ветку
Foma Kiniaev

Что интересно, в 2015 на двоих из Сибири 10 дней олинклюзив выходило по 25 на человека с курсом выше чем сейчас

Ответить
Развернуть ветку
Иван Саблин

Отелей новых строят мало, а старые давно на 95% заполнены на юге.

Ответить
Развернуть ветку
Philips

То что бабос перетекает на российские курорты это хорошо, то что вообще перетекает это данность в текущих условиях.
Беспокоит то что никто стандарты не продумывает, не мониторит и не формирует развитие.
Чего то интересного строится очень не много и это сразу конский ценник.
Алл инклюзив более или менее похожий на Турцию (без спиртного нормального) стоит минимум 20ку за ночь.
Проблем пока больше чем позитива

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
null