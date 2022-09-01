Туроператоры впервые летом отправили по путёвкам внутри России больше туристов, чем в Турцию Статьи редакции
Но по общему количеству туристов Россия становится лидером каждый год.
- Летом 2022 года туроператоры впервые суммарно отправили по России больше организованных туристов, чем в Турцию, сообщили в профильной ассоциации (АТОР). Количество их клиентов в России с заездами в июне-августе составило 2,5 млн, в Турцию — около 1,9 млн.
- По данным участников рынка, которые приводит АТОР, цены на проживание на российских пляжных курортах летом в среднем выросли на 16% год к году. Однако россияне сэкономили на продолжительности отдыха: например, у операторов «Дельфин» и «Интурист» длительность отдыха на юге России за год сократилась с 9 до 8 ночей, у Fun&Sun — с 9 до 7 ночей.
- Больше всего бронирований у туроператоров в России было в Краснодарском крае (не менее 50% всех продаж), на Северном Кавказе (Кавказские минводы и Дагестан), в Санкт-Петербурге, а также в Москве и Подмосковье и Крыму.
- Однако в АТОР отметили, что по общему количеству туристов (клиенты туроператоров и отдыхающие самостоятельно) Россия становится лидером ежегодно. По предварительным оценкам, всего за июнь-август только массовые пляжные курорты России на Чёрном море и Балтике и курорты Кавминвод приняли 13 млн туристов.
- В целом внутренний летний турпоток 2022 года восстановился до допандемийных значений: по стране он оказался минимум на 5% выше к лету 2019 года.
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"Россия становится лидером ежегодно"
Не понял, лидером чего она становится?
А ты и не поймешь, судя по логину...
Хуёгину.
В России ежегодно отдыхают 30 мультов, а наши все ноют денег нет на развитие, с учетом таких цен… Турции такое и не снилось
Видимо: «по общему количеству туристов Россия становится лидером [среди других стран, в которых россияне отдыхают по турам]».
Вспоминается шутка 2014 или 2015 министерство обороны выиграли тендер на развитие туризма в России
В текущих реалиях главное чтобы тендер не выиграла ФСИН. 😕
Вместо 9 ночей 7, такое называется шринкфляция. Но я думал только в продуктах подобное происходит. Было 500г макарон, стало 450г за те же деньги.
Оказывается и на турбизнес распространилась.
Интересно, как будет выглядить шринкфляция на авто?
Была Гранта, стала Гранта без АБС
Я подумал сегодня, что может мне в Турцию на недельку сгонять развеяться и зашёл на сайт Тезтура, где висят предложения тура на неделю в 3* около 1500 евро - слегонца прибалдел от таких раскладов. Вот теперь, похоже, на нашем юге может стать дешевле отдыхать, чем в Турции.
UPD. Сейчас зашёл проверить - вроде дешевле, но всё равно по сравнению с прошлым очень дорого.
Точно не в Сочи... За +- нормальный отель отдал 10к за номер в день (без еды) + 1.5к за то что ребенок в номере. Турция была бы дешевле =( Но сейчас что-то стремно на наших самолетах летать...
Покажите мне этого богатого человека , который может позволить отдых в России ? Я максимум Тайланд, Кипр, Турция, раньше Европа, но вот в России отдыхать пока не могу себе позволить. Завидую!
А в чём проблема? Поезд Москва-Сочи, снимаем на вокзале хату у бабушки, питаемся в столовой по домашнему, алкоголь - пивасик из магазинов, заместо экскурсий едем на автобусе до интересных мест.
Хата у бабушки в Сочи будет стоить дороже номера отеля в Турции
Да нормально в Сочи отели стоят
Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с отелями в Азии, то Сочи, это х4-5 от цены в азии.
Садишься в свой новый bmw, едешь в Ялту, там заселяешься в спа-отель, вечером променад и крымские вина, завтра горные приключения на плато ай-петри и тд
И всё на зарплату токаря 4 разряда, в с светлой России будущего. Главное только, чтоб хаймарсом не накрыло.
Местные за свою хатынку берут дороже среднего уровня отеля в Турции)))) про цены в целом и говорить не буду. Как бы власти не уговаривали отдыхать у себя, но у себя дороже и в основном хуже по качеству, чем за границей.
Я слишком стар для этого дерьма.
За этот год, не считая Европы, был: в Сочи (дважды), на Камчатке, в Плёсе. Прекрасно отдохнул везде, не вижу проблем
Поддерживаю
Могут когда хотят и внутренний туризм развить, делов то оказалось на раз-два
Не знал, что загнать плацкартами бюджетников в Туапсе это развитие туризма
А раньше их куда загоняли?
Может это потому что в Турцию все самостоятельно улетели, и не летом, а весной?
А всё почему? Правильно, дети! Все молодцы.
Не все, а один. Молодец, политик, лидер и борец
Хотели прорывов, вот получите прорыв Краснодарского края.
Столько мыслей в голове по этому поводу, и все какие-то не для комментария..... воздержусь , пожалуй))
Держите в курсе
Стоит помнить, что за туры по России предусмотрен кэшбэк от Ростуризма. Понятно, что дело не только в нем, но всё же.
Это потому, что туры после сво продают по курсу 120 за доллар
не по 120
Год назад было в 2 раза дешевле
Туры в евро продают , у операторов даже курсы часто висят ? Например Пегас, там конечно не ЦБ, но далеко не большой курс
От 150к тур в Турцию без еды 2 взр + 1 ребенок на 12-14 дней. В прошлом году 5 звезд + все включено с теми же датами стоило от 60к. Суда по всему они считают по курсу 120-150.
курс нормальный, примерно по 60, но что-то случилось весной и перелёты подорожали 2x-3x
Какая мемная конструкция :)
Что интересно, в 2015 на двоих из Сибири 10 дней олинклюзив выходило по 25 на человека с курсом выше чем сейчас
Отелей новых строят мало, а старые давно на 95% заполнены на юге.
То что бабос перетекает на российские курорты это хорошо, то что вообще перетекает это данность в текущих условиях.
Беспокоит то что никто стандарты не продумывает, не мониторит и не формирует развитие.
Чего то интересного строится очень не много и это сразу конский ценник.
Алл инклюзив более или менее похожий на Турцию (без спиртного нормального) стоит минимум 20ку за ночь.
Проблем пока больше чем позитива