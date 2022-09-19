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Маша Цепелева

Российский производитель вертикальных теплиц iFarm построит фермы в Саудовской Аравии, ОАЭ и Индии Статьи редакции

Также компания ведёт переговоры о запуске фермы в Катаре.

  • В iFarm рассказали vc.ru, что по технологиям компании строится ферма в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и в Дубаях. Первую, площадью 2,5 тысячи м² должны сдать в сентябре 2022 года. Она будет приносить около 23 тонн продуктов в месяц. Вторую, площадью 746 м², — к концу 2022-го. Также на конец года запланирован запуск клубничной вертикальной фермы в Мумбаи, в Индии.
  • После окончания строительства фермы передадут заказчикам, они сами будут заниматься выращиванием и продажами. iFarm также предоставит SaaS-платформу Growtune для управления бизнесом на вертикальной ферме. В компании не раскрывают стоимость проектов, но по расчётам через калькулятор на сайте, ферму в ОАЭ можно оценить примерно в €1,5 млн.
  • С помощью технологий iFarm можно выращивать салаты, ягоды, овощи. Фермы строят под ключ, условия внутри контролируют с помощью датчиков и автоматизированного оборудования. Ферма даёт урожай круглый год, при этом в закрытом пространстве нет насекомых, поэтому не используются пестициды, рассказал vc.ru гендиректор iFarm Александр Лысковский.
  • Вертикальные теплицы пользуются спросом на Ближнем Востоке, потому что в этих странах высокая доля импорта, неподходящие природные условия для выращивания овощей на открытом грунте круглый год, низкая стоимость электричества при высокой стоимости конечных продуктов и есть господдержка агротехнологических решений, пояснили в компании.
  • Также iFarm ведёт переговоры о строительстве вертикальной теплицы в Катаре в партнёрстве с частной фермерской компанией Agrico Organic Farm.
  • iFarm основана в 2017 году в Новосибирске. Компания строит вертикальные фермы на заказ со сроком окупаемости в 3-5 лет и поставляет продукцию в рестораны и федеральным ритейлерам, в том числе «Ленте», «Азбуке вкуса», «Бахетле» и другим. У стартапа также есть проекты во Франции и Швейцарии.
  • В 2020 году стартап привлёк $4 млн на развитие от группы инвесторов. По данным «Контур. Фокуса», выручка российского юрлица iFarm ООО «Городские теплицы» в 2021 году составила 113,5 млн рублей, чистая прибыль — 49,8 млн рублей.
Вертикальная теплица iFarm

#новость #ifarm

3282 просмотров
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60 комментариев
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 Skyray

На самом деле вертикальные фермы - это очень технологичная и перпективная тема.
Я всегда рад, когда компании с классными идеями выходят на международный рынок, ребятам успехов :)

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Axel Denisenko
На самом деле вертикальные фермы - это очень технологичная и перпективная тема.

т.е. вам не нравится когда ночью светло? =)
https://youtu.be/WJIPUyGhe8M

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4 комментария
Alex R

а разве те же канадцы не используют эту технологию лет 20 как? вроде ничего нового

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2 комментария
Alexey QuQu

Меня одного бесит эта приставка i к месту и не к месту?

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Герман Хибберт

iFarm PRO

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3 комментария
Salena_ya

Меня бесит "в Дубаях". Каждого бесит что-то своё:)

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2 комментария
badResistor

ibesit

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Кузьмич

iПриставка iБесит iКМесту

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Олег

Одного

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Иван Помидоров

iFarm GreenVitamine

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Rabbit Rabbin
iFarm

Когда на старте не заморачивался с названием, поддавшись тенденции добавлять ко всему "i" в начале, а потом нечаянно выстрелил)

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Утка-хрутка

Да это лет 10 назад устарело, чуваки не в курсе просто

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Вадим Д.

«С помощью технологий iFarm можно выращивать салаты, ягоды, овощи», а также увеселительную продукцию.
Покорение новых рынков – очень круто. Молодцы!

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Alex Rott

Вам не кажется странным что эта контора не очень выстрелила в России. А чего ждать за бугром?

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1 комментарий
nobodyreally

В каких еще Дубаях? Дубай - в Дубае. Поправьте

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Anton

https://www.youtube.com/watch?v=pjvyoDrWjZc

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Igor Kachura

Авторка о городе своей мечты.

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1 комментарий
Светлана Ермакова

Это офигенный проект из Новосибирского Академгородка, Лысковский крутой!

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Острый инструмент

Ох, когда то давно я мечтал построить теплицу в центре Москвы и доставлять свежие овощи и зелень по ресторанам. А ещё в голове были ларьки-теплицы: снаружи видишь через мониторы чего внутри, в какой кондиции, оплачиваешь заходишь срываешь свежайшее. Автополив, удобрение и тд. Молодцы ребята, классный бизнес! Только в Катаре наверно это не теплицы, а скорее охладители ))

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Иван Помидоров

Видел в передаче сюжет про такой эко-огород, в каком-то городе европейском, по-моему. Сделали этот огород на большой крыше. И объемы неплохие поставляли во всякие кафе и ресторанчики. Прям свежей зелени нарвали с утреца и на кухню.

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Romana

Успехов! У нас тоже такое бы развить.

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Voin Mraka

зачем нам вертикальные то на 6й части земли? такие проекты чисто на экспорт.
у нас можно нормальные тепличные комбинаты делать, вот Козинский комбинат, выращивает огурцы на Смоленск и на Москву. Огурцы превосходные, пахнут огурцом :) а у IFarm еще хрен его знает, какие вкусовые качества будут у гидропоники под искуственным светом.

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1 комментарий
Anton

В СССР же были вертикальный теплицы... Вроде давно не новинка и уж точно не прорыв в 2022

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BLVCK SQUARE

да, вот только с завозят с зарубежья ближнего тысячами килограм

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1 комментарий
Иван Воронин

А у нас они уже похоже все построили....

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Artur Kuramshin

Под заказчика же строят, не под себя

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1 комментарий
Salena_ya

Не Дубаями едиными как говорится... Автор точно уверена в Дубаях?

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Антон Т

Классно
А почему в России не построил?

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Вадим Д.

В Росси они строят себе, а продукцию поставляют в рестораны и федеральным ритейлерам, в том числе «Ленте», «Азбуке вкуса», «Бахетле» и др. Видимо, выгоднее, чем сами теплицы строить на заказ.

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2 комментария
badResistor

в рф и строят и разрабатывают.

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Александр Антонов

Интересно, а в холодном климате подобная ферма будет востребована у нас? С учетом наших цен на электричество

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Dark Soul

Не понял как осуществляют сбор? Видимо используют подъемники. На самом деле каких то особых технологий тут нет, климат, подсветка, удобрения и стеллажи. Может еще система полива

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Sergey Ukustov

Офигенчики!!

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Андрей Чураев

Это хорошая новость

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дискотека 80-х

sdasas

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Александр Мельников

В ДубаЯХ... ну живем же в век доступной информации

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дискотека 80-х

Ну так. В Дубаях, в Торонтовке и тому подобное, народное, хороводное.

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Фиктивный Аккаунт

Вашингтон позвонит кому нужно и прикроет этот цирк, какого х*я русских пускают к американским деньгам?

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роман долгополов

Как тебе такое, сонный Джо

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Иван

В интернете уже появился предполагаемый проект дизайна теплицы iFarm в Саудовской Аравии

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Антон Дорофеев

Не плохо так

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Дима Венглинский

А просветите кто шарит, почему нельзя в лабораторных условиях (на ферме) выращивать лесные грибы? Типа, польские, белые, и т.д.?

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