Российский производитель вертикальных теплиц iFarm построит фермы в Саудовской Аравии, ОАЭ и Индии Статьи редакции
Также компания ведёт переговоры о запуске фермы в Катаре.
- В iFarm рассказали vc.ru, что по технологиям компании строится ферма в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и в Дубаях. Первую, площадью 2,5 тысячи м² должны сдать в сентябре 2022 года. Она будет приносить около 23 тонн продуктов в месяц. Вторую, площадью 746 м², — к концу 2022-го. Также на конец года запланирован запуск клубничной вертикальной фермы в Мумбаи, в Индии.
- После окончания строительства фермы передадут заказчикам, они сами будут заниматься выращиванием и продажами. iFarm также предоставит SaaS-платформу Growtune для управления бизнесом на вертикальной ферме. В компании не раскрывают стоимость проектов, но по расчётам через калькулятор на сайте, ферму в ОАЭ можно оценить примерно в €1,5 млн.
- С помощью технологий iFarm можно выращивать салаты, ягоды, овощи. Фермы строят под ключ, условия внутри контролируют с помощью датчиков и автоматизированного оборудования. Ферма даёт урожай круглый год, при этом в закрытом пространстве нет насекомых, поэтому не используются пестициды, рассказал vc.ru гендиректор iFarm Александр Лысковский.
- Вертикальные теплицы пользуются спросом на Ближнем Востоке, потому что в этих странах высокая доля импорта, неподходящие природные условия для выращивания овощей на открытом грунте круглый год, низкая стоимость электричества при высокой стоимости конечных продуктов и есть господдержка агротехнологических решений, пояснили в компании.
- Также iFarm ведёт переговоры о строительстве вертикальной теплицы в Катаре в партнёрстве с частной фермерской компанией Agrico Organic Farm.
- iFarm основана в 2017 году в Новосибирске. Компания строит вертикальные фермы на заказ со сроком окупаемости в 3-5 лет и поставляет продукцию в рестораны и федеральным ритейлерам, в том числе «Ленте», «Азбуке вкуса», «Бахетле» и другим. У стартапа также есть проекты во Франции и Швейцарии.
- В 2020 году стартап привлёк $4 млн на развитие от группы инвесторов. По данным «Контур. Фокуса», выручка российского юрлица iFarm ООО «Городские теплицы» в 2021 году составила 113,5 млн рублей, чистая прибыль — 49,8 млн рублей.
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На самом деле вертикальные фермы - это очень технологичная и перпективная тема.
Я всегда рад, когда компании с классными идеями выходят на международный рынок, ребятам успехов :)
т.е. вам не нравится когда ночью светло? =)
https://youtu.be/WJIPUyGhe8M
а разве те же канадцы не используют эту технологию лет 20 как? вроде ничего нового
Меня одного бесит эта приставка i к месту и не к месту?
iFarm PRO
Меня бесит "в Дубаях". Каждого бесит что-то своё:)
ibesit
iПриставка iБесит iКМесту
Одного
iFarm GreenVitamine
Когда на старте не заморачивался с названием, поддавшись тенденции добавлять ко всему "i" в начале, а потом нечаянно выстрелил)
Да это лет 10 назад устарело, чуваки не в курсе просто
«С помощью технологий iFarm можно выращивать салаты, ягоды, овощи», а также увеселительную продукцию.
Покорение новых рынков – очень круто. Молодцы!
Вам не кажется странным что эта контора не очень выстрелила в России. А чего ждать за бугром?
В каких еще Дубаях? Дубай - в Дубае. Поправьте
https://www.youtube.com/watch?v=pjvyoDrWjZc
Авторка о городе своей мечты.
Это офигенный проект из Новосибирского Академгородка, Лысковский крутой!
Ох, когда то давно я мечтал построить теплицу в центре Москвы и доставлять свежие овощи и зелень по ресторанам. А ещё в голове были ларьки-теплицы: снаружи видишь через мониторы чего внутри, в какой кондиции, оплачиваешь заходишь срываешь свежайшее. Автополив, удобрение и тд. Молодцы ребята, классный бизнес! Только в Катаре наверно это не теплицы, а скорее охладители ))
Видел в передаче сюжет про такой эко-огород, в каком-то городе европейском, по-моему. Сделали этот огород на большой крыше. И объемы неплохие поставляли во всякие кафе и ресторанчики. Прям свежей зелени нарвали с утреца и на кухню.
Успехов! У нас тоже такое бы развить.
зачем нам вертикальные то на 6й части земли? такие проекты чисто на экспорт.
у нас можно нормальные тепличные комбинаты делать, вот Козинский комбинат, выращивает огурцы на Смоленск и на Москву. Огурцы превосходные, пахнут огурцом :) а у IFarm еще хрен его знает, какие вкусовые качества будут у гидропоники под искуственным светом.
В СССР же были вертикальный теплицы... Вроде давно не новинка и уж точно не прорыв в 2022
да, вот только с завозят с зарубежья ближнего тысячами килограм
А у нас они уже похоже все построили....
Под заказчика же строят, не под себя
Не Дубаями едиными как говорится... Автор точно уверена в Дубаях?
Классно
А почему в России не построил?
В Росси они строят себе, а продукцию поставляют в рестораны и федеральным ритейлерам, в том числе «Ленте», «Азбуке вкуса», «Бахетле» и др. Видимо, выгоднее, чем сами теплицы строить на заказ.
в рф и строят и разрабатывают.
Интересно, а в холодном климате подобная ферма будет востребована у нас? С учетом наших цен на электричество
Не понял как осуществляют сбор? Видимо используют подъемники. На самом деле каких то особых технологий тут нет, климат, подсветка, удобрения и стеллажи. Может еще система полива
Офигенчики!!
Это хорошая новость
sdasas
В ДубаЯХ... ну живем же в век доступной информации
Ну так. В Дубаях, в Торонтовке и тому подобное, народное, хороводное.
Вашингтон позвонит кому нужно и прикроет этот цирк, какого х*я русских пускают к американским деньгам?
Как тебе такое, сонный Джо
В интернете уже появился предполагаемый проект дизайна теплицы iFarm в Саудовской Аравии
Не плохо так
А просветите кто шарит, почему нельзя в лабораторных условиях (на ферме) выращивать лесные грибы? Типа, польские, белые, и т.д.?