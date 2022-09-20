«Заплатите $150 за уборку, но перед выездом не забудьте прибраться сами» Статьи редакции
Такие требования всё чаще выдвигают арендодатели с Airbnb. Съёмщики жалуются, что это рушит атмосферу отпуска, но игнорировать просьбы не могут: хозяева поставят им за это низкую оценку.
Арендодатели с Airbnb всё чаще требуют от туристов убираться при выезде, пишет WSJ. Они просят уезжающих пылесосить, загружать и включать стиральную и посудомоечную машины, а также выносить мусор. Арендаторы недоумевают:
- Одна из них — американка Кристина Мари — признаётся: в последний день отпуска её семья завтракала бананами и печеньем, просто чтобы лишний раз не возиться с посудомойкой и уборкой кухни, поскольку это «убивает всю роскошь отпуска и вызывает стресс».
- Другая — Мелисса Музычка — рассказывает, что из-за этого передумала снимать коттедж у озера и забронировала номер в отеле. «Гости должны были выбросить после себя весь мусор, но в коттеджном посёлке не было оборудованного пункта для сбора. Нам с мужем хотелось отдыхать, а не таскаться по округе с пакетами в поисках баков», — говорит она.
И всё это при том, что жильцы по-прежнему обязаны платить за уборку перед выездом, отмечает издание. В среднем по США стоимость такой услуги на июнь 2022 года составляет $143 — это на 44% больше, чем в 2017-м. Но она может доходить и до $375 — именно столько отдала одна туристка, заплатив за саму квартиру на $76 меньше.
Хозяева объясняют повышенные требования к жильцам пандемией, которая, по их мнению, ужесточила подход к «уборке и обработке помещений». А ещё говорят, что помощь со стороны гостей позволяет им пораньше заселить других туристов.
WSJ видит ещё две причины — это высокий спрос на жильё, из-за чего туристы мирятся с новыми требованиями, и растущие цены на клининговые услуги. С последним согласен и арендодатель Дерик Тикотски. Он считает, что хозяева экономят деньги на уборке за счёт жильцов и тем самым портят репутацию всем владельцам недвижимости.
Некоторые жильцы признаются, что не против прибирать за собой, если хозяева купят необходимые моющие средства и инструменты. Другие с удовольствием проигнорировали бы просьбы владельцев и поставили им низкую оценку на сайте — особенно если учесть, что платят за клининг. Но они боятся, что в ответ на это плохой отзыв на них напишут арендодатели.
"Но они боятся, что в ответ на это плохой отзыв на них напишут арендодатели"
Ну тогда платите и дальше, лохи.
Ну да, пандемией много можно «объяснять». У нас рейтинги гостей на фоне алчности сдающих жильё не будут иметь значения. Заплатил – молодец.