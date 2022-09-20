Стоит попросить жильца сделать буквально пару вещей, как им сразу кажется, будто на них взвалили всё и сразу.

[Они просто не знают, что] на плечи уборщиков ложится около сотни задач: и вытащить волосы из слива в ванной комнате, и убедиться, что ничего не застряло между диванными подушками.