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Израильский череп

Фитнес-клубы попросили дать отсрочку от мобилизации тренерам и инструкторам — под призыв попадают 70% мужчин в отрасли Статьи редакции

В противном случае спортзалы не смогут нормально работать.

  • Национальное фитнес-сообщество (НФС; входят больше 1,9 тысяч фитнес-клубов из 79 регионов России) попросили правительство добавить в перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации тренеров и инструкторов-методистов по физкультуре и спорту. Об этом пишет Forbes со ссылкой на копию письма.

  • По данным оперативного мониторинга организации, среди 518,4 тысяч занятых в отрасли специалистов около 70% сотрудников-мужчин попадают под критерии призыва. Это узкопрофильные специалисты, отмечают в НФС.

  • НФС предлагает включить в перечень специалистов фитнес-индустрии по коду ОКВЭД 93.13 «Деятельность фитнес-центров». Иначе фитнес-клубы не смогут нормально работать, что отразится на выполнении Стратегии развития физкультуры и спорта в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни».
  • В правительстве пока не ответили на запрос издания.
  • С объявления частичной мобилизации в конце сентября об отсрочке для владельцев и руководителей бизнеса просил Российский союз промышленников и предпринимателей. Отсрочку также пытаются получить производители микросхем, авиакомпании и агропроизводили.
  • Минобороны обещало дать отсрочку ИТ-специалистам, сотрудникам операторов связи, СМИ и банков. Но для них тоже есть ограничения, списки будут подавать компании.

#новость #фитнесклубы #мобилизация

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129 комментариев
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 Roman Missetskiy

Просьба дать отсрочку всем гражданам - без них не сможет функционировать государство.

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Andrew

Министерство обороны попросило дать отсрочку от мобилизации военным - под призыв попадают 100% мужчин в отрасли. В противно случае российская армия не сможет нормально работать.

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Вадим Д.

Это мы с Вами так считаем. Чиновникам для благоприятного существования достаточно гораздо меньшего количества населения. Паразиты ведь паразитируют.

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1 комментарий
Wega

наверное впервые вижу 100% плюсов)

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Arseniy Iamke

Зря в России феминизм не развивали. Сейчас бы миллионы патриоток выстроились в военкомат, что бы избавить себя от половой дискриминации

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master

интересно почему все эти годы никто не занимался отменой призывного рабства в россии, всех больше волновало лгбткиапрст и прочая повестка. вот где реальное нарушение прав человека

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16 комментариев
Aza Dzi

Большинство феминисток, у кого есть голова на плечах и здравая оценка происходящего, вообще не одобряют военные действия. Впрочем, как и большинство людей, которые просто хотят жить спокойно себе в удовольствие.

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2 комментария
Михаил Качалов
миллионы патриоток

миллионы фитнес тренерок

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Cidirw Cidirw

Остаются только доходяги , безработные, наркозависимые, алкаши и бомжы, куда не ткни все нужны ,все важны

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Последний Шанс

Опять украинцы в тик токе будут смеяться((

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1 комментарий
Михаил Романов

Говорят у наркозависимых тоже бронь

Как сообщается на ресурсе объясняем.рф, наркозависимых, состоящих на учете в наркодиспансерах, на военную службу не призывают, они не будут мобилизованы.
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2 комментария
Лелик Плотников

Проще было изначально херней не заниматься, а строить нормальное государство. А то сейчас уже не знают какую хрень придумать. Навертели дел, вернее один навертел, теперь все расхлебывают

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Igor Gorbenko

вы все вместе это государств построили, не надо всё на деда валить.
это не он по европе гулял в футболках с надписью "искандеры санкций не боятся", клеил "можем повторить" на машину, и наряжал детей в пушечное мясо чтобы повеселиться на военном параде.

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2 комментария
Оля Янко

Я очень буду злая в этом комменте и жестокая. Но именно им отсрочку предоставлять не стоит, все тренера в хорошей физической форме, да и не совсем прямо данная профессия необходима...... Но это не более чем мнение о професии ,не о людях. Так как эту войну нужно прекращать!!! И отсидется не получится

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Слегка Придурковатый

Ты в следующий раз не жести так, а то меня чуть приступ не хватил.

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Оля Янко

Дополню.... все хотят свою ж..... защитить,не понимая ,что нужно объединятся и не трусливо у барина просить ,что бы меня (лично меня и никого другого) не взяли , а делать что то иное.

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8 комментариев
Qwerty54321

А кто её должен прекращать? Фитнес тренер не для того качал бицуху, чтоб ему потом руку оторвало. Кто начал Пускай и прекращает.

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9 комментариев
Айрат Галиуллин

Ух какая злая, какая жестокая 👍🏼

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1 комментарий
jonewayne

Подскажите, вы в РФ живёте?

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2 комментария
Aza Dzi

Войну нужно прекращать другими способами, милая

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Oleg Samoil

Так их же не на поход на Кремль мобилизируют, а умирать, так войну не закончить.

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красивое

Это явно кремлевский бот. Социальный рейтинг Путина на то указывает:
5 - цифра от пособия в 15 рублей
6 - цифра дьявола
3 - средняя оценка автора поста в школе

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Вадим Д.

Вот фитнесом точно пожертвуют: их и в пандемию не жалели, и сейчас вряд ли оберегать станут.

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Ivan Safronov

как к кинотеатрам, никакой жалости

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Noblesse. tv

Да ну, как так? как моя девушка будет качать пресс и жрать порей?

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2 комментария
Alexandr Gunich

Иначе все жиром заплывут?

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Стас Иванов

Знаете, где сейчас бесплатная физ подготовка?)

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Caomhan Macha

А федерация дворников и сантехников ЖЭК еще за своих не вписывалась? Там вообще 95% подходят. А без них мы гамном зарастем же!

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Uuno Turhopuru

Там мигранты из дружественных государств. Им наоборот сплошной профит. Новые рабочие места, рост зарплат. А эти лошки пусть несут русский мир соседям.

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SimpleGuy

Почему нельзя просто взять всех Z/V водителей и кто громче кричал, что все правильно и вот их и отправить. Мне кажется, они самые мотивированные.

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Aleksandr Ostrenko
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Aza Dzi

Я вообще удивляюсь, почему такие не идут добровольцами в этот кошмар.

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Андрей Мельник

А еще есть шизанутые бабки из "отрядов Путина". А ряженые клоуны - т.н. "казаки". Они ведь тоже кричат, что готовы всех порвать за Россию.

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Слегка Придурковатый

Ага, этих-то здоровых кабанов конечно освободят, лол.

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Alex cooberr

«отразится на выполнении Стратегии развития физкультуры и спорта в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни».»

А сам факт мобилизации впринципе на этой стратегии не отразится?

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Andrew

Это уже цирк какой-то. Как говорится, все профессии нужны, все профессии важны. Можно вообще просто попросить отменить мобилизацию. В Дагестане вон пытаются.

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Natasha Starikova

Понятно, что ситуация аховая, и что vc превращается в филиал tj, но заголовок кликбейтный пиздец. Не 70% тренеров попадают под призыв, а 70% тренеров соответствуют критериям призыва, есть же разница?

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Игорь Протасов

А какие это критерии?
Пока критерии похоже следующие: "мужчина". Больше критериев нет

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5 комментариев
Oleg Korzhanov

«... А то мы вас отпи*дим, жиробасы.» — Добавили НФС.

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Юрий Б.
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Soulis

Многие по ходу дела не догоняют что происходит

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Айрат Галиуллин

Так ты поделись соображениями, чтоб все догнали 🤪

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Мурад Муртазалиев

Они там правда считают, что государству не плевать на спортзалы?

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Михаил Попов

70% от общего числа работников 518 тыс. Это 362 тысячи.
Не призовут же все анонсированые 300 тысяч из инструкторов.

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TNT Race

300 тыс - рекомендательный характер. Это также как в пандемию маски рекомендательный характер носили, но без маски штраф плоти

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SimpleGuy

Не забывайте про СЕКРЕТНЫЙ пункт, где указано число, которое хотят призвать.

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Арчибальд

Риелторам и перекупам тоже отсрочку?

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Griby Lenina

Я продал пару вещей на авито, можно и мне?

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Айрат Галиуллин

😳

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Последний Шанс

Давайте теперь всем отсрочку. Например, продавцы не люди ?

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lakoros

Чопы уже писали ? )

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Андрей Волхонский

"Нам нужно всего 300т" - ну да, ну да...

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Вениамин Ермилов

А как они выживать будут на фронте без анаболиков и теста?)))

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Евгений Кузнецов

Чтобы прекратить войну, нужно на нее не идти.

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НеЗнакомка

Останутся вне списка те, "кого не жалко"...

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walkindizaster

русские реперы?

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6 комментариев

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Vangelis

это очень весёлая новость. А я считаю, что их первыми надо послать. 90% из них почти не платят налогов, да и в принципе у них бестолковая работа

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Алексей Калашников

Тренеров как раз на передовую, здоровые как лошади

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Dennis Prochko

там ни протеина ванильного ни метандростенолона — не выживут они там

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walkindizaster

я бы с этим поспорил)

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Николай Козловский

А списочек с каждым часом всё увеличивается

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Сергей Леопольдович

Отсрочку всем!
Но это не точно и есть нюанс...

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Ринат Айзен

Как же блин россия проживёт без фитнес клубов

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Traderdzen

Так они же самые тренированные))

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Andre Macareno

Я бы этих согласился — надеюсь, в Минобороны смотрели гачимучи и понимают, что будет, если не послушать ребят

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Dmitry Kuzmitsky

Ничего не будет.

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Маркетолог

Они че зря качались?)

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Alexander Klimanskiy

В итоге будет:

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Sergei Permiakov

По состоянию здоровья?

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Ананасинка

Надо сходить на треню 📝

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Антон Маринин

Порноактерам, грузчикам в магазинах еще и так список можно до бесконечности.

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Cat Hello

Ага. Первой значимости профессия... жесть...
По мне куда важнее что бы на улицах чисто было - но это ведь не значит что надо работников жэка представлять к отсрочке.
Кого ещё публика захочет просить на представление к отсрочке ....

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Андрей Мельник

Можно тех, кто с инвалидами работает "забронировать"? И школьных учителей.

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1 комментарий
Интеллектуальный Филипп

Похоже в России совсем некому воевать.
Пора выпускать на поле боя самого грозного и разрушительного воина страны - дзюдоиста всея Руси, верхом на медведе.

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Илья Хрустенко

А кто тогда будет верховновсехграбящим? 😅

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Анастасия Малиновская

Мы сначала определяем, что служить должны все, кроме нас (Схуяли мы? Вот тех отправьте!), а потом удивляемся, как вокруг все плохо.
Это я к тому, что быть призванным на войну – это очень опасно и страшно, и никому этого не пожелаешь.

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Ленинградский кофе

В бой пойдут одни кибератлеты.

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Вася Пупкин

Кроме фитнес-инструкторов надо обязательно освободить от мобилизации стилистов, барберов, педикюрщиков, барист и специалистов по отбеливанию анусов. Иначе Москва взбунтуется.

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