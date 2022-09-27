Фитнес-клубы попросили дать отсрочку от мобилизации тренерам и инструкторам — под призыв попадают 70% мужчин в отрасли Статьи редакции
В противном случае спортзалы не смогут нормально работать.
- Национальное фитнес-сообщество (НФС; входят больше 1,9 тысяч фитнес-клубов из 79 регионов России) попросили правительство добавить в перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации тренеров и инструкторов-методистов по физкультуре и спорту. Об этом пишет Forbes со ссылкой на копию письма.
По данным оперативного мониторинга организации, среди 518,4 тысяч занятых в отрасли специалистов около 70% сотрудников-мужчин попадают под критерии призыва. Это узкопрофильные специалисты, отмечают в НФС.
- НФС предлагает включить в перечень специалистов фитнес-индустрии по коду ОКВЭД 93.13 «Деятельность фитнес-центров». Иначе фитнес-клубы не смогут нормально работать, что отразится на выполнении Стратегии развития физкультуры и спорта в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни».
- В правительстве пока не ответили на запрос издания.
- С объявления частичной мобилизации в конце сентября об отсрочке для владельцев и руководителей бизнеса просил Российский союз промышленников и предпринимателей. Отсрочку также пытаются получить производители микросхем, авиакомпании и агропроизводили.
- Минобороны обещало дать отсрочку ИТ-специалистам, сотрудникам операторов связи, СМИ и банков. Но для них тоже есть ограничения, списки будут подавать компании.
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Просьба дать отсрочку всем гражданам - без них не сможет функционировать государство.
Министерство обороны попросило дать отсрочку от мобилизации военным - под призыв попадают 100% мужчин в отрасли. В противно случае российская армия не сможет нормально работать.
Это мы с Вами так считаем. Чиновникам для благоприятного существования достаточно гораздо меньшего количества населения. Паразиты ведь паразитируют.
наверное впервые вижу 100% плюсов)
Зря в России феминизм не развивали. Сейчас бы миллионы патриоток выстроились в военкомат, что бы избавить себя от половой дискриминации
интересно почему все эти годы никто не занимался отменой призывного рабства в россии, всех больше волновало лгбткиапрст и прочая повестка. вот где реальное нарушение прав человека
Большинство феминисток, у кого есть голова на плечах и здравая оценка происходящего, вообще не одобряют военные действия. Впрочем, как и большинство людей, которые просто хотят жить спокойно себе в удовольствие.
миллионы фитнес тренерок
Остаются только доходяги , безработные, наркозависимые, алкаши и бомжы, куда не ткни все нужны ,все важны
Опять украинцы в тик токе будут смеяться((
Говорят у наркозависимых тоже броньКак сообщается на ресурсе объясняем.рф, наркозависимых, состоящих на учете в наркодиспансерах, на военную службу не призывают, они не будут мобилизованы.
Проще было изначально херней не заниматься, а строить нормальное государство. А то сейчас уже не знают какую хрень придумать. Навертели дел, вернее один навертел, теперь все расхлебывают
вы все вместе это государств построили, не надо всё на деда валить.
это не он по европе гулял в футболках с надписью "искандеры санкций не боятся", клеил "можем повторить" на машину, и наряжал детей в пушечное мясо чтобы повеселиться на военном параде.
Я очень буду злая в этом комменте и жестокая. Но именно им отсрочку предоставлять не стоит, все тренера в хорошей физической форме, да и не совсем прямо данная профессия необходима...... Но это не более чем мнение о професии ,не о людях. Так как эту войну нужно прекращать!!! И отсидется не получится
Ты в следующий раз не жести так, а то меня чуть приступ не хватил.
Дополню.... все хотят свою ж..... защитить,не понимая ,что нужно объединятся и не трусливо у барина просить ,что бы меня (лично меня и никого другого) не взяли , а делать что то иное.
А кто её должен прекращать? Фитнес тренер не для того качал бицуху, чтоб ему потом руку оторвало. Кто начал Пускай и прекращает.
Ух какая злая, какая жестокая 👍🏼
Подскажите, вы в РФ живёте?
Войну нужно прекращать другими способами, милая
Так их же не на поход на Кремль мобилизируют, а умирать, так войну не закончить.
Это явно кремлевский бот. Социальный рейтинг Путина на то указывает:
5 - цифра от пособия в 15 рублей
6 - цифра дьявола
3 - средняя оценка автора поста в школе
Вот фитнесом точно пожертвуют: их и в пандемию не жалели, и сейчас вряд ли оберегать станут.
как к кинотеатрам, никакой жалости
Да ну, как так? как моя девушка будет качать пресс и жрать порей?
Иначе все жиром заплывут?
Знаете, где сейчас бесплатная физ подготовка?)
А федерация дворников и сантехников ЖЭК еще за своих не вписывалась? Там вообще 95% подходят. А без них мы гамном зарастем же!
Там мигранты из дружественных государств. Им наоборот сплошной профит. Новые рабочие места, рост зарплат. А эти лошки пусть несут русский мир соседям.
Почему нельзя просто взять всех Z/V водителей и кто громче кричал, что все правильно и вот их и отправить. Мне кажется, они самые мотивированные.
Я вообще удивляюсь, почему такие не идут добровольцами в этот кошмар.
А еще есть шизанутые бабки из "отрядов Путина". А ряженые клоуны - т.н. "казаки". Они ведь тоже кричат, что готовы всех порвать за Россию.
Ага, этих-то здоровых кабанов конечно освободят, лол.
«отразится на выполнении Стратегии развития физкультуры и спорта в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни».»
А сам факт мобилизации впринципе на этой стратегии не отразится?
Это уже цирк какой-то. Как говорится, все профессии нужны, все профессии важны. Можно вообще просто попросить отменить мобилизацию. В Дагестане вон пытаются.
Понятно, что ситуация аховая, и что vc превращается в филиал tj, но заголовок кликбейтный пиздец. Не 70% тренеров попадают под призыв, а 70% тренеров соответствуют критериям призыва, есть же разница?
А какие это критерии?
Пока критерии похоже следующие: "мужчина". Больше критериев нет
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«... А то мы вас отпи*дим, жиробасы.» — Добавили НФС.
Многие по ходу дела не догоняют что происходит
Так ты поделись соображениями, чтоб все догнали 🤪
Они там правда считают, что государству не плевать на спортзалы?
70% от общего числа работников 518 тыс. Это 362 тысячи.
Не призовут же все анонсированые 300 тысяч из инструкторов.
300 тыс - рекомендательный характер. Это также как в пандемию маски рекомендательный характер носили, но без маски штраф плоти
Не забывайте про СЕКРЕТНЫЙ пункт, где указано число, которое хотят призвать.
Риелторам и перекупам тоже отсрочку?
Я продал пару вещей на авито, можно и мне?
😳
Давайте теперь всем отсрочку. Например, продавцы не люди ?
Чопы уже писали ? )
"Нам нужно всего 300т" - ну да, ну да...
А как они выживать будут на фронте без анаболиков и теста?)))
Чтобы прекратить войну, нужно на нее не идти.
Останутся вне списка те, "кого не жалко"...
русские реперы?
Комментарий удален модератором
это очень весёлая новость. А я считаю, что их первыми надо послать. 90% из них почти не платят налогов, да и в принципе у них бестолковая работа
Тренеров как раз на передовую, здоровые как лошади
там ни протеина ванильного ни метандростенолона — не выживут они там
я бы с этим поспорил)
А списочек с каждым часом всё увеличивается
Отсрочку всем!
Но это не точно и есть нюанс...
Как же блин россия проживёт без фитнес клубов
Так они же самые тренированные))
Я бы этих согласился — надеюсь, в Минобороны смотрели гачимучи и понимают, что будет, если не послушать ребят
Ничего не будет.
Они че зря качались?)
В итоге будет:
По состоянию здоровья?
Надо сходить на треню 📝
Порноактерам, грузчикам в магазинах еще и так список можно до бесконечности.
Ага. Первой значимости профессия... жесть...
По мне куда важнее что бы на улицах чисто было - но это ведь не значит что надо работников жэка представлять к отсрочке.
Кого ещё публика захочет просить на представление к отсрочке ....
Можно тех, кто с инвалидами работает "забронировать"? И школьных учителей.
Похоже в России совсем некому воевать.
Пора выпускать на поле боя самого грозного и разрушительного воина страны - дзюдоиста всея Руси, верхом на медведе.
А кто тогда будет верховновсехграбящим? 😅
Мы сначала определяем, что служить должны все, кроме нас (Схуяли мы? Вот тех отправьте!), а потом удивляемся, как вокруг все плохо.
Это я к тому, что быть призванным на войну – это очень опасно и страшно, и никому этого не пожелаешь.
В бой пойдут одни кибератлеты.
Кроме фитнес-инструкторов надо обязательно освободить от мобилизации стилистов, барберов, педикюрщиков, барист и специалистов по отбеливанию анусов. Иначе Москва взбунтуется.