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Милицейский нос

Часть сделок на паузе, продажи по доверенностям стали новой нормой: как мобилизация повлияла на рынок жилой недвижимости Статьи редакции

Основные тезисы из материала Forbes.

  • Сегмент премиальной недвижимости пострадал сильнее прочих с 21 сентября 2022 года, рассказали опрошенные изданием эксперты: сделки, которые были на стадии переговоров, срывались, а обращения по покупке и аренде сократились примерно в два раза год к году.
  • В Apple Real Estate фиксируют падение спроса в аренде элитной недвижимости на 50% — так же было в начале пандемии и в феврале 2022 года. Заключённые летом договоры расторгают: клиенты уезжают в другие регионы и за границу, другие выбирают квартиры подешевле.
  • На рынке жилой недвижимости часть сделок также остановилась, часть — наоборот проводится быстрее. По данным «Циан.Аналитики», объявления о покупке квартир в новостройках на неделе с 19 сентября смотрели на 27% меньше среднегодовых значений, на «вторичке» — на 17% реже. Аренда упала на 14%.
  • При этом в крупных агентствах говорят, что паники на рынке нет — многие просто взяли паузу. Небольшие агентства и риелторы, которые работают напрямую с клиентами, указывают на «минорные настроения контрагентов». При этом многие собственники готовы продавать квартиры со скидками, чтобы провести сделки в течение нескольких дней. Некоторые уже снизили цены на 5-20%.
  • Ещё одна тенденция — рост количества сделок по доверенности. «Это всегда считалось признаком небезопасной сделки, но теперь приходится смириться, что такова новая реальность, и привыкать работать так», — отметил риелтор на вторичном рынке Москвы. В Федеральной нотариальной палате России подтвердили, что за последнюю неделю значительно вырос спрос на оформление доверенностей.
  • Опрошенные Forbes застройщики отмечают спад спроса на первичном рынке жилья, но признаков паники пока нет.

Некоторые поставили сделки на паузу, так как полагают, что они или члены их семьи могут попасть под мобилизацию. В такой ситуации многие предпочитают не брать на себя дополнительные обязательства по выплате ипотечного кредита, по крайней мере до прояснения ситуации, ведь новая информация поступает каждый день, и в ней достаточно тяжело разобраться.

Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости ЦДС
  • Источник в крупной компании-застройщике из Москвы считает, что спрос роняют банки — они стали отказывать в ипотеке тем, кто может попасть под мобилизацию. Несколько собеседников издания подтвердили, что столкнулись с проблемой согласования ипотеки для мужчин. Представитель одного из крупных банков подтвердил, что при одобрении ипотеки «учитываются мобилизационные риски».

#новость #ипотека #недвижимость

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38 комментариев
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 Pushkareva Ekaterina

Ага, банки виноваты. Банки, Карл! Почему все с 24.02 так боятся вслух сказать, что бесполезно бороться с кучей последствий, пока причину не убрали.

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Михаил Романов

Потому что за это по закону военного времени отжим бизнеса/должностей и расстрел в виде отправки на фронт. О том кто на самом деле виноват, во всех красках расскажут после смерти стал.. вождя, причем больше всех об этом будут кричать те же люди кто сейчас громче всех топит за происходящее и грозится уничтожить весь мир ядерными боеголовками.

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Алексей Никитенко

Потому, что гантелю в жопе не каждый выдержит. Прошу вас, законы мирного времени не переносите на военное..

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Pushkareva Ekaterina

Необязательно стихи на площади читать, но принять реальность уже пора.

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Alisa Titova

Это рационализация.
Тяжело принимать тяжелую правду и психика защищается

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Pushkareva Ekaterina

Да за 7 месяцев уже можно было что угодно принять. Буквально

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Max Bernberg

Если хочешь углубиться в причину, то она одна - тянется уже 8 лет с одной площади в соседней стране

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Pushkareva Ekaterina

Причина в 99 году. Об этом ещё тома будут написаны.

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Слегка Придурковатый

Творящийся пиздец затронул даже Свидетелей вечно растущих цен на недвижимость, к коим я себя отношу.

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melkiyPadonok

С какого момента наблюдаете ? С перестройки ?

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Антон piter

Так надо просто дождаться дна, закупиться, а потом снова вечный рост. :)

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Duck

Плохо наблюдали, видимо.

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Sharik Sharikov

Паники нет , да конечно

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Антон piter

Ну я вот уже неделю смотрю на циан и не вижу, чтобы кто-то судорожно скидывал цены.

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Duck

Я реально вижу, правда, в течение двух последних месяцев уже, и на ну очень уж явно переоценённые объекты. Щас поадекватнее стали стоить.

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Elena Zv

Цены и не скидывают. Хорошие лоты убирают "до лучших времён", а на все остальное живой торг, причем существенный. Поэтому срез всегда идёт по цене за метр, регистрируемых сделок. Он объективная картина реального положения дел.

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Антон piter

А это публичная информация? Есть какие-то индексы, которые можно посмотреть?

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Цкуро Бесцветный

Сбериндекс например https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market

СберИндекс | Динамика цен по фактическим…
Анализируйте самую оперативную экономическую информацию
sberindex.ru
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Ринат Айзен

А кто будет скидыаать, людям пока есть на что жить, через месчц начнут

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Сергей Рыбак

#НиктоНикудаНеПоедет

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roboto

Надеюсь рынок жилья рухнет, потому что сейчас это полное безумие

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Alexander Sidorov
> Заключённые летом договоры расторгают

Перечитал несколько раз в попытке понять, почему заключенные расторгают договора именно летом: праздники что ли какие...

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Alisa Titova

Тогда было бы написано договорА

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Alexander Sidorov

Да, но общий информационный фон в моей голове на секунду победил грамматику

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melkiyPadonok

Будеттолькадорожать

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Levithan

Будет, если мобилизация кончится, на фоне возвращений в Россию.

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melkiyPadonok

Будет даже после применения ЯО

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Gutal1n

Вернется больше чем уехало?

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Levithan

Те у кого доход в России или зависит от России - да. А они в основном и уезжают, потому те у кого доход вне России уже давно уехали.

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Сидор

Покупать квартиру, продающейся по доверенности, - это же полный ппц.

И это касается же в основном вторички, где и так сделок кот наплакал.

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Nurs

покупать имеет смысл только в ипотеку с расчетом на инфляцию выше 10 процентов в следующие годы, ну и забыть про эту инвестицию лет на 5-10, тоже с расчетом на то что будет новая перестройка и экономический бум.

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Pushkareva Ekaterina

Самый прекрасный кейс будет с пропавшими без вести

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Ринат Айзен

Сложный вопрос, возможно щас стоит брать ипотеку, поскольку госдума может списать долги в случае смерти мобилизационного

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Тайлер Дерден

Долги спишут, квартиру заберут, все при своих

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And

Когда спадет паника у людей тогда рынок оживет. У нас в ИТ сейчас хаос. Кто-то валит, кто-то выжидает, кто-то остается. Руководство пытается собрать из этого безумия что-то адекватное :-)

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Вадим Д.

«Признаков паники пока нет»
Может, у застройщиков настолько стальные яйца, что им вообще всё пох и признаки не видны, но вот поводов – предостаточно. Да и признаки видны, если честно.

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Pushkareva Ekaterina

Так-то топы девелоперские из России валят, если кто не в курсе.

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Максим Закревский

То что банки перестанут одобрять ипотеку было сразу очевидно, такие риски никто не будет брать. Теперь ипотека будет доступна исключительно женщинам «Герл пауер».

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