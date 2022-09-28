Некоторые поставили сделки на паузу, так как полагают, что они или члены их семьи могут попасть под мобилизацию. В такой ситуации многие предпочитают не брать на себя дополнительные обязательства по выплате ипотечного кредита, по крайней мере до прояснения ситуации, ведь новая информация поступает каждый день, и в ней достаточно тяжело разобраться.