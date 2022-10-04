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Светский глобус

«Мегафон» и Yota объединят свою розницу, чтобы на треть снизить расходы на развитие сетей Статьи редакции

Объединение планируют завершить до конца 2023 года.

  • В обновлённых салонах абоненты «Мегафона» и Yota смогут получить консультацию, подключить SIM‑карту и цифровые продукты, купить смартфоны, планшеты и другие устройства, объявил оператор.
  • По проекту компании будут открывать новые салоны и объединять существующие. Первые три кобрендинговых салона связи уже открылись в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске, а все точки заработают в новом формате до конца 2023 года.
  • В «Мегафоне» отметили, что объединение позволит повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%.
  • По словам операционного директора оператора Олега Телюкова, в работе с «дочками» компания всегда ищет «синергию и нацелен на максимальную эффективность». «Мегафон» купил «Скартел» (бренд Yota) у своего контролирующего акционера Garsdale Services в 2013 году.

#новость #мегафон #yota

1052 просмотров
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9 комментариев
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 Victor Khandoshka

Может уже просто пора есим внедрять себе?

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СвяТой_ТапоК

Куда себе, в мозг?

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Dmitriy

У них в салонах часто работают специалисты, которые не могут ответить на банальные вопросы.
При проверке баланса через *100# выскакивало рекламное окно с предложением подписки на платный контент, и оно не закрывалось на моем телефоне. Только в третьем салоне помогли это отключить. В первом салоне ждал пол часа, звонили куда-то узнать как отключить, но даже они не дали им ответа. Во втором также ничего не знали, в третьем парень сразу понял в чем дело и просто отключил рекламу от самого мегафона.

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Султан

Просто людей берут, как вы обычный юзер

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Павел Туганов

ну сейчас вертится кто как может

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Елена Чёрная

Согласна

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Вася Пражкин

Через год - теперь в салонах Мегафона можно покушать бургеры, получить посылку, выпить и посмотреть кино. Так же для удобства абонентов сделан уголок Скорой Помощи и уголок отдела полиции.

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Дмитрий Волков

Через два - актуальный ребрендинг: "Таксофон".

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Юрий Климов
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