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Маша Цепелева

Исследование: с февраля 2022-го ежемесячное количество регистраций ИТ-компаний в России выросло почти в два раза Статьи редакции

В 2021 году выручка таких компаний выросла на 23%, в 2022-м рост сохранился.

  • На фоне сокращения общего числа компаний в России количество действующих ИТ-фирм увеличилось, данные приводит «СПАРК-Интерфакс». В марте-августе 2022 года зарегистрировано больше 5000 новых компаний. При этом если в январе-феврале в среднем регистрировалось по 470 ИТ-компаний в месяц, то в следующие шесть месяцев — по 838 юрлиц.
  • Оборот ИТ-компаний также растёт — в июне 2022-го он в полтора раза превысил средние показатели начала года.
Данные Росстата
  • Доля ИТ-компаний с высоким риском просрочек по кредитным платежам выросла до 5,5% в июне 2022 года, при этом общероссийский показатель — 9%. В 2020 году показатель достигал 10,5%.
  • Также, по данным исследования, совокупная выручка ИТ-сектора в 2021 году выросла на 23% — до 3,868 трлн рублей. В 2022 году рост сохранился, но конкретные данные не приводятся.

#новость #исследования #ит

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7 комментариев
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 Гневный антимобик

значит в Армении, Казахстане, Грузии и прочих Вьетнамах таких кампаний с русскими корнями стало в 10 раз больше

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Андрей К.

Отличный анализ рынка IT в соседних с РФ странах.

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Silverjohn

Не бывает IT-истов в окопах под огнём...

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Слегка Придурковатый

Тошнит от обилия словосочетаний вроде "процесс трансформации экономической реальности" и "новые вызовы".

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Алексей

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Естественный отбор

Прогресс на лицо

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Айрат Галиуллин

Не тут-то было … было не тут.

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