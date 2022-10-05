Исследование: с февраля 2022-го ежемесячное количество регистраций ИТ-компаний в России выросло почти в два раза Статьи редакции
В 2021 году выручка таких компаний выросла на 23%, в 2022-м рост сохранился.
- На фоне сокращения общего числа компаний в России количество действующих ИТ-фирм увеличилось, данные приводит «СПАРК-Интерфакс». В марте-августе 2022 года зарегистрировано больше 5000 новых компаний. При этом если в январе-феврале в среднем регистрировалось по 470 ИТ-компаний в месяц, то в следующие шесть месяцев — по 838 юрлиц.
- Оборот ИТ-компаний также растёт — в июне 2022-го он в полтора раза превысил средние показатели начала года.
- Доля ИТ-компаний с высоким риском просрочек по кредитным платежам выросла до 5,5% в июне 2022 года, при этом общероссийский показатель — 9%. В 2020 году показатель достигал 10,5%.
- Также, по данным исследования, совокупная выручка ИТ-сектора в 2021 году выросла на 23% — до 3,868 трлн рублей. В 2022 году рост сохранился, но конкретные данные не приводятся.
738 просмотров
значит в Армении, Казахстане, Грузии и прочих Вьетнамах таких кампаний с русскими корнями стало в 10 раз больше
Отличный анализ рынка IT в соседних с РФ странах.
Не бывает IT-истов в окопах под огнём...
Тошнит от обилия словосочетаний вроде "процесс трансформации экономической реальности" и "новые вызовы".
Платформа для поиска работы с релокацией
https://relojob.com/
Прогресс на лицо
Не тут-то было … было не тут.