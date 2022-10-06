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Террористический шмель

«Ростелеком» до конца октября закроет собственные салоны связи Статьи редакции

Компания утверждает, что большинство клиентов предпочитает цифровое обслуживание, а в салоны ходит только 0,01% от них.

  • До конца октября «Ростелеком» закроет дочернюю компанию «Ростелеком-Розничные системы» (РРС), которая развивала сеть салонов связи. Об этом Forbes рассказал источник, близкий к компании, и подтвердили в «Ростелекоме».
  • В этих салонах клиенты компании, физлица и юрлица, могли подключить услуги и сервисы «Ростелекома», купить смартфон, погасить кредит, сделать денежный перевод, получить заказ из интернет-магазина и так далее. Всего в России было более 800 центров обслуживания в 79 регионах.
  • По словам источника Forbes, сотрудников РРС предупредили о закрытии ещё в конце августа. Он утверждает, что бизнес начал испытывать проблемы после начала «спецоперации». Тем, кто попал под сокращение, пообещали выплатить несколько окладов.
  • В «Ростелекоме» рассказали изданию, что компания «завершает процесс перевода сервиса в дистанционный формат». По их собственным данным, почти 100% клиентов предпочитают цифровые каналы обслуживания, в салоны ходит только 0,01%. Также в компании отметили, что переход длился несколько лет, центры продаж и обслуживания закрывались постепенно, а в октябре закроются последние точки.
  • Сокращали сотрудников также последовательно, их трудоустраивали на вакантные должности в других дочерних организациях. Какое количество людей получили места в этих «дочках», в «Ростелекоме» не раскрыли.

#новость #ростелеком

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45 комментариев
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 Кигхриль Vselensky

Ну и хуй с ними

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Андрей Колобов
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Артём Парушкевич

Только узнал, что они были 🤔

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Юрий Буркин

значит статистика про 0.1 % верная)

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Константин Смородский

Аналогично, вообще думал у них всегда все онлайн

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Вадим Д.

Просто почти 100% клиентов не ходили в эти салоны Ростелекома. Мало кто вообще про них знал.

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Иван Касаткин

100% знали об этих центрах как кризисном центре, куда можно прийти и наораться вдоволь, успокоения души ради.

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Печенька

Лучший способ сохранить душевное спокойствие — не подключаться к Ростелекому

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Неясный дебаркадер

А если выбора нет? И не так он плох кстати, как пишут.

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Печенька

Да, в некоторых местах он монополист, плох он своими конскими ценами, ублюдочной поддержкой и в целом наплевательском отношением к клиентам

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Неясный дебаркадер

Есть такое, долго ругался в своё время с ними.

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Alex Shevchenko

Вернее знать могли не только лишь все, мало кто мог это делать)

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Pushkareva Ekaterina

Если вы до сих пор не избавились от строки "телевизионная антенна" в своей квитанции за квартиру, бегом бегите в салон Ростелекома. Заявление на отключение можно подать только там в письменном виде от руки.

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Иван Касаткин

Наконец-то, достойный противник радиоточки!

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Pushkareva Ekaterina

Эту дрянь я тоже поборола

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selecadm

Если ничего не поменялось, в Москве только 2 офиса принимают такие заявления. Типа центральных.

А ещё были точки Ростелекома в ТРЦ. Надо полагать, только их закроют.

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Pushkareva Ekaterina

Не, я в Теплом Стане делала. Ни разу не центр.

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Arartem

Ох. Если бы РТ ещё бы сделал наконец-то нормальный личный кабинет. А то не приложением невозможно пользоваться. Не в веб лк зайти не возможно.
Вечная загрузка идёт уже неделю наверное. та и лк переделывают уже каждый пол года или просто так редко туда захожу, что по ощущениям каждый раз новый лк.

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Неясный дебаркадер

Дешевле с ними в вконтакте связываться, проверено. ЛК у них конченый кошмар.

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Валера...Валерия
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у нас отмена

Да в принципе здравое решение, если какие-то вещи можно сделать онлайн, не выходя из дома и в разы быстрее, отдам предпочтение этому варианту.

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Kuper Bad

Просто к ним ходили только чтобы расторгнуть договор, и то они там сиськи мяли и людям по итогу не закрывали договора)) а теперь можно онлайн отфутболить))
Но кстати я жил в поселке где я знал что есть Ростелеком, на горячей линии мне диалап предлагали и что технической возможности нет. В офисе местном я приехал и после они подключили оптику. Поэтому они там сами нихрена не знают где у них что.

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Фиксатор Дверной

Лишь бы не было войны

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Кот Будущего

а они хитрецы - раньше можно было только в салоне сдать арендованное оборудование и расторгнуть договор. Даже если салон за 100 км от тебя. Хотят перейти на пожизненные контракты?

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Ириша Харитонова

В других компаниях оборудование забирают на дому

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Неясный дебаркадер

всегда поражался с идиотов, берущих глючную дрянь от РТ

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Неясный дебаркадер

Игорь, свой минус обоснуешь или втихаря решил поставить?

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Romana

А что случилось?

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Alex Shevchenko

«Всё хорошо прекрасная маркиза»

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Марк Силин

Мда, людей без места работы оставили

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Последний Шанс

Перейдут в другие салоны операторов. Там всегда текучка большая

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Копил и Верил

Интересно, дебибила-начальника, который потратил столько баблоса и запустил явно провальную инициативу, его тоже закроют?

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Игорь

Вы в какой стране живёте? Его повысили.

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Антон Дмитриевич

Теперь пенсионеры будут ходить в компьютерные клубы, чтоб зайти на сайт РТК и написать их службе поддержки?)
У них в филиалы ходили 99% пенсионеров и там были ТОЛПЫ! Довелось работать в этом филиале пару месяцев..

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Kuper Bad

А кстати возможно у каких то пенсеров ещё телефон домашний) теперь они его не отключат)

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Неясный дебаркадер

Не, пенсионеры умеют считать свои копейки, давно поотключали уже.

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Kuper Bad

А ну может быть) может для кого-то он просто должен быть)

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Турист Кубани

Наконец то дошло ... Может сейчас займутся делом или настоящей работой ...

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Константин Смородский

Ну это вы губу закатали :)

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Копил и Верил

я вообще даже не знал , что у Ростелеком есть собственные салоны связи

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Кристина Макушинская

Это уже нормальная практика всё переводить в онлайн

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Lukas Dexter

А они были? И связь мобильную предоставляли? Открытий сколько чудных доя меня 😂😂😂

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Andrey Kuznetsov

Ни разу не видел, а где эти салоны располагались?

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Alexey V

Да и сам закрылся бы уже наконец.

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Эльдар Темирбулатов

Ты будешь визжать как сучка когда будешь искать единственный офис ростелекома в своем городе чтобы отключить радиоточку, и упаси бог владелец этого аппарата еще жив

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