«Ростелеком» до конца октября закроет собственные салоны связи Статьи редакции
Компания утверждает, что большинство клиентов предпочитает цифровое обслуживание, а в салоны ходит только 0,01% от них.
- До конца октября «Ростелеком» закроет дочернюю компанию «Ростелеком-Розничные системы» (РРС), которая развивала сеть салонов связи. Об этом Forbes рассказал источник, близкий к компании, и подтвердили в «Ростелекоме».
- В этих салонах клиенты компании, физлица и юрлица, могли подключить услуги и сервисы «Ростелекома», купить смартфон, погасить кредит, сделать денежный перевод, получить заказ из интернет-магазина и так далее. Всего в России было более 800 центров обслуживания в 79 регионах.
- По словам источника Forbes, сотрудников РРС предупредили о закрытии ещё в конце августа. Он утверждает, что бизнес начал испытывать проблемы после начала «спецоперации». Тем, кто попал под сокращение, пообещали выплатить несколько окладов.
- В «Ростелекоме» рассказали изданию, что компания «завершает процесс перевода сервиса в дистанционный формат». По их собственным данным, почти 100% клиентов предпочитают цифровые каналы обслуживания, в салоны ходит только 0,01%. Также в компании отметили, что переход длился несколько лет, центры продаж и обслуживания закрывались постепенно, а в октябре закроются последние точки.
- Сокращали сотрудников также последовательно, их трудоустраивали на вакантные должности в других дочерних организациях. Какое количество людей получили места в этих «дочках», в «Ростелекоме» не раскрыли.
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Ну и хуй с ними
Только узнал, что они были 🤔
значит статистика про 0.1 % верная)
Аналогично, вообще думал у них всегда все онлайн
Просто почти 100% клиентов не ходили в эти салоны Ростелекома. Мало кто вообще про них знал.
100% знали об этих центрах как кризисном центре, куда можно прийти и наораться вдоволь, успокоения души ради.
Лучший способ сохранить душевное спокойствие — не подключаться к Ростелекому
А если выбора нет? И не так он плох кстати, как пишут.
Да, в некоторых местах он монополист, плох он своими конскими ценами, ублюдочной поддержкой и в целом наплевательском отношением к клиентам
Есть такое, долго ругался в своё время с ними.
Вернее знать могли не только лишь все, мало кто мог это делать)
Если вы до сих пор не избавились от строки "телевизионная антенна" в своей квитанции за квартиру, бегом бегите в салон Ростелекома. Заявление на отключение можно подать только там в письменном виде от руки.
Наконец-то, достойный противник радиоточки!
Эту дрянь я тоже поборола
Если ничего не поменялось, в Москве только 2 офиса принимают такие заявления. Типа центральных.
А ещё были точки Ростелекома в ТРЦ. Надо полагать, только их закроют.
Не, я в Теплом Стане делала. Ни разу не центр.
Ох. Если бы РТ ещё бы сделал наконец-то нормальный личный кабинет. А то не приложением невозможно пользоваться. Не в веб лк зайти не возможно.
Вечная загрузка идёт уже неделю наверное. та и лк переделывают уже каждый пол года или просто так редко туда захожу, что по ощущениям каждый раз новый лк.
Дешевле с ними в вконтакте связываться, проверено. ЛК у них конченый кошмар.
Да в принципе здравое решение, если какие-то вещи можно сделать онлайн, не выходя из дома и в разы быстрее, отдам предпочтение этому варианту.
Просто к ним ходили только чтобы расторгнуть договор, и то они там сиськи мяли и людям по итогу не закрывали договора)) а теперь можно онлайн отфутболить))
Но кстати я жил в поселке где я знал что есть Ростелеком, на горячей линии мне диалап предлагали и что технической возможности нет. В офисе местном я приехал и после они подключили оптику. Поэтому они там сами нихрена не знают где у них что.
Лишь бы не было войны
а они хитрецы - раньше можно было только в салоне сдать арендованное оборудование и расторгнуть договор. Даже если салон за 100 км от тебя. Хотят перейти на пожизненные контракты?
В других компаниях оборудование забирают на дому
всегда поражался с идиотов, берущих глючную дрянь от РТ
Игорь, свой минус обоснуешь или втихаря решил поставить?
А что случилось?
«Всё хорошо прекрасная маркиза»
Мда, людей без места работы оставили
Перейдут в другие салоны операторов. Там всегда текучка большая
Интересно, дебибила-начальника, который потратил столько баблоса и запустил явно провальную инициативу, его тоже закроют?
Вы в какой стране живёте? Его повысили.
Теперь пенсионеры будут ходить в компьютерные клубы, чтоб зайти на сайт РТК и написать их службе поддержки?)
У них в филиалы ходили 99% пенсионеров и там были ТОЛПЫ! Довелось работать в этом филиале пару месяцев..
А кстати возможно у каких то пенсеров ещё телефон домашний) теперь они его не отключат)
Не, пенсионеры умеют считать свои копейки, давно поотключали уже.
А ну может быть) может для кого-то он просто должен быть)
Наконец то дошло ... Может сейчас займутся делом или настоящей работой ...
Ну это вы губу закатали :)
я вообще даже не знал , что у Ростелеком есть собственные салоны связи
Это уже нормальная практика всё переводить в онлайн
А они были? И связь мобильную предоставляли? Открытий сколько чудных доя меня 😂😂😂
Ни разу не видел, а где эти салоны располагались?
Да и сам закрылся бы уже наконец.
Ты будешь визжать как сучка когда будешь искать единственный офис ростелекома в своем городе чтобы отключить радиоточку, и упаси бог владелец этого аппарата еще жив