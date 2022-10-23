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Маша Цепелева

Олег Тиньков рассказал о первой встрече с донором, благодаря которой ему сделали пересадку костного мозга Статьи редакции

«Было очень эмоционально, это вероятно так круто сохранить чью-то жизнь».

2252 просмотров
  • Олег Тиньков в Instagram* опубликовал видео встречи с донором Сандрой во Франкфруте. Она стала донором костного мозга для его операции в 2020 году. Впервые они поговорили по телефону спустя два года — в сентябре 2022-го, тогда же они договорились встретиться.
Видео Олега Тинькова

Посидели, выпили и поговорили. Немцы все-таки молодцы… усвоили все исторические уроки, и теперь пожалуй самые человечные в Европе… Нам ещё предстоит каяться за наши грехи. Сегодня у меня как раз три года с момента диагноза, и когда я впервые услышал это гадкое и страшное слово лейкемия.

Олег Тиньков
  • В марте 2020 года Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июне — о пройденных курсах химиотерапии и решении сделать пересадку костного мозга.
  • В июле того же года предприниматель рассказал о перенесённой операции, она прошла успешно. В декабре по результатам молекулярного анализа у Тинькова подтвердилась полная ремиссия. В 2022 году началось осложнение — реакция «трансплантат против хозяина», которая влияет на глаза.
Истории
«Первые два месяца вообще только плакал»: главное из фильма «Русфонда» о болезни Олега Тинькова Статьи редакции

Предприниматель рассказал о страхе смерти, стоимости лечения и планах по развитию донорства в России.

*Instagram принадлежит Meta, внесённой в реестр террористов и экстремистов в России

#новость #олегтиньков

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 Silverjohn

Проняло. Здоровья, Олег.

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ghost 78

вот это вот "Нам ещё предстоит каяться за наши грехи" опять про коллективную ответственность за СВО. Интересно а жители США за те многие "военные операции" ,которые проводила их страна тоже должны каяться ? или это другое?

P.S. в любом случае Олегу здоровья. болезнь никуда не делась и это видно по его поведению.

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Дантист

Что за дурная привычка всегда оборачиваться на США. Если США где-то допустили ошибку, то это не значит, что ее можно с чистой совестью повторять.

Нельзя оправдывать свои преступления чужими

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Urmat Chokoev

Да не переживай, никто каяться не будет, тут даже люди для себя признаться не могут, все еще веря в благородные цели этой войны. Вон многие не хотят признавать тот факт, что СССР занимался оккупацией и геноцидом целых народов, а тут какая-то война.

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Д Хб

Для вас геноцид менее значителен, чем война?
И что за многие? Какую оккупацию эти многие отрицают?

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Качественный самолет

В ципсошной ветке пытаетесь спорить?

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Данила Мостовой

на счет американцев не знаю, но немцы точно каялись, и ничего зазорного в этом не видели

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Д Хб

Каялись, потому что поддерживали. Зачем каяться за то, в чем не виноват, что не поддерживал, а в чём мог, боролся? Олегу есть за что каяться. Я про народ.

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Urmat Chokoev

не все немцы это поддерживали, там такие же жертвы диктатора были, а несогласных буквально расстреливали

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Д Хб

Не поддерживающие немцы должны каяться по вашему мнению?

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Urmat Chokoev

я не говорю про должны и не должны, я говорю, что немцы вполне себе сполна извинились за действия, которые сами лично они возможно и не совершали. И почему то зазорным они это не считали.

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Д Хб

И как использовать этот исторический факт? Я вот против деда топил 20 лет. Но ничерта этим не сделал. Я не буду каяться за войну. Но я дико о ней сожалею. Для меня не зазорно извиняться или признавать ошибку. Я не понимаю смысла извиняться за то, в чём не виноват. Это чушь.

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Urmat Chokoev

я не говорю что все поголовно обязаны каяться, я говорю что в этом нету ничего зазорного, а пример немцев в качестве подтверждения к этому.

Кто то чувствует свою косвенную причастность и хочет извиниться хотя бы ради себя, кто то не хочет. Это будет выбором каждого.

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Denis Bystruev
Зачем каяться за то, в чем не виноват

Каяться надо не для других — для себя.

Многие дети и внуки фашистов каялись, которые даже не родились в то время.

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Невкусно и грустно
На проекте с 19 окт 2022

FEELSGOODMEME

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Andrey Gordeev

Снималось для пиара.

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Яков

Для пиара чего? Человеческой благодарности?)

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Оптимальный меч

Пиар жизни. Жизнь - хорошо, смерть - плохо. По возможности избегайте смерти.

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Ruslan Musin

Хорошая идея. Постараюсь

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Оптимальный меч

Рекомендую! Я доволен!

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Un Garçon

Чем плох пиар? 😂 Сразу видно человека воспитанного в советском союзе или советскими людьми: нужно сидеть тихо и незаметно))

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Urmat Chokoev

и че?

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Дмитрий

А что пиарится?

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Свежерег Июньский

Кредитку то втюхал или впустую сходил?

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Дмитрий

А какое отношение он имеет к кредиткам?

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Болотов Александр

Это шутка отсылает к тем временам когда тинькоф выдавал всем кредитки, даже бомжам, отправлял кредитки почтой россии с пин кодом внутри и т.д.
Весь банк постоен был изначально только на выдаче кредиток. Многие получившие не понимали как кредитки работает уходили в минус и горевали (незначение закона и т.д. но тут о мнении людей а не об их вине).

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Дмитрий

Про историю я знаю. Я про данный момент. Сейчас он не имеет отношения к банку. Непродуманно.

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Болотов Александр

Если ты 10 лет назад выебал козу на красной площади тебя будут помнить за этот случай даже когда ты переболев болезнью стал жертвовать деньги на борьбу с этой болезнью.
А шутку очень прикольная если примерно представляете как современные менеджеры тинькова или банковская сфере. Типа выезд не значит что клиент обязательно получит кредитку, ты получишь процент только с положительного решения. И шутка обыгрывает этот момент мол не впустую ли съедил тинькоф, впарил ли кредитку.
Или Вы так сильно теперь любите тинькофа что не готовы слышать шутки и критику в его сторону?
Он прям классический пример богача заболевшего болезнью и начавшего финансировать борьбу с ней. Таких прям каждый второй заболевший богач.

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Джон уик

Че тут не писали, я рад за человека. Учитывая, что даже с деньгами шанс выжить был небольшой.

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николай

Если дядя Вася сварщик из Свердловска заболеет ему тоже пересадят?

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Д Хб

Если Свердловск станет немецкий (

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Любой магнит

Надеюсь, это было от души. Потому что тяжело поверить, что Олег хотя бы когда-то бывает искренним.

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Юрий Раткин

что бы там не было, я все равно сочувствую

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Dmitry Kapustin

Это очень трогательно, и по человеческий, здоровья Олегу!

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Thom322

Болезни все равно сколько у тебя денег, какой ты хороший или красивый. Единственное, что мы можем желать это вкладывать свой капитал в науку и поиск лекарств от болезней.

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Analtoy Wasserschlang

Только недавно вспоминал Тинька на фоне отсутствия новостей о нем, жив ли вообще.

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X5G814

Олежек, конечно, тот ещё прохиндей, но желаю ему поправиться-таки.

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Сильный томагавк_два

несмотря на то что он эту болезнь "заслужил"
мне его жаль, как представителя нашей страны.
в Сибири почти не бывает случайных/обычных людей
из родившихся здесь. это либо гены сбежавших в свое время после событий 1917, каторжане которые отбывали ссылку или гражданская мобилизация во время великой отечественной.
по реакции видимо это гены = Бежать (иначе убьют)
с таким трудом созданный итоговый актив просрать пойдя по поводу эмоций...
Это урок. Берет дорого. Объясняет доходчиво.
понятно что там он не приживется. умрет несчастным.
или активным диссидентом. но скорее всего будет просто пешкой в чьих то руках.

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Chr Chr

Ольежа взял на себя бремя каяться за все наши грехи?
Трогательный пяр .

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Analtoy Wasserschlang

И немку зачем-то стал грузить про Вторую мировую.

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