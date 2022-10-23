Посидели, выпили и поговорили. Немцы все-таки молодцы… усвоили все исторические уроки, и теперь пожалуй самые человечные в Европе… Нам ещё предстоит каяться за наши грехи. Сегодня у меня как раз три года с момента диагноза, и когда я впервые услышал это гадкое и страшное слово лейкемия.