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Минцифры: нужно разработать программу «обратной релокации» для уехавших из России сотрудников Статьи редакции

Ведомство выступает против «драконовских мер» в отношении ИТ-специалистов, заявил глава министерства Максут Шадаев.

Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть. Возможно, например, для сисадминов с доступом к ключевым системам, компании должны сами принимать решения с точки зрения безопасности [могут ли они работать из-за рубежа]. Мы отдельно не просим принимать никаких мер в отношении тех сотрудников, которые уехали и продолжают работать.

Максут Шадаев
  • Он добавил, что задача ведомства — разработать программу обратной релокации и «на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать».
  • Кроме того, по словам Шадаева, Минцифры представит позицию по нелицензионному ПО в ноябре. Сейчас в министерстве обсуждаются разные варианты решения проблемы, в том числе с переводом лицензионных отчислений на специальных счёт.
  • В сентябре 2022 года замглавы думской фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко заявил, что нужно ввести уголовную ответственность для россиян, которые «убежали от мобилизации» в другую страну и при пересечении границы подписали документы, осуждающие политику России.
  • Единой оценки количества уехавших россиян с начала «военной операции» нет, данные предоставляют отдельные страны. Например, МВД Грузии сообщало, что на её территории остаются около 112,7 тысяч российских граждан, приехавших за девять месяцев 2022-го. МВД Узбекистана сообщало о 318 тысячах россиян.

#новость #минцифры

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129 комментариев
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 Dmitriy Mirovodin

Люди уехали по тому, что опасаются за свою жизнь. Согласно пирамиде Маслоу, безопасность - это основание пирамиды. Все что выше, уже не имеет смысла, если нет "базы".
—--
Самое смешное в том, что многие из уехавших людей достаточно быстро адаптируются. А что-бы переехать обратно, им нужно будет предоставить уже нечто большее, что "просто безопасность".
—--
Второй момент - доверие. Сейчас оно подорвано полностью. Те людей обманывали достаточно много, начиная с 90-х. Многие не застали этого. Сейчас даже те, кто жили в достаточно спокойные 2000-е, почувствовали обман государства на своей шкуре.
Сколько будет стоить восстановить это доверие?

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Eli
Сколько будет стоить восстановить это доверие?

Вот на счёт этого не уверен. У большинства с кем я общался и начинал перечислять пункты по которым Путин соврал в ответ вижу удивленные глаза. То есть люди в большинстве своём не помнят какю лапшу им по новостям/прессконференциям полгода назад на уши вешали.

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9 комментариев
Valentin Budaev
Самое смешное в том, что многие из уехавших людей достаточно быстро адаптируются.

Многие нет. Когда человек на панике, не понимая ситуации, уезжает в страну с незнакомым языком и культурой - там не особо будет шустрая адаптация.

Люди уехали по тому, что опасаются за свою жизнь.

Тут все очевидно - пройдет волна медийной истерии и перестанут опасаться. Не так давно же был пример с ковидом.

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4 комментария
Иван

Опять запутался. То у них "крысы бегут с корабля" и "уехали коучеры и йоги" то "ждем возвращения специалистов". В любом случае, это просто слова, пустые, создать условия для,например, моего возвращение это вот вообще не в силах минцифр.

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Oleg K

Чтобы не путататься, допустите гипотезу, что россия это не один человек или одно ведомство или один чиновник, а много и очень разных

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6 комментариев
Семен Дудник

Делают всё, чтобы люди уезжали, как можно быстрее, а потом грезят тем, что кто-то будет торопиться вернуться. Держите в курсе

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Игорь Горбунов

и еще при этом говорят о нехватке специалистов

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Merimok

Пока минцифры готовит какие-то условия для тех кто вернулся, Минобороны для этих же людей готовит саперные лопатки, штык-ножи, портянки, и прочие приспособления.

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Константин

Тут новости прошли, что еще офисные помещения выдавать будут на 5 лет для специалистов

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2 комментария
MT Advanced

Что-то мне подсказывает, что у МО всего вышеперечисленного в полном комплекте не хватит даже на четверть возвращенцев.

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Sergei Timofeyev

Талоны на приобретение за свой счёт.

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Soulis

В смысле? Это же иноагенты, крысы и всякие бесполезные паникёры?

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Eli

Тсс, не пали много ходов очку.

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Eli
Минцифры: нужно разработать программу «обратной релокации» для уехавших из России сотрудников

Первый пункт отправить президента и все его окружение на экскурсию в Нюрнберг надеюсь? Нет? Тогда не сработает, закапывайте программу.

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Советник Альянса
Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России.

Cюда пару имен запишите и будет всем счастье

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Julius Koivu

Не смогут: РКН заблокировали "Тетрадь Смерти"

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3 комментария
Вадим Д.

Расхерачить всё –> посмотреть на результат –> хорохориться "сами_всё_сумеем" –> начать осознавать –> "создавать условия"?
Эх, Максут, мероприятия Минцифры на фоне всеобщего 3,14здеца вообще не "пляшут".
Минцифры не сумеет создать комфортных условий для работы, это задача уровня не одного министерства.

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Isla Bonita

Ну хоть так...

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19 комментариев
Eli
Единой оценки количества уехавших россиян с начала «военной операции» нет

Оценка есть - город миллионник набитый высококвалифицированными спецами. По Воронежу ебанули в очередной раз геостратеги, короче.

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Александр

Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. - закончить войну и сменить президента - не рассматривается, так?

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Isla Bonita

а зачем ты уехал? почему не закончил и не сменил?

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5 комментариев
Roma Brann

Автозак со всеми удобствами будут сразу к аэропорту подгонять?

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Денис Обрезков

Давайте разработаем:
- отстранение от должностей и судебное преследование всех причастных к развязыванию войны;
- устранение органов цензуры;
- перераспределение власти от президента к парламенту, в котором одна партия не может занимать больше 49% мест.
- прекращение "спецоперации" против братского народа;
- переформирование бюджета в социальную сторону (сокращение расходов на военную область и силовиков, увеличение на образование, медицину и науку);
- возвращение муниципальных органов власти и делегирование им бОльших полномочий;
- делегирование бОльших полономочий и ресурсов вниз во всех областях (Москва не должна получать так много налогов, не должна решать, что делать губернаторам на местах; Минобрнауки не должен согласовывать ректоров в ВУЗах и т.д.);
- начало реформы судебной системы.

Уже после этого даже под санкциями вернутся очень многие.

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Pavel Voronkov

Кроме популизма по делу есть чего?

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5 комментариев
Alexey Kolesnikov

Вот о чем я и говорил ))

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Антон Большаков

Как будто прочитал вырезку из научной фантастики ))

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JewelRunner

Если честно, лично для меня даже всего этого будет мало для возвращения под санкции.

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Миша Магадан
не должна решать, что делать губернаторам на местах

т.е. вы хотите, чтобы губернатор Хабаровского края сам решал, какую купюру в холодильник положить?

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1 комментарий
Victor Pomortseff
Уже после этого даже под санкциями вернутся очень многие.

Нет. Потому что большинство уехало именно из-за санкций. До того, как появился повод "опасаться за свою жизнь".

Если говорить о преследовании всех, кто причастен, то давайте включим туда и тех, кто делает на этом деньги, занимаясь поставками оружия в зону конфликта. Все они также причастны.

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Chris Mei
нужно разработать программу «обратной релокации» для уехавших из России сотрудников
Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть.

Минцифры уже арестовали за дискредитацию вс рф?

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Denis Bystruev

Просто хотят поучаствовать в освоении денег. В 2006–2018 такая программа уже была.

«в 2007—2008 гг предполагалось принять 65,2 тыс. человек, из них 20,1 тыс. участников государственной программы, однако фактически переселились в Россию 8,8 тыс. человек, или 13,5 % планируемой численности на эти годы».

Отсюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/Программа_возвращения_соотечественников_в_Россию

Программа возвращения соотечественников в Россию
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию…
ru.wikipedia.org
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Sergei Timofeyev

Там уже "шарашки" хотят возродить

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Вадим Д.

А как же счётчик симок на границе? Цельный премьер чуть не полгода назад говорил, что вернулось чуть ли не больше, чем уехало айтишников.

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Ivan Boldyrev
Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России.

Лучше попробуйте угрозы, шантаж и насилие.

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Инженер-душнила

ага, практика заложников например.

или ты приедешь прогромизд проклятый или мы твоего одноклассника на бутылку

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3 комментария
Ferry Kusuanto

Условия для возвращения в старну изгой? С военной диктатурой? С войной и всеобщей мобилизацией? С вороватыми чинушами? С сумасшедшими элитами с балаболом президентом? С алигархатом? С туалетной конституцией? С мертвым инвестиционным климатом? С устаревшими производствами? С храмами, куполами и попами? С жестоким налогооблажением? С низким уровнем жизни в регионах? С бездорожьем? С победобесием и империализмом? С шовинизмом? С предвзятыми судами? С цензурой? С миллионами нахлебников силовиков? С экономикой бензоколонки? С токсичной внешней политикой? С Соловьевыми, Скобеевыми и другими пропагандистами? С низкоуровневым образованием? С низкокачественной медициной? Со злорадствующим народом? С низкими зарплатами? С произволом силовиков и законотворцев? ...

Разработайте программу, выделите на это средства, как реализуете, напишите, я подумаю, а пока... Пока-пока.

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Слегка Придурковатый

Максут, ты дурак? Не отвечай.

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Sergei Timofeyev

Он имитирует деятельность в этом направлении. Он прекрасно понимает, что вряд ли кто так вернётся.

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Юрий Власов

1. "Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России".
2. "замглавы думской фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко заявил, что нужно ввести уголовную ответственность для россиян".

Полная, полная созидательная импотенция. Не в состоянии ничего создать, только разрушать и уничтожать. Если сделать - то только ещё один Гулаг.

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Sergey Redmi

Прекратите войну, поменяйте преступное руководство в стране, реформируйте, люстрируйте судебную систему и займитесь внутренними проблемами, тогда люди и вернутся

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Острый паук например

А почему бы...не прописать более внятно кого НЕ будут мобилизовывать?
Вот допустим условные примеры:
- сисадмин или там разработчик, работает в ИТ-конторе(аккредитованной), старше 35 лет, ВУС 999/998, не служил, категория В, при этом трудоустроен через ИП или в штат.
Судя по заявлениям властей - брать не должны. Вместе с тем - я вот лично знаю несколько таких людей кто решил что могут и загрести, потому что по телевизору то заявили что таких не берут а реально таки есть примеры когда берут.

Где приказ минобороны что нет, таких НЕ будем мобилизовывать, если они сами не захотят(нет ну а вдруг), а если какой то военком решил иначе - то по ошибке обращатся туда то - решим очень быстро?
Да наверно и не только для ИТ такое стоит.
Потому что таким вот специалистам может оказаться проще наблюдать за развитием ситуации из Казахстана того же, даже если работодатель будет против - найти работу они смогут.

Это ж не политические требования вроде https://vc.ru/offline/530369-mincifry-nuzhno-razrabotat-programmu-obratnoy-relokacii-dlya-uehavshih-iz-rossii-sotrudnikov?comment=5098818&from=copylink&type=quick
Неужели так сложно то что и так заявляется публично - оформить на бумаге чтобы успокоить людей? Или на бумаге это как раз нельзя оформить потому что у нас некоторые личности во власти - хозяева своему слову?

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Sergey Redmi

ты думаешь, что в России соблюдаются законы, указы и какие-то поручения? Ты слишком наивен для своего возраста

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JewelRunner

А что это даст? Вот была бумага, что Россия гарантирует территориальную целостность и суверенитет Украины? На что-то повлияла эта бумага?

Или может бумага с буквами УК и 353 статьей в ней повлияла на что-то?

Текущая система уже практически полностью утратила свою государственность и вопрос её кончины это всего лишь вопрос времени.

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Robastik: веб-парсер Excel
почему бы...не прописать более внятно

В этой стране так не работает.
Даже если кажется, что все предельно внятно - это только кажется.

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Dmitry Kuzmitsky

Кому нужны эти отсрочки? Люди будут возвращаться (если будут) не потому, что им отсрочка от мобилизации - а потому, что в принципе нет никакой мобилизации. А пока она есть - хрен кто назад поедет из тех, кто свалил.

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Giraffe

У них такой бардак, что они тупо не могут отделять тех кто освобожден от всей массы. И Минобороны по каким-то причинам плевать на эти все обещания по броням

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Дед Велосипед

Мы все знаем название этой «программы»…

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Андрей Рядькин

Люстрации?

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1 комментарий
Дарья Смолякова

Возвращайтесь домой. Вас ждут.

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Dark Soul

И тут подъезжает Пригожин с шарашками для освобожденных.
Ждем надписи на фасаде: «Труд освобождает!»

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Проходивший мимо

Минцифры может смело идти нахуй. Я уехал с концами, в путлерскую Россию даже на похороны родителей не приеду.

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Дмитрий Зима

Когда уже минцифры поймет, что для развития ИТ о этом самом ИТ государство должно забыть и не мешать ему и даже по максимуму не попадаться на глаза

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Сезонный Ковид
на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать
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Бегите, глупцы!

-

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Eli
Он добавил, что задача ведомства — разработать программу обратной релокации и «на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать».

Пока не убьют.

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Сезонный Ковид

Отлично! И сразу же обратно релоцированным вручат повестки.

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da Loonie
обсуждаются разные варианты решения проблемы, в том числе с переводом лицензионных отчислений на специальных счёт.

чиго ащще? я может недопонимаю чего, но типа такой особый внутренний счёт для оплаты пиратства? типа, пирать, но нам всё-равно плати?

типа, ага, такой ну очень специальный счёт, который будут всем правительством дружно и аккуратно беречь, а потом добросовестно рассылать выплаты всяким Adobe'ам за лицензии на их Фотошопы. ага.

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Egor Chusov

Это барин Михалков усами шевелит со своим налогом 1% на серверные SSD диски. "Потому что на них могут спиратить мои шедевры и просматривать в личных целях!"

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Qwerty54321

Депутаты Госдумы внесут в нижнюю палату законопроект с поправками в Уголовный кодекс (УК) РФ, который будет содержать наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. За отказ от мобилизации планируют штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Также наказанием могут стать принудительные работы сроком до пяти лет, а самой суровой мерой будет лишение свободы на пять лет.

Присылаем повестку уехавшим в Казахстан - Неявка - Суд - 5 лет без права на УДО - Экстрадиция - В трудовой лагерь на пошив спальников для мобилизированных

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Сезонный Ковид
В трудовой лагерь на пошив спальников для мобилизированных

схера ли спальников?

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Проходивший мимо

Вывод - из Армении нужно уезжать как можно быстрее.

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Giraffe

Минцифры пытается продолжать быть адекватными в этом всем кромешном Z аду.
Только этими их идеями можно подтереться в текущих условиях. Какие бы спасительные и адекватные идеи они не предлагали, победит повестка запугивания и террора. Террориста сначала нужно убрать от власти.

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MT Advanced

Так, я не понял, а почему в комментах до сих пор нет мема с пингвином?

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Аня Деревянко

Потому что Максут ещё программу не придумал

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Светлана Завацкая

Наверное вышел из тренда. Тут и без зоопарка весело.

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Kiss MySnikers

Все оч просто: заграны не обновляйте и мы вернемся)

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Sergey Redmi

нет, не вернёмся. Получим другое гражданство

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Проходивший мимо

Лучше повеситься, чем обратно, лично для себя решил. Никогда не возвращаюсь туда, откуда уехал, тем более теперь.

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Игорь Джафаров

ахахахах,умора,кому она нужна

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Alexey Kolesnikov

Реальная программа "обратной релокации" неизбежно будет политическим манифестом, а поэтому не будет вовсе.

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Sergey Furtaev

Я вам просто напомню, что за поц этот Максут.
Первое же его предложение на посту министра, ещё листочек с указом о назначении тёплый и чернила не высохли.
Оппа, и такой прогиб с проглотом перед соответствующими органами ))
https://www.kommersant.ru/doc/4234736

Министр связи предложил открыть силовикам доступ…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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