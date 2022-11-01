Минцифры: нужно разработать программу «обратной релокации» для уехавших из России сотрудников

Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть. Возможно, например, для сисадминов с доступом к ключевым системам, компании должны сами принимать решения с точки зрения безопасности [могут ли они работать из-за рубежа]. Мы отдельно не просим принимать никаких мер в отношении тех сотрудников, которые уехали и продолжают работать.