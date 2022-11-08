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Полина Лааксо

Американская сеть кинотеатров AMC начнёт сдавать залы в аренду для Zoom-звонков Статьи редакции

Можно будет заказать во время конференции попкорн, а потом посмотреть кино.

Источник: USA Today
  • Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC объявила о партнёрстве с сервисом видеоконференций Zoom. Жители США смогут проводить звонки в Zoom прямо в кинозалах компании.
  • Клиенты будут бронировать в онлайне сразу несколько залов в разных городах — на одну и ту же дату, но не более чем на три часа. За отдельную плату они также смогут организовать просмотр фильма, заказать к креслу закуски и напитки и нанять личного менеджера на время звонка. Всё техническое оборудование установят и настроят AMC и Zoom.
  • Пока такую возможность обещают предоставить в 17 крупных городах США уже в 2023 году. Вместимость залов зависит от кинотеатра — в среднем это 75-150 кресел, сообщили в компании.
  • Посещая конференции в таком формате, сотрудники смогут ближе познакомиться с коллегами, с которыми обычно взаимодействуют удалённо, считает AMC. Для самой сети тем временем это партнёрство — ещё один способ монетизировать пустующие в будние дни кинозалы.
  • В январе 2021 года AMC привлекла $917 млн в виде займа и инвестиций, чтобы не стать банкротом. К финансовым потерям тогда компанию привели пандемия Covid-19 и решение Warner Bros выпускать все фильмы 2021-го в HBO Max одновременно с традиционным прокатом.
  • Тогда же компанию попытались поддержать инвесторы с Reddit: сперва они подняли стоимость её акций на бирже с $4,81 до $20,36 за штуку, а в мае — до $33, а к августу и до $39. В знак благодарности AMC предложила держателям акций бесплатный попкорн, приглашения на спецпоказы и скидки на билеты. Позже начала принимать биткоины в качестве оплаты, как обещала в августе.

#новость #amc

763 просмотров
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15 комментариев
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 Andre Macareno

Участник конференции из кинотеатра, фото в цвете

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Вася Пражкин

суровые будни разработчика Тинька )

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Юрий Долгоруков

бредовей новости сегодня еще не читал

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Полина Лааксо
Автор

честно говоря, так радостно, что в вашей вселенной нет новостей бредовее. надеюсь, скоро мы все к этому придем и тоже будем недоумевать с заметок про омереканские придумки, а то что-то вместо этого уже 258 дней наблюдаем за конкурсом «у кого бредовее»

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Вася Пражкин

Полина, может это первая его новость за сегодня.

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Вадим Д.

Тогда его ждёт немало сюрпризов.

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Вадим Д.

Офигеть! Конференции почти с блек-джеком и шлюхами. Наверное, после кино ещё и сауна с караоке.

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Amanda

можно и мне хоть раз на такую конференцию попасть, у нас постоянно говорят о каких-то дедлайнах, мне не особо нравится

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Тельман

Ждем похожей реализации от Каро и ФормулыКино 💩

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Freezer

А чего, Мосфильм на них санкции наложил и им показать нечего?))

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Ivan Boldyrev

Вот и приходится выкручиваться.

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Кто-то такой

Даёшь конфу в IMAX 3D!

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Ivan Cato
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ilia

Придуманные "чтобы не ехать" звонки теперь будут "надо ехать", а "знакомство с коллегами" же такое знакомство - в темном зале...

До трансляций спортивных событий хотя бы пока не додумались как у нас?

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Александр Фокин

места для поцелуев есть ? D

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