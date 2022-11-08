Американская сеть кинотеатров AMC начнёт сдавать залы в аренду для Zoom-звонков Статьи редакции
Можно будет заказать во время конференции попкорн, а потом посмотреть кино.
- Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC объявила о партнёрстве с сервисом видеоконференций Zoom. Жители США смогут проводить звонки в Zoom прямо в кинозалах компании.
- Клиенты будут бронировать в онлайне сразу несколько залов в разных городах — на одну и ту же дату, но не более чем на три часа. За отдельную плату они также смогут организовать просмотр фильма, заказать к креслу закуски и напитки и нанять личного менеджера на время звонка. Всё техническое оборудование установят и настроят AMC и Zoom.
- Пока такую возможность обещают предоставить в 17 крупных городах США уже в 2023 году. Вместимость залов зависит от кинотеатра — в среднем это 75-150 кресел, сообщили в компании.
- Посещая конференции в таком формате, сотрудники смогут ближе познакомиться с коллегами, с которыми обычно взаимодействуют удалённо, считает AMC. Для самой сети тем временем это партнёрство — ещё один способ монетизировать пустующие в будние дни кинозалы.
- В январе 2021 года AMC привлекла $917 млн в виде займа и инвестиций, чтобы не стать банкротом. К финансовым потерям тогда компанию привели пандемия Covid-19 и решение Warner Bros выпускать все фильмы 2021-го в HBO Max одновременно с традиционным прокатом.
- Тогда же компанию попытались поддержать инвесторы с Reddit: сперва они подняли стоимость её акций на бирже с $4,81 до $20,36 за штуку, а в мае — до $33, а к августу и до $39. В знак благодарности AMC предложила держателям акций бесплатный попкорн, приглашения на спецпоказы и скидки на билеты. Позже начала принимать биткоины в качестве оплаты, как обещала в августе.
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Участник конференции из кинотеатра, фото в цвете
суровые будни разработчика Тинька )
бредовей новости сегодня еще не читал
честно говоря, так радостно, что в вашей вселенной нет новостей бредовее. надеюсь, скоро мы все к этому придем и тоже будем недоумевать с заметок про омереканские придумки, а то что-то вместо этого уже 258 дней наблюдаем за конкурсом «у кого бредовее»
Полина, может это первая его новость за сегодня.
Тогда его ждёт немало сюрпризов.
Офигеть! Конференции почти с блек-джеком и шлюхами. Наверное, после кино ещё и сауна с караоке.
можно и мне хоть раз на такую конференцию попасть, у нас постоянно говорят о каких-то дедлайнах, мне не особо нравится
Ждем похожей реализации от Каро и ФормулыКино 💩
А чего, Мосфильм на них санкции наложил и им показать нечего?))
Вот и приходится выкручиваться.
Даёшь конфу в IMAX 3D!
Придуманные "чтобы не ехать" звонки теперь будут "надо ехать", а "знакомство с коллегами" же такое знакомство - в темном зале...
До трансляций спортивных событий хотя бы пока не додумались как у нас?
места для поцелуев есть ? D