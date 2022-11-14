Fix Price, «Додо пицца», Helix: Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз в России за 2022 год Статьи редакции
Самой популярной стала франшиза Ozon — у компании больше всего новых точек, самой невостребованной — «2ГИС».
Forbes составил рейтинг из 30 самых выгодных франшиз в России за 2022 год. Компании разделили на три группы по размеру инвестиций в открытие точки: минимальные — до 1 млн рублей, максимальные — от 5 млн рублей.
Журналисты подготовили список на основе данных сайтов по франчайзингу, мнений экспертов и базы Forbes. Данные по числу точек и выручке предоставили участники.
Для выставления баллов учитывалась средняя годовая выручка одной точки, ROI (коэффициент доходности или убыточности бизнеса), срок окупаемости, рентабельность и прирост точек за девять месяцев 2022 года. За этот период франчайзи участников рейтинга открыли более 5000 точек, а их общее их количество достигло 29 тысяч.
Инвестиции до 1 млн
- На первом месте школа программирования KIBERone из Екатеринбурга. Инвестиции в открытие точки — 400 тысяч рублей. Годовая выручка точки — 7,8 млн рублей. Годовая прибыль почти в два раза выше, чем у ближайшей компании в списке, — 4,6 млн рублей. Срок окупаемости — 2,5 месяца.
- На втором — петербургская сеть кафе-мороженых Gelateria Plombir. Инвестиции в открытие точки — 900 тысяч рублей. Годовая выручка — 4,2 млн рублей. Годовая прибыль — 2,8 млн рублей. Срок окупаемости — 3 месяца.
- На третьем — Ozon. Инвестиции в открытие точки — 200 тысяч рублей. Годовая выручка — 1,3 млн рублей. Годовая прибыль — 400 тысяч рублей. Срок окупаемости — 6 месяцев.
Также в десятку попали футбольная школа выпускника Гарварда Евгения Кудрявцева «Чемпионика» и агентство недвижимости «Этажи».
Инвестиции 1-5 млн рублей
- На первом месте сеть лабораторий Helix. Инвестиции в открытие точки — 2 млн рублей. Годовая выручка — 28,8 млн рублей. Годовая прибыль — 9 млн рублей. Срок окупаемости — 16 месяцев.
- На втором — сеть лабораторий «Гемотест». Инвестиции в открытие точки — 2,9 млн рублей. Годовая выручка — 30 млн рублей. Годовая прибыль — 5 млн рублей. Срок окупаемости — 12 месяцев.
- На третьем — магазины автомобильных товаров «Автомоё». Инвестиции в открытие точки — 4 млн рублей. Годовая выручка — 27,4 млн рублей. Годовая прибыль — 9,6 млн рублей. Срок окупаемости — 21 месяц.
В десятку попали также сети лабораторий CMD и «Инвитро», сеть «Суши-Маркет» и кафе с шавермой «Лаваш».
Инвестиции от 5 млн рублей
- На первом месте — cеть магазинов фиксированных цен Fix Price. Инвестиции в открытие точки — 5,8 млн рублей. Годовая выручка — 70 млн рублей. Годовая прибыль — 19,3 млн рублей. Срок окупаемости — 12 месяцев.
- На втором месте — «Додо пицца». Инвестиции в открытие точки — 22 млн рублей. Годовая выручка — 55,5 млн рублей. Годовая прибыль — 4,4 млн рублей. Срок окупаемости — 37 месяцев.
- На третьем — сеть автосервисов Fit Service. Инвестиции в открытие точки — 6,3 млн рублей. Годовая выручка — 29,3 млн рублей. Годовая прибыль — 7 млн рублей. Срок окупаемости — 19 месяцев.
В десятку также вошли кафе Papa John’s, Cofix, «IL Патио», «2ГИС» и сеть маникюрных салонов «Пальчики». Самые большие вложения в открытие первой точки в категории у «IL Патио» — 27,5 млн рублей.
При этом самая популярная франшиза — Ozon, за январь-сентябрь 2022 года по его вывеской открылось 2650 ПВЗ. На втором месте сеть продуктовых магазинов «Авокадо» — 1230 новых магазинов. Самая невостребованная франшиза у «2ГИС» — ни одного нового партнёрского бизнеса.
Как удивительно... в списке нет франшиз Аяза и прочих инфоцыган )
А они ещё живы разве?
Да, Аяз внушает за бабки уверенность в лошков что платят ему где он выступает в залах.
Они всё делают сами.
Фейк. У нас в эту ДоДо никто не ходит
У вас это где, из подъезда? Или целым регионом игнорите?
Всем коллективом Papa Johns игнорят До-До.
Отрядом)
Додо отлично делают
Ну не скажи, у нас додо пицца норм. Вкусная, но очень дорогая пицца.
Почему фикс прайс самая выгодная франшиза, а акции на бирже в жопе 😒
А ещё как интересно, что топ до 1,5кк занимают лаборатории.
Так то не лаборатории, это пункты сбора.
Франшиза понятно что только пункт сбора. Я в целом, что лаборатории весь топ забрали. Но почему то кажется, что связано это только с тем, что в данной нише не было ранее конкуренции и была сверхприбыль, особенно после кавида. Сейчас идёт постковидный/период отчетности и франшиза выглядит привлекательно по цифрам, но вот не более пвз. С такими вложениями выгоднее пвз вб или озона тогда открыть (дешевле и более перспективно).
Может врачи в больницах направляют пациентов на анализы к друзьям(женам/мужьям)
Зашел на сайт kiberone.
Чья физиономия на главной? Илона Маска... А почему не например, Рогозина?
Извинись
Так его же скинули с батута
Удивлён и одновременно рад отсутствию франшизы Wildberries а этих списках.
ожидал увидеть "вкусно и точка"
А я не ожидал, но увидел на улице, на месте макдака.
То, как Озон привлекает чужое бабло на своё развитие, поистине восхищает.
Ну так а что, ниша в тренде, один из лидеров рынка. Выручка растёт с каждым кварталом - обычно каждый мечтает к таким компаниям присосаться.
Кто-то может объяснить соответствие инвестиций/прибыли/срока окупаемости?
Так 2ГИС покрыл уже всю РФ. По такой же логике: Пепси, сейчас - невостребованная газировка, потому что ее никто не покупает, а не потому, что ее нет на полках в магазинах)
А кто-нибудь в курсе чем закончилась история из Ярославля когда франчайзи Доды утверждал, что у него сначала пытались точки отжать, а потом начали проверять с пристрастием, а позже фактически закрыли отозвав право работать? Причём, я видел отзывы, что это не единственный человек попавший под такую практику.
Как бы, довольно странно, когда есть такие обвинения, а продолжения нет никакого. Но Форбс это не смутило вообще никак.
Хотя, это ж Форбс. Ещё и не такое бывает....
Только дилетант может всерьез смотреть на эти рейтинги франшиз для покупки бизнеса. В топе те, кто больше всего заплатит за этот рейтинг.
Любая франшиза это ДНО.