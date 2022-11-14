Самой популярной стала франшиза Ozon — у компании больше всего новых точек, самой невостребованной — «2ГИС».

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Forbes составил рейтинг из 30 самых выгодных франшиз в России за 2022 год. Компании разделили на три группы по размеру инвестиций в открытие точки: минимальные — до 1 млн рублей, максимальные — от 5 млн рублей.

Журналисты подготовили список на основе данных сайтов по франчайзингу, мнений экспертов и базы Forbes. Данные по числу точек и выручке предоставили участники.

Для выставления баллов учитывалась средняя годовая выручка одной точки, ROI (коэффициент доходности или убыточности бизнеса), срок окупаемости, рентабельность и прирост точек за девять месяцев 2022 года. За этот период франчайзи участников рейтинга открыли более 5000 точек, а их общее их количество достигло 29 тысяч.

Инвестиции до 1 млн

На первом месте школа программирования KIBERone из Екатеринбурга. Инвестиции в открытие точки — 400 тысяч рублей. Годовая выручка точки — 7,8 млн рублей. Годовая прибыль почти в два раза выше, чем у ближайшей компании в списке, — 4,6 млн рублей. Срок окупаемости — 2,5 месяца.

На втором — петербургская сеть кафе-мороженых Gelateria Plombir. Инвестиции в открытие точки — 900 тысяч рублей. Годовая выручка — 4,2 млн рублей. Годовая прибыль — 2,8 млн рублей. Срок окупаемости — 3 месяца.

На третьем — Ozon. Инвестиции в открытие точки — 200 тысяч рублей. Годовая выручка — 1,3 млн рублей. Годовая прибыль — 400 тысяч рублей. Срок окупаемости — 6 месяцев.

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Также в десятку попали футбольная школа выпускника Гарварда Евгения Кудрявцева «Чемпионика» и агентство недвижимости «Этажи».

Первая пятерка категории с инвестициями меньше 1 млн рублей

Инвестиции 1-5 млн рублей

На первом месте сеть лабораторий Helix. Инвестиции в открытие точки — 2 млн рублей. Годовая выручка — 28,8 млн рублей. Годовая прибыль — 9 млн рублей. Срок окупаемости — 16 месяцев.

На втором — сеть лабораторий «Гемотест». Инвестиции в открытие точки — 2,9 млн рублей. Годовая выручка — 30 млн рублей. Годовая прибыль — 5 млн рублей. Срок окупаемости — 12 месяцев.

На третьем — магазины автомобильных товаров «Автомоё». Инвестиции в открытие точки — 4 млн рублей. Годовая выручка — 27,4 млн рублей. Годовая прибыль — 9,6 млн рублей. Срок окупаемости — 21 месяц.

В десятку попали также сети лабораторий CMD и «Инвитро», сеть «Суши-Маркет» и кафе с шавермой «Лаваш».

Первая пятерка категории с инвестициями 1-5 млн рублей

Инвестиции от 5 млн рублей

На первом месте — cеть магазинов фиксированных цен Fix Price. Инвестиции в открытие точки — 5,8 млн рублей. Годовая выручка — 70 млн рублей. Годовая прибыль — 19,3 млн рублей. Срок окупаемости — 12 месяцев.

На втором месте — «Додо пицца». Инвестиции в открытие точки — 22 млн рублей. Годовая выручка — 55,5 млн рублей. Годовая прибыль — 4,4 млн рублей. Срок окупаемости — 37 месяцев.

На третьем — сеть автосервисов Fit Service. Инвестиции в открытие точки — 6,3 млн рублей. Годовая выручка — 29,3 млн рублей. Годовая прибыль — 7 млн рублей. Срок окупаемости — 19 месяцев.

В десятку также вошли кафе Papa John’s, Cofix, «IL Патио», «2ГИС» и сеть маникюрных салонов «Пальчики». Самые большие вложения в открытие первой точки в категории у «IL Патио» — 27,5 млн рублей.

Первая пятерка категории с инвестициями больше 5 млн рублей