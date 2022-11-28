Основатель Forex Club Вячеслав Таран разбился в вертолёте в Монако — Monaco Daily News Статьи редакции
Официально вертолётная компания, отвечавшая за полёт, не комментировала расследование.
- Вертолёт, направлявшийся из Швейцарии, разбился в Монако 25 ноября. О том, что в нём погиб предприниматель из России Вячеслав Таран и пилот сообщило издание Monaco Daily News со ссылкой на близкий к расследованию источник.
- Официально вертолётная компания Monacair отказалась раскрывать детали расследования.
- Вячеслав Таран основал Forex Club в 1997 году, сейчас компания работает под брендом Libertex Group — это онлайн-брокер, который продаёт валюту, криптовалюту и другие активы. Также предприниматель был членом правления компании-разработчика криптокошелька YouHodler в Швейцарии. Таран окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Последние 10 лет жил в Монако.
4259 просмотров
На рынке акций это же нормально? Сейчас упал, потом отскочит
За чем мне солнце Монако
За тем
Создал песочницу по разводу гоев на шекели - предприниматель :D
Может ещё мошенников из Финико будем называть бизнесменами?
Ну не сельским хозяйством же заниматься, что вы
пошёл на таран
Каждый раз какой то предприниматель разбивается на вертолёте или самолёте не пора ли предпринимателям по земле передвигаться.
Живи ярко, умри красиво.
Не уверен насчёт вертолётов, но самолёт безопаснее, чем авто.
Самолетов просто в миллионы раз меньше)
Неправильно. Оценивается не в единицах транспорта, а в количестве смертей к перевезённым пассажирам.
Немного не честно,так можно сказать что лук и стрелы более смертельное оружие чем атомная бомба ведь из них убили больше.
У статистики нет слова честно.
Для вашего примера нужно определить что такое смертельность. И потом как его посчитать (были бы данные еще). После этого можно делать какие то выводы, а не софистикой заниматься.
Нифига. На одну выпущенную стрелу приходится куда меньше 1 смерти, на 1 ядрену боньбу-куда больше.
Да ,выходит так
И в проценте успешно выполненных поездок
Когда сравнивают с авто или жд, то про посадку немного неправильно говорить..=)
Оценивается в количестве километров. А надо оценивать в количестве поездок
Лень искать цифры, может и так. Тогда если быть точным, то в "пассажирокилометрах". В количестве поездок сравнивать не объективно, т.к. на самолёте в булошную не передвигаются.
Три дня прошло уже
Ты ведёшь отсчёт?
Нет.
Разбился в пятницу, а новость только сегодня.
Удивляюсь
Известный только в узких кругах бизнесмен, который к тому же давно уже не жил в РФ. Пока разбирались и опознавали, к тому же выходные были.
Это насколько узкий должен быть круг, чтобы не слышать о форекс?
Форекс - это рынок валюты, зачем знать отдельно взятого персонажа?
Достаточно не обращать внимания на рекламу в маршрутках
Похоже на зачистку узлов логистики Крипты
Ого что творится...
Всегда думал, что Форекс Клуб - кухня. А тут оказалось что полуприличные ребята
Ну кто-то же должен делать так, чтобы работало.
На каждой кухне есть свой повар
Зачем нам эта новость?
Конечно, не комментарии, а помойка. Человек погиб, взрослые мужики пришли в комментариях насрать и лайк за это получить 😐
Ужас какой, в интернете токсики. Никогда такого не было, никто никогда не потешался над смертями. Что делается, что делается
А что, по вашему мнению, должно быть в комментариях не помойках?
И если уж тут "помойка", то зачем мараться самой?
Forex club это же вроде как азино 777, мусор, который надо было уничтожить ядерным ударом