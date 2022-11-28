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Маша Цепелева

Основатель Forex Club Вячеслав Таран разбился в вертолёте в Монако — Monaco Daily News Статьи редакции

Официально вертолётная компания, отвечавшая за полёт, не комментировала расследование.

  • Вертолёт, направлявшийся из Швейцарии, разбился в Монако 25 ноября. О том, что в нём погиб предприниматель из России Вячеслав Таран и пилот сообщило издание Monaco Daily News со ссылкой на близкий к расследованию источник.
  • Официально вертолётная компания Monacair отказалась раскрывать детали расследования.
  • Вячеслав Таран основал Forex Club в 1997 году, сейчас компания работает под брендом Libertex Group — это онлайн-брокер, который продаёт валюту, криптовалюту и другие активы. Также предприниматель был членом правления компании-разработчика криптокошелька YouHodler в Швейцарии. Таран окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Последние 10 лет жил в Монако.
Вячеслав Таран, фото Finance Magnates

#новость

4259 просмотров
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36 комментариев
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 Lexx Sky

На рынке акций это же нормально? Сейчас упал, потом отскочит

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Андрей

За чем мне солнце Монако

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Andrey Gordeev

За тем

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Webmaster Kwil

Создал песочницу по разводу гоев на шекели - предприниматель :D
Может ещё мошенников из Финико будем называть бизнесменами?

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Алексей Родной

Ну не сельским хозяйством же заниматься, что вы

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Всеобщий Артем

пошёл на таран

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Alex Enokhov

Каждый раз какой то предприниматель разбивается на вертолёте или самолёте не пора ли предпринимателям по земле передвигаться.

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Alexander Klimanskiy

Живи ярко, умри красиво.

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Maxim Lunegov

Не уверен насчёт вертолётов, но самолёт безопаснее, чем авто.

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Серж

Самолетов просто в миллионы раз меньше)

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Maxim Lunegov

Неправильно. Оценивается не в единицах транспорта, а в количестве смертей к перевезённым пассажирам.

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Серж

Немного не честно,так можно сказать что лук и стрелы более смертельное оружие чем атомная бомба ведь из них убили больше.

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ежи

У статистики нет слова честно.
Для вашего примера нужно определить что такое смертельность. И потом как его посчитать (были бы данные еще). После этого можно делать какие то выводы, а не софистикой заниматься.

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Lexx Sky

Нифига. На одну выпущенную стрелу приходится куда меньше 1 смерти, на 1 ядрену боньбу-куда больше.

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Серж

Да ,выходит так

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ежи

И в проценте успешно выполненных поездок

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Maxim Lunegov

Когда сравнивают с авто или жд, то про посадку немного неправильно говорить..=)

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Павел

Оценивается в количестве километров. А надо оценивать в количестве поездок

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Maxim Lunegov

Лень искать цифры, может и так. Тогда если быть точным, то в "пассажирокилометрах". В количестве поездок сравнивать не объективно, т.к. на самолёте в булошную не передвигаются.

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Фундаментальный огонь

Три дня прошло уже

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Вячеслав Науменко

Ты ведёшь отсчёт?

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Фундаментальный огонь

Нет.
Разбился в пятницу, а новость только сегодня.

Удивляюсь

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Леонид Бережной

Известный только в узких кругах бизнесмен, который к тому же давно уже не жил в РФ. Пока разбирались и опознавали, к тому же выходные были.

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Владимир Рукосуев

Это насколько узкий должен быть круг, чтобы не слышать о форекс?

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Maxim Lunegov

Форекс - это рынок валюты, зачем знать отдельно взятого персонажа?

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Lexx Sky

Достаточно не обращать внимания на рекламу в маршрутках

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Антон Еж

Похоже на зачистку узлов логистики Крипты

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Готовый алмаз

Ого что творится...

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Бегите, глупцы!

Всегда думал, что Форекс Клуб - кухня. А тут оказалось что полуприличные ребята

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Maxim Lunegov

Ну кто-то же должен делать так, чтобы работало.

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Andrei M

На каждой кухне есть свой повар

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житель подмоста

Зачем нам эта новость?

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Ксения Скурат

Конечно, не комментарии, а помойка. Человек погиб, взрослые мужики пришли в комментариях насрать и лайк за это получить 😐

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Lexx Sky

Ужас какой, в интернете токсики. Никогда такого не было, никто никогда не потешался над смертями. Что делается, что делается

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ежи

А что, по вашему мнению, должно быть в комментариях не помойках?
И если уж тут "помойка", то зачем мараться самой?

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Александр Петров

Forex club это же вроде как азино 777, мусор, который надо было уничтожить ядерным ударом

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