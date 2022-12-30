Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским «Яндексом», а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим. Мне по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга «Яндекса».

В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год — хороший повод это исправить. Мне очень многое хотелось сказать вам, но пока ограничусь буквально несколькими словами.

«Яндекс» — это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе — с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны.

Люблю вас всех и обнимаю. Мне вас очень не хватает.

Пусть новый год принесет всем мир.