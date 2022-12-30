Аркадий Волож попрощался с сотрудниками «Яндекса» и рассказал о своей роли после раздела компании Статьи редакции
Он покинул все должности в группе ещё летом после введения санкций ЕС.
- Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож опубликовал свой прощальный пост на внутреннем сервисе компании, его приводит The Bell. В нём он поддержал готовящуюся реструктуризацию бизнеса и рассказал о планах. В компании подтвердили эту информацию.
- Волож покинул совет директоров и пост гендиректора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы в июне 2022 года после введения санкций ЕС.
- В ноябре «Яндекс» объявил, что запланировал выделить основную часть бизнеса, включая зарубежные направления, в отдельную группу под управлением менеджмента. Она сохранит за собой бренд «Яндекса», а нидерландская Yandex N.V. со временем выйдет из акционеров этой группы и сменит название.
- После этого Алексей Кудрин стал советником по корпоративному развитию «Яндекса» — он будет вместе с менеджментом «разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга». По данным The Bell и Telegram-канала Faridaily, именно бывший глава Счётной палаты решил с Путиным судьбу «Яндекса».
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Безумно жалко наверное покидать компанию, которую строил с нуля 30 лет…
Он свою компанию, которую строил 30 лет, уже давно сдал. Людям в погонах. Так что никого не жалко.
Пожалеем всего его. Особенно за новости на главной и нерыночные методы борьбы с гуглом. Вспомним яндекс бар и всевозможные предложения поставить ебучий яндекс браузер.
Наверное, ещё жальче осознать, что строил компанию не там
строил не он, а его рабы. жалко с тёплого места слезать, так и пишите
Строил Сегалович, талант из талантов. Волож бизнесмен, по-русски, из 90-х.
Аркадий покинул группу
Отменил подписку
Компания планирует смену наименования на ОНИндекс.
Честность Яндекса заключается:
- в агрессивной рекламной политике
- исключительное право рассылать спам своей продуктов при условии отписки и даже добавления их адресов в спам
- во всем известных колдунщиках
- в переходе на любые сайты через их поисковик, даже если адрес вбивается в адресной строке браузера, в не в поисковике
- в монополии Яндекс.Браузера в некоторых гос.продуктах
- в монополии на рынке еды
- в монополии на рынке такси
- в не рассмотрении жалоб граждан на таксистов в системе
- в регистрации в иностранной юрисдикции в целях очевидной оптимизации налогов
- в очевидной уязвимости эл.почты по сравнению с конкурентами
Так много факторов, говорящих о честности и порядочности компании, что всего сразу и не вспомнишь… Хорошие были прощальные слова.
А вирусы в 2000 связанные с ними? Помните такое? Помните когда вы на российских сайтах случайно нажимали наглую рекламу которая вылазила на сайте и тут внезапно устанавливался "Яндекс - барахло"?? А вы с трудом могли себе позволить это удалить. С вопросами зачем вы это делаете?))
С языка сняли. Хороший когда-то поиск превратился в помойку, которую нужно отовсюду безжалостно выпиливать.
Ну а олигополии - закономерное. Сбер, Яндекс, торговые сети - хватит бизнеса.
Пока что звучит как описание любого крупного бизнеса.
Вот я тоже написал, что абслютно не жалею. Сам не пользовался Яндексом, а когда захотел... я 2 года возвращал деньги. Вернул благодаря VC
- при переходе на сайт через поисковик, люди зачастую попадали на турбо-страницы яндекса с их рекламой; такое было когда ищешь, например, музыкальные клипы в поиске, видишь адрес "youtube", а открывается турбо-страница со встроенным я.директом
- многолетний прогиб через х...бедро вебмастеров и партнерские рекламные сети для РСЯ
В чем выражается?
.
Кек.
Поделом считаю. Библейская история про, то к чему приводит лицемерие и лоббизм.
Пока был Сегалович было будущее. Волож все просрал
"Поиск и точка" будет теперь.
Думаю, что Яндекс теперь вернётся в свою тихую гавань под Сбер, в которой он был до 2021 года. В целом, никакого сожаления не ощущаю. Разве что ментальное, когда рост Яндекса выдался на мою молодость и многие сервисы реально заходили, сейчас, к сожалению, это уже давно не так. Тигран укрепил тактику работы Яндекса с контрагентами и и клиентами, как с неравными в любой нестандартной ситуации.
А какой поиск когда-то был…
- хотим, чтобы у нас всё было
- у вас всё было
Это, конечно, трагедия, понять, что прожил жизнь в иллюзии. Думал, что можешь что-то делать, создавать, но нет. Это проблема не только Воложа.
Сам Яндекс не жалко, но этот уход - хорошая иллюстрация к тому, что частный бизнес в России закончился
Сомнительно. Причем тут Волож, если по факту он давно уже ничем не управлял?
Жалко тот Яндекс, который был в 2000-е годы, такой был локомотив прогресса.
Аркадий Волож когда-то выбрал путь компромиссов и теперь потерял дело всей своей жизни. Яндекс стал провластной машиной угнетения слабых и заработка на менее угнетенных не просто так.
И если Илью Сегаловича запомнят хорошим словом и пионером рунета, то Аркадий уже маловероятно отмоется от образа провластного бизнесмена, провалившегося в лизание ботинок.
Да, умереть не сотворив ху*ни легче, чем противиться токсичной атмосфере бизнеса в РФ и остаться честным, но в оценке человеческой личности - не используются сослагательные наклонения.
Да уж, согласен. Быть честным человеком и развиваться - путь очень тернистый, но жизненно необходимый для оздоровления общества.
Сразу для тех, кто невежа и не знает сути или не читает пост целиком - Волож покинул все посты ещё в июне, после включения его в санкционные списки ЕС.
Когда хотел указать кому-то на безграмотность, но обосрался.
невежа?
Надеюсь, из санкционных списков этого изворотливого пособника всего того, что сейчас с нами происходит, не исключат никогда.
Новый год, новый Волож Яндексу. Значит, обо всём договорились.
Лишь бы нового Вадима Д. не было на vc в Новом году.
Новый Аркадий (Кудрин)
Мы тебя будем помнить волаж. И всю твою шайку. Мы не забудем чем занимался яндекс во все времена. Какими вирусными, спамными и прочими сомнительными делами вели деятельность. Вся история это грязная история. "Лично мое мнение"
толи еще будет))
Надеюсь этот подонок не уйдет от наказания
Не могу не согласиться. Прям в восторге от вашего озадачиливого вопроса))
Волож отправил очередное сообщение в Евросоюз.
На прошлые яркие послания Евросоюз слабо и не так отреагировал. Пришлось повторить.
Как а#уенно что аркадий волож против войны (на самом деле нет)
А на основе чего такой вывод?
Следующую новость хочу о том, что Яндекс разорился и закрылся в России. Все равно только карты открываю, чтобы посмотреть автобус где едет.
Остальное у них невозможное говно, а не сервисы.
И почему я не удивлен, что те, кто пишет негатив тут про все, ездят на автобусе?
Передал вопрос коллеге, а я побежал.
Почитал комментарии. А почему большинству из вас кажется, что он об этом решении сожалеет? "Дело всей жизни"? Взгляните на ситуацию с другой стороны: тридцать лет одно и тоже и никуда не уйдешь, не бросишь - продать некому, никто не купит, просто так закрыть нельзя - вложены деньги. Тут, вдруг, появляется причина красиво уйти, да еще со всеми деньгами и свалить из страны, при этом деньги на кармане, а часть команды уже за границей. При желании можно продолжить заниматься любимой работой на новом месте. А можно и не заниматься, а жить просто так. Билл Гейтс ушел из Микрософта и ничего, а ведь тоже казалось бы "Дело всей жизни". Скорее следует задуматься что будет с теми, кто остался в новом Яше.
Press /f
Много об этом говорили и все предсказания сбылись, а Волож читал комменты на siliconrus и сам не верил
Siliconrus?
Запрос исправлен на facebookru
Кто в курсе сейчас диссертации иноагентов выдаются с указанием об иноагенстве авторов?
Пусти чиновника цензурировать контент в продуктах своей компании и через пару лет он заберет у тебя весь бизнес.
Самые бесчестные ублюдки среди крупных сервисов в интернете.
Он думает, он такой важный что ли?
Насрать нам на него, на его письмо и на его мнение
Если участие Кудрина в разделе Яндекса стоило тех денег, которые упоминались, то Волож после смены власти должен быть основным подозреваемым в уголовном деле о даче взятки.
Крутую сделал вещь. Уважение. Моё. Настоящее.
Какую крутую вещь? Что ушел?