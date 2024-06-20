Самые выгодные франшизы 2024 года по версии Forbes: Fix Price, студии балета и растяжки Levita, детские ИТ-школы Kiberone и другие

Оборот рынка франчайзинга в 2023-м вырос на 14,5% год к году — до 3,18 трлн рублей, следует из данных Franshiza.ru.Forbes составил рейтинг «30 самых выгодных франшиз в России» за 2024 год. Общее количество точек участников списка выросло с мая 2023-го до май 2024-го на 35,2 тысячи. По данным Franshiza.ru, за год появилось около 320 новых проектов (95% — российские бренды), закрылось или остановило работу менее 130. Всего на начало 2024 года насчитывалось 3445 франшиз.Руководитель каталога Franshiza.ru Анна Рождественская рассказала, что рынок растёт во многом и за счёт общепита. Ещё один тренд — ставка на узкие ниши в сфере образования, медицины и досуга.При этом один из главных факторов, тормозящих развитие рынка, — возросшие ставки по банковским вкладам. «Многие решают, что гораздо выгоднее и спокойнее положить деньги в банк и забыть о них. А если купил франшизу, то придётся работать каждый день», — пояснила Рождественская.Forbes подготовил лонг-лист на основе данных сайтов по франчайзингу, мнений экспертов и собственной базы. Срок существования франшизы — не менее трёх лет. Данные по числу своих и партнёрских точек и выручке предоставили участники.Издание оценивало франшизы по пяти критериям: средней годовой выручке одной точки, коэффициенту доходности или убыточности бизнеса, сроку окупаемости, рентабельности и количественному приросту партнёрской сети с мая 2023-го по май 2024-го. Компании сгруппированы по объёму инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учётом всей информации.Инвестиции до 2 млн рублейКак и в 2023 году, первое место в категории у сети детских ИТ-школ Kiberone. Инвестиции в открытие точки — 350 тысяч рублей. Годовая выручка — 10,9 млн рублей, прибыль — 6,6 млн рублей.На втором месте — сеть магазинов разливных напитков «Пенная Гильдия». Вложения — 500 тысяч рублей, выручка — 12 млн рублей, прибыль — 6 млн рублей.На третьем — туристические агентства «Слетать.ру». Инвестиции — 350 тысяч рублей, выручка — 70 млн рублей, прибыль — 6,3 млн рублей.Также в десятку попали детские школы IQ007, Wildberries, сеть кафе-мороженых Gelateria Plombir, Ozon, компания в сфере бухгалтерских услуг Global Finance, детские образовательные центры «Полиглотики» и цветочные магазины Bambini Flowers.Первая пятёрка категории с инвестициями до 2 млн рублей / ForbesИнвестиции 2-5 млн рублейПервую строчку в категории заняли студии балета и растяжки Levita. Инвестиции в открытие точки — 2,5 млн рублей. Годовая выручка — 12 млн рублей, прибыль — 5,6 млн рублей.На втором месте — ателье мебели Mr. Doors. Вложения — 2,7 млн рублей, выручка — 66 млн рублей, прибыль — 11,22 млн рублей.На третьем — магазины автотоваров «Автомоё». Инвестиции — 4,5 млн рублей, выручка — 38,8 млн рублей, прибыль — 16,2 млн рублей.Также в десятке: лаборатории «ЛабКвест», сеть пекарен «Машенькины пироги», образовательные центры Maximum Education, ритейлер «Магазины постоянных распродаж», музыкальная школа «Не школа», школа рисования Grafika, сеть барбершопов «Мужики Про».Первая пятёрка категории с инвестициями 2-5 млн рублей / ForbesИнвестиции от 5 млн рублейНа первом месте в категории, как и годом ранее, — cеть магазинов Fix Price. Инвестиции в открытие точки — 5,8 млн рублей. Годовая выручка — 83 млн рублей, прибыль — 23 млн рублей.На второй строчке — киберспортивные клубы Colizeum, которые также сохранили позиции. Вложения — 5 млн рублей, выручка — 12 млн рублей, прибыль — 5,4 млн рублей.На третьем — ритейлер «Аскона». Инвестиции — 5 млн рублей, выручка — 26 млн рублей, прибыль — 11 млн рублей.Также в десятку попали: «Пятёрочка», кафе «Хочу Пури», продавец ювелирных изделий Sokolov, фитнес-клубы Xfit, киберспортивные клубы True Games, детские сады Sun School, сеть барбершопов Topgun.Первая пятёрка категории с инвестициями от 5 млн рублей / ForbesРейтинг самых выгодных франшиз в России по версии Forbes за 2022 год.Рейтинг самых выгодных франшиз в России по версии Forbes за 2023 год.#новости #франшизы
Все выгодность и прибыль на бумаге и фантазии продавцов франшиз. В реальном мире если провести опрос кто купили франшизу узнаем много интересного)
А вы провели?
и что же мы узнаем, покупка франшизы это приобретение готового бизнеса , которым нужно в дальнейшем управлять, если есть какие-то тонкости и нюансы его ведения -то расскажите , интересно было бы послушать про минусы такого бизнеса
На втором месте — сеть магазинов разливных напитков «Пенная Гильдия». Вложения — 500 тысяч рублей, выручка — 12 млн рублей, прибыль — 6 млн рублей.На третьем — туристические агентства «Слетать.ру». Инвестиции — 350 тысяч рублей, выручка — 70 млн рублей, прибыль — 6,3 млн рублей.В пиво я может быть ещё поверю а вот в туризме я очень сомневаюсь.
Соглашусь с тем что пиво с такой выручкой и прибылью вполне, а вот туризм как-то сомнительно выглядит.
Два места в топ 10 компьютерные клубы. Интересно что в эпоху когда у всех есть по компу, эти клубы все равно развиваются. Но атмосфера там уже не та, пива не попьешь, не покуришь, по лицу за плохо отыгранную катку не отхватишь
у всех есть по компу
А игровые компы и доступ к играм у едениц.