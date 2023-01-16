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Замкнутый блик

Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае среди нерезидентов в 2022 году Статьи редакции

Общее количество сделок купли-продажи за год обновило рекорд.

  • За 2022 год в Дубае было зарегистрировано свыше 86 тысяч сделок по продаже жилья, что превысило предыдущий рекорд 2009 года в 80 тысяч сделок. Это данные брокерской компании Betterhomes, которые приводит Bloomberg.
  • Общая сумма проданной в Дубае за год недвижимости — 208 млрд дирхамов (около $56,6 млрд), что почти на 80% больше к 2021 году.
  • Среди покупателей-нерезидентов ОАЭ чаще всего недвижимость покупали россияне, затем идут граждане Великобритании, Индии, Италии и Франции. Покупатели из Китая выбыли из первой пятёрки из-за ограничений поездок на фоне Covid-19. Количество сделок Bloomberg не приводит.
  • Американская CBRE Group сообщала, что в 2022 году в Дубае совершили более 90 тысяч сделок по покупке недвижимости. Активными игроками на рынке стали россияне, сообщала компания, их долю не раскрывала.

#новость #дубай

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64 комментария
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 Andrey Yukin

У русский страсть к полуостровам:)

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Денис Демидов

Европейцы отказались, так бы им большая часть этих денег досталось бы, русские любят Европу, ОАЭ это уже вариант лишь чуть лучше Казахстана...

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1 комментарий
Вадим Д.

Где те скептики, которые считают, что россияне плохо живут? (-:
В соседней новости Турция — лидер по выдаче ВНЖ россиянам .

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Похер

Те, кто читают, что "вообще отлично живут, не то, что загнивающий запад" - у них часто и интернета нет, да и туалет на улице

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3 комментария
Цкуро Бесцветный

150 тыс.чел. - это 0,1% населения РФ.

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Heather Morris

ну в Дубае явно не средний класс жилье покупает

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1 комментарий
Sergey

блять лишь бы написать

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nanochat.ru

У них времени нет это обсуждать, они зарабатывают на жизнь.

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1 комментарий
Zloy Marketolog

Россияне очень плохо живут, потому что все кто жил хорошо, теперь живут в Дубае и Турции 🙂

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3 комментария
Handsome

А всё жалуются, что денег нет. 😏

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NotFop

Ну вот этих денег уже точно нет .. в РФ

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18 комментариев
Rog Stok

Жалуются десятки миллионов, а новость о десятках (ну может быть сотнях тысяч)

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De Lapa

Все эти бедные россияне такие же бедные как украинцы в Европе на майбахах и теслах

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Allestor Klei

Видел в Измире парковку из элитных автомобилей на российских и украинских номерах. Глобализация наступила реально

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Денис Демидов

Может у украинца на майбахе был еще заводик разрушенный войной на Украине, а можете еще что-то, а теперь майбах у него самый дорогой актив, который еще попробуй продай...

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Seves

а могли бы свой Дубай у себя в стране организивать) Нефти то не меньше чем у них) Как так вышло?

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Heather Morris

действительно как,просто кто то пустил деньги на развитие государства,а кто то на развитие своих активов и всё

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J S

Кто при добыче нефти и так живут как в Дубаях) там же все население ОАЭ как пол Москвы.

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1 комментарий
бонч

Средний класс закупается!

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Zloy Marketolog

Средний класс же 12 тыс зарабатывает)

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сплошное разочарование

То внж в Турции, то недвижка в Дубайске, не так уж все и плохо у людей, у которых в рашке все было плохо. Жалко только бедняг, кто уехать не может

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Замело Порошин

Одни убытки. Чето в этом Дубае делать то?

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NotFop

Работать. Там очень неплохая логистика.

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6 комментариев
Император Нолимоций

Покупка недвижимости ― стало быть, убыток. Так и запишем... Что думаете про депозиты в банках, приобретение золота и инвестиции в целом?

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1 комментарий
JewelRunner

Релокация "патриотов" из Европы.

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Benza

А как же Казахстан.....)

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Ware Wow

Жесть конечно...

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Артем Акулов

Если бы леваки умели думать, то лидерами по покупке недвижимости и получению ВНЖ стали европейские города. Огромные капитал профукали. Теперь мозги и деньги будут прокачивать ОАЭ.

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Вячеслав Зайцев

проблема ОАЭ в том, что недвижка на вторичке там висяк конкретный, продать без убытка будет возможным только на следующем цикле роста, лет через 10-15, наши инвесторы не привыкли так долго в проекте сидеть

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