Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае среди нерезидентов в 2022 году Статьи редакции
Общее количество сделок купли-продажи за год обновило рекорд.
- За 2022 год в Дубае было зарегистрировано свыше 86 тысяч сделок по продаже жилья, что превысило предыдущий рекорд 2009 года в 80 тысяч сделок. Это данные брокерской компании Betterhomes, которые приводит Bloomberg.
- Общая сумма проданной в Дубае за год недвижимости — 208 млрд дирхамов (около $56,6 млрд), что почти на 80% больше к 2021 году.
- Среди покупателей-нерезидентов ОАЭ чаще всего недвижимость покупали россияне, затем идут граждане Великобритании, Индии, Италии и Франции. Покупатели из Китая выбыли из первой пятёрки из-за ограничений поездок на фоне Covid-19. Количество сделок Bloomberg не приводит.
- Американская CBRE Group сообщала, что в 2022 году в Дубае совершили более 90 тысяч сделок по покупке недвижимости. Активными игроками на рынке стали россияне, сообщала компания, их долю не раскрывала.
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У русский страсть к полуостровам:)
Комментарий удален модератором
Европейцы отказались, так бы им большая часть этих денег досталось бы, русские любят Европу, ОАЭ это уже вариант лишь чуть лучше Казахстана...
Где те скептики, которые считают, что россияне плохо живут? (-:
В соседней новости Турция — лидер по выдаче ВНЖ россиянам .
Те, кто читают, что "вообще отлично живут, не то, что загнивающий запад" - у них часто и интернета нет, да и туалет на улице
150 тыс.чел. - это 0,1% населения РФ.
ну в Дубае явно не средний класс жилье покупает
блять лишь бы написать
У них времени нет это обсуждать, они зарабатывают на жизнь.
Россияне очень плохо живут, потому что все кто жил хорошо, теперь живут в Дубае и Турции 🙂
А всё жалуются, что денег нет. 😏
Ну вот этих денег уже точно нет .. в РФ
Жалуются десятки миллионов, а новость о десятках (ну может быть сотнях тысяч)
Все эти бедные россияне такие же бедные как украинцы в Европе на майбахах и теслах
Видел в Измире парковку из элитных автомобилей на российских и украинских номерах. Глобализация наступила реально
Может у украинца на майбахе был еще заводик разрушенный войной на Украине, а можете еще что-то, а теперь майбах у него самый дорогой актив, который еще попробуй продай...
а могли бы свой Дубай у себя в стране организивать) Нефти то не меньше чем у них) Как так вышло?
действительно как,просто кто то пустил деньги на развитие государства,а кто то на развитие своих активов и всё
Кто при добыче нефти и так живут как в Дубаях) там же все население ОАЭ как пол Москвы.
Средний класс закупается!
Средний класс же 12 тыс зарабатывает)
То внж в Турции, то недвижка в Дубайске, не так уж все и плохо у людей, у которых в рашке все было плохо. Жалко только бедняг, кто уехать не может
Одни убытки. Чето в этом Дубае делать то?
Работать. Там очень неплохая логистика.
Покупка недвижимости ― стало быть, убыток. Так и запишем... Что думаете про депозиты в банках, приобретение золота и инвестиции в целом?
Релокация "патриотов" из Европы.
А как же Казахстан.....)
Жесть конечно...
Если бы леваки умели думать, то лидерами по покупке недвижимости и получению ВНЖ стали европейские города. Огромные капитал профукали. Теперь мозги и деньги будут прокачивать ОАЭ.
проблема ОАЭ в том, что недвижка на вторичке там висяк конкретный, продать без убытка будет возможным только на следующем цикле роста, лет через 10-15, наши инвесторы не привыкли так долго в проекте сидеть