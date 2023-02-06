Реабилитационные центры в Европе стали предлагать услуги по лечению криптозависимости Статьи редакции
В частности, этим занимаются очень дорогие клиники, специализирующиеся и на других зависимостях, выяснило BBC.
- Например, такая услуга есть в реабилитационном центре The Balance, пишет BBC. Издание поговорило с одним из клиентов филиала центра на Майорке — трейдером Доном, который тратил на сделки с криптовалютой до $200 тысяч в неделю.
- В рамках реабилитации Дон жил на частной вилле с личным дворецким и шеф-поваром, а его лечение включало психотерапию, массаж, йогу и велосипедные прогулки. Четыре недели обошлись ему в $75 тысяч.
- В швейцарской Paracelsus Recovery программы лечения криптозависимости длятся месяц-полтора и стоят $104 тысячи в неделю. Клиентам предлагают индивидуальную диету, йогу, иглоукалывание, контроль анализов крови и, при необходимости, медикаменты.
- Большинство реабилитационных центров, которые нашло BBC, работают в люкс-сегменте и лечат также от нарко- и алкозависимостей и расстройств пищевого поведения. В пяти клиниках рассказали изданию, что за последние два года получили сотни запросов клиентов о критозависимости.
- Пока для такого лечения не нужны специальные сертификаты, отмечает издание. Но большинство терапевтов и руководителей центров, опрошенных BBC, назвали себя «сертифицированными консультантами по вопросам психического здоровья и различных зависимостей».
- Профессор психиатрии Стэнфордского университета Анна Лембке отмечает, что лечение требует психотерапии, изменения привычек и смены обстановки, иногда лекарств. При этом, хотя криптомания имеет много общего с пристрастием к азартным играм, она может быть более сильной, говорят в центрах.
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Криптанов обдирать со всех сторон - клево. Один и тот же владелец клиники для криптанов другой рукой выпускает новве токены. Бугага нахой ска дон.
Карр уже написал "Легкий способ бросить закупаться на хаях"? :)
Нет
Оплатить криптой можно?
Если я прочитал название реабилитационного центра как "the binance", мне тоже туда надо?
Все там будем)
Мы не знаем.
это не зависимость -это проф. деформация
У трейдинга такая же зависимость. Люди с ума сходят в ломках дай что нибудь схомячить на моржиналке
поздновато
ico-хайп на вичах был пару лет назад
все больные уже умерли
Дайте хоть пол-биточка купить. Последний раз, честно, после этого в полную завязку, обещаю!