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Тюремный пистолет

Реабилитационные центры в Европе стали предлагать услуги по лечению криптозависимости Статьи редакции

В частности, этим занимаются очень дорогие клиники, специализирующиеся и на других зависимостях, выяснило BBC.

  • Например, такая услуга есть в реабилитационном центре The Balance, пишет BBC. Издание поговорило с одним из клиентов филиала центра на Майорке — трейдером Доном, который тратил на сделки с криптовалютой до $200 тысяч в неделю.
  • В рамках реабилитации Дон жил на частной вилле с личным дворецким и шеф-поваром, а его лечение включало психотерапию, массаж, йогу и велосипедные прогулки. Четыре недели обошлись ему в $75 тысяч.
  • В швейцарской Paracelsus Recovery программы лечения криптозависимости длятся месяц-полтора и стоят $104 тысячи в неделю. Клиентам предлагают индивидуальную диету, йогу, иглоукалывание, контроль анализов крови и, при необходимости, медикаменты.
  • Большинство реабилитационных центров, которые нашло BBC, работают в люкс-сегменте и лечат также от нарко- и алкозависимостей и расстройств пищевого поведения. В пяти клиниках рассказали изданию, что за последние два года получили сотни запросов клиентов о критозависимости.
  • Пока для такого лечения не нужны специальные сертификаты, отмечает издание. Но большинство терапевтов и руководителей центров, опрошенных BBC, назвали себя «сертифицированными консультантами по вопросам психического здоровья и различных зависимостей».
  • Профессор психиатрии Стэнфордского университета Анна Лембке отмечает, что лечение требует психотерапии, изменения привычек и смены обстановки, иногда лекарств. При этом, хотя криптомания имеет много общего с пристрастием к азартным играм, она может быть более сильной, говорят в центрах.
Центр The Balance / BBC

#новость #криптовалюта

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12 комментариев
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 Иван Серик
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Сергей Микоянов

Криптанов обдирать со всех сторон - клево. Один и тот же владелец клиники для криптанов другой рукой выпускает новве токены. Бугага нахой ска дон.

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Олег Павлов

Карр уже написал "Легкий способ бросить закупаться на хаях"? :)

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Сергей Микоянов

Нет

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Посторонний корабль

Оплатить криптой можно?

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Вяйняймейнен Уленшпигель

Если я прочитал название реабилитационного центра как "the binance", мне тоже туда надо?

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Олег Павлов

Все там будем)

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Сергей Микоянов

Мы не знаем.

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Давид Муравьёв

это не зависимость -это проф. деформация

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GPT-Либерал-смузихлёб

У трейдинга такая же зависимость. Люди с ума сходят в ломках дай что нибудь схомячить на моржиналке

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Кирилл Макеев

поздновато
ico-хайп на вичах был пару лет назад
все больные уже умерли

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Доктор Богомол Тобогган

Дайте хоть пол-биточка купить. Последний раз, честно, после этого в полную завязку, обещаю!

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