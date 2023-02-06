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Тюремный пистолет

Средняя цена интернет-магазина — 100 тысяч рублей: «Авито» оценил интерес россиян и цены на готовый бизнес в 2022 году Статьи редакции

Самыми востребованными направлениями в категории остаются компании сфер торговли и общепита.

  • В 2022 году пользователи чаще всего искали среди готового бизнеса на «Авито» в России магазины и пункты выдачи — спрос вырос на 6% год к году, сообщила компания. Наиболее быстрорастущим спрос оказался в Челябинске (+38% год к году), Москве (+30%) и Сочи (+20%). Купить зарегистрированную компанию на платформе можно было в среднем за 488,9 тысячи рублей — на 23% дороже, чем годом ранее.

  • Спрос на интернет-магазины, в том числе на маркетплейсах, вырос на 54%. В 2022-м средняя стоимость готового интернет-магазина на «Авито» составила 100 тысяч рублей, за год цена не изменилась.
  • Спрос на общепит вырос на 31% по сравнению с 2021-м: больше всего таким бизнесом интересовались во Владивостоке и Калининграде — там его искали на 95% и 82% чаще соответственно. Средняя стоимость заведения составила 390 тысяч рублей, что на 47% меньше год к году.
  • Покупкой салона красоты или косметологического центра интересовались на 71% больше пользователей. Средняя цена — 390 тысяч рублей, она осталась на уровне 2021 года.
  • О покупке автобизнеса российские предприниматели задумывались на 43% чаще. В 2022-м автобизнес стоил в среднем 750 тысяч рублей — на 50% дешевле, чем годом ранее.

  • Средняя стоимость туристического бизнеса на «Авито» в России составила 6,9 млн рублей (+6% год к году), строительных компаний — 300 тысяч рублей (-25%), медицинских учреждений — 1,8 млн рублей (+13%). Покупка производства обходилась предпринимателям в среднем в 650 тысяч рублей (-19%), а сельскохозяйственного бизнеса — в 520 тысяч рублей (-81%).

Рост спроса на готовый бизнес в 2022 году был обусловлен сразу несколькими факторами. С одной стороны, сформировался новый класс инвесторов, которые ранее работали в крупных компаниях и сейчас готовы рассматривать покупку и развитие собственного бизнеса с целью диверсификации доходов.

С другой, выросла привлекательность вложений в готовый бизнес со стороны профессиональных инвесторов, которые в приобретении компаний видят новый инструмент инвестирования, либо же инвестируют в отрасли, где сейчас прогнозируется быстрый рост бизнеса.

Илья Дудковский, глава направления «Готовый бизнес и франчайзинг» на «Авито»
  • Спрос на франшизы на «Авито» увеличился на 10% в 2022 году. Средняя стоимость паушального взноса выросла на 18% с 2021-го и составила 295 тысяч рублей. Больше всего рос спрос на франшизы в стоматологии и медицине (в 8,8 раз), общепите (+85%) и туризме (+75%). Такие франшизы стоили в среднем 700 тысяч, 340 тысяч и 490 тысяч рублей соответственно.

#новость #авито

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15 комментариев
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 Вадим Д.

100 000 ₽ за купипродайку авито... Сомнительно.
Готовый бизнес в Сочи, это, наверное "домашнее" вино от таксистов?

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Rafa Ramazanov

Вино от дяди Гурама, ещё есть шашлыка за 500к

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Егор Иванов

Прибыльный бизнес продают, только последователи Остапа Бендера

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Планетарная печенька

Только когда надо резко скинуть, что никогда не бывает, либо с нарисованной отчетностью перед крушением, или схематоз какой

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Vasili Kubarev
что никогда не бывает

Именно так все подумали 24 февраля.

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Планетарная печенька

Ну долбое*ов мы не рассматриваем.

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Vasili Kubarev

Жить вслепую - ну, такое.

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Планетарная печенька

100к это взглянуть издалека на него стоит, а дальше еще 20 млн, чтобы начать делать и 5 млрд, чтобы заработало, а чтобы в прибыль еще 50 млрд.

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Евгений Широков

Короче пирамида какая-то)

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Планетарная печенька

Все что называют "готовый бизнес" в 99,9999999% случаев просто неликвидное гавно, с которым сами затрахались, бросить обидно, ибо деньги не вернуть - вот и таким образом пытаются отбить.

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Malina Krasnaya

печенюха не соврёт. хожу по городу смотрю на кафешки и рестораны, а на авито в это время некоторые эти умирающие заведения постоянно продают "срочно в связи с переездом"

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Планетарная печенька

Просто за 100к инет магаз разве что на конструкторе типа тильды/вигбо собраное нечто, под продажу поделок на районе

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Сергей Никитин
В 2022-м средняя стоимость готового интернет-магазина на «Авито» составила 100 тысяч рублей

Сколько в таком случае стоит агрегатор или инфо-сайт с 2-3к уников дейли?

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Vladimir

В зависимости от тематики, источника трафика и дохода.

Телдери в помощь

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