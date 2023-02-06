Рост спроса на готовый бизнес в 2022 году был обусловлен сразу несколькими факторами. С одной стороны, сформировался новый класс инвесторов, которые ранее работали в крупных компаниях и сейчас готовы рассматривать покупку и развитие собственного бизнеса с целью диверсификации доходов.

С другой, выросла привлекательность вложений в готовый бизнес со стороны профессиональных инвесторов, которые в приобретении компаний видят новый инструмент инвестирования, либо же инвестируют в отрасли, где сейчас прогнозируется быстрый рост бизнеса.