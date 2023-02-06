Средняя цена интернет-магазина — 100 тысяч рублей: «Авито» оценил интерес россиян и цены на готовый бизнес в 2022 году Статьи редакции
Самыми востребованными направлениями в категории остаются компании сфер торговли и общепита.
В 2022 году пользователи чаще всего искали среди готового бизнеса на «Авито» в России магазины и пункты выдачи — спрос вырос на 6% год к году, сообщила компания. Наиболее быстрорастущим спрос оказался в Челябинске (+38% год к году), Москве (+30%) и Сочи (+20%). Купить зарегистрированную компанию на платформе можно было в среднем за 488,9 тысячи рублей — на 23% дороже, чем годом ранее.
- Спрос на интернет-магазины, в том числе на маркетплейсах, вырос на 54%. В 2022-м средняя стоимость готового интернет-магазина на «Авито» составила 100 тысяч рублей, за год цена не изменилась.
- Спрос на общепит вырос на 31% по сравнению с 2021-м: больше всего таким бизнесом интересовались во Владивостоке и Калининграде — там его искали на 95% и 82% чаще соответственно. Средняя стоимость заведения составила 390 тысяч рублей, что на 47% меньше год к году.
- Покупкой салона красоты или косметологического центра интересовались на 71% больше пользователей. Средняя цена — 390 тысяч рублей, она осталась на уровне 2021 года.
- О покупке автобизнеса российские предприниматели задумывались на 43% чаще. В 2022-м автобизнес стоил в среднем 750 тысяч рублей — на 50% дешевле, чем годом ранее.
Средняя стоимость туристического бизнеса на «Авито» в России составила 6,9 млн рублей (+6% год к году), строительных компаний — 300 тысяч рублей (-25%), медицинских учреждений — 1,8 млн рублей (+13%). Покупка производства обходилась предпринимателям в среднем в 650 тысяч рублей (-19%), а сельскохозяйственного бизнеса — в 520 тысяч рублей (-81%).
- Спрос на франшизы на «Авито» увеличился на 10% в 2022 году. Средняя стоимость паушального взноса выросла на 18% с 2021-го и составила 295 тысяч рублей. Больше всего рос спрос на франшизы в стоматологии и медицине (в 8,8 раз), общепите (+85%) и туризме (+75%). Такие франшизы стоили в среднем 700 тысяч, 340 тысяч и 490 тысяч рублей соответственно.
100 000 ₽ за купипродайку авито... Сомнительно.
Готовый бизнес в Сочи, это, наверное "домашнее" вино от таксистов?
Вино от дяди Гурама, ещё есть шашлыка за 500к
Прибыльный бизнес продают, только последователи Остапа Бендера
Только когда надо резко скинуть, что никогда не бывает, либо с нарисованной отчетностью перед крушением, или схематоз какой
Именно так все подумали 24 февраля.
Ну долбое*ов мы не рассматриваем.
Жить вслепую - ну, такое.
100к это взглянуть издалека на него стоит, а дальше еще 20 млн, чтобы начать делать и 5 млрд, чтобы заработало, а чтобы в прибыль еще 50 млрд.
Короче пирамида какая-то)
Все что называют "готовый бизнес" в 99,9999999% случаев просто неликвидное гавно, с которым сами затрахались, бросить обидно, ибо деньги не вернуть - вот и таким образом пытаются отбить.
печенюха не соврёт. хожу по городу смотрю на кафешки и рестораны, а на авито в это время некоторые эти умирающие заведения постоянно продают "срочно в связи с переездом"
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Просто за 100к инет магаз разве что на конструкторе типа тильды/вигбо собраное нечто, под продажу поделок на районе
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Сколько в таком случае стоит агрегатор или инфо-сайт с 2-3к уников дейли?
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В зависимости от тематики, источника трафика и дохода.
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