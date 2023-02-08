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Бывшая команда Storytel в России запустила издательство «Дом историй» Статьи редакции

Оно планирует выпускать художественные произведения российских и зарубежных авторов.

  • Издательство заработало в феврале 2023 года, пишет «Ъ». Его юрлицом выступает ООО «Эвербук», зарегистрированное в 2012 году Борисом Макаренковым, который до октября 2022-го был главой Storytel в России. Главным редактором «Дома истории» стала Анастасия Завозова — бывший главред российского офиса Storytel.
  • «Дом историй» планирует издавать художественные произведения российских и зарубежных авторов в бумажном, электронном и аудиоформате. В портфеле издательства уже есть около 200 произведений. Средний тираж будет составлять 5 тысяч экземпляров.
  • У издательства также есть договоренности о размещении электронных и аудиокниг на платформах «Литреса» и «Яндекса», который с июня 2022-го владеет правами на технологии Bookmate (входит в подписку «Плюс»).
  • В «Доме историй» рассказали, что издательство запустили на личные средства Макаренкова, но не раскрыли объем инвестиций. Проект рассчитывают вывести на окупаемость в течение двух лет. По оценке собеседника «Ъ» на литературном рынке, инвестиции могли составить 30-40 млн рублей.
  • В июне 2022 года Макаренков также стал владельцем платформы самиздата «Литнет». Представитель бизнесмена отметил, что сервис не связан с издательством «в плане бизнес-процессов», но собеседник издания предполагает, что самые читаемые на «Литнете» произведения могут быть изданы «Домом книги».
  • Основными рисками для «Дома истории» опрошенные «Ъ» эксперты называют высокую конкуренцию в сфере художественной литературы, а также ужесточение регулирования контента и снижение покупательской способности: «Книга за 400 рублей продается втрое лучше той же книги за 600 рублей».
  • Сервис аудиокниг Storytel приостановил работу в России в марте 2022 года, но пользователи с действующей подпиской могли продлевать её. В августе компания объявила о полном прекращении работы на российском рынке.

#новости #домисторий #storytel

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33 комментария
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 Cukini

Никак не могу заставить себя покупать за 600-800 рублей то, что в неограниченном количестве лежит в интернете. Особенно, если неуверен в качестве произведения. Бумажные издания это скорее сейчас про декор и предметы интерьера.

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Rokia Acirbal

мне тупо неудобно читать с телефона или планшета,намного приятнее деражть книгу в руках

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Сергей Буров

я обычно сначала читаю небольшую часть в электронном формате, а если нравится, то уже покупаю книжку и читаю полностью

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Qwerty54321

Аудиокниги топ

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Станислав Севостьянов

Тоже не удобно с телефона. Книга это книга.

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Андрей Кустов

да, amazon kindle удобнее телефона однозначно

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Влад

600 - нет. 100 рублей? Норм

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Cukini

Это где же продаются книги за 100 рублей?) Сейчас за такую цену даже рекламный буклетик никто не отдаст)

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Slava Semenchuk

Авито? :)

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Ilya Klincovskiy

ели это классика,то необязательно покупать новую книгу,в хорошем состоянии просто

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Ирина Голунова

Да разве что где-нибудь на авито перекупать чужие книги, там по такой стоимости можно много чего интересного найти

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Игорь Маркелов

Бывает, желание оплатить работу появляется и после пиратства, поблагодарить за проделанную работу)

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compostirony

Никак не могу заставить себя читать неограниченное количество опечаток, пропусков букв и страниц в свободно лежащих в интернете изданиях, поэтому трачу деньги на бумажный вариант. 300-500 рублей за покет-формат в принципе норм.

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Ирина Голунова

Вот 600-800 и правда дороговато, но мне очень нравятся форматы покет-буков - маленькие и в мягкой обложке) Все равно эти громоздкие книги в твердых переплетах неудобно ни с собой носить, ни дома как-то компактно хранить, а покет-буки как раз все примерно одного размера :)

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Анастасия

Или для тех, кто очень любит вчитыаться, делать пометки, закладки и тд:)

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Вадим Д.

Интересная история.

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Император Нолимоций

Задрали эти «... и точки» бесконечные. Прут как грибы после дождя. А кому нужны ― непонятно. Это как если бы YSL закрыл гипотетический завод в России ― и туда бы тут же плюхнулась «Новая заря» и заявила: щас сделаем как себе, не отличите от прежних ароматов, даже лучше.

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Юрий Б.

Если люди слушали аудио книги и платили за это деньги, то почему резко должны прекратить? Или там дикторы были какие-то особые импортные? Нет, местные все актеры. Вердикт - обосрано зря.

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Император Нолимоций

Ну вот как-то аудиосервисами пользоваться прекращают, как минимум деньги за них платить. И неудивительно: дикторы, может, и те же, а контент будет либо не того качества, либо краденый.

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Юрий Б.
контент будет


краденый

Ловко обосрана целая фирма. И не отмоешься - ведь будущее еще не наступило.

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Император Нолимоций

В кино вот наступило. Заманчивое такое, сложно будет от него отказаться.

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Влад

Какой бред. Эти точки нужны людям, которые до этого пользовались исходными сервисами. Освободились от конкурентов множество отраслей и было бы очень глупо не занять их долю.

И кстати, в общем то, та же вкусно и точка не сильно то поменялась от мака. Надеюсь команда ex сторитейл так же будет развивать рынок, как и до этого.

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Император Нолимоций
Освободились от конкурентов множество отраслей и было бы очень глупо не занять их долю.

Угу. А главное, в отсутствие конкуренции можно выпускать что угодно и никак не развиваться — все равно твою иточку будут и жрать, и слушать, и на ней ездить.

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Станислав Севостьянов

Это же план Ленина, ты что? Кинуть америкосов.

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Император Нолимоций

Ага. Вот архивная фотка, как Ленин его презентует.

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Eozvarit

Рынок ответит, кому они нужны. Не было ВиТ, стояли очереди у KFC и BK. А сейчас клиенты ушли к ВиТ.
Вернулась по параллельному импорту кока-кола, а люди продолжают покупать Черноголовку и новые напитки Rich и Добрый. Вот так работает свобода.
А то, что вы пытаетесь нам навязать - это европейский оруэловский капитализм. Нет и точка

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Игорь Маркелов

Только вот Добрый Cola вроде как и есть оригинал, кто знает, тот и покупает. Но среди друзей уже появились те, кому зашел вкус Черноголовки.

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Император Нолимоций

Угу. Раньше у людей был выбор — жрать мясо или полынь, а теперь — ни^уя или полынь. И поразительно как-то так совпало, что спрос на полынь бъет все рекорды, а мясо никто, оказывается, и не ест! Сколько необъяснимых феноменов все-таки в мире по-прежнему...

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СССР 2.0

Когда-то СССР была самой читающей страной в мире. Пора возрождать наши традиции и возвращать себе мировое лидерство. Я лучше почитаю книгу чем буду попусту сидеть в интернете.

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compostirony

Толсто.

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Влад

Книги с озвучкой от сторитейла прям топовые

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Копчик

Зашёл на днях в книжный лабиринт и охуел. Книжка (фантастика) довольно толстая (страниц 600) 2020 года издания стоит 2600 рублей. Спросил как так, оказывается они "индексируют" цены. Ну пусть дальше индексируют, скачаю в интернете. Ну я готов был бы отдать 1000 рублей за неё, но не 2600. Тонюсенькие книжки стоят по 1300.

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Александр Голубев

Звучит устрашающе.

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