Великобритания ввела санкции против бизнес-омбудсмена Бориса Титова Статьи редакции
В общей сложности в санкционный список добавили 15 компаний и физлиц.
- Под новые санкции Великобритании попали восемь человек и семь компаний, среди них уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.
- Среди компаний в списке — «Ростехкомплект», «Оборонлогистика», завод «Универсалмаш», «Москомсвязь», разработчик беспилотников ZALA Aero и другие.
- Омбудсмен отвечает за восстановление прав бизнесменов, которые нарушили госорганы, и разрешение споров между бизнесом и властью. Одной из инициатив Бориса Титова было возвращение российских бизнесменов из Великобритании в обмен на прекращение против них уголовных дел. В 2020 году Титов прекратил действие программы.
- В 2021 году Борис Титов объявил, что это будет его последний год на должности уполномоченного по правам предпринимателей в России. Он занимает пост с момента его учреждения в 2012 году.
- В июне 2022 года источники «Ведомостей» рассказали, что полномочия Титова продлили минимум до 2023 года.
- Титов — председатель совета директоров ОАО «Абрау Дюрсо». В 2006 году его компания SVL Group купила 58% акций общества.
599 просмотров
А что Титов?
Ввел ответные санкции против Великобритании: с завтрашнего дня по утрам будет пить чай со слоном за завтраком вместо English Breakfast. И файв о'клоки будет пропускать.
А что Титов?
Точнее теперь слоган:
За что Титов?
Китай никогда не простит Англичанам унижения опиумных войн - и без Титова им песдец.
Смена у Елены началась, и она бодро с двух ног залетела на vc, а потом и в комменты
Если этот пост наберёт 35 лайков и 15 скачиваний я завтра же выпущу расследование о том, какие санкции хотела ввести Великобритания на Невероятного Блондина.
Лучше расскажи куда с последних новостей пропали Сергей Я и Handsome (в отпуске что ли). И пришел ли им на замену СССР2.0?
Вчера были на месте, следим за развитием событий
СССР2.0 это и есть Handsome. Дело закрыто.
не пишите чушь, все знают, что Невероятный блондин агент MI-6. В России он агент МИ-6. Прикидывается вертолётом, что бы его не вычислили.
А он ещё не под ними? Непорядок. Я думал, он человек серьёзный!
Зато ты под ними. Тебе запретили комментить на иностранных ресурсах, план добираешь тут😂
Насколько я помню, дела в итоге не прекращали, и приехавшие здорово огребали.
Не все, но некоторые встряли
Ну всё, теперь Титов в рамках встречных санкций всех бизнесменов Великобритании вернет и уголовки им обратно пооткрывает.
Интересно, они санкционные списки составляют просто парсингом сайтов в рунете?!) Или это телефонный справочник и ребята делают постраничную пагинацию))) В итоге дойдут до конца и все 150млн населения внесут в 10005000 пакете? Вроде бы уже были истории, что есть дублирование в списках. Похоже санкционные пакеты теперь выпускает ботик по крону))) У меня идея для этих ребят - попросите chatGPT составить очередной санкционный пакет)))
chatGPT лучше не использовать, ибо могут заблочить своих. Лучше уж в ручную и даже с задвоениями записей.
Как раз этот момент и интересен - внесет нейронка своих в санкционные списки или нет!?)) Будет очень смешно если chatGPT предложит ввести санкции против условного Байдена, Сунака, Бориса Джонсона и Терезы Мэй) Это кстати открывает еще одну тему - А может chatGPT заменить политиков?)
Есть ещё порох в пороховницах и бизнес-омбудсмены не под санкциями.
это не последние физ.лица и не последние компании к сожалению
Титов в этот список давно метил. Занимает место, толку ноль.
Ну под санкциями и под санкциями. Будет значит товарищ в Россию инвестировать.
ну ничего страшного, будет у себя инвестировать
Ну теперь под санкциями, теперь будет в Россию инвестировать.