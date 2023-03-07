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Власти Санкт-Петербурга запланировали ввести курортный сбор с 1 августа 2023 года Статьи редакции

Сумма сбора — 100 рублей за сутки фактического проживания.

  • Согласно законопроекту, опубликованного в разделе антикоррупционной экспертизы, эксперимент планируется провести с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024-го. Внимание на документ обратила «Бумага».
  • По проекту собирать его будут сами отели или другие «объекты временного проживания» с совершеннолетних туристов, которые останавливаются более, чем на сутки.
  • Сбор смогут не платить те, кто зарегистрирован или постоянно работает в Санкт-Петербурге, учащиеся по очной форме местных образовательных учреждений в возрасте до 24 лет, участники Великой Отечественной войны и некоторые другие категории граждан.
  • Согласно документу, оператор курортного сбора — это юрлицо или ИП, которое предоставляет гостиничные услуги или услуги временного проживания. То есть физлица, которые сдают в аренду своё жильё, пока не обязаны взимать дополнительные деньги с туристов-арендаторов, отмечал в ноябре 2022-го юрист Алексей Прохоров в разговоре с «Мойкой78».
  • Эксперимент с курортным сбором проходил в России с 2018-го до 2023 года. В декабре 2022-го Владимир Путин подписал закон, который продлевает эксперимент до конца 2024 года и позволяет участвовать в нём Санкт-Петербургу.

#новость #санктпетербург

892 просмотров
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39 комментариев
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 Robert Nelson

сориентируйте пожалуйста по ценам на пляжах невы в конце сентября

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Борис Вишневский

Лучше на пляжах залива. Посетите, пока там все не застроили, как на Ваське

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Aleks B

у нас пляжи бесплатные

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Даниил Мельник

СПАСИБО БЕГЛОВ ОХ ЗАЖИВЁМ

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Даниил Мельник

Но Питер же не курорт, как в нём может быть курортный сбор?

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Robert Nelson

как не курорт - пляжи ведь есть

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Даниил Мельник

Ну тогда, хули, можно по всей стране делать. Везде на крайняк найдется если не речушка, то хотя бы озеро)

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Robert Nelson

главное везде брать курортный сбор)

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Император Нолимоций

В Белгородской губернии, например, чудо как хорошо. И курортный потенциал Брянской явно до конца не раскрыт.

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Alexey Bo

К вопросу про пляжи
https://youtu.be/wJqxQ0kE0Cc

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Igor Chimbur

Аляска тоже не курорт, но налог там есть.

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Даниил Мельник

А у вас негров линчуют!!!

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Dennis Prochko

недалеко есть "курортный район"

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Михаил Барабаш

Вспоминается
"ну как так, жопа есть, а слова такого нет")

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Robert Nelson

если человек не переносит сильную жару но отдохнуть хочет - на Неве в октябре не сильно жарко ?

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виктор сикрит

Если это вопрос, то есть такая штука как гугл

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Robert Nelson

сколько будет стоить отдохнуть на курортах Невы?

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Dennis Prochko

от Невы?

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Robert Nelson

надо и с местных тоже брать - они ведь тоже отдыхают живя в Питере

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Вадим Д.

Ну хоть жители платить не будут, хорошо, что дополнение есть.

Куда операторы побора сдают туристическую мзду?

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Император Нолимоций
Ну хоть жители платить не будут

Остановитесь, вы подаете им идеи.

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виктор сикрит

Вот это я понимаю КУРОРТ

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Николай Куликов

Шиза

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Elena Bogomolova

Те, кто в командировку приехал, считаются туристами или курортниками? "Ну а чо", грязи там есть и из кранов практически минводы струятся ;)

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Александр Ларин

Ну больше походит не на курортный сбор, а доп налог на бизнес-тревел

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Сидор

Налог это заплатит не бизнес а турист.

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Александр Ларин

Не турист, а потребитель, который пользуется услугами бизнеса)

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Сидор

В депутаты метите? Риторика уж больно похожая

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Сидор

Красивое работают - сдавать квартиры посуточно нельзя. Теперь введем курортный сбор с отелелей и прочих.

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Robert Nelson

достала уже эта Турция - теперь только невские пляжи

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Mila Mashkova

обдираловка высшей степени

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Robert Nelson

губернатор Мурманска поддержал и обещал тоже ввести курортный сбор

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Император Нолимоций

С первого августа любой житель Питера, покидая город, платит курортный сбор, потому что куда же он еще, негодяй, собрался, как не на отдых.

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Robert Nelson

ну а что - вот Норвежцы развивают свои курорты и смотрите как хорошо живут - так что правильное решение

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Максим Неплох

Легендарные курорты Петербурга с солевыми комнатами.

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Алексей Воронин

"ты в питер приехал, сотен должен"©️

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A+B=C

Беглов – та ещё мразота! С таким губернатором никаких санкций не надо. Проезд в метро дороже, чем в Москве! Урод усатый!

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Robert Nelson

наконец то теперь прибавят пенсионерам - деньги будут от отдыхающих

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Владимир Иващенко

поздновато вводят курортный сбор с 1 августа ,не логичное решение

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