Власти Санкт-Петербурга запланировали ввести курортный сбор с 1 августа 2023 года Статьи редакции
Сумма сбора — 100 рублей за сутки фактического проживания.
- Согласно законопроекту, опубликованного в разделе антикоррупционной экспертизы, эксперимент планируется провести с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024-го. Внимание на документ обратила «Бумага».
- По проекту собирать его будут сами отели или другие «объекты временного проживания» с совершеннолетних туристов, которые останавливаются более, чем на сутки.
- Сбор смогут не платить те, кто зарегистрирован или постоянно работает в Санкт-Петербурге, учащиеся по очной форме местных образовательных учреждений в возрасте до 24 лет, участники Великой Отечественной войны и некоторые другие категории граждан.
- Согласно документу, оператор курортного сбора — это юрлицо или ИП, которое предоставляет гостиничные услуги или услуги временного проживания. То есть физлица, которые сдают в аренду своё жильё, пока не обязаны взимать дополнительные деньги с туристов-арендаторов, отмечал в ноябре 2022-го юрист Алексей Прохоров в разговоре с «Мойкой78».
- Эксперимент с курортным сбором проходил в России с 2018-го до 2023 года. В декабре 2022-го Владимир Путин подписал закон, который продлевает эксперимент до конца 2024 года и позволяет участвовать в нём Санкт-Петербургу.
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сориентируйте пожалуйста по ценам на пляжах невы в конце сентября
Лучше на пляжах залива. Посетите, пока там все не застроили, как на Ваське
у нас пляжи бесплатные
СПАСИБО БЕГЛОВ ОХ ЗАЖИВЁМ
Но Питер же не курорт, как в нём может быть курортный сбор?
как не курорт - пляжи ведь есть
Ну тогда, хули, можно по всей стране делать. Везде на крайняк найдется если не речушка, то хотя бы озеро)
главное везде брать курортный сбор)
В Белгородской губернии, например, чудо как хорошо. И курортный потенциал Брянской явно до конца не раскрыт.
К вопросу про пляжи
https://youtu.be/wJqxQ0kE0Cc
Аляска тоже не курорт, но налог там есть.
А у вас негров линчуют!!!
недалеко есть "курортный район"
Вспоминается
"ну как так, жопа есть, а слова такого нет")
если человек не переносит сильную жару но отдохнуть хочет - на Неве в октябре не сильно жарко ?
Если это вопрос, то есть такая штука как гугл
сколько будет стоить отдохнуть на курортах Невы?
от Невы?
надо и с местных тоже брать - они ведь тоже отдыхают живя в Питере
Ну хоть жители платить не будут, хорошо, что дополнение есть.
Куда операторы побора сдают туристическую мзду?
Остановитесь, вы подаете им идеи.
Вот это я понимаю КУРОРТ
Шиза
Те, кто в командировку приехал, считаются туристами или курортниками? "Ну а чо", грязи там есть и из кранов практически минводы струятся ;)
Ну больше походит не на курортный сбор, а доп налог на бизнес-тревел
Налог это заплатит не бизнес а турист.
Не турист, а потребитель, который пользуется услугами бизнеса)
В депутаты метите? Риторика уж больно похожая
Красивое работают - сдавать квартиры посуточно нельзя. Теперь введем курортный сбор с отелелей и прочих.
достала уже эта Турция - теперь только невские пляжи
обдираловка высшей степени
губернатор Мурманска поддержал и обещал тоже ввести курортный сбор
С первого августа любой житель Питера, покидая город, платит курортный сбор, потому что куда же он еще, негодяй, собрался, как не на отдых.
ну а что - вот Норвежцы развивают свои курорты и смотрите как хорошо живут - так что правильное решение
Легендарные курорты Петербурга с солевыми комнатами.
"ты в питер приехал, сотен должен"©️
Беглов – та ещё мразота! С таким губернатором никаких санкций не надо. Проезд в метро дороже, чем в Москве! Урод усатый!
наконец то теперь прибавят пенсионерам - деньги будут от отдыхающих
поздновато вводят курортный сбор с 1 августа ,не логичное решение