Разработка в Москве, продажи в Калифорнии: стартап Mighty Buildings печатает дома и уже собрал $30 млн

Компания три года работала «в стол» — придумывала технологию и изобретала новый материал. Теперь она вышла на американский рынок — и основатели Вячеслав Солоницын и Дмитрий Стародубцев поделились подробностями.