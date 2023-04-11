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Евгения Евсеева

Стартап Mighty Buildings, который печатает дома на 3D-принтере, привлёк $50 млн Статьи редакции

А команда проекта объявила о запуске нового стартапа.

  • Об инвестициях в Mighty Buildings на сайте Y Combinator рассказали Микалай Мельчанка и сооснователи стартапа Вячеслав Солоницын и Дмитрий Стародубцев. Внимание на это обратил Telegram-канал The Edinorog. По словам его источника, неанонсированный раунд привлекли во второй половине 2022-го. Солоницын это подтвердил.
  • По данным Crunchbase, всего с момента основания Mighty Buildings привлёк более $100 млн. О раунде на $50 млн компания официально не сообщала.
  • На что пойдут привлечённые средства — не указывается, как и оценка компании и имена инвесторов.
  • Одновременно сооснователи объявили о запуске нового проекта Intently. Это платформа, которая использует ИИ для поиска потенциальных клиентов для компаний.
  • Mighty Buildings производит дома на промышленном 3D-принтере. Система может напечатать за 24 часа квартиру-студию площадью 350 фут² (примерно 32 м²). Напечатанные дома стоят от $115 до $285 тысяч в зависимости от метража, указывала компания в 2020 году.
  • Стартап основали в 2018 году в Калифорнии бывший инвестиционный директор «Сколково» Вячеслав Солоницын и сооснователь инжиниринговой компании DI Group Дмитрием Стародубцевым. В том же году к команде присоединились специалист по робототехнике Алексей Дубов и директор по развитию Сэм Рубен.
Офлайн
Ольга Такмазьян
Разработка в Москве, продажи в Калифорнии: стартап Mighty Buildings печатает дома и уже собрал $30 млн инвестиций Статьи редакции

Компания три года работала «в стол» — придумывала технологию и изобретала новый материал. Теперь она вышла на американский рынок — и основатели Вячеслав Солоницын и Дмитрий Стародубцев поделились подробностями.

Дом, построенный Mighty Buildings

#новость #mightybuildings

1286 просмотров
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24 комментария
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 Александр Дизайнер

А если дождь ... Пойдет в момент печати ... ( не золотой ) А если ветер ....

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Анна Котова

а обязательно про золотой надо было вспомнить?😂

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умный человек

такое не забывается

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Дмитрий Перепродажный

А вы в жизни делаете только то, что обязательно? То, что не "обязательно", а, например, "возможно", вы никогда не делаете?

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Art.Spark

так а на чем раствор замешивают ?

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Влад

Камеры в тюрьмах печатать
У каждого нового заключённого будет новостройка

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Kirill Kazakov

даже у заключенных будет новостройка

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Александр Александров

Может и у Подвального своя камера появится такими темпами. Ах, да! У него отдельная уже есть - ШИЗО называется 😆

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Louise Carr

а если напечатать домик в тайге где нет госуслуг ?

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Stas Sokolov

За 24 часа она напечатает только стены. Крыша, та, что печатается нуждается в гидроизоляции, внешняя и внутренняя отделка всё равно займет дополнительное время. Ускорение стройки сомнительное. Ну и не для всех регионов такое решение в плане тепла подходит. Но сама по себе технология отличная для какого то временного жилья.

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Louise Carr

а можно напечатать себе домик на Рублевке ?

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Red Hot Wine

да вообще без проблем, берете и печатаете 😂

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Dmitry Eliseev

до чего доходят технологии ,посмотрел как это делают и остался под впечатлением и еще в короткие сроки ,так сказать если есть деньги ,можно заселяться с пылу с жару

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Louise Carr

+ срок за незаконное строительство

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Pushkareva Ekaterina

Они работают на рынке США. У них всё нормально с законностью.

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Pushkareva Ekaterina

Конкретно этот стартап мне очень нравится. Пусть второй раунд пойдёт им на пользу.

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Вадим Д.

Классная тема! Успеха ребятам 👍🏻 Это круто!

Только покамест не до 3D-печати домов нам будет. Или могут приспособить к печати других сооружений.

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Невероятный Блондин

Ладно, спасибо.

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Igor Zhukov

интересно наблюдать за данным проектом ,а вот качество домов какое и как выдерживают влияние окружающей среды

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Louise Carr

а можно напечатать себе домик на море например в геленджике ?

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Солодский Анатолий

Довольно интересная идея, конечно есть нюансы, но думаю вы их исправите.

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Вадим Егорычев

в интересный проект ,хорошие инвестиции

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Виолетта

так давно уже печатают дома, лет 5 как. Что это за Стартап, отмывочная очередная:?

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Axel Denisenko

Не совсем понимаю ценность данного проекта.
Уже практически во всех развитых странах есть компании которые возведут вам домик из готовых щитов за несколько дней. На этих щитах будет все: облицовка вашего дома, утеплитель, внутренняя отделка, коммуникации, проводка и пр.
*да, скорее всего выбор будет не такой большой как напечатать свой фентезийный дом за 3D принтере, но, если честно, у подавляющего кол-ва людей достаточно скромные хотелки.

https://youtu.be/2P2hTEVpGD4?t=4

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