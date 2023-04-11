Стартап Mighty Buildings, который печатает дома на 3D-принтере, привлёк $50 млн Статьи редакции
А команда проекта объявила о запуске нового стартапа.
- Об инвестициях в Mighty Buildings на сайте Y Combinator рассказали Микалай Мельчанка и сооснователи стартапа Вячеслав Солоницын и Дмитрий Стародубцев. Внимание на это обратил Telegram-канал The Edinorog. По словам его источника, неанонсированный раунд привлекли во второй половине 2022-го. Солоницын это подтвердил.
- По данным Crunchbase, всего с момента основания Mighty Buildings привлёк более $100 млн. О раунде на $50 млн компания официально не сообщала.
- На что пойдут привлечённые средства — не указывается, как и оценка компании и имена инвесторов.
- Одновременно сооснователи объявили о запуске нового проекта Intently. Это платформа, которая использует ИИ для поиска потенциальных клиентов для компаний.
- Mighty Buildings производит дома на промышленном 3D-принтере. Система может напечатать за 24 часа квартиру-студию площадью 350 фут² (примерно 32 м²). Напечатанные дома стоят от $115 до $285 тысяч в зависимости от метража, указывала компания в 2020 году.
- Стартап основали в 2018 году в Калифорнии бывший инвестиционный директор «Сколково» Вячеслав Солоницын и сооснователь инжиниринговой компании DI Group Дмитрием Стародубцевым. В том же году к команде присоединились специалист по робототехнике Алексей Дубов и директор по развитию Сэм Рубен.
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А если дождь ... Пойдет в момент печати ... ( не золотой ) А если ветер ....
а обязательно про золотой надо было вспомнить?😂
такое не забывается
А вы в жизни делаете только то, что обязательно? То, что не "обязательно", а, например, "возможно", вы никогда не делаете?
так а на чем раствор замешивают ?
Камеры в тюрьмах печатать
У каждого нового заключённого будет новостройка
даже у заключенных будет новостройка
Может и у Подвального своя камера появится такими темпами. Ах, да! У него отдельная уже есть - ШИЗО называется 😆
а если напечатать домик в тайге где нет госуслуг ?
За 24 часа она напечатает только стены. Крыша, та, что печатается нуждается в гидроизоляции, внешняя и внутренняя отделка всё равно займет дополнительное время. Ускорение стройки сомнительное. Ну и не для всех регионов такое решение в плане тепла подходит. Но сама по себе технология отличная для какого то временного жилья.
а можно напечатать себе домик на Рублевке ?
да вообще без проблем, берете и печатаете 😂
до чего доходят технологии ,посмотрел как это делают и остался под впечатлением и еще в короткие сроки ,так сказать если есть деньги ,можно заселяться с пылу с жару
+ срок за незаконное строительство
Они работают на рынке США. У них всё нормально с законностью.
Конкретно этот стартап мне очень нравится. Пусть второй раунд пойдёт им на пользу.
Классная тема! Успеха ребятам 👍🏻 Это круто!
Только покамест не до 3D-печати домов нам будет. Или могут приспособить к печати других сооружений.
Ладно, спасибо.
интересно наблюдать за данным проектом ,а вот качество домов какое и как выдерживают влияние окружающей среды
а можно напечатать себе домик на море например в геленджике ?
Довольно интересная идея, конечно есть нюансы, но думаю вы их исправите.
в интересный проект ,хорошие инвестиции
так давно уже печатают дома, лет 5 как. Что это за Стартап, отмывочная очередная:?
Не совсем понимаю ценность данного проекта.
Уже практически во всех развитых странах есть компании которые возведут вам домик из готовых щитов за несколько дней. На этих щитах будет все: облицовка вашего дома, утеплитель, внутренняя отделка, коммуникации, проводка и пр.
*да, скорее всего выбор будет не такой большой как напечатать свой фентезийный дом за 3D принтере, но, если честно, у подавляющего кол-ва людей достаточно скромные хотелки.
https://youtu.be/2P2hTEVpGD4?t=4