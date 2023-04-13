Time опубликовал список самых влиятельных людей 2023 года — в него попали Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман Статьи редакции
Также в списке гендиректор TikTok, глава Disney и вдова Стива Джобса.
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Time опубликовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей 2023 года. Он разделён на шесть категорий: артисты, новаторы, титаны, кумиры, пионеры и лидеры. В него попали и известные предприниматели.
«Титаны»
- Лорен Пауэлл — вдова основателя Apple Стива Джобса. В 2022 году она вместе с друзьями и близкими предпринимателя запустила «архив» в его честь. В 2023-м проект выпустил книгу — сборник интервью, речей и переписок Джобса.
- Илон Маск — глава Tesla и SpaceX, сооснователь Neuralink и владелец Twitter.
- Гендиректор TikTok Чжоу Шоуцзы.
- Угур Шахин и Озлем Тюреджи — супруги и основатели компании BioNTech, которая в 2020 году вместе с Pfizer разработала действенную вакцину против Covid-19.
«Новаторы»
Глава Disney Боб Айгер.
«Пионеры»
- Гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Компания разработала чат-бота ChatGPT.
- Робин Цзэн — основатель и глава китайской компании Contemporary Amperex Technology (CATL). Она производит и поставляет аккумуляторы для электромобилей — в том числе для Tesla, Ford и других автопроизводителей.
- Основательница отдела по этике ИИ в Google Маргарет Митчелл. Она критиковала компанию за попытки цензурировать негативные отзывы о своих продуктах. В 2021 году её уволили из Google.
«Кумиры»
- Основатель бренда Patagonia Ивон Шуинар — в 2022 году он отдал свою компанию некоммерческой организации, которая будет тратить всю прибыль на борьбу с изменением климата.
Сформировать этот список Time помог ChatGPT, любезно предоставленный Сэмом Альтманом.
Чем известна вдова Джобса, кроме того, что запустила «архив» в его честь?
Терпела этого "незаурядного" человека и прожила потом еще 10 лет)
как и написать твой коммент
Вы мне не друг и не товарищ, чтобы тыкать сходу.
это интернет, тут еще и не туда тыкнуть могут, пора бы привыкнуть
Стиль поведения не должен зависеть от канала коммуникации. Ну да Ваше дело.
Вероятно, потому что ведёт активную филантропическую деятельность. Насколько знаю, поддерживает множество локальных (в отдельных странах) и международных некоммерческих проектов
Тем, что она до сих пор жива, знает о Стиве всё и имеет доступ к его перепискам :)
А вообще довольно влиятельная личность в этих самых США- финансировала Хилари Клинтон и Джо Байдена на выборах, поддерживает предпринимателей, раздаёт гранты, много инвестирует и занимается благотворительностью.
Больше ничем.
Мама Стифлера стала иконой))
В следующем выпуске в списке будет сам ChatGPT 🙂
А через год мы узнаем его в лицо!
вот вы смеетесь смеетесь, а вдруг действительно так и будет
как бы не случилось, что только он и останется в этом рейтинге
Странный списочек.
Т.е эти ребята хотят сказать, что жена Зеленского, или какие-то ноу неймы влиятельней Си Цзынь Пина, например?🤣
Находятся же ещё бараны, которые верят в эти постановочные рейтинги🤣
интересно ,кто составляет эти рейтинги ,наверное из личных соображений и симпатий скорее
Так в том и дело. Это такое "по версии моей мамы" получается)
Когда-то Time не боялся ни Гитлера на обложку выложить, ни Сталина. Это вызывало скандалы и ненависть у многих, но это действительно были влиятельнейшие люди эпохи. Сейчас список выглядит просто абсурдно.
Там еще третий такой товарищ был вроде относительно недавно. Они конечно все влиятельные, но человечеству ничего хорошего не сделали. Зачем таких пиарить не понятно.
Ну так назвали бы "Список хороших людей по версии Time". Влиять и быть хорошим - разные вещи, не находите?
У них там разные категории. Можно конечно создать категория под названием кровожадные диктаторы и массовые убийца. Туда можно всех трех вписать.
какие времена ,такой и список
И ниодного русского
Один есть, но он в другом списке. Гаагском.
а можно список людей, которые плохо повлияли, а не хорошо?
Мы и так все прекрасно знаем кто на первым месте этого списка будет.
Не очень хочется перечислять всю российскую власть, там все-таки полно народу. Журнала не хватит
Какой то заказной список, а где создатели вакцины Спутник например? Ну по Кумирам вопросов нет конечно, всем бы с него пример брать.
еще чуть чуть и илон маск на первом месте будет
Ивон Шуинар — в 2022 году он отдал свою компанию некоммерческой организации, которая будет тратить всю прибыль на борьбу с изменением климат-ого,а вот это вот благородно ,не зря находится в разделе кумиры
У Лорен Пауэлл охуенное имя, почти как Лора Палмер
Девушка на фото - это мама Стифлера?
Она самая😄 Дженнифер Кулидж
О в Белом лотосе тоже она оказывается
да но в статье нет и 10)))
Я где великий архистратиг с чемоданчиком?
Надо составить свой список влиятельных людей (только для дружественных стран)
В Leaders уважаемые люди, респект.
Боба Айгера в новаторы ? Хорошая шутка
Кто это? И что она влиятельного сделала, помимо указанного в новости?Илон Маск
Ну тут заслуженный титул влияния через шитпостинг твиттераГендиректор TikTok Чжоу Шоуцзы
Тоже более менее понятноУгур Шахин и Озлем Тюреджи — супруги и основатели компании BioNTech
С натяжкой, но тоже окГлава Disney Боб Айгер.
А что новаторского сделал? Анонс ещё 10 ремейков с гендерно-нейтральными персонажами мультиков - это не новаторствоГендиректор OpenAI Сэм Альтман
ЗаслуженноРобин Цзэн — основатель и глава китайской компании Contemporary Amperex Technology (CATL)
Тоже вроде окейОсновательница отдела по этике ИИ в Google Маргарет Митчелл
Не очень понятно, чем влиятельна её историяОснователь бренда Patagonia Ивон Шуинар
Не знал что отмыв денег на климатической повестке - это гарантия заслуженного попадания в такие списки
Patagonia это не российская госкорпорация что бы там бабло отмывать. Они достаточно успешно деньги зарабатывают.
Я не понял, а на какой странице Time Вадим Д. и Дмитрий Беговатов?
Ничего себе,титан
🔥👍
Требую список влиятельных писателей и комментаторов 2023 по версии VC