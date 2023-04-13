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Офлайн
Евгения Евсеева

Time опубликовал список самых влиятельных людей 2023 года — в него попали Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман Статьи редакции

Также в списке гендиректор TikTok, глава Disney и вдова Стива Джобса.

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Time опубликовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей 2023 года. Он разделён на шесть категорий: артисты, новаторы, титаны, кумиры, пионеры и лидеры. В него попали и известные предприниматели.

«Титаны»

  • Лорен Пауэлл — вдова основателя Apple Стива Джобса. В 2022 году она вместе с друзьями и близкими предпринимателя запустила «архив» в его честь. В 2023-м проект выпустил книгу — сборник интервью, речей и переписок Джобса.
  • Илон Маск — глава Tesla и SpaceX, сооснователь Neuralink и владелец Twitter.
  • Гендиректор TikTok Чжоу Шоуцзы.
  • Угур Шахин и Озлем Тюреджи — супруги и основатели компании BioNTech, которая в 2020 году вместе с Pfizer разработала действенную вакцину против Covid-19.

«Новаторы»

  • Глава Disney Боб Айгер.

«Пионеры»

  • Гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Компания разработала чат-бота ChatGPT.
  • Робин Цзэн — основатель и глава китайской компании Contemporary Amperex Technology (CATL). Она производит и поставляет аккумуляторы для электромобилей — в том числе для Tesla, Ford и других автопроизводителей.
  • Основательница отдела по этике ИИ в Google Маргарет Митчелл. Она критиковала компанию за попытки цензурировать негативные отзывы о своих продуктах. В 2021 году её уволили из Google.

«Кумиры»

  • Основатель бренда Patagonia Ивон Шуинар — в 2022 году он отдал свою компанию некоммерческой организации, которая будет тратить всю прибыль на борьбу с изменением климата.

#новость #time

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46 комментариев
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 Вадим Д.

Сформировать этот список Time помог ChatGPT, любезно предоставленный Сэмом Альтманом.

Чем известна вдова Джобса, кроме того, что запустила «архив» в его честь?

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Д Хб

Терпела этого "незаурядного" человека и прожила потом еще 10 лет)

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Олег Юрьевич

как и написать твой коммент

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Вадим Д.

Вы мне не друг и не товарищ, чтобы тыкать сходу.

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Олег Юрьевич

это интернет, тут еще и не туда тыкнуть могут, пора бы привыкнуть

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Вадим Д.

Стиль поведения не должен зависеть от канала коммуникации. Ну да Ваше дело.

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Maxim Sergeevich

Вероятно, потому что ведёт активную филантропическую деятельность. Насколько знаю, поддерживает множество локальных (в отдельных странах) и международных некоммерческих проектов

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Александр Д.

Тем, что она до сих пор жива, знает о Стиве всё и имеет доступ к его перепискам :)
А вообще довольно влиятельная личность в этих самых США- финансировала Хилари Клинтон и Джо Байдена на выборах, поддерживает предпринимателей, раздаёт гранты, много инвестирует и занимается благотворительностью.

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SorryImSoRetarded

Больше ничем.

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Сергей Мазур

Мама Стифлера стала иконой))

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Юрий Мальцев

В следующем выпуске в списке будет сам ChatGPT 🙂

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Иван Серик

А через год мы узнаем его в лицо!

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Виктор Якушкин

вот вы смеетесь смеетесь, а вдруг действительно так и будет

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Иван Серик
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Сергей Мазур
В следующем выпуске в списке будет сам ChatGPT

как бы не случилось, что только он и останется в этом рейтинге

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Виктор Исаков

Странный списочек.
Т.е эти ребята хотят сказать, что жена Зеленского, или какие-то ноу неймы влиятельней Си Цзынь Пина, например?🤣
Находятся же ещё бараны, которые верят в эти постановочные рейтинги🤣

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Илья Рыбаков

интересно ,кто составляет эти рейтинги ,наверное из личных соображений и симпатий скорее

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Виктор Исаков

Так в том и дело. Это такое "по версии моей мамы" получается)

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Alexander

Когда-то Time не боялся ни Гитлера на обложку выложить, ни Сталина. Это вызывало скандалы и ненависть у многих, но это действительно были влиятельнейшие люди эпохи. Сейчас список выглядит просто абсурдно.

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Dimitri

Там еще третий такой товарищ был вроде относительно недавно. Они конечно все влиятельные, но человечеству ничего хорошего не сделали. Зачем таких пиарить не понятно.

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Alexander
но человечеству ничего хорошего не сделали

Ну так назвали бы "Список хороших людей по версии Time". Влиять и быть хорошим - разные вещи, не находите?

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Dimitri

У них там разные категории. Можно конечно создать категория под названием кровожадные диктаторы и массовые убийца. Туда можно всех трех вписать.

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Матвей Дубровин

какие времена ,такой и список

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Иван Серик

И ниодного русского

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Вадим Д.

Один есть, но он в другом списке. Гаагском.

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Иван Серик
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Айнур

а можно список людей, которые плохо повлияли, а не хорошо?

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Dimitri

Мы и так все прекрасно знаем кто на первым месте этого списка будет.

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Sergei Zotov

Не очень хочется перечислять всю российскую власть, там все-таки полно народу. Журнала не хватит

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Дмитрий Косатиков

Какой то заказной список, а где создатели вакцины Спутник например? Ну по Кумирам вопросов нет конечно, всем бы с него пример брать.

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Ваня Шестаков

еще чуть чуть и илон маск на первом месте будет

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Obi Van Goga

Ивон Шуинар — в 2022 году он отдал свою компанию некоммерческой организации, которая будет тратить всю прибыль на борьбу с изменением климат-ого,а вот это вот благородно ,не зря находится в разделе кумиры

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Невероятный Блондин

У Лорен Пауэлл охуенное имя, почти как Лора Палмер

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Стас Иванов

Девушка на фото - это мама Стифлера?

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Goods Trend

Она самая😄 Дженнифер Кулидж
О в Белом лотосе тоже она оказывается

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Никита Кравцов

да но в статье нет и 10)))

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Игорь Протасов

Я где великий архистратиг с чемоданчиком?
Надо составить свой список влиятельных людей (только для дружественных стран)

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Pavel Cree

В Leaders уважаемые люди, респект.

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Антон Большаков

Боба Айгера в новаторы ? Хорошая шутка

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Игорь Рейтер
Лорен Пауэлл — вдова основателя Apple Стива Джобса

Кто это? И что она влиятельного сделала, помимо указанного в новости?

Илон Маск

Ну тут заслуженный титул влияния через шитпостинг твиттера

Гендиректор TikTok Чжоу Шоуцзы

Тоже более менее понятно

Угур Шахин и Озлем Тюреджи — супруги и основатели компании BioNTech

С натяжкой, но тоже ок

Глава Disney Боб Айгер.

А что новаторского сделал? Анонс ещё 10 ремейков с гендерно-нейтральными персонажами мультиков - это не новаторство

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман

Заслуженно

Робин Цзэн — основатель и глава китайской компании Contemporary Amperex Technology (CATL)

Тоже вроде окей

Основательница отдела по этике ИИ в Google Маргарет Митчелл

Не очень понятно, чем влиятельна её история

Основатель бренда Patagonia Ивон Шуинар

Не знал что отмыв денег на климатической повестке - это гарантия заслуженного попадания в такие списки

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Dimitri

Patagonia это не российская госкорпорация что бы там бабло отмывать. Они достаточно успешно деньги зарабатывают.

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Alexander

Я не понял, а на какой странице Time Вадим Д. и Дмитрий Беговатов?

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Валерий Краснов

Ничего себе,титан

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Anatoly Malkevich

🔥👍

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Куртуазный маньерист

Требую список влиятельных писателей и комментаторов 2023 по версии VC

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