Также в списке гендиректор TikTok, глава Disney и вдова Стива Джобса.

Time опубликовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей 2023 года. Он разделён на шесть категорий: артисты, новаторы, титаны, кумиры, пионеры и лидеры. В него попали и известные предприниматели.