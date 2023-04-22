Теперь люди вынуждены тратить на них вдвое больше и потому ещё избирательнее относятся не только к месту встречи, но и к самому человеку.

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85% из 683 опрошенных считают, что растущая инфляция вызвала рост затрат на свидания. Источник: The Hustle

Говорят, любовь не купишь за деньги, но на её поиски всё равно придётся потратиться. Около 41% из 3000 опрошенных пользователей приложения для знакомств Hinge теперь гораздо больше встревожены расходами на свидания, чем в 2021 году, пишет Bloomberg.

По данным недавнего опроса издания The Hustle, в котором поучаствовало 683 читателя, 85% признали, что свидания действительно подорожали — из-за роста инфляции.

Сколько стоят свидания при растущей инфляции

Респонденты The Hustle в среднем тратят $68 на одну встречу — это примерно 5500 рублей по валютному курсу на момент публикации. Иногда одна продолжительная «прогулка» может обойтись и во все $100, если не ограничиваться одним заведением, отмечают собеседники Bloomberg.

Для мужчин средний показатель чуть выше ($87), поскольку они нередко платят за двоих, для женщин — наоборот ($48). Среди возрастных групп цифры такие: самый высокий усреднённый «ценник» у представителей поколения Х, родившихся в период с 1965 по 1980 год, — это $82. Самый низкий, в свою очередь, у зумеров (1997 год и младше) — $49.



Статистика по ежемесячным расходам на романтические встречи разнится. Match, владеющая приложениями Tinder, Hinge и Plenty of Fish, опросила 5000 «одиночек» и выяснила, что в среднем они тратят $130 в месяц — это на 40% больше, чем в 2010-х. По данным Bloomberg, расходы выросли вдвое: у одной из его собеседниц, например, на свидания уходит не $200 в месяц, а $400.

Средняя стоимость свидания: сперва общий показатель, затем — по полу (мужчины и женщины), возрасту (зумеры, миллениалы, поколение Х, бумеры), годовому доходу в тысячах долларов. Источник: The Hustle

От чего приходится отказываться «одиночкам»

84% респондентов Match признались, что рост цен вынудил их присмотреться к более доступным способам провести время с потенциальным партнёром — например, отказаться от ужина в ресторане в пользу прогулки в парке. О том же сказали почти 4000 из 8000 опрошенных канадским сервисом Plenty of Fish.

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Те, кто раньше предпочитал впервые встретиться в баре, теперь чаще выбирают поход в кофейню, так как возросла стоимость алкоголя и коктейлей, и только потом собираются тратиться на менее бюджетные способы провести время. По словам собеседницы CNN, не самые ощутимые единичные траты вроде $15-20 на алкогольный напиток за месяц могут «влететь в копеечку».

Вместе с этим подорожали также еда, развлечения и бензин, поэтому 30% уже не так скептично относятся к бесплатным развлечениям. Ещё 29% выбирают места поближе к дому, чтобы лишний раз не тратиться на заправку машины.

Ещё один тренд, который зародился в разгар пандемии и нашёл своё продолжение в условиях инфляции, — свидания по видеозвонку. Так человек может заранее и бесплатно проверить, «стоит ли кандидат времени и денег», пишет CNN. По данным Match, до 2020 года лишь 8% было согласно знакомиться в таком формате. К концу 2022-го их доля составила 37%.

Изменения в пользовательских предпочтениях заметили даже разработчики приложений для знакомств. Аудитория стала реже оплачивать одноразовые «бустеры», которые помогали им получить больше внимания, рассказали аналитики Match, Bumble и других.

Вот какие «составляющие» свидания подорожали заметнее всего: это еда, алкоголь, развлечения, бензин, одежда. Источник: The Hustle

Как изменились критерии, по которым партнёры выбирают друг друга

Почти половина респондентов The Hustle заявила, что на решение идти или не идти на свидание зависит от профессии собеседника или уровня его доходов.

37% рассказали, что обсуждали денежный вопрос на романтической встрече.

41% — что именно деньги в итоге определяли, стоит ли идти следующее свидание.

Собеседники CNN и Bloomberg также признались, что рост цен заставил их стать более избирательными при выборе не только мест, но и спутников. «Одиночки» больше не могут позволить себе несколько раз в месяц терять по $100 на встречи, которые всегда могут «плохо закончиться».