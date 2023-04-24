Юрлицо логистического сервиса PickPoint подало в суд заявление о банкротстве Статьи редакции
Компания предупредила партнёров о закрытии в России в начале апреля, писал «Ъ».
- ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» подало заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы 21 апреля 2023 года, следует из картотеки дел. На это обратили внимание «РИА Новости». Сумма неисполненных обязательств в материалах пока не указана.
- Это юрлицо — оператор логистического сервиса PickPoint, следует из сайта последнего. В начале апреля 2023 года «Коммерсантъ» писал, что компания разослала партнёрам письмо, в котором сообщила о прекращении работы в России.
- Газета писала, что сервис прекратит приём новых грузов 4 апреля, а все недоставленные и невостребованные посылки вернут отправителям до конца месяца. В службе поддержки тогда подтвердили «РИА Новости», что сервис приостанавливает работу, а все отправленные посылки вернут отправителям.
- Последняя запись на странице PickPoint во «ВКонтакте» — от 2 апреля 2023 года. В комментариях к ней пользователи также писали, что заказы отменены, а постаматы выключены. По данным картотеки арбитражных дел, к «Сети автоматизированных пунктов выдачи» с начала апреля 2023-го подано больше десяти исков.
- Выручка «Сети автоматизированных пунктов выдачи» за 2022 год составила 2,3 млрд рублей, чистый убыток — 351,3 млн рублей, следует из данных «Контур Фокуса». Годом ранее — 3,5 млрд рублей выручки и 253,6 млн рублей убытка. Сеть PickPoint насчитывает около 6000 постамтов и 4500 пунктов выдачи в 657 населённых пунктах, писал «Ъ».
972 просмотров
Теперь только кораваны.
Просьба не грабить их!
Сейчас Почта России работает идеально.
Конечно, ведь из за границы только есть алик и еще пара китай шопов .
При чём за граница?
Это каким местом интересно?)
ну не прям идельно,но лучше чем пару лет назад
Конкуренция нам не нужна. Так и запишем) Кстати, когда у нас было много отправок, все так теряли грузы. Боксберри возмещал согласного страховки, со скрипом, но возмещал. Почта уходила думать на полгода, и ни разу ничего не вернула.
Корованы, у нас верблюды не водятся. А коров избыток.
Ну мастера доить под чистую у нас есть, так что "они" уже заняты.
вообще то в калмыкии их много.
Выезжаю!
но они дорогие, собаки
Почему кораваны, а не карованы? Здесь что-то не так.
Хорошая компания была. Очень жаль что так происходит.
Маркетплейсы вытесняли
Как это связано? Это лишь форма доставки.PickPoint принял решение прекратить работу в России из-за финансовых трудностей, ссылается "Коммерсантъ" на источники на логистическом рынке и письмо гендиректора компании Надежды Романовой.
По её словам, сложности возникли в связи со снижением оборота. В свою очередь, к этому привёл уход из страны западных ретейлеров. Они составляли основную часть клиентского портфеля PickPoint.
Печально, достойных аналогов осталось не много
У юридического лица - юридическая жопа. Лол ))
5post видимо вытеснила их, но тут пятерочке плюс, реально удобно и круто сделали
То что романова заскамится у нее на лице написанно
еще много обонкротившихся компаний нас ждет(