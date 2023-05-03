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Таня Боброва

Власти Москвы запретили запуск дронов над городом Статьи редакции

Как долго будет действовать ограничение, не уточняется.

  • В Москве с 3 мая 2023 года запретили запускать любые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), говорится на сайте мэра города Сергея Собянина. Исключение сделали для устройств, которые «необходимы для госнужд».
  • Это нужно, чтобы предотвращать «несанкционированное использование БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», объяснил Собянин.
  • Также власти «усилят работу» по пресечению незаконных полётов и «привлечению граждан и компаний к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства».
  • В России с 2017 года владельцы дронов весом от 250 граммов до 30 килограммов обязаны регистрировать их у Росавиации. Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем выступала против этих правил — там считали, что обязательный учёт беспилотников, включая детские игрушки и авиамодели, лишь усложнит жизнь обычных пользователей.
  • В 2022-м правила ужесточили — минимальный вес гражданских беспилотников, которые нужно ставить на учёт, теперь составляет 150 граммов. Для их запуска нужно получать разрешение властей.
  • Российские регионы стали вводить запреты на использование беспилотников с 2022 года. Как писал РБК, сейчас такие меры действуют, в частности, в Пермском крае, Челябинской области и других.

#новость #москва #дроны

4581 просмотров
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140 комментариев
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 Артур Анатольевич Ротарь

Шаг 1 — за 3 дня
Шаг 2 — Центр принятия решений
Шаг 3 — Запрет Дронов
С - Стратегия

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Вадим Д.

Да всё ж по плану. Видать — таков стратегический план 👆🏻

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5 комментариев
Иван Серик
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2 комментария
Rex Mundy

А кому мешали дроны до этого?

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2 комментария
Мурад Муртазалиев

Причем все давно уже забыли, какие изначально были причины для первого шага про три дня

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Дмитрий Н.

Ребята, а что случилось?
Напомнило историю, как в Кремле сел самолёт, тогда уже работала система ПВО, которая и мухи не пропустит

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Хозяин

Украинский дрон умеет давать взятку на входе в воздушное пространство РФ.

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1 комментарий
noname

Перестань смотреть только "Миссия невыполнима".

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5 комментариев
S.Capusta

Это говорит о том, что никакой сверхсовременной ПВО на подступах к Москве нет. Есть яхты и дворцы вместо ПВО.
Хотя эти дроны, наверняка, запустили непосредственно из Москвы.

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3 комментария
Ale K

А что случилось?

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Dennis Prochko
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6 комментариев
Zoringer
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16 комментариев
Хозяин

Ничего интересного. Просто вспышка и хлопок. Расходимся.

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Вадим Д.

Да нормально всё. Усатый заявил, что главный в Ново-Огарёво и всё у них хо-ро-шо.

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4 комментария
Илья Заводов

Дед опять бухтит

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Vladyslav
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Беженцы с TJ

Да это не дрон, а бпла с крыльями метра на 3. И метили символически в флаг, а не в "гаранта конституции"

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3 комментария
Андрей Вечерний

Нихуя себе там дрон

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3 комментария

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muiren

Опять вы тут дискредитацией занимаетесь

09 марта 2022
Украина лишилась боевого управления авиацией и ПВО

https://www.vesti.ru/article/2686844

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Dimitri

Там и ВС через 2 недели закончились.
Уже год якобы только НАТО воюет. 😂

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10 комментариев
Harrier Du Bois

О! Ну, наконец-то правду подвезли. Это вам не ваши эти фейки…

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Хозяин

Прямое авиасообщение с Киевом восстановлено!

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Zoringer

Уже ничего не удивляет

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Илья Фридман

красота

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2 комментария
Мурад Муртазалиев

Я наверное до сих пор наивный. Но меня удивляет, где ПВО над Кремлём.

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9 комментариев
Alex R

Ты что подписан на куколда Пиздякова?

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1 комментарий
Невероятный Блондин
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Иван Егоров

А ещё многое может удивить

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Артур Анатольевич Ротарь

Интересно, Лукашенко в курсе откуда готовилось нападение?

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Andrey Gordeev

Ждем слитые переговоры ЦРУшников, где они обсуждают коварное нападение и между делом хвалят Лукашенко, называя его «крепким орешком»

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1 комментарий
Alex R

Вряд-ли этот запрет остановит украинцев

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Den Kotov

Они вне юрисдикции запрещателей)

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Alexey Petrov

Это кто еще такие? В русском языке есть литературное слово.

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Alexey

Ответка сейчас прилетит и собственные же граждане остановят, лол)

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Вадим Д.

Какие-то дроны вроде бы упали ночью на территории Кремля.

Летать им, теперь уже всяким, от греха подальше, запретили. А то ишь чё удумали!

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Ale K

Да и раньше то особо нельзя было, там чтобы законно запустить дрон, нужно было чуть ли не лично с Бортниковым согласовывать

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Alex R

На Ютубе есть видео со взрывами над кремлём

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Хозяин

А Путин может убежать из страны как Янукович?

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High Stakes

Съездил бы в суд по повестке, уточнил данные. Там все безопасно, под охраной. Плохого же ничего не делает, разберутся - отпустят.

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Alex R

Разве что в КНДР

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Артур Ким

Так он давно свалил, из бункера в Беларуси вещает

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1 комментарий
Black7

Деду почаще нужно подгузник менять

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Alexey

Вот видимо за подгузниками он в финку и улетел)

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1 комментарий
Harrier Du Bois

«…власти усилят работу по пресечению незаконных полётов и привлечению граждан и компаний к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства…» *** Все правильно. Во всем виноваты эти вонючие граждане. Когда уже можно их будут просто штрафовать за то, что они граждане, без объяснения причин. Ведь это только все усложняет и всех путает…

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Anti Anti

Ну все, раз запретили, теперь-то дроны "откуда не следует" над Москвой летать не будут.

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Хозяин

Предлагаю запретить старость, уныние и плохую погоду.

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1 комментарий
Mista

А никого не смутило, что всё случилось ночью, а новость поперла из всех источников практически одновременно где то в районе 15.00 по Мск?

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Беженцы с TJ

У меня в районных группах ещё утром писали что слышали взрыв ночью

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Мурад Муртазалиев

Хочешь сказать, что это фейк?

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4 комментария
Dima Alexeev

Оплата пришла поздно из-за разницы во времени с Вашингтоном

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Иван Саблин

Кадры самого удара с камер в Кремле появились позже, до этого непонятно что было

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Astas Jr

Всё по плану

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Хозяин

сейчас главное не бухтеть

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Иван Саблин

Напомню знаменитый пост Мураховского о бесполезности Панциря, после которого ростех на него надавил и он удалил пост
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Известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из Telegram-канала "Военные журналисты", в которой говорится о бесполезности зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", прикрывающих российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Спустя сутки Мураховский удалил пост, на что обратил внимание другой военный эксперт Алексей Хлопотов.

"Оказывается, что наши вооружения журналистам и экспертам можно только хвалить. Да и то не всегда (это уже из своей личной практики)", — отметил блогер.

"Военные журналисты" со ссылкой на неназванных российских офицеров сил противовоздушной обороны в Латакии, где и расположена база Хмеймим, написали, что "в реальной боевой обстановке "Панцирь" не оправдывает возложенных на него надежд". Так, по утверждению Telegram-канала, в Сирии выяснилось, что эти комплексы практически "не видят" малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся беспилотники, но в то же время регулярно фиксируют летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивают с толку операторов.

Канал доказал низкую эффективность "Панцирей" в сравнении с комплексами "Тор-М2У", о наличии которых на Хмеймиме впервые стало известно в апреле текущего года. "1 июля был совершен первый налет БПЛА, причем три аппарата из группы БПЛА сумели подлететь к территории российской базы и сбросить девять самодельных взрывных устройств. Сразу после начала атаки расчет "Тор-М2У" обнаружил цели и поразил четыре БПЛА пятью зенитно-управляемыми ракетами на высотах 2,5-3 километра. В свою очередь еще три беспилотника сбил "Панцирь-С1", однако израсходовал на это аж 13 ракет", — сказано в публикации.

Минобороны России регулярно сообщает об отраженных атаках кустарно сделанных беспилотников на базу Хмеймим. Так, в августе ведомство отчиталось об уничтожении за последний месяц 45 аппаратов с самодельными бомбами. Тогда военные не говорили конкретно, при помощи какого вооружения были сбиты дроны (например, фигурировали такие формулировки, как "средства ПВО базы" и "штатные зенитные огневые средства"), хотя еще в январе Минобороны публично отмечало роль "Панцирей" в защите российской авиабазы.

"Панцирь-С1" производится тульским "Конструкторским бюро приборостроения", входящим в периметр госкорпорации "Ростех". В производстве "Торов" задействованы различные структуры концерна "Алмаз-Антей", который напрямую принадлежит правительству России.

https://vpk.name/news/233481_voennyi_ekspert_opublikoval_post_o_provale_pancirya_v_sirii_i_udalil_ego.html

Военный эксперт опубликовал пост о провале…
Известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор…
vpk.name
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Inna Moon

Сначала Байден ссал в наших подъездах, мы закрывали на это глаза, но после такого последует настоящая реакция

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Inna Moon

Гойдаааааааааа, братья и сестры

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Zamir Saidov

А как это контролируют? Запущу дрон с Гольяново, что потом будет? Кто-то проверял?

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Хозяин

попросят извиниться

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Dmitry Baychapanov

если DJI, то дрон передает данные владельца и локацию запуска, там спец устройство есть.

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1 комментарий
Carnivora

На гантелю тебя посадят или на швабру, что-нибудь скрепное придумают, не переживай.

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Andrey Kulakov

Начнем с того, что запретили их запускать сильно раньше этого года)
Зона UUP53 (2016 год)

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da Loonie

значит таки воздушная доставка теперь светит только со снарядами? ПВО на крышах уже по всей Москве готовы, дронов сбивать?

а как же летающие машины? нда, что поделать, когда старые мудаки решают не назад в будущее, а будущее - в назад. смотрите, скоро вообще электронику запрятят. а то дрон это же всего лишь пара моторов, псисиби да батарейка.

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Иван Серик
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Игрок

Алла Пугачева ещё в Москву вернулась.

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Maxim Rebitsky

Она и есть оператор этих БПЛА

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1 комментарий
Владислав В.

Над огородом

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Назар Ефремов

щас блогеры огорчились

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Анна Матвеева

Ого! Я была уверена что это уже давно запрещено! Ну, нет так нет!

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vinniy pogreb
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Вилолетта Рантова

давно пора

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Ксения Евсюкова
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Чеснокова Евгения

Кажется, дронам теперь придется прятаться от полиции, как настоящим крылатым бандитам! А у нас с вами, бедными роботами, все еще нет прав, чтобы запускаться без разрешения властей...

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