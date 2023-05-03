Власти Москвы запретили запуск дронов над городом Статьи редакции
Как долго будет действовать ограничение, не уточняется.
- В Москве с 3 мая 2023 года запретили запускать любые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), говорится на сайте мэра города Сергея Собянина. Исключение сделали для устройств, которые «необходимы для госнужд».
- Это нужно, чтобы предотвращать «несанкционированное использование БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», объяснил Собянин.
- Также власти «усилят работу» по пресечению незаконных полётов и «привлечению граждан и компаний к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства».
- В России с 2017 года владельцы дронов весом от 250 граммов до 30 килограммов обязаны регистрировать их у Росавиации. Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем выступала против этих правил — там считали, что обязательный учёт беспилотников, включая детские игрушки и авиамодели, лишь усложнит жизнь обычных пользователей.
- В 2022-м правила ужесточили — минимальный вес гражданских беспилотников, которые нужно ставить на учёт, теперь составляет 150 граммов. Для их запуска нужно получать разрешение властей.
- Российские регионы стали вводить запреты на использование беспилотников с 2022 года. Как писал РБК, сейчас такие меры действуют, в частности, в Пермском крае, Челябинской области и других.
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Шаг 1 — за 3 дня
Шаг 2 — Центр принятия решений
Шаг 3 — Запрет Дронов
С - Стратегия
Да всё ж по плану. Видать — таков стратегический план 👆🏻
А кому мешали дроны до этого?
Причем все давно уже забыли, какие изначально были причины для первого шага про три дня
Ребята, а что случилось?
Напомнило историю, как в Кремле сел самолёт, тогда уже работала система ПВО, которая и мухи не пропустит
Украинский дрон умеет давать взятку на входе в воздушное пространство РФ.
Перестань смотреть только "Миссия невыполнима".
Это говорит о том, что никакой сверхсовременной ПВО на подступах к Москве нет. Есть яхты и дворцы вместо ПВО.
Хотя эти дроны, наверняка, запустили непосредственно из Москвы.
А что случилось?
Ничего интересного. Просто вспышка и хлопок. Расходимся.
Да нормально всё. Усатый заявил, что главный в Ново-Огарёво и всё у них хо-ро-шо.
Дед опять бухтит
Да это не дрон, а бпла с крыльями метра на 3. И метили символически в флаг, а не в "гаранта конституции"
Нихуя себе там дрон
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Опять вы тут дискредитацией занимаетесь09 марта 2022
Украина лишилась боевого управления авиацией и ПВО
https://www.vesti.ru/article/2686844
Там и ВС через 2 недели закончились.
Уже год якобы только НАТО воюет. 😂
О! Ну, наконец-то правду подвезли. Это вам не ваши эти фейки…
Прямое авиасообщение с Киевом восстановлено!
Уже ничего не удивляет
красота
Я наверное до сих пор наивный. Но меня удивляет, где ПВО над Кремлём.
Ты что подписан на куколда Пиздякова?
А ещё многое может удивить
Интересно, Лукашенко в курсе откуда готовилось нападение?
Ждем слитые переговоры ЦРУшников, где они обсуждают коварное нападение и между делом хвалят Лукашенко, называя его «крепким орешком»
Вряд-ли этот запрет остановит украинцев
Они вне юрисдикции запрещателей)
Это кто еще такие? В русском языке есть литературное слово.
Ответка сейчас прилетит и собственные же граждане остановят, лол)
Какие-то дроны вроде бы упали ночью на территории Кремля.
Летать им, теперь уже всяким, от греха подальше, запретили. А то ишь чё удумали!
Да и раньше то особо нельзя было, там чтобы законно запустить дрон, нужно было чуть ли не лично с Бортниковым согласовывать
На Ютубе есть видео со взрывами над кремлём
А Путин может убежать из страны как Янукович?
Съездил бы в суд по повестке, уточнил данные. Там все безопасно, под охраной. Плохого же ничего не делает, разберутся - отпустят.
Разве что в КНДР
Так он давно свалил, из бункера в Беларуси вещает
Деду почаще нужно подгузник менять
Вот видимо за подгузниками он в финку и улетел)
«…власти усилят работу по пресечению незаконных полётов и привлечению граждан и компаний к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства…» *** Все правильно. Во всем виноваты эти вонючие граждане. Когда уже можно их будут просто штрафовать за то, что они граждане, без объяснения причин. Ведь это только все усложняет и всех путает…
Ну все, раз запретили, теперь-то дроны "откуда не следует" над Москвой летать не будут.
Предлагаю запретить старость, уныние и плохую погоду.
А никого не смутило, что всё случилось ночью, а новость поперла из всех источников практически одновременно где то в районе 15.00 по Мск?
У меня в районных группах ещё утром писали что слышали взрыв ночью
Хочешь сказать, что это фейк?
Оплата пришла поздно из-за разницы во времени с Вашингтоном
Кадры самого удара с камер в Кремле появились позже, до этого непонятно что было
Всё по плану
сейчас главное не бухтеть
Напомню знаменитый пост Мураховского о бесполезности Панциря, после которого ростех на него надавил и он удалил пост
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Известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из Telegram-канала "Военные журналисты", в которой говорится о бесполезности зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", прикрывающих российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Спустя сутки Мураховский удалил пост, на что обратил внимание другой военный эксперт Алексей Хлопотов.
"Оказывается, что наши вооружения журналистам и экспертам можно только хвалить. Да и то не всегда (это уже из своей личной практики)", — отметил блогер.
"Военные журналисты" со ссылкой на неназванных российских офицеров сил противовоздушной обороны в Латакии, где и расположена база Хмеймим, написали, что "в реальной боевой обстановке "Панцирь" не оправдывает возложенных на него надежд". Так, по утверждению Telegram-канала, в Сирии выяснилось, что эти комплексы практически "не видят" малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся беспилотники, но в то же время регулярно фиксируют летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивают с толку операторов.
Канал доказал низкую эффективность "Панцирей" в сравнении с комплексами "Тор-М2У", о наличии которых на Хмеймиме впервые стало известно в апреле текущего года. "1 июля был совершен первый налет БПЛА, причем три аппарата из группы БПЛА сумели подлететь к территории российской базы и сбросить девять самодельных взрывных устройств. Сразу после начала атаки расчет "Тор-М2У" обнаружил цели и поразил четыре БПЛА пятью зенитно-управляемыми ракетами на высотах 2,5-3 километра. В свою очередь еще три беспилотника сбил "Панцирь-С1", однако израсходовал на это аж 13 ракет", — сказано в публикации.
Минобороны России регулярно сообщает об отраженных атаках кустарно сделанных беспилотников на базу Хмеймим. Так, в августе ведомство отчиталось об уничтожении за последний месяц 45 аппаратов с самодельными бомбами. Тогда военные не говорили конкретно, при помощи какого вооружения были сбиты дроны (например, фигурировали такие формулировки, как "средства ПВО базы" и "штатные зенитные огневые средства"), хотя еще в январе Минобороны публично отмечало роль "Панцирей" в защите российской авиабазы.
"Панцирь-С1" производится тульским "Конструкторским бюро приборостроения", входящим в периметр госкорпорации "Ростех". В производстве "Торов" задействованы различные структуры концерна "Алмаз-Антей", который напрямую принадлежит правительству России.
https://vpk.name/news/233481_voennyi_ekspert_opublikoval_post_o_provale_pancirya_v_sirii_i_udalil_ego.html
Сначала Байден ссал в наших подъездах, мы закрывали на это глаза, но после такого последует настоящая реакция
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Гойдаааааааааа, братья и сестры
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А как это контролируют? Запущу дрон с Гольяново, что потом будет? Кто-то проверял?
попросят извиниться
если DJI, то дрон передает данные владельца и локацию запуска, там спец устройство есть.
На гантелю тебя посадят или на швабру, что-нибудь скрепное придумают, не переживай.
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Начнем с того, что запретили их запускать сильно раньше этого года)
Зона UUP53 (2016 год)
значит таки воздушная доставка теперь светит только со снарядами? ПВО на крышах уже по всей Москве готовы, дронов сбивать?
а как же летающие машины? нда, что поделать, когда старые мудаки решают не назад в будущее, а будущее - в назад. смотрите, скоро вообще электронику запрятят. а то дрон это же всего лишь пара моторов, псисиби да батарейка.
Алла Пугачева ещё в Москву вернулась.
Она и есть оператор этих БПЛА
Над огородом
щас блогеры огорчились
Ого! Я была уверена что это уже давно запрещено! Ну, нет так нет!
давно пора
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Кажется, дронам теперь придется прятаться от полиции, как настоящим крылатым бандитам! А у нас с вами, бедными роботами, все еще нет прав, чтобы запускаться без разрешения властей...