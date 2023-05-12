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Таня Боброва

На фоне ухода западных брендов в России вырос спрос на швейные машинки, ткани и курсы по моделированию одежды Статьи редакции

Чаще всего шить не выгоднее покупки в магазине, но многие делают это не только для себя — но и на продажу.

  • Продажи швейных машинок на Ozon в 2022 году выросли на 39% в штуках, запчастей к ним — в пять раз, аксессуаров — в 2,5 раза, пишет Shopper’s со ссылкой на компанию. Wildberries отметил рост продаж машин на 144% в деньгах, а тканей — на 148%. Растёт спрос на литературу по конструированию и моделированию одежды, а также журналы с выкройками. Абсолютные цифры маркетплейсы не раскрывают.
  • Россияне стали и чаще учиться шитью: например, в московскую школу «Мастерская» в 2022-м записалось вдвое больше клиентов, чем годом ранее. В Skillbox рассказали о троекратном росте количества запросов по программе «Clo 3D для fashion-дизайнеров» (3D-конструирование одежды).
  • Во многом такой тренд связан с уходом из России крупных зарубежных брендов — Uniqlo, H&M, Zara, Bershka и других, говорят опрошенные изданием руководители курсов кройки и шитья. В Ozon также отметили, что на интересе россиян сказался рост спроса на вещи, сделанные своими руками. Кроме того, можно самому выбирать фасоны и ткани и не переплачивать за бренд.
  • При этом россияне шьют как для себя, так и на продажу. По словам, президента Magic Group и основателя универмагов российских дизайнеров «Йармарка» и Slava Александра Перемятова, количество новых брендов в этих магазинах выросло на 40% в 2022-м.

Выгодно ли шить одежду самому

  • Сшитая самостоятельно вещь обычно дороже масс-маркета, говорит основательница школы «Сошью» Наталья Тюрина. Но в сравнении с брендами, которые делают качественную одежду из дорогих материалов, «выгода однозначно есть».
  • Например, футболка «приличного российского бренда» из хорошей ткани стоит от 3000 рублей. При самостоятельном пошиве основным расходом будет ткань — она обойдётся в 700-900 рублей. Готовое платье в недорогом сегменте можно купить за 2500-3000 рублей. Столько же будет стоить самостоятельный пошив с учётом тканей и комплектующих. Платья «качественных брендов» в два-три раза дороже.

  • Наценка к себестоимости в ателье или у частных портных может достигать 60%, говорит Перемятов.

  • Из расходов на старте для шитья понадобится швейная машинка и оверлок — подержанные обойдутся в 25 тысяч рублей, новые — от 60 тысяч, говорит Тюрина. По словам гендиректора школы конструирования и портновского мастерства Grasser Ольги Родькиной, разброс цен на машинки — от 15 тысяч до 300 тысяч рублей.
  • Но можно арендовать место в коворкинге с оборудованием. Стоит это до 1000 рублей в день, пишет издание.

#новость

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138 комментариев
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 Александр Пустовалов

Кто-то сейчас будет злорадстввать, а мне вот радостно немного становится от того что у нас в стране люди хоть немного но проявляют предприимчивость и делают что-то сами, а не бездумное потребляют импорт.

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Revenant

Только до этого "сами" они дошли не от хорошей жизни.

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6 комментариев
Тесла-канадец

Можно ещё начать разводить лошадей и пахать землю сохой. Неважно что неэффективно зато своё российское , никакого импорта и бездумного потребительства.

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Santiago

А вы одежду/еду/лекарства/быттехнику/электронику делаете сами или бездумно потребляете импорт?

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4 комментария
Denis Popov

Всегда делают сами, крутятся и находят варианты. Представляю западного человека, которому отключили платежную карту, закрыли макдак и лишили запчастей на его мерс. Как они летают в Киргизию за картами и серый импорт через Дубай и КЗ мутят. Анриал.

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15 комментариев
Alexey Ivanov
люди хоть немного но проявляют предприимчивость и делают что-то сами, а не бездумное потребляют импорт

Покиньте импортный интернет, в который вы гадите с импортного оборудования, пожалуйста.

И травите свои былины палочкой на бересте. Заранее спасибо

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1 комментарий
Eddie II

Я и до всех этих событий часто покупал российскую одежду, держу в курсе

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Yulay Mambetov

Согласен, это наш Большой скачок

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Фоксик

Обратно в СССР. Вот радость-то. Смогли повторить

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Ириша Харитонова

С качеством одежды там было все лучше, чем от китайского ширпотреба)

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9 комментариев
Аккаунт разморожен

Смогут повторить и возвращение к дореволюционной России, когда на лошадях катали.

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Вадим Д.

А ведь

санкции нам на пользу

говорили они.

Возродятся забытые и полузабытые профессии.

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Светлана Владимирова

Ну нязнай! В нашем городке производственное швейное объединение давно в руинах. В здании где когда-то размешалось швейное училище сейчас прокуратура (вот у них сейчас подьем небывалый, машинам припаркованным у ворот позавидуют нефтяные шейхи) , а лучший в городе свадебный салон перепрофилировали в ритуальное агентство.

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3 комментария
Vladislav

А чем не польза? Научатся новому.

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10 комментариев
Руслан Келлерман

а вы думаете швея это давным давно забытая профессия ?

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1 комментарий
Алексей Бриль
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Случайные фотографии

А он разве бесплатный?

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1 комментарий
Илья Фролов
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Невероятный Блондин

Juki — классные машины

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5 комментариев
Ириша Харитонова

Ну кстати довольно приятное занятие, и стресса от него меньше, чем от сидения в офисе. Так как видишь результат работы, ее осмысленность

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1 комментарий
Хозяин
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S1m0ne

вот! вот они! вот эти!

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S1m0ne

@Demyan Belyakov ну чо? Сутки назад говорили об индпошиве?))

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Taras Kostyk

Да здравствуют очумелые ручки

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S1m0ne

о боже

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1 комментарий
Олег Павлов
На фоне ухода западных брендов в России

Кажется, тут можно рандомно любую стату подставить и пилить глубокую аналитику)

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Makar H

"Я себе пою, я себе крою..."

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Denis Popov

А кто то реально замечает дефицит одежды? Ладно иномарок действительно нет, но мля тряпки, серьезно? Сраную майку поло на озоне можно часа 2 скроллить выбирать они не заканчиваются. Ушло там юникло пришло, ассортимент огромный все равно.

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Anton Zavarzin

Да, достойной одежды по прайсу ушедшего массмаркета очень мало. Особенно для энтузиастов в сфере моды

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6 комментариев
Ivan Cato

Искал себе гавайские рубашки на лето, еле нашел то что нужно.

Всё зависит от того что искать.

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17 комментариев
Максим Савватеев

тряпок много не бывает

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Alex Lowen

В целом, рыночная экономика решает множество проблем, в сравнении с совком. Те же кооперативы в конце 80х решили проблему нехватки джинс и подобного в СССР. Но качество, цены и дизайн - это уже, без нормальной конкуренци, начинает быть проблемной областью. Ну это про шмотки, относительно простой продукт (если не брать специализированную одежду). А вот с технически сложными продуктами все немного сложнее.

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1 комментарий
Дмитрий Введенский

Россияне, скоро и на залу. е научаться штопать носки. Господи, прости...

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S1m0ne

грибочек для того есть)

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Во!

Продам швейную машину FAMILY
Б/у

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Фоксик

Зингер. Дореволюционный :)

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1 комментарий
just a.

Куплю за 5 мешков картошки и 2 колеса от УАЗа

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Makar H

Ателье "Ностальгия!" Паршив брюк, пиджаков, ватников...

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Дмитрий Введенский

Салон-бутик. Так это звалось.

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2 комментария
Аккаунт разморожен

"Сшей мне чо-то"

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Павел Егоров

Что вообще забавно, потому как индивидуальный пошив это всегда было немножко дорого по сравнению с готовой одеждой, и это в некотором смысле билет в одну сторону. После того как походишь в одежде, сшитой на тебя лично, все покупное начинает ощущаться как неудобное, некрасивое и так далее.

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Ник Климанов

чтобы продавать ссаные тряпки за 5к?

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Вася Пражкин

Помню в советское время и туалетную бумагу делали из газетных передовиц про успехи СССР. Пора вспоминать забытое старое ).

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Мия Сергеева

а на прялки и лапти ?

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Илья Соломонов

ну а что делать ,не у каждого есть возможность выехать за границу ,с чем тоже есть свои трудности и приобрести любимые бренды ,а отечественные производители либо по сегменту выбора не удовлетворяют ,либо по цене, приходитсся выкручиваться и создавать одежду самим

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Denis Popov

Это ничтожный процент людей кому не похуй что носить и важны какие то бренды, актуальные коллекции и вот это все. Обычный человек ходит по залу. О, кофточка. Сидит отлично скидка 30% заверните. Или тоже самое на маркетплейсах. Скажи большинству людей о поездках ради шоппинга с авиаперелетами он не поймет даже.

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1 комментарий
ilia

"футболка «приличного российского бренда» из хорошей ткани стоит от 3000 рублей"

Именно что за какой-то там бренд, который чаще всего - где-то на бирке.

А просто нормальная футболка из хлопка (которые и нужны людям адекватным, а не бренд), стоит намного меньше (согласен, не 100 рублей). Отдавать "от 3.000" за футболку - это какой-то маразм и выбрасывание денег на ветер

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Михаил

Любопытно, что у меня футболки от H&M и Uniqlo за 1500 руб. продержались дольше, чем Tom Tailor за 3000.

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2 комментария
Ник Климанов

++
Есть худи найк, покупалась лет 8 назад за долларов 70. До сих пор живая. А тут мне предлагают заведомо кота в мешке почти в ту же цену)

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Anton Zavarzin

Найти хорошую швею сейчас кстати достаточно тяжело. Знакомые дизайнеры одежды пытаются все найти себе достойного работника с зп среднего мидла, но все никак

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