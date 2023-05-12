На фоне ухода западных брендов в России вырос спрос на швейные машинки, ткани и курсы по моделированию одежды Статьи редакции
Чаще всего шить не выгоднее покупки в магазине, но многие делают это не только для себя — но и на продажу.
- Продажи швейных машинок на Ozon в 2022 году выросли на 39% в штуках, запчастей к ним — в пять раз, аксессуаров — в 2,5 раза, пишет Shopper’s со ссылкой на компанию. Wildberries отметил рост продаж машин на 144% в деньгах, а тканей — на 148%. Растёт спрос на литературу по конструированию и моделированию одежды, а также журналы с выкройками. Абсолютные цифры маркетплейсы не раскрывают.
- Россияне стали и чаще учиться шитью: например, в московскую школу «Мастерская» в 2022-м записалось вдвое больше клиентов, чем годом ранее. В Skillbox рассказали о троекратном росте количества запросов по программе «Clo 3D для fashion-дизайнеров» (3D-конструирование одежды).
- Во многом такой тренд связан с уходом из России крупных зарубежных брендов — Uniqlo, H&M, Zara, Bershka и других, говорят опрошенные изданием руководители курсов кройки и шитья. В Ozon также отметили, что на интересе россиян сказался рост спроса на вещи, сделанные своими руками. Кроме того, можно самому выбирать фасоны и ткани и не переплачивать за бренд.
- При этом россияне шьют как для себя, так и на продажу. По словам, президента Magic Group и основателя универмагов российских дизайнеров «Йармарка» и Slava Александра Перемятова, количество новых брендов в этих магазинах выросло на 40% в 2022-м.
Выгодно ли шить одежду самому
- Сшитая самостоятельно вещь обычно дороже масс-маркета, говорит основательница школы «Сошью» Наталья Тюрина. Но в сравнении с брендами, которые делают качественную одежду из дорогих материалов, «выгода однозначно есть».
- Например, футболка «приличного российского бренда» из хорошей ткани стоит от 3000 рублей. При самостоятельном пошиве основным расходом будет ткань — она обойдётся в 700-900 рублей. Готовое платье в недорогом сегменте можно купить за 2500-3000 рублей. Столько же будет стоить самостоятельный пошив с учётом тканей и комплектующих. Платья «качественных брендов» в два-три раза дороже.
Наценка к себестоимости в ателье или у частных портных может достигать 60%, говорит Перемятов.
- Из расходов на старте для шитья понадобится швейная машинка и оверлок — подержанные обойдутся в 25 тысяч рублей, новые — от 60 тысяч, говорит Тюрина. По словам гендиректора школы конструирования и портновского мастерства Grasser Ольги Родькиной, разброс цен на машинки — от 15 тысяч до 300 тысяч рублей.
- Но можно арендовать место в коворкинге с оборудованием. Стоит это до 1000 рублей в день, пишет издание.
1959 просмотров
Кто-то сейчас будет злорадстввать, а мне вот радостно немного становится от того что у нас в стране люди хоть немного но проявляют предприимчивость и делают что-то сами, а не бездумное потребляют импорт.
Только до этого "сами" они дошли не от хорошей жизни.
Можно ещё начать разводить лошадей и пахать землю сохой. Неважно что неэффективно зато своё российское , никакого импорта и бездумного потребительства.
А вы одежду/еду/лекарства/быттехнику/электронику делаете сами или бездумно потребляете импорт?
Всегда делают сами, крутятся и находят варианты. Представляю западного человека, которому отключили платежную карту, закрыли макдак и лишили запчастей на его мерс. Как они летают в Киргизию за картами и серый импорт через Дубай и КЗ мутят. Анриал.
Покиньте импортный интернет, в который вы гадите с импортного оборудования, пожалуйста.
И травите свои былины палочкой на бересте. Заранее спасибо
Я и до всех этих событий часто покупал российскую одежду, держу в курсе
Согласен, это наш Большой скачок
Обратно в СССР. Вот радость-то. Смогли повторить
С качеством одежды там было все лучше, чем от китайского ширпотреба)
Смогут повторить и возвращение к дореволюционной России, когда на лошадях катали.
А ведьсанкции нам на пользу
говорили они.
Возродятся забытые и полузабытые профессии.
Ну нязнай! В нашем городке производственное швейное объединение давно в руинах. В здании где когда-то размешалось швейное училище сейчас прокуратура (вот у них сейчас подьем небывалый, машинам припаркованным у ворот позавидуют нефтяные шейхи) , а лучший в городе свадебный салон перепрофилировали в ритуальное агентство.
А чем не польза? Научатся новому.
а вы думаете швея это давным давно забытая профессия ?
А он разве бесплатный?
Juki — классные машины
Ну кстати довольно приятное занятие, и стресса от него меньше, чем от сидения в офисе. Так как видишь результат работы, ее осмысленность
вот! вот они! вот эти!
@Demyan Belyakov ну чо? Сутки назад говорили об индпошиве?))
Да здравствуют очумелые ручки
о боже
Кажется, тут можно рандомно любую стату подставить и пилить глубокую аналитику)
"Я себе пою, я себе крою..."
А кто то реально замечает дефицит одежды? Ладно иномарок действительно нет, но мля тряпки, серьезно? Сраную майку поло на озоне можно часа 2 скроллить выбирать они не заканчиваются. Ушло там юникло пришло, ассортимент огромный все равно.
Да, достойной одежды по прайсу ушедшего массмаркета очень мало. Особенно для энтузиастов в сфере моды
Искал себе гавайские рубашки на лето, еле нашел то что нужно.
Всё зависит от того что искать.
тряпок много не бывает
В целом, рыночная экономика решает множество проблем, в сравнении с совком. Те же кооперативы в конце 80х решили проблему нехватки джинс и подобного в СССР. Но качество, цены и дизайн - это уже, без нормальной конкуренци, начинает быть проблемной областью. Ну это про шмотки, относительно простой продукт (если не брать специализированную одежду). А вот с технически сложными продуктами все немного сложнее.
Россияне, скоро и на залу. е научаться штопать носки. Господи, прости...
грибочек для того есть)
Во!
Продам швейную машину FAMILY
Б/у
Зингер. Дореволюционный :)
Куплю за 5 мешков картошки и 2 колеса от УАЗа
Ателье "Ностальгия!" Паршив брюк, пиджаков, ватников...
Салон-бутик. Так это звалось.
"Сшей мне чо-то"
Что вообще забавно, потому как индивидуальный пошив это всегда было немножко дорого по сравнению с готовой одеждой, и это в некотором смысле билет в одну сторону. После того как походишь в одежде, сшитой на тебя лично, все покупное начинает ощущаться как неудобное, некрасивое и так далее.
чтобы продавать ссаные тряпки за 5к?
Помню в советское время и туалетную бумагу делали из газетных передовиц про успехи СССР. Пора вспоминать забытое старое ).
а на прялки и лапти ?
ну а что делать ,не у каждого есть возможность выехать за границу ,с чем тоже есть свои трудности и приобрести любимые бренды ,а отечественные производители либо по сегменту выбора не удовлетворяют ,либо по цене, приходитсся выкручиваться и создавать одежду самим
Это ничтожный процент людей кому не похуй что носить и важны какие то бренды, актуальные коллекции и вот это все. Обычный человек ходит по залу. О, кофточка. Сидит отлично скидка 30% заверните. Или тоже самое на маркетплейсах. Скажи большинству людей о поездках ради шоппинга с авиаперелетами он не поймет даже.
"футболка «приличного российского бренда» из хорошей ткани стоит от 3000 рублей"
Именно что за какой-то там бренд, который чаще всего - где-то на бирке.
А просто нормальная футболка из хлопка (которые и нужны людям адекватным, а не бренд), стоит намного меньше (согласен, не 100 рублей). Отдавать "от 3.000" за футболку - это какой-то маразм и выбрасывание денег на ветер
Любопытно, что у меня футболки от H&M и Uniqlo за 1500 руб. продержались дольше, чем Tom Tailor за 3000.
++
Есть худи найк, покупалась лет 8 назад за долларов 70. До сих пор живая. А тут мне предлагают заведомо кота в мешке почти в ту же цену)
Найти хорошую швею сейчас кстати достаточно тяжело. Знакомые дизайнеры одежды пытаются все найти себе достойного работника с зп среднего мидла, но все никак