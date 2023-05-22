Исследователи обнаружили в открытом доступе данные зарегистрированных пользователей сети лабораторий «Ситилаб» Статьи редакции
Имена, логины и пароли, а также отсканированные анализы, договоры и чеки.
- Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI, которая специализируется на утечках информации.
- По его данным, в обнаруженных файлах содержатся логины, ФИО, адреса электронной почты (483 тысячи уникальных), номера телефонов (435 тысяч уникальных), хешированные пароли, пол, дата рождения и дата регистрации.
- Компания утверждает, что база данных актуальна на 18 мая 2023 года. Адреса электронной почты действительны — DLBI проверила их через форму восстановления на сайте «Ситилаб».
- Как пишет Telegram-канал In2security, хакеры заявили, что смогли похитить 14 ТБ данных. В открытый доступ они выложили архив размером в 1,7 ТБ. В нём, кроме данных о пользователях, есть около 1000 PDF-документов с отсканированными анализами, исследованиями, договорами и чеками.
- Редакция vc.ru обратилась в «Ситилаб» за комментарием, но на момент публикации заметки не получила ответ.
- В мае 2022 года DLBI сообщала о продаже в даркнете 30 млн строк личных данных клиентов «Гемотеста». В июле компанию оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей.
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60 000 ₽ в казну! Срочно!
62500₽, все-таки несколько терабайт.
31250 при оплате в ближайшие две недели
Никогда такого не было и вот опять )))
60 тыс это конечно суровое наказание))
Изи лут в 60к монет
зато в гор поликлинике никогда не будет утечки, у них там эту карточку надо каждый раз искать, а если не находят - заводят новую, статисты же в базу бьют вообще чо попало, за что по омс больше урвать можно, если взять оттуда выписку диву дашься от болячек
Вопрос, а хваленая безопасность в РФ на стабильно низком уровне?
- шеф, у нас дыра в безопасности!
- ну хоть что-то у нас в безопасности.
Вот честно, как же это все надоело уже. Никакого спасения уже. А если ты самозанятый или ип то будь готов что будут 100500 компаний названивать с предложениями кредитов и услуг. Я вот самозанятый, телефон в инете на сайте, даже если поменять на другой, то проблему не решит. Пока не будет огромных штрафов и наказаний за сливы и публикацию данных, проблему с нарастающим спамом и мошенничеством не решить
Не раскачивайте лодку. Сейчас главное не бухтеть. Наверху знают, что делают. Еще немного, пара многоходовочек, и заживем как в Дубае!
поправочка: не "заживем", а "заживут".
Всегда было интересно кто такие эти исследователи?
Там же написано DLBI
Продавцы 😏
я так понимаю с безопасностью данных проблемы почти у каждой крупной компании
Слово "крупной" - лишнее. У каждой компании
Теперь уже никто не удивляется, когда данные утекают в сеть
Утека-ай... В подворотне нас ждет маниак, хочет нас подцепить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят. Остались только мы на растерзание-е, парочка простых и молодых ребят )
Вместе с диагнозами надеюсь
Диагноз такой:
В компании положили огромный болт на безопасность.
Ну и что, кто там самый здоровый из них?
Нужно срочно начать разбираться и устранить все утечки данных. Как в лучших компаниях мира, например, в Тойота. А, стоп...