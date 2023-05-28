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Полина Лааксо

Хакеры обнаружили в открытом доступе данные, которые могут относиться к 300 тысячам соискателей «Вкусно — и точка» Статьи редакции

Сеть ресторанов быстрого питания уже проверяет информацию.

  • Об утечке 28 мая 2023 года сообщил Telegram-канал In2security. То же позже подтвердила компания-поставщик услуг по информационной безопасности Infosecurity (входит в Softline). Последняя не раскрыла названия хакерских групп и подчеркнула, что связь со «Вкусно — и точка» и её подразделением «Работа — и точка», а также достоверность данных ещё предстоит выяснить.
  • Обнаруженная база содержит 295,9 тысячи строк и охватывает период с 1 января 2018 года по 25 мая 2023 года. Среди данных — ФИО кандидатов, возраст, гражданство, мобильный телефон (215,6 тысячи уникальных), место и статус работы, желаемая вакансия и результаты пройденного на собеседовании теста.
  • Пресс-служба «Вкусно — и точка» сообщила ТАСС, что ИТ-департамент и служба безопасности сети уже проверяет информацию об утечке и её достоверность. Результаты пока неизвестны.
Источник: «Москва»

#новость #утечки #вкусноиточка

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24 комментария
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 Игорь

Ох хорошо то как, придется им раскошелиться на 60к. Будут знать в следующий раз как данные защищать надо! (Никак, можно вообще ничего не делать, штрафы платить дешевле)

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Похер
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Похер
дырявую компанию

🤔🤔🤔

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Император Нолимоций

Да это просто PR: видали, и к нам идут наниматься, ажно триста тыщ!

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Зеленый самолетик

60к и Точка!

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Максим Гурьев

Штраф 60 тысяч рублей - это слишком маленькое наказание за такое нарушение.

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Деда Миша

Слито — и точка
Решето — и точка
Простите

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dru dru

Еще когда сам писал код, понимал, что все эти данные никак не защищены вообще.

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Мия Сергеева

так это ты виноват)

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Вадим Д.

Ну всё. Вкусочке — неподъёмный штраф в 60 к₽.
Только вот "с 2018" по 2022 никаких вкусноточек в помине не было, там, видимо данные соискателей ещё оригинальной компании.

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Зеленый самолетик

Не проще сразу со всех Юр лиц по 60к заранее собрать?

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Сергей Коновалов

Проездной! :)

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photo.travel

300.000 только в 1 место… нехило нужна людям работа…

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Молодой горошек

800+ ресторанов открыто в 22-м. соискателей (а это люди, которые просто переоформлялись из "мака" во "вкусно") 30т., а теперь возьмите калькулятор и разделите 30000 на 800.

37 челвоек в один ресторан. и это не все анкеты попали в открытый доступ, т.к. люди работают в этом предприятии в 3 смены.

чего тут нехило?

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photo.travel

Одномоментно только из 1 предприятия 300к людей остались без работы, как минимум на несколько месяцев и не факт что назад возьмут. Нехило.

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Молодой горошек

нехило налогов недополучил бюджет за время простоя. вот это действительно

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photo.travel

я как то за бюджет меньше всего волнуюсь. Власти говорят - все ОК, все на пользу.

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Мия Сергеева

а есть еще базы которые не слили ?

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Алеоп

База пользователей ВиСи же

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Мия Сергеева

собирается база уклонистов)

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Подушка опасности

Каждый раз когда какая-то компания присылает отказ, она пишет "мы сохраним ваше резюме в своей базе". Вот с какого хера? Просто министр труда, это тюфяк, которого на улице подобрали, в прямом смысле!

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Алеоп

Не понял заголовок, нашли не хакеры же

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Аккаунт разморожен

«Вкус слива».

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Аккаунт отморожен

И кому нужны персональные данные этих неудачников?

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