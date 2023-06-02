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Полина Лааксо

Исследователи DLBI нашли в открытом доступе, предположительно, базу данных пользователей сайта «Ренессанс Страхования» Статьи редакции

Речь о домене renins.ru.

  • Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI, которая специализируется на разведке уязвимостей и утечек.
  • База состоит из 737 665 строк и содержит ФИО, адреса электронных почт (633,2 тысячи уникальных), телефоны (315,4 тысячи уникальных), хешированные пароли, а также даты регистрации и последнего входа на сайт в период с 14 февраля 2015 года по 31 мая 2023-го.
  • Авторы «Утечек информации» проверили несколько случайных email-адресов из базы через форму восстановления пароля — те оказались действительными.
  • За первые пять месяцев 2023 года Роскомнадзор получил 177 уведомлений от компаний об утечках — при том, что за четыре месяца 2022-го их было всего 70.
Источник: Forbes

#новость #утечки

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12 комментариев
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 Ivan Cato

Вот и отлично!

В бюджет поступит целых 60 000 рублей.

Всё на развитие страны в такое непростое время!

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Никита

Вот бы оштрафовали за утечку данных как гугл, 60к в день с удвоением штрафа раз в неделю пока все данные утечки не удалят)

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Вадим Д.

В день! Удвоение в день.

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user0564335

только достоверно удалить все данные утечки невозможно, как ни старайся)
При таком раскладе страховая тупо потеряет все деньги, с чего тогда платить покрытие?
Согласен, что штраф в 60к скорее смешной, но лучше уж тогда подумать в сторону процента от оборота

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Вадим Д.

Страховщики ещё не прочухали, что можно продавать страхование от сливов? Пусть на своём примере учатся.

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Saladin Tagiev

Продажа данных за 🍋🍋🍋🍋🍋.
Расход всего 60 000.
Сверхдоходный Бизнес!☝🤌🤑

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Uzabila

Где можно скачать базу? Хочу проверить нет ли там моих знакомых, чтобы их предупредить.

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Alex Melnikoff

что их средства хотят похитить и надо срочно их спрятать на безопасном счете

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Георгий

Когда уже придумают защиту от утечек данных, чтобы они не хранились разом все в открытом виде, а все записи нельзя было расшифровать быстро. Просто на уровне алгоритма должно блочить быструю расшифровку.

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Александр

Можно как угодно шифровать данные, но где-то они будут находиться в чистом виде. Оттуда их и заберут.

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Денис KZ

Ну застрахуй братуху застрахуй

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Viacheslav

Это все неправда. Все фэйки. Это все Байден.

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12 комментариев
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