Исследователи DLBI нашли в открытом доступе, предположительно, базу данных пользователей сайта «Ренессанс Страхования» Статьи редакции
Речь о домене renins.ru.
- Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI, которая специализируется на разведке уязвимостей и утечек.
- База состоит из 737 665 строк и содержит ФИО, адреса электронных почт (633,2 тысячи уникальных), телефоны (315,4 тысячи уникальных), хешированные пароли, а также даты регистрации и последнего входа на сайт в период с 14 февраля 2015 года по 31 мая 2023-го.
- Авторы «Утечек информации» проверили несколько случайных email-адресов из базы через форму восстановления пароля — те оказались действительными.
- За первые пять месяцев 2023 года Роскомнадзор получил 177 уведомлений от компаний об утечках — при том, что за четыре месяца 2022-го их было всего 70.
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Вот и отлично!
В бюджет поступит целых 60 000 рублей.
Всё на развитие страны в такое непростое время!
Вот бы оштрафовали за утечку данных как гугл, 60к в день с удвоением штрафа раз в неделю пока все данные утечки не удалят)
В день! Удвоение в день.
только достоверно удалить все данные утечки невозможно, как ни старайся)
При таком раскладе страховая тупо потеряет все деньги, с чего тогда платить покрытие?
Согласен, что штраф в 60к скорее смешной, но лучше уж тогда подумать в сторону процента от оборота
Страховщики ещё не прочухали, что можно продавать страхование от сливов? Пусть на своём примере учатся.
Продажа данных за 🍋🍋🍋🍋🍋.
Расход всего 60 000.
Сверхдоходный Бизнес!☝🤌🤑
Где можно скачать базу? Хочу проверить нет ли там моих знакомых, чтобы их предупредить.
что их средства хотят похитить и надо срочно их спрятать на безопасном счете
Когда уже придумают защиту от утечек данных, чтобы они не хранились разом все в открытом виде, а все записи нельзя было расшифровать быстро. Просто на уровне алгоритма должно блочить быструю расшифровку.
Можно как угодно шифровать данные, но где-то они будут находиться в чистом виде. Оттуда их и заберут.
Ну застрахуй братуху застрахуй
Это все неправда. Все фэйки. Это все Байден.