На ПМЭФ шатаются вот такие музы российского экспорта. Олицетворяют машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическая отрасль, медицина и IT.

Я навскидку lT за нефть приняла, а потом поняла, что не зря, много общего стало：раньше нефть текла за границу, а теперь ещё и IT