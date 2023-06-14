Робот-мороженщик, «музы экспорта» и обед за 4500 рублей: что происходит на ПМЭФ-2023 Статьи редакции
Форум в Санкт-Петербурге проходит в 26-й раз и второй год на фоне «спецоперации» в Украине.
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- 14 июня 2023 года открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятия продлятся до 17 июня.
- Основная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира». Страной-гостем стали ОАЭ. По данным Росконгресса, всего своё участие подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.
Стенды
- Традиционно на площадке форума открыли свои стенды ведомства, компании и регионы. Например, на стенде Санкт-Петербурга представили Lada X-Cross 5. Производство должны запустить «на днях» на бывшем петербургском заводе Nissan. Издание Autonews пишет, что его будут выпускать в партнёрстве с китайской FAW — «по сути, это дорестайлинговый вариант кроссовера Bestune T77».
- На стенде Москвы робот Monti готовит мороженое, посвящённое столичному транспорту: БКЛ (Большая кольцевая линия) — мятное, МЦД-3 (Московские центральные диаметры) — персиковое, МЦД-4 — фисташковое, «Кольцевая линия» — пломбир. Порция готовится примерно за 30 секунд и доставляется на миниатюрном вагоне метро, пишет ТАСС.
- На стенде Московской области собрали трёхмерную инсталляцию из упаковок товаров местного производства, которая под определённым углом выглядит как картина «Девочка с персиками» Валентина Серова. Авторы — Ярослава Карпунина и Лао Ян. Они скомпоновали около 50 марок, которые экспортирует регион.
- На стенде «Сделано в России» — «Музы экспорта», которые олицетворяют машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическую отрасль, медицину и ИТ.
- На стенде Арктики предлагают оленину. В зоне «Газпром медиа» установили огромную волну и сёрф. «Новатэк» представил стенд в виде завода из труб, «Газпром» выставил на подиуме манекеты в национальной одежде народов России.
- «Уралхим» украсил свой стенд живыми цветами, кинокомпания Yellow, Black and White и «Союзмультфильм» сделали стенд в виде больших ушей Чебурашки.
- Telegram-каналы публикуют меню для гостей ПМЭФ. Например, журналистов кормят бульоном с сухариками, но без ложек, замечает «Фудтех».
Да всё нормально на форуме, кушают, разговаривают.
Место встречи изменить нельзя.. ))
Что за волчара со стетоскопом?! О_о И что за пыточная скрыта за ушами Чебурашки?
Робототехника с метро как-то не впечатляет, один манипулятор, одна операция. Мог бы коктейли готовить дополнительно!
Стабильность — стоимость обеда не изменилась (-:
В валюте он даже подешевел специально к форуму
Как знал! (-:
Ага чистый коммунизм...
Собрались! Поприветствовали друг друга! Откушали! Менестрелей и клоунов посмотрели послушали! Похвалили друг друга да и разъехались...
А потом заколдованным по ящику сказку расскажут: "О небывалом количестве подписанных меморандумов"
Почему-то думаю, что Иван Андреевич был Нострадамусом в новой инкарнации. Иначе он не смог написать "кукушка и петух". Как ты думаешь, я ошибаюсь?🙄
Нет не ошибаешься...
Ну не знаю что бы за больше чем за лям стоимостью билета просто похвастаться, то это одно из самых дорогих хвастаней
Так там господа чиновники в основном, могут себе позволить! Хотя они вообще бесплатно наверное...
Прочитал "музы эскорта" и не ошибся.
Музы на экспорт!
Пузики на параллельный импорт.
Человек в костюме робота-алкаша в ушанке...
[Здесь не было сообщения о "музах эскорта", вам показалось] 😐
Вот на этом моменте можно съебы..ть в принципе
Шапито
Музы в Питере действительно хорошие!
Цена на обед конечно удивительная. Хотя состав не самый скудный, судя по меню.
Как-то грустновато выглядит. Роботы эти пасечники вообще жуткие.
трехмерная инсталяция "Девочка с персиками" на мой взгляд очень удачно и интересно выглядит
Что-то у машиностроения костюм совсем бюджетный, тупо принт на обычных брюках