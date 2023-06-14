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Таня Боброва

Робот-мороженщик, «музы экспорта» и обед за 4500 рублей: что происходит на ПМЭФ-2023 Статьи редакции

Форум в Санкт-Петербурге проходит в 26-й раз и второй год на фоне «спецоперации» в Украине.

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  • 14 июня 2023 года открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятия продлятся до 17 июня.
  • Основная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира». Страной-гостем стали ОАЭ. По данным Росконгресса, всего своё участие подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.
Стенд ОАЭ. Представители страны сначала исполнили мужской национальный танец, а потом дарили финики и конфеты / Видео ТАСС

Стенды

  • Традиционно на площадке форума открыли свои стенды ведомства, компании и регионы. Например, на стенде Санкт-Петербурга представили Lada X-Cross 5. Производство должны запустить «на днях» на бывшем петербургском заводе Nissan. Издание Autonews пишет, что его будут выпускать в партнёрстве с китайской FAW — «по сути, это дорестайлинговый вариант кроссовера Bestune T77».
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
  • Около стенда Башкортостана ходит «робот-пасечник» в меховой шапке, пишет «Фонтанка». РБК уточняет, что это персонажи компьютерной игры для обучения школьников «Киберпасека».
Фото РБК
  • На стенде Москвы робот Monti готовит мороженое, посвящённое столичному транспорту: БКЛ (Большая кольцевая линия) — мятное, МЦД-3 (Московские центральные диаметры) — персиковое, МЦД-4 — фисташковое, «Кольцевая линия» — пломбир. Порция готовится примерно за 30 секунд и доставляется на миниатюрном вагоне метро, пишет ТАСС.
Telegram-канал «Русский маркетинг»
  • На стенде Московской области собрали трёхмерную инсталляцию из упаковок товаров местного производства, которая под определённым углом выглядит как картина «Девочка с персиками» Валентина Серова. Авторы — Ярослава Карпунина и Лао Ян. Они скомпоновали около 50 марок, которые экспортирует регион.
Telegram-канал «Лобушкин»
  • На стенде «Сделано в России» — «Музы экспорта», которые олицетворяют машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическую отрасль, медицину и ИТ.
Пристальный взгляд @Vzgljad

На ПМЭФ шатаются вот такие музы российского экспорта. Олицетворяют машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическая отрасль, медицина и IT.

Я навскидку lT за нефть приняла, а потом поняла, что не зря, много общего стало：раньше нефть текла за границу, а теперь ещё и IT

  • На стенде Арктики предлагают оленину. В зоне «Газпром медиа» установили огромную волну и сёрф. «Новатэк» представил стенд в виде завода из труб, «Газпром» выставил на подиуме манекеты в национальной одежде народов России.
  • «Уралхим» украсил свой стенд живыми цветами, кинокомпания Yellow, Black and White и «Союзмультфильм» сделали стенд в виде больших ушей Чебурашки.
Видео ТАСС
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Telegram-канал «Кровавая барыня»
  • Telegram-каналы публикуют меню для гостей ПМЭФ. Например, журналистов кормят бульоном с сухариками, но без ложек, замечает «Фудтех».
Фото: Екатерина Рябчук / Msk1.ru
  • Гости форума могут также купить один из четырёх сетов на выбор. Стоит 4500 рублей — такая же цена была и в 2022 году. В 2021-м сет стоил 3800 рублей.
Telegram-канал «Лобушкин»
Русский маркетинг

Тем временем на ПМЭФ участникам форума предлагают опробовать квантовый кофе. Не желаете ли?

Деньги
TJ
Стенд с пачкой «Соды», робот-бариста «Дуняша» и VIP-обед за 4500 рублей: что происходит на ПМЭФ-2022 Статьи редакции

Форум в Петербурге проходит в юбилейный, 25-й раз — но впервые на фоне продолжающихся боевых действий. Из-за этого мероприятие заметно изменилось.

Фото «Форпост Северо-Запад»

#пмэф2023 #новость

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23 комментария
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 S.Capusta

Да всё нормально на форуме, кушают, разговаривают.
Место встречи изменить нельзя.. ))

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Вадим Д.

Что за волчара со стетоскопом?! О_о И что за пыточная скрыта за ушами Чебурашки?
Робототехника с метро как-то не впечатляет, один манипулятор, одна операция. Мог бы коктейли готовить дополнительно!

Стабильность — стоимость обеда не изменилась (-:

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ЯжПрограммист

В валюте он даже подешевел специально к форуму

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Вадим Д.

Как знал! (-:

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Makar

Ага чистый коммунизм...

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Makar

Собрались! Поприветствовали друг друга! Откушали! Менестрелей и клоунов посмотрели послушали! Похвалили друг друга да и разъехались...

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Makar

А потом заколдованным по ящику сказку расскажут: "О небывалом количестве подписанных меморандумов"

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Илья Попов

Почему-то думаю, что Иван Андреевич был Нострадамусом в новой инкарнации. Иначе он не смог написать "кукушка и петух". Как ты думаешь, я ошибаюсь?🙄

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Makar

Нет не ошибаешься...

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Sultan Eshmi

Ну не знаю что бы за больше чем за лям стоимостью билета просто похвастаться, то это одно из самых дорогих хвастаней

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Makar

Так там господа чиновники в основном, могут себе позволить! Хотя они вообще бесплатно наверное...

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AleXXX

Прочитал "музы эскорта" и не ошибся.

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Makar

Музы на экспорт!

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Илья Попов

Пузики на параллельный импорт.

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Makar

Человек в костюме робота-алкаша в ушанке...

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Evgeny Neonegin

[Здесь не было сообщения о "музах эскорта", вам показалось] 😐

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ЯжПрограммист

Вот на этом моменте можно съебы..ть в принципе

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vvtwittep

Шапито

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Vlad

Музы в Питере действительно хорошие!

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Silver Surfer

Цена на обед конечно удивительная. Хотя состав не самый скудный, судя по меню.

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Ника

Как-то грустновато выглядит. Роботы эти пасечники вообще жуткие.

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Timur Agaev

трехмерная инсталяция "Девочка с персиками" на мой взгляд очень удачно и интересно выглядит

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Maxim Z

Что-то у машиностроения костюм совсем бюджетный, тупо принт на обычных брюках

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