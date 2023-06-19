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Евгения Евсеева

Минтруд подготовил проект нерабочих дней на 2024 год: новогодние праздники продлятся десять дней Статьи редакции

Майские — дважды по четыре дня.

  • Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных в 2024 году. Его должно согласовать правительство.
  • Новогодние праздники продлятся десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года: 31 декабря будет нерабочим, так как выпадает на воскресенье.
  • У россиян будет по три выходных подряд с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта, а также по четыре подряд с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. В ноябре выходные выпадают на 3 и 4 число.
  • Три субботы в году будут рабочими — 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.
Проект Минтруда

#новость #выходные

1238 просмотров
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5 комментариев
Вадим Д.

Всё было просто отлично до рабочих суббот (-:

Как в том анекдоте:
— ну и до каких пор эта хрень со средой будет продолжаться?!

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Владлена

Все по старому

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Вектореан Элон

Жаль, многие не смогут оценить.

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Дима Коренев

Только 5/2 боты.

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Энтони Лавджой

Неплохой секс

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5 комментариев
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