Минтруд подготовил проект нерабочих дней на 2024 год: новогодние праздники продлятся десять дней Статьи редакции
Майские — дважды по четыре дня.
- Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных в 2024 году. Его должно согласовать правительство.
- Новогодние праздники продлятся десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года: 31 декабря будет нерабочим, так как выпадает на воскресенье.
- У россиян будет по три выходных подряд с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта, а также по четыре подряд с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. В ноябре выходные выпадают на 3 и 4 число.
- Три субботы в году будут рабочими — 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.
1238 просмотров
Всё было просто отлично до рабочих суббот (-:
Как в том анекдоте:
— ну и до каких пор эта хрень со средой будет продолжаться?!
Все по старому
Жаль, многие не смогут оценить.
Только 5/2 боты.
Неплохой секс