Офлайн
Евгения Евсеева

Выходные дни в 2024 году: новогодние праздники продлятся десять дней, майские — дважды по четыре дня Статьи редакции

Минтруд опубликовал календарь нерабочих дней.

  • Ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных в 2024 году. Его должно согласовать правительство.
  • Новогодние праздники продлятся десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года: 31 декабря будет нерабочим, так как выпадает на воскресенье.
  • У россиян будет по три выходных подряд с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта, а также по четыре подряд с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. В ноябре выходные выпадают на 3 и 4 число.
  • Три субботы в году будут рабочими — 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.
Проект Минтруда

#новость #выходные

3896 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
52 комментария
Написать комментарий...
 Dima Alexeev

Я был бы счастлив, если бы новогодние праздники длились 3 дня с 31го декабря по 2е января, а остальные дни просто добавились бы в виде нерабочих пятниц в январе и в феврале.
И работать можно, и время для отдыха есть.
И так же в мае

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Надо брать отпуск 27 апреля и 2 ноября. Можно заодно ещё дни раньше, вообще красиво будет.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Аникин

Да лучше в новогодние съездить отдохнуть куда-то, целых 10 дней на это есть. Мозг за них успевает от работы отдохнуть.

Ответить
Развернуть ветку
Ненавижу Лицемеров

раньше эти дни были в майских, и народ системно укатывал на дачи растить прокорм себе. Потом правительство решило что мы уже слишком хорошо живем и пора коммунистическое прошлое забыть. Обменяли нам 10 дней на свежем воздухе, на 10 дней обжорства и пьянства.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Всё было просто отлично до рабочих суббот (-:

Как в том анекдоте:
— ну и до каких пор эта хрень со средой будет продолжаться?!

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Маленький евреи спрашивает у раввина:
- а по субботам можно прыгать с парашютом?
- можно, но открывать нельзя.
Летиииим!

Ответить
Развернуть ветку
sles

"рабочих суббот" не ли в этом антисемитизма?

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Paul Brezcuu

Отвлечение внимания от дефицита бюджета) дешёвый ход конечно, но россияне-любители выпить по праздникам, оценят)

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

А вы из какой страны?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
S1m0ne

Да уж какой год говорят, что за длинные выходные спиваются люди, а какая нагрузка на фельдшеров и травмопункты - но ведь не меняют ничего.
Я, если честно, не представляю себе новый год без хотя бы 3-4 полных дней праздников.
Вот как в Японии - идеально, на мой взгляд. А май такой рваный постоянно, зачем так делают(
https://www.gazeta.ru/social/2017/12/22/11517746.shtml

Новогодние каникулы: длинные, зимние, твои…
70 лет назад Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об объявлении 1 января нерабочим днем…
www.gazeta.ru
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Илья Попов

Знаете, когда дефицит в бюджете, то можно как-то спасти ситуацию, а когда дефицит в голове, то никак не спасёшь.

Ответить
Развернуть ветку
Церетели

Там ещё Блинкен с Си встретился, тоже отвлекают нас от дефицита бюджета. Ещё и Вегас НХЛ выиграл, тоже пытаются россиян отвлечь. Но Paul Brezcuu на такие дешёвые уловки не купится!

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Бугорков

А нафига майские 29 и 30 апреля? Че не сделать 2 и 3-го? Пять дней подряд бы отдыхали.

Ответить
Развернуть ветку
енот

Да, странно. Можно было, в крайнем случае, 30 апреля обычный рабочий день, но сокращённый на один час

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Кстати, да. Просто 6-го или 8 мая, если так приперло. Без рабочей субботы 27 апреля. А лучше 2 ноября и 28 декабря, которые с какого-то перепуга рабочие.

Ответить
Развернуть ветку
Giraffe

МинТрудМай

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Ура товарищи!

Ответить
Развернуть ветку
Владлена

Все по старому

Ответить
Развернуть ветку
Вектореан Элон

Жаль, многие не смогут оценить.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Коренев

Только 5/2 боты.

Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой

Неплохой секс

Ответить
Развернуть ветку
debil

Работать нужно! Попривыкли отдыхать! Два дня выходных и на работу!

Ответить
Развернуть ветку
Вектореан Элон

Просто надо работать отдыхая или отдыхать работая. Но люди упорно назло выбирают просто РАБоту.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Р

у нас вообще черт знает что одни кричат что надо работать 4 дня, а другие в это время увеличивают рабочий ден с 8 до 12 часов и субботу добовляют, в итоге получают кучу простоя

Ответить
Развернуть ветку
Роман

Мне кажется, что как-то несправедливо, что с июля по октябрь нет ни одного дополнительного выходного дня. Хватит это терпеть

Ответить
Развернуть ветку
Echo

Я всегда планирую свой отпуск так: 2 недели отдыхаю, 2 месяца работаю. Для меня это оптимально в моей работе. И в отпускных норм. Для других такой подход может не подойти.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Р

в республиках есть, день города. день республики, день науруза, день байрама и т.д

Ответить
Развернуть ветку
Нейрослав Жепетеев

Интересно конечно, но главное чтобы это не было проектом по внедрению шестидневки, что может быть правдой, так как достаточно долго об этом говорят. Но если и будут вводить, то скорее как вариант на выбор для работодателя, надеюсь. Очень надеюсь.

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Нет же, это же проклятая тирания. Только вомьмидневку, иначе никак

Ответить
Развернуть ветку
Paul Brezcuu

6 дневка нереальное явление, это если только через лет 10 с включенным чебурнетом, чтобы по новостям с утра до вечера был посыл о загнивающем западе с 7 дневной рабочей неделей, а у нас 6, мы цивилизованные, а они нет)

Ответить
Развернуть ветку
енот

В тему - https://www.superjob.ru/research/articles/114073/8-iz-10-rossiyan-protiv-rabochej-6-dnevki/

8 из 10 россиян против рабочей 6-дневки
Социологические опросы: 8 из 10 россиян против рабочей 6-дневки
www.superjob.ru
Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Роман Кулаков

Молния

Ответить
Развернуть ветку
Тарас К.

нет ничего приятнее ,чем думать о выходных в грядущем году

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Камолов

27 апреля работаем...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
52 комментария
null