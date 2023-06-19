Выходные дни в 2024 году: новогодние праздники продлятся десять дней, майские — дважды по четыре дня Статьи редакции
Минтруд опубликовал календарь нерабочих дней.
- Ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных в 2024 году. Его должно согласовать правительство.
- Новогодние праздники продлятся десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года: 31 декабря будет нерабочим, так как выпадает на воскресенье.
- У россиян будет по три выходных подряд с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта, а также по четыре подряд с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. В ноябре выходные выпадают на 3 и 4 число.
- Три субботы в году будут рабочими — 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.
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Я был бы счастлив, если бы новогодние праздники длились 3 дня с 31го декабря по 2е января, а остальные дни просто добавились бы в виде нерабочих пятниц в январе и в феврале.
И работать можно, и время для отдыха есть.
И так же в мае
Надо брать отпуск 27 апреля и 2 ноября. Можно заодно ещё дни раньше, вообще красиво будет.
Да лучше в новогодние съездить отдохнуть куда-то, целых 10 дней на это есть. Мозг за них успевает от работы отдохнуть.
раньше эти дни были в майских, и народ системно укатывал на дачи растить прокорм себе. Потом правительство решило что мы уже слишком хорошо живем и пора коммунистическое прошлое забыть. Обменяли нам 10 дней на свежем воздухе, на 10 дней обжорства и пьянства.
Всё было просто отлично до рабочих суббот (-:
Как в том анекдоте:
— ну и до каких пор эта хрень со средой будет продолжаться?!
Маленький евреи спрашивает у раввина:
- а по субботам можно прыгать с парашютом?
- можно, но открывать нельзя.
Летиииим!
"рабочих суббот" не ли в этом антисемитизма?
Отвлечение внимания от дефицита бюджета) дешёвый ход конечно, но россияне-любители выпить по праздникам, оценят)
А вы из какой страны?
Да уж какой год говорят, что за длинные выходные спиваются люди, а какая нагрузка на фельдшеров и травмопункты - но ведь не меняют ничего.
Я, если честно, не представляю себе новый год без хотя бы 3-4 полных дней праздников.
Вот как в Японии - идеально, на мой взгляд. А май такой рваный постоянно, зачем так делают(
https://www.gazeta.ru/social/2017/12/22/11517746.shtml
Знаете, когда дефицит в бюджете, то можно как-то спасти ситуацию, а когда дефицит в голове, то никак не спасёшь.
Там ещё Блинкен с Си встретился, тоже отвлекают нас от дефицита бюджета. Ещё и Вегас НХЛ выиграл, тоже пытаются россиян отвлечь. Но Paul Brezcuu на такие дешёвые уловки не купится!
А нафига майские 29 и 30 апреля? Че не сделать 2 и 3-го? Пять дней подряд бы отдыхали.
Да, странно. Можно было, в крайнем случае, 30 апреля обычный рабочий день, но сокращённый на один час
Кстати, да. Просто 6-го или 8 мая, если так приперло. Без рабочей субботы 27 апреля. А лучше 2 ноября и 28 декабря, которые с какого-то перепуга рабочие.
МинТрудМай
Ура товарищи!
Все по старому
Жаль, многие не смогут оценить.
Только 5/2 боты.
Неплохой секс
Работать нужно! Попривыкли отдыхать! Два дня выходных и на работу!
Просто надо работать отдыхая или отдыхать работая. Но люди упорно назло выбирают просто РАБоту.
у нас вообще черт знает что одни кричат что надо работать 4 дня, а другие в это время увеличивают рабочий ден с 8 до 12 часов и субботу добовляют, в итоге получают кучу простоя
Мне кажется, что как-то несправедливо, что с июля по октябрь нет ни одного дополнительного выходного дня. Хватит это терпеть
Я всегда планирую свой отпуск так: 2 недели отдыхаю, 2 месяца работаю. Для меня это оптимально в моей работе. И в отпускных норм. Для других такой подход может не подойти.
в республиках есть, день города. день республики, день науруза, день байрама и т.д
Интересно конечно, но главное чтобы это не было проектом по внедрению шестидневки, что может быть правдой, так как достаточно долго об этом говорят. Но если и будут вводить, то скорее как вариант на выбор для работодателя, надеюсь. Очень надеюсь.
Нет же, это же проклятая тирания. Только вомьмидневку, иначе никак
6 дневка нереальное явление, это если только через лет 10 с включенным чебурнетом, чтобы по новостям с утра до вечера был посыл о загнивающем западе с 7 дневной рабочей неделей, а у нас 6, мы цивилизованные, а они нет)
В тему - https://www.superjob.ru/research/articles/114073/8-iz-10-rossiyan-protiv-rabochej-6-dnevki/
Молния
нет ничего приятнее ,чем думать о выходных в грядущем году
27 апреля работаем...