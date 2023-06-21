В этом году мы ждём у себя свыше 2000 стажёров. Большинство стажёрских вакансий — в Москве, где находятся самые крупные офисы «Яндекса». В регионах много талантливых ребят, и мы всегда оплачивали им дорогу и проживание в столице на время стажировки. Но нам хочется, чтобы стажёрский хостел был не просто местом, куда приходят поспать. Хочется, чтобы он отвечал духу «Яндекса» — был уютным, «умным» и технологичным.