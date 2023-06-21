В комнате по «Станции», в общих зонах — коворкинг и кинотеатр: «Яндекс» показал «айтиобщагу» для стажёров из регионов Статьи редакции
По вечерам и выходным к стажёрам будут приходить сотрудники компании и рассказывать о своей работе.
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- «Айтиобщага» — это хостел, который «Яндекс» арендует летом 2023 года для тех, кто приедет на стажировку в компании из других городов. Обычно «Яндекс» оплачивает дорогу и проживание стажёрам из регионов в обычных хостелах. Стажировки в компании проходят круглый год, но летом поток выше, поэтому для них обустроили отдельный хостел — он проработает до сентября.
- Для создания «айтиобщаги» «Яндекс» арендовал и забрендировал хостел. Все жилые комнаты будут «умными» — в каждой установят «Яндекс Станции» и розетки для подключения к интернету. Через колонки можно будет, например, управлять освещением.
- Также будут предусмотрены рабочие зоны со столами и креслами: в них можно посидеть с ноутбуком и включить «нейромузыку» — бесконечные треки для концентрации, написанные нейросетью.
- В «айтиобщаге» есть спортивная зона, зона для видеоигр, мини-кинотеатр с проектором и кафетерий с вендинговыми аппаратами, в которых можно взять готовую еду. По понедельникам для стажёров будут устраивать ужины с «общажной едой» — пельменями.
- У стажёров будет отдельная образовательно-развлекательная программа. Во время открытия хостела в июле для них проведут акустический концерт, также состоятся киберспортивный турнир и экскурсия в центр робототехники «Яндекс Маркета».
- По вечерам и выходным в хостел будут приходить сотрудники «Яндекса» — рассказать о своей работе и поделиться опытом. Проходить такие встречи будут неформально — «на кухне за чаем с пиццей» — а не в формате лекции.
И доказывать, что зп ниже рынка это нормально, зато строчка в резюме :D
это соц. пакет для старичков - приходишь в общагу и рассказываешь молодым стажёркам о своей работе))
через годик
Фигасе общага О_о
В моей комнате в общаге было 10 кв.м., 3 панцирных кровати и трое нас...
Холодильник — 1 шт, табурет — 1 шт, чайник — 1 шт, стол — 1 шт, комп — 0,001 (в пересчёте на современные), стаканов — не поддаётся подсчёту, ибо это нестабильные предметы (-:
Что-то вроде, но скромнее. У этих даже люстра! На столе лежит.
В твоё время и одно пальто носили 15 лет)) А потом еще перешить можно было))
Перелицовывали и перешивали минимум по 4 раза — по количеству поколений носящих (-:
Ой, у вас даже кровати не двухэтажные, жили как цари
Это да, в один слой (-: С досками под сеткой.
Можно устраивать айти-оргии!!1
Новые цифровые рабы.
Забавно, кстати, но у нас был такой же опыт в универе. Приглашали успешных выпускников, и один работал в Яндексе. Вся суть было заключалась в "взяли поддерживать легаси проект на ruby потому что никто больше не соглашался, в команде никого нет, сижу-пинаю". Но это так, вспомнилось...
Ну хостел как хостел. Чисто и отвечает современным техническим требованиям.
Курьерам Яндекс.Еды будут рассказывать, каково это - говнокодить в тепле и уюте, пока те бегают под дождём с сумками?
Кто-нибудь может объяснить назначение этих полочек?
UI/no-UX
Розетки под потолок впендюрили, а потом такие "блииин, нас же на виси засмеют, давайте полочки воткнём, типа так и было задумано".
Костин отжимает Яшу у Кудрина
А зарплату получаешь за все или только за интересные?