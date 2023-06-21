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Евгения Евсеева

В комнате по «Станции», в общих зонах — коворкинг и кинотеатр: «Яндекс» показал «айтиобщагу» для стажёров из регионов Статьи редакции

По вечерам и выходным к стажёрам будут приходить сотрудники компании и рассказывать о своей работе.

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Рендер комнаты / «Яндекс»
  • «Айтиобщага» — это хостел, который «Яндекс» арендует летом 2023 года для тех, кто приедет на стажировку в компании из других городов. Обычно «Яндекс» оплачивает дорогу и проживание стажёрам из регионов в обычных хостелах. Стажировки в компании проходят круглый год, но летом поток выше, поэтому для них обустроили отдельный хостел — он проработает до сентября.

В этом году мы ждём у себя свыше 2000 стажёров. Большинство стажёрских вакансий — в Москве, где находятся самые крупные офисы «Яндекса». В регионах много талантливых ребят, и мы всегда оплачивали им дорогу и проживание в столице на время стажировки. Но нам хочется, чтобы стажёрский хостел был не просто местом, куда приходят поспать. Хочется, чтобы он отвечал духу «Яндекса» — был уютным, «умным» и технологичным.

Марина Максимова, руководитель службы по работе с молодёжью
  • Для создания «айтиобщаги» «Яндекс» арендовал и забрендировал хостел. Все жилые комнаты будут «умными» — в каждой установят «Яндекс Станции» и розетки для подключения к интернету. Через колонки можно будет, например, управлять освещением.
Рендер комнаты / «Яндекс»
  • Также будут предусмотрены рабочие зоны со столами и креслами: в них можно посидеть с ноутбуком и включить «нейромузыку» — бесконечные треки для концентрации, написанные нейросетью.
  • В «айтиобщаге» есть спортивная зона, зона для видеоигр, мини-кинотеатр с проектором и кафетерий с вендинговыми аппаратами, в которых можно взять готовую еду. По понедельникам для стажёров будут устраивать ужины с «общажной едой» — пельменями.
  • У стажёров будет отдельная образовательно-развлекательная программа. Во время открытия хостела в июле для них проведут акустический концерт, также состоятся киберспортивный турнир и экскурсия в центр робототехники «Яндекс Маркета».
  • По вечерам и выходным в хостел будут приходить сотрудники «Яндекса» — рассказать о своей работе и поделиться опытом. Проходить такие встречи будут неформально — «на кухне за чаем с пиццей» — а не в формате лекции.

#новость #яндекс

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19 комментариев
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 jonewayne
По вечерам и выходным в хостел будут приходить сотрудники «Яндекса» — рассказать о своей работе и поделиться опытом.

И доказывать, что зп ниже рынка это нормально, зато строчка в резюме :D

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Вася Пражкин
По вечерам и выходным к стажёрам будут приходить сотрудники компании и рассказывать о своей работе.
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jonewayne

это соц. пакет для старичков - приходишь в общагу и рассказываешь молодым стажёркам о своей работе))

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Телячья ярость

через годик

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Вадим Д.

Фигасе общага О_о

В моей комнате в общаге было 10 кв.м., 3 панцирных кровати и трое нас...
Холодильник — 1 шт, табурет — 1 шт, чайник — 1 шт, стол — 1 шт, комп — 0,001 (в пересчёте на современные), стаканов — не поддаётся подсчёту, ибо это нестабильные предметы (-:

Что-то вроде, но скромнее. У этих даже люстра! На столе лежит.

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S1m0ne

В твоё время и одно пальто носили 15 лет)) А потом еще перешить можно было))

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Вадим Д.

Перелицовывали и перешивали минимум по 4 раза — по количеству поколений носящих (-:

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S.Z

Ой, у вас даже кровати не двухэтажные, жили как цари

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Вадим Д.

Это да, в один слой (-: С досками под сеткой.

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jonewayne

Можно устраивать айти-оргии!!1

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Светлана

Новые цифровые рабы.

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jonewayne
По вечерам и выходным в хостел будут приходить сотрудники «Яндекса» — рассказать о своей работе и поделиться опытом.

Забавно, кстати, но у нас был такой же опыт в универе. Приглашали успешных выпускников, и один работал в Яндексе. Вся суть было заключалась в "взяли поддерживать легаси проект на ruby потому что никто больше не соглашался, в команде никого нет, сижу-пинаю". Но это так, вспомнилось...

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Yaroslav R.

Ну хостел как хостел. Чисто и отвечает современным техническим требованиям.

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Артур Кожевников
По вечерам и выходным к стажёрам будут приходить сотрудники компании и рассказывать о своей работе.

Курьерам Яндекс.Еды будут рассказывать, каково это - говнокодить в тепле и уюте, пока те бегают под дождём с сумками?

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Поручик молчать

Кто-нибудь может объяснить назначение этих полочек?

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jonewayne

UI/no-UX

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Коротаева Татьяна

Розетки под потолок впендюрили, а потом такие "блииин, нас же на виси засмеют, давайте полочки воткнём, типа так и было задумано".

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Невероятный Блондин

Костин отжимает Яшу у Кудрина

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Дмитрий Перепродажный
пишу новости (иногда интересные)

А зарплату получаешь за все или только за интересные?

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19 комментариев
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