Если участники сообщали данные о минимальных и максимальных стартовых вложениях, журналисты использовали для расчётов усредненный показатель. Данные о прибыли одной точки или декларируемой рентабельности в процентах пересчитали в денежном выражении. Компании сгруппированы по объёму инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учётом всей информации.