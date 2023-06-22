Самые выгодные франшизы 2023 года по версии Forbes: Ozon, детские ИТ-школы KIBERone, Fix Price и другие Статьи редакции
Оборот рынка франчайзинга в 2022-м вырос на 19% и достиг 2,78 трлн рублей на фоне роста среднего чека, следует из данных Franshiza.ru.
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- Forbes представил рейтинг «30 самых выгодных франшиз». Их партнёрские сети с мая 2022-го по май 2023 года в совокупности выросли более чем на 18 тысяч точек. Всего, по данным Franshiza.ru, в России на начало 2023 года работало 3249 франшиз — на 5% больше, чем годом ранее.
- По словам руководителя каталога Franshiza.ru Анны Рождественской, 2022 год стал трудным для рынка франчайзинга: у 16% участников исследования появились проблемы с логистикой, у каждого десятого — проблемы с поставками и оборудованием, 6% — сложнее получать кредиты. Самой провальной стала осень на фоне «мобилизации», но к весне 2023-го уровень заявок на покупку франшиз восстановился.
- Forbes подготовил рейтинг на основе данных сайтов по франчайзингу, мнений экспертов и собственной базы. Срок существования франшизы — не менее трёх лет. Данные по числу точек и выручке предоставили участники.
Если участники сообщали данные о минимальных и максимальных стартовых вложениях, журналисты использовали для расчётов усредненный показатель. Данные о прибыли одной точки или декларируемой рентабельности в процентах пересчитали в денежном выражении. Компании сгруппированы по объёму инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учётом всей информации.
Инвестиции до 1 млн рублей
- Первое место в категории у сети детских ИТ-школ KIBERone. Инвестиции в открытие точки — 400 тысяч рублей. Годовая выручка одной франшизы — 10,4 млн рублей, прибыль — 6,6 млн рублей.
- Второе место у Ozon. Вложения — 200 тысяч рублей, выручка — 1,3 млн рублей, прибыль — 700 тысяч рублей.
- Третье — у продуктового ритейлера «Фасоль» (франшиза Metro). Вложения — 500 тысяч рублей, выручка — 43,8 млн рублей, прибыль — 5,3 млн рублей.
Инвестиции 1-5 млн рублей
- Первое место в категории у детских школ IQ007. Инвестиции в открытие точки — 2,3 млн рублей. Годовая выручка одной франшизы — 20,1 млн рублей, прибыль — 10,9 млн рублей.
- Второе — у сети языковых центров для детей «Полиглотики». Вложения — 1,7 млн рублей, выручка — 17,4 млн рублей, прибыль — 8 млн рублей.
- Третья строчка у лабораторий «ЛабКвест». Вложения — 3 млн рублей, выручка — 42 млн рублей, прибыль — 14,7 млн рублей.
Инвестиции от 5 млн рублей
- На первом месте в категории — cеть магазинов Fix Price. Инвестиции в открытие точки — 5,8 млн рублей. Годовая выручка одной франшизы — 90 млн рублей, прибыль — 25,2 млн рублей.
- Второе место у сети киберспортивных клубов Colizeum. Вложения — 5,5 млн рублей, выручка — 10,7 млн рублей, прибыль — 5,9 млн рублей. Срок окупаемости — год «при благоприятных условиях».
- Третье место у ритейлера «Магазины постоянных распродаж». Вложения — 5,6 млн рублей, выручка — 25,2 млн рублей, прибыль — 9,24 млн рублей. Срок окупаемости — «в среднем через год».
Почему все не открывают франшизы раз это так выгодно? Окупаемость год… при вложениях 5мл..
Как я себе это представляю
Потому что никто не публикует какой процент из тех что открылись по франшизе прогорели. В статистике только успешные кейсы
Как не открывают +18 тыс с мая по май, в самый трудный период
А закрываются многие ? Действительно все в плюсе как написано в статье ?
Постоянно закрываются,потом новое,другое открывают,это ж бизнес,одним занимался потом другим,я вообще не знаю тех кто больше 4-х лет чем то одним занимался не меняя,это ж не в офис на работу ходить -туда можно и 20 лет на одну работу
Ну есть один человек который 23 года так любит свою работу , что уходить не хочет
Да, тот же самый вопрос возник. Вкинул 400к, получил 6,6м. Есть реальные кейсы такого бизнес успеха?
(Или ровно это скрывается за контекстной рекламой "помогу тебе заработать", и надо было просто переходить по ссылкам?😅)
Открывал по франшизе барбершоп в доле с инвесторами под управлением их менеджера. Это был самый дорогой бизнес тренинг в моей жизни ценой в 600к. 2 года убытков на фоне ковида и мобилизации.
Да все просто, не совсем и далеко это не выгодно.
Ну так надо усугублять, новое направление с максимумом дохода: детские ИТ-школы Fix Price на складах Озон!
Как загнать хомяков
Решил еще в прошлом году чуть углубиться и узнать про KIBERone, та еще франшиза, никому не посоветую, ощущение, что кому то в редакции неплохо занесли
ФОРБС РФ никогда и не было про бизнес. Последний раз, когда я покупал их печатную версию, там было 3 страницы рекламы на 1 страницу кринжового текста.
Кто то еще серьезно относится к рейтингам в Forbes?
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как так,разве самые выгодные франшизы не у Аязика и Бизнес молодости?))))
зачем нужны школы если эти школы берут то что есть в интернете бесплатно и рассказывают за деньги причем гораздо хуже)
По тому что родители не готовы заниматься обучением детей, а дети (да и большинство взрослых) не способны анализировать и систематизировать информацию занимаясь самообучением.
детям которые не способны не надо ничего учить им и школа не поможет
Детей надо учить, школы в том числе обычные именно учат детей. Более менее сами дети начинают учиться в 5-6 классе, для них и ученики устроены так что материалов для самостоятельной работы еще нет. На этом уровне закладывается база для дальнейшего обучения.
Еще раз повторю, что очень много взрослых не способны сами выучить новое направление по мануалам, очень многим нужна помощь наставника как минимум.
тем кто не способны ничего учить не надо
папа дай мне денег на айти школу я буду айтишником - не дам . открывай Кнута Страуструпа и читай)
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Неплохо
Ну как бы очень спорно.
Тут от локации очень сильно зависит.
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хорошо